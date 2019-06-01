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Все про:Гаага (115) Гаазький трибунал (105) Качка (8)

 Українська делегація прибула на слухання в Гаагу

Українська делегація прибула на слухання в Гаагу, де в понеділок, 3 червня, розпочнуться усні слухання Міжнародного суду ООН щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу в Гаазі розповів радник міністра закордонних справ України Тарас Качка.

"Остаточний список стане відомий у понеділок. За попередніми даними, так, буде досить численна делегація (російська сторона. - Ред.), понад 40 людей. Українська делегація буде значно меншою, але список трошки більший, ніж записано в указі Президента, оскільки до нього долучиться вся наша юридична команда", - розповів Качка.

За його словами, в Гаагу приїхала не вся команда. Багато людей працюють дистанційно.

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"У нас є представники МЗС і профільних міністерств, відомств, які постійно з нами взаємодіють щодо відпрацювання тактики, збору доказів", - сказав Качка.

Українську делегацію очолює Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції, агент України у справі Україна проти Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, слухання відбудуться 3-7 червня щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикція) у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 до 14 червня проведе слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації за позовом України про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН із морського права 1982 року. Постійна палата третейського суду діє у Палаці миру - в тій же будівлі, що і Міжнародний суд ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130081
 
   
 Топ коментарі
 
Зеркаль умничка - рви русню Надеюсь theбиллы не успеют подгадить.

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 705
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В Дзержинске Нижегородской обл. на заводе "Кристалл" взорвались 3 ватных пукана. На месте работают 350 спасателей и 10 единиц техники.
Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 3837
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Зеркаль умничка - рви русню Надеюсь theбиллы не успеют подгадить.

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 705
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Зеркаль умница, несомненно! Но ты явно больной на голову! Зе, очень уважает ее, а соответсвенно доверяет ей все дела по западу!
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Она молодец.
А ты ПЕбил тогда если никак не можешь успокоиться.
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До сраки карі очі...
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В Дзержинске Нижегородской обл. на заводе "Кристалл" взорвались 3 ватных пукана. На месте работают 350 спасателей и 10 единиц техники.
Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 3837
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Ну с такой-то репой только и слушать))
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А ********** по барабану хоть Гаага, хоть кряква. Покажут новый мультик о супер-гипер ракете с лазерным ускорителем, Европа забудет о Гааге и начнут строить новый газовый поток.
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Кто эта говорящая жопа?
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Дзержинск, 14.20 в ожидании следующего взрыва - IgorGirkin

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 7660
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А можно от Украины посылать в Гаагу людей с более изможденными лицами чем у пана Чайки? Українська делегація прибула на слухання в Гаагу - Цензор.НЕТ 7066 Бо не поверят шо мы тут страдаем от агрессии Українська делегація прибула на слухання в Гаагу - Цензор.НЕТ 6941
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