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 Політика України
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Все про:Луценко (2400) рейдерство (158)

 Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто в Київській області".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, атака, яку відбили спільно з Нацполіцією, відбулася 31 травня.

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об'єктом шахраїв, чорних нотаріусів та "тітушок" було 18-тисячне місто в Київській області. Бандитів затримано, арешти на майно накладено", - заявив Луценко.

Про яке саме місто йдеться, Генпрокурор не уточнив.

Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".

Дивіться також: Спецпідрозділи поліції запобігли спробі рейдерського захоплення підприємства у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130079
 
 
 Топ коментарі
 
Допився до чортів,бєлка вже у минулому))
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Потом он хлопнул стаканюру, и отрази налет на Белую Церковь
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Допився до чортів,бєлка вже у минулому))
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Обнагліли, посміли і встигли перед Луциком і Ко рейдернути.
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Наш "дорогой" Грищ не умеет выбирать себе напарников!
Только он объявил о своем намерении объединиться с Юрием Бродским для участия в парламентской гонке, как последнего обвиняют в связях с контрабандой накротиков!
А может это Гриценко приносит несчастье? Стоит задуматься!
https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4101854/
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Это ганьба, что через 5 лет после Майдана и правлении пэтиной власти, до сих пор рейдерсткие атаки в силе и Луцик все их отражает.
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ганьба то, что 73% зепаратистов поддержали рейдерскую атаку на ВСЮ Украину.
И продолжают поддерживать - желая вести переговоры с фуйлом, с "чистого листа", поддерживают сокращение квот на укр.язык, отмену декоммунизации и стремятся снова стать "младшим братом" для расеи..

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Не бреши так нагло. Не все кто голосовал за ЗЕ желают каких-то прогибов перед РФ. За ЗЕ было протестное голосование, то есть все кто против Пэдряки были за ЗЕ, Так что не мути воду, ничего не будет антиукраинского, а вот борьба с коррупцией очень даже возможна, потому что Пэтя ее вообще похерил.
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похоже брешишь ты прежде всего себе).. И отмазки насчет "протестного голосования" - это БРЕХНЯ именно для самоуспокоения) Ты же понимаешь что Зе - проросийский на все 100%, и с ним повалила вся рыговская и комуняцкая гыдота.. Ну и ты в их число затесалась).
И это - не смоется с тебя никогда, твоя поддержка тех, кто хочет договариваться с расеей на могилах украинских граждан. Бумеранг вернется.
А про отмазки "борьбы" с коррупцией даже не вспоминай.. команда вазелина, во главе с главным коррупционером - Богдановым - это конечно СИЛЬНО)) Много он у Азарова "наборолся"?))
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Адептам ЗЕ. - Будет вам и белка,будет и свисток! Что в переводе - Дурень думкою радіє, нею він і багатіє ! Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині - Цензор.НЕТ 4702
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п.с. Лариса, та інші зепаратисти, мабуть ти російську погано розумієшь, гаразд: ти вже зрозуміла, що потрапив в компанію антимайдану, рашистів, ригів, зрадників, комуністів, малоросів та сепарів? Самозаспокоючі себе "протестним голосуванням") Як тобі бути однією з НИХ?))
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и, что самое главное, когда появилось интервью Шефера - эти зепаратисты кричали "одобрямс" и ругали Пороха "за войну".. за "торговлю на войне", несмотря на то что шефер прямо заявил что он(и весь квартал95) хочет ТОРГОВАТЬ с расеей, а законы и политика Пороха им "МЕШАЮТ"...
Более того, сам вазелин полностью согласен с шефером, верно? Ведь шефер его друг, компаньон и советник.. И вазелин НЕ отрекся от его слов.. тем самым ПОДДЕРЖАЛ.
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Ты читал что мнение Шерифа не совпадает с мнением президента?Или тебе повылазило?
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ой, ну хватит тебе уже себе брехать) Что там вазелин - в гневе селфи снял? отказался от слов шефера.. выгнал того из советников.. подал в суд за сепаратизм? НЕТ.. вазелин ПРОМОЛЧАЛ.. согласившись с шефером Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині - Цензор.НЕТ 3821
а для пустоголовых придумали отмазку "мнение шефера типа не совпадает"))
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Зе не имеет своего мнения.Его нет по определению! Есть мнение Зе команды - бригады,возможно Саши Белого или Бени крученного
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Педросекта ни как определиться не может(разрыв шаблона в кожній новині) Когда пишешь, что у Зе 13млн. поддержки украинцев - то это протестное, в остальных случаях, все зебилы - сепары.
И кто бы нибыл на месте Зе, всё было бы точно так же. Упоротая секта
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Потом он хлопнул стаканюру, и отрази налет на Белую Церковь
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Кстати вопрос интересный сколько там народу живет, челяди так и под 100 тыс. , или ?
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А хто рабів рахує,там тільки панів рахують))У петра близько 1000 Беркутів в охороні стояло))За кожним кущем.
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А этот клоун-генплокулол продолжает все веселить нам программу
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Цьому малюнку вже років 15 не мненьше...
Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині - Цензор.НЕТ 8059
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тим не менш
нових і ранніх мозголомів уже відзначено нагородами... із зони ру

