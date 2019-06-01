 Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, атака, яку відбили спільно з Нацполіцією, відбулася 31 травня.
"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об'єктом шахраїв, чорних нотаріусів та "тітушок" було 18-тисячне місто в Київській області. Бандитів затримано, арешти на майно накладено", - заявив Луценко.
Про яке саме місто йдеться, Генпрокурор не уточнив.
Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".
Только он объявил о своем намерении объединиться с Юрием Бродским для участия в парламентской гонке, как последнего обвиняют в связях с контрабандой накротиков!
А может это Гриценко приносит несчастье? Стоит задуматься!
https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4101854/
И продолжают поддерживать - желая вести переговоры с фуйлом, с "чистого листа", поддерживают сокращение квот на укр.язык, отмену декоммунизации и стремятся снова стать "младшим братом" для расеи..
И это - не смоется с тебя никогда, твоя поддержка тех, кто хочет договариваться с расеей на могилах украинских граждан. Бумеранг вернется.
А про отмазки "борьбы" с коррупцией даже не вспоминай.. команда вазелина, во главе с главным коррупционером - Богдановым - это конечно СИЛЬНО)) Много он у Азарова "наборолся"?))
Более того, сам вазелин полностью согласен с шефером, верно? Ведь шефер его друг, компаньон и советник.. И вазелин НЕ отрекся от его слов.. тем самым ПОДДЕРЖАЛ.
а для пустоголовых придумали отмазку "мнение шефера типа не совпадает"))
И кто бы нибыл на месте Зе, всё было бы точно так же. Упоротая секта
нових і ранніх мозголомів уже відзначено нагородами... із зони ру
Катерина Яресько @kattyfun1
На конкурсах EAPC "Polaris Awards" дали призи за інтернет-кампанію, що була прикриттям в інформаційній спецоперації захоплення влади, коли людям дурили голову обіцянками, які й не думали виконувати. Світ котиться в прірву. https://eapcevents.com/
Так вот чего он на СНБО вчера не пришёл. Сидел в засаде на рейдеров.
😁
А так «тайный город», «тайная операция», ни одной фамилии или факта.
Может, вообще книжку пересказывает 😁
Али не так?
баржа уже до Градижска дрейфонула ?
Только у меня иногда ощущение, что читаешь не новость а отрывок из фантастической книги про пост апокалипсис? От издателя "Европейская солидарность" ))