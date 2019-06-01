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 Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО

У Дзержинську Нижньогородської області РФ прогриміло кілька вибухів на території ДНДІ "Кристал". Інститут займається створенням і впровадженням технологій отримання вибухових речовин для військових цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

Представник "Кристала" повідомив, що в одному з будинків виникла пожежа. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. Унаслідок вибуху, що стався після займаня, є руйнування", - сказав співрозмовник агентства.

Представник "Кристала" повідомив, що в цеху, де стався вибух, працювали п'ять осіб. Як він зазначив, за попередніми даними, їх встигли евакуювати, всі вони живі.

Джерело "Інтерфаксу" уточнило в суботу, що в цеху, де стався вибух, виготовлялися авіабомби. "У цеху виготовляли фугасні авіабомби та компоненти до них. Боєприпаси зберігалися там же", - сказало джерело.

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Пожежні підрозділи ліквідовують займання після вибуху на підприємстві під Нижнім Новгородом за підвищеним рівнем складності, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.

"Гасять за підвищеним, третім, рангом складності. Пожежа охопила площу у сто квадратних метрів. Зруйновано адміністративну будівлю", - сказав співрозмовник агентства. Він не уточнив дані про постраждалих.

"На місці працює служба медицини катастроф. Всім постраждалим - близько 19 осіб - надається необхідна медична допомога. Переважно йдеться про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила прес-служба уряду Нижньогородської області з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я регіону.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130080
 
   
 Топ коментарі
 
хоть что-то хорошее в первый день лета! Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске - Цензор.НЕТ 2593
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здесь абсолютно не причем твой клоун
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То у кацапів пукани рвуться,від дій Зеленського))
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здесь абсолютно не причем твой клоун
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У кацапів абсолютно немає культури виробництва, тому вибухи на військових заводах будуть продовжуватись чим більше буде нарощуватись виробництво. Ми воюємо з дикунами, які не вміють дотримуватись елементарних правил протипожежної безпеки та техніки безпеки. І тільки через тотальну зраду банди порошенка-яценюка-тимошенки ми не розбили дикунів путіна в Криму та на Донбасі. Але це ще попереду.
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Та він не "зебіл", він ДЕБІЛ! Гандон, який ніякого уявлення не має, в якому стані були на той час у нас війска і скільки б загинуло наших, не підготовлених до військових дій, воїнів. І Крим би не відстояли і понесли б страшні втрати.
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Это хорошая новость. Не только же у нас должны склады боеприпасов взрываться. И все равно кто к этому причастен.
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Это замечательная новость, взлетели бы они все на воздух, мир был бы чище
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А москали опять "бандеровцев" обвинят, у них во всех грехах теперь укры виноваты.
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только от этого кацапы не станут меньше бомбить детей в других странах ...
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Казав я москалям - не дуже надувайтесь, бо гузно розірве на німецький хрест... Так і вийшло.
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мардовский бадабум. прекрасное атмосферное явление. а вот русня по мордовскому радио блеет что пострадало 19 горов свинособачатены но никто окончательно не зашкварен.
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Еще не вечер. Разберут завалы и жмуры обязательно будут - если информацию не скроют.
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Взорвался, разорвася, сгорел,утоп, какая разница, абы только целиком и навсегда!
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Так и надо гребаным тварям. Пусть на своей шкуре попробуют,что такое авиабомбы. Может задумаются,что они несут Миру своей политикой
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08.12.2017 ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) инвестировало 534 млн рублей в создание комплекса по снаряжению специзделий калибра 500 кг методом заливки с полной механизацией и автоматизацией технологического процесса, сообщил гендиректор предприятия Вадим Рыбин на официальном открытии комплекса в пятницу.
"Мы впервые в России пускаем полностью автоматизированную линию по снаряжению пятисоткиллограмовых изделий. Полтора года назад нам была поставлена задача реализовать столь масштабный проект в кратчайшие сроки.
Как сообщается в материалах пресс-службы правительства Нижегородской области, комплекс включает в себя 6 отдельных зданий, находящихся в обваловке на безопасном расстоянии друг от друга и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9,5 тыс. кв. м.
ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения"
Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске - Цензор.НЕТ 6725
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Завод "Кристалл"... Они там шо, еще и водку варят?!
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Судя по мордовским рылам,таки да, из гексогена
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вотка нескрепна. а вот боярку бадяжат это точно, причем все из одной бочки.
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такая же реакция будет у этой удмуртки когда у них рядом взорвется какая нибудь ядерная бонба. правда видео получится немного короче.
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На перегной кацапо-фашисткую падаль! Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске - Цензор.НЕТ 8950
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опять вопли о Муссолини.... иди уже на процедуры, крикун
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Он не прав только в одном-фашисты были лучше,хотя бы не называли нас своими " братьями"
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это Муссолини воевал против красножопых, а Гитлер просто добавлял солдиков? буду знать.
а тов. выше - Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 7229 , такой себе на уме. может и кацап. вопит, визжит, тут таких несколько есть.
а в Антиколорадоса таких(правда более грамотных) - целая обойма.
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Обязательно пристально доколупываться к словам? Это специально,чтоб размыть общий смысл и увести в сторону?
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У кацапитеков полный набор-и фашизм и нацизм в одном флаконе
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В Дзержинске сосредоточено производство химоружия и ядохимикатов.Гиблое место.Проиводство взрывчатки было и у нас на ПХЗ(ПавлоградХимзаводе)Там в советское время раз в полгода происходили самашедшие взрывы.Я служил в учебке РВСН там в 1972 и при нас был.Многие цеха находились под землёй и туда заходили товарняки.Охрана и колючка -на высшем уровне была.Теперь мы снова вооружаемся,но уже по другую сторону баррикад..
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Представитель "Кристалла" сообщил, что, в одном из зданий произошел пожар. "Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. Источник: https://censor.net.ua/v3130080\\\\\

Количество скота, которым нужно заместить "эвакуированных" уточняется Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске - Цензор.НЕТ 9301
Дай Яхве шоп было всего-то тысяч 5 голов. Бонус - корыто ягеля в подарок, приходите работать на наш завод, памперсы включены в зряплату. Автомат по продаже бояры - на территории. Взаимозачет, скидки, кредит..... Спросить майора Труднотырова, или его зама - летеху Голожопова.
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ай как хорошо. Думаю после окончания взрывов там больше дохлой русни найдут.
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Raccoons are never too much everytime Russia is fucked up
(с) Ronald Wilson Reagan

Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську - Цензор.НЕТ 2247
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Два человека пропали без вести после взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в нижегородском Дзержинске
Об этом сообщают региональные власти. По данным областного министерства здравоохранения, до 27-ми человек получили травмы. На самом заводе сейчас бушует пожар. Причем, как передает агентство ТАССсо ссылкой на экстренные службы, сейчас огонь только распространяется по территории. По словам очевидцев, самих взрывов было несколько. Во многих домах повыбивало стекла. Горожане отмечают, что система экстренного оповещения сработала после ЧП на предприятии.
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"Жертв не знайдено".
То й шукати не варто. У місті з такою назвою нормальні люди не живуть.
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Чудово, нехай ватні бл.ді сповна відчують отой стан невагомості коли підстрибуєш разом з хатою.
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Давайте пари:
через сколько найдут украинский след?
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Красиво! Пусть вся проклятая богом рашка будет выглядеть также.
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