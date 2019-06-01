 Українська делегація прибула на слухання в Гаагу

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу в Гаазі розповів радник міністра закордонних справ України Тарас Качка.

"Остаточний список стане відомий у понеділок. За попередніми даними, так, буде досить численна делегація (російська сторона. - Ред.), понад 40 людей. Українська делегація буде значно меншою, але список трошки більший, ніж записано в указі Президента, оскільки до нього долучиться вся наша юридична команда", - розповів Качка.

За його словами, в Гаагу приїхала не вся команда. Багато людей працюють дистанційно.

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"У нас є представники МЗС і профільних міністерств, відомств, які постійно з нами взаємодіють щодо відпрацювання тактики, збору доказів", - сказав Качка.

Українську делегацію очолює Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції, агент України у справі Україна проти Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, слухання відбудуться 3-7 червня щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 до 14 червня проведе слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації за позовом України про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН із морського права 1982 року. Постійна палата третейського суду діє у Палаці миру - в тій же будівлі, що і Міжнародний суд ООН.