 Цех із виготовлення авіабомб вибухнув у російському Дзержинську. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
Представник "Кристала" повідомив, що в одному з будинків виникла пожежа. "Заводські служби спрацювали оперативно і встигли евакуювати персонал. Унаслідок вибуху, що стався після займаня, є руйнування", - сказав співрозмовник агентства.
Представник "Кристала" повідомив, що в цеху, де стався вибух, працювали п'ять осіб. Як він зазначив, за попередніми даними, їх встигли евакуювати, всі вони живі.
Джерело "Інтерфаксу" уточнило в суботу, що в цеху, де стався вибух, виготовлялися авіабомби. "У цеху виготовляли фугасні авіабомби та компоненти до них. Боєприпаси зберігалися там же", - сказало джерело.
Пожежні підрозділи ліквідовують займання після вибуху на підприємстві під Нижнім Новгородом за підвищеним рівнем складності, повідомили в регіональному ГУ МНС Росії.
"Гасять за підвищеним, третім, рангом складності. Пожежа охопила площу у сто квадратних метрів. Зруйновано адміністративну будівлю", - сказав співрозмовник агентства. Він не уточнив дані про постраждалих.
"На місці працює служба медицини катастроф. Всім постраждалим - близько 19 осіб - надається необхідна медична допомога. Переважно йдеться про осколкові поранення легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомила прес-служба уряду Нижньогородської області з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я регіону.
"Мы впервые в России пускаем полностью автоматизированную линию по снаряжению пятисоткиллограмовых изделий. Полтора года назад нам была поставлена задача реализовать столь масштабный проект в кратчайшие сроки.
Как сообщается в материалах пресс-службы правительства Нижегородской области, комплекс включает в себя 6 отдельных зданий, находящихся в обваловке на безопасном расстоянии друг от друга и соединенных между собой подземными галереями с напольными и подвесными конвейерами. Общая площадь зданий и галерей составляет 9,5 тыс. кв. м.
ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения"
а тов. выше - , такой себе на уме. может и кацап. вопит, визжит, тут таких несколько есть.
а в Антиколорадоса таких(правда более грамотных) - целая обойма.
Количество скота, которым нужно заместить "эвакуированных" уточняется
Дай Яхве шоп было всего-то тысяч 5 голов. Бонус - корыто ягеля в подарок, приходите работать на наш завод, памперсы включены в зряплату. Автомат по продаже бояры - на территории. Взаимозачет, скидки, кредит..... Спросить майора Труднотырова, или его зама - летеху Голожопова.
(с) Ronald Wilson Reagan
Об этом сообщают региональные власти. По данным областного министерства здравоохранения, до 27-ми человек получили травмы. На самом заводе сейчас бушует пожар. Причем, как передает агентство ТАССсо ссылкой на экстренные службы, сейчас огонь только распространяется по территории. По словам очевидцев, самих взрывов было несколько. Во многих домах повыбивало стекла. Горожане отмечают, что система экстренного оповещения сработала после ЧП на предприятии.
То й шукати не варто. У місті з такою назвою нормальні люди не живуть.
через сколько найдут украинский след?