Катерина Яресько‏ @kattyfun1

На конкурсах EAPC "Polaris Awards" дали призи за інтернет-кампанію, що була прикриттям в інформаційній спецоперації захоплення влади, коли людям дурили голову обіцянками, які й не думали виконувати. Світ котиться в прірву. https://eapcevents.com/
Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині - Цензор.НЕТ 8217
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В честь такого успеха югик сегодня вечером будет безуспешно отражать атаки бутылки вискаря.
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когда будет инопланетное вторжение отражать..?
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Це до толі матіоса... у нього є тепловізор...
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Как только стратег Ze построит боевой многопалубний звездолет Беняносец и отправится громить рептилоидов на подступах системи квартал 95. Да прибудет с нами Ze!
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Шо то очень расплывчато, город, 18 тысяч, и никакой конкретики. Югик даёт повод думать, шо его опять посетила та, шо орешки грызёт.
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Він вже спростував заяву Пашинського що він пасивний?
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Язик генпрокурора вже довів АТО до київської області?
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опять генитальный алкаш из алкогольной комы резко вышел.
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Лучше бы рассказал о плане побега,больше поверю
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югик должен сидеть в одной камере с овощем. Шабкократ его загонит под шконарь 😷
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"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. Источник: https://censor.net.ua/n3130079

Так вот чего он на СНБО вчера не пришёл. Сидел в засаде на рейдеров.
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Бред этот слушать... Вы не "добиваетесь" вы паразиты страну добиваете. Шел бы Луцык со своей семейкой куда подальше, пассивное чмо, Пашинское чмо наверно знает о чём говорит!
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О каком именно городе идет речь, Генпрокурор не уточнил. Источник: https://censor.net.ua/n3130079

😁
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ему просто белочка не сказала какой это город.
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Это просто боится что натыкают из-за брехни
А так «тайный город», «тайная операция», ни одной фамилии или факта.

Может, вообще книжку пересказывает 😁
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Хто дружить з головою і черпає інформацію не із зомобящика, той знає.
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Такое впечатление, что все комментаторы пьяные: мало того, что не соображают о чем речь идет, так еще и лыка не вяжут. Какой сегодня праздник на Савушкина-то? Луценко заявил об отражении рейдерской атаки на 18-тысячный город на Киевщине - Цензор.НЕТ 6764
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Помню наш покойный сосед дядя Коля как-то по синьке бегал с топором по улице и походу тоже отражал атаки только одному ему видимых существ.
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Значит пьёт палённый конфискат. От нормального алкоголя так не вштырит))
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Теперь Югику надо орден "За мужество" вместе с Ярослава Мудрого дать. Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині - Цензор.НЕТ 3565
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так можно договорится и о рейдерском захвате областей ( Луганской, Донецкой). У Югика тихо, шифером шурша, крыша едет неспеша...
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Все верно. И Донбасс рейдерским гибридным захватом Ху..ла в исполнении Гиркина.
Али не так?
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фуфло на дроті. нехай югік розкаже як він рейдерував бучу та ірпінь. скільки отримав від карплюка з федоруком( квартир в новобудовах від цих двох найбільших мерів-забудовників)
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наверное он про миномёты савченко с будуна вспомнил,
баржа уже до Градижска дрейфонула ?
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"Рейдерская атака на 18-тысячный город".
Только у меня иногда ощущение, что читаешь не новость а отрывок из фантастической книги про пост апокалипсис? От издателя "Европейская солидарность" ))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛуценко заявив про відбиття рейдерської атаки на 18-тисячне місто на Київщині
 
 
 
 
 
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