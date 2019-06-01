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 Клімкін: Заява Бориса Шефіра про війну, як і заява Богдана про референдум, - це тестові кульки

Заяви партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра про війну з Росією і заява глави Адміністрації Президента Андрія Богдана про референдум щодо миру з Росією можна порівняти з тестовими кульками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я вважаю, що, знаєте, як у більярді, це тестові кульки. Спочатку референдум закинули. Ось його закинули - виникла дискусія в суспільстві. А потім нібито це не референдум, а якийсь інформаційний. Про що невідомо. Оскільки який може бути референдум? Референдум як перемагати? Референдум як здаватися? Закону про референдум немає", - заявив Клімкін.

Глава МЗС також розповів, що йому найбільше не сподобалося в інтерв'ю Бориса Шефіра.

"Але тут, у цьому інтерв'ю, мені дуже не подобається, насправді, одна фраза і зовсім інша фраза. Мені дуже не подобається позиція, що це допоможе зупинити війну. Тобто робиться цей зв'язок між мовою і взагалі мовними питаннями і тим, як, власне, Росія це сприймає. Якщо ви послухаєте хоча б Лаврова на будь-якій конференції міністерській, то все почалося з мови... Ця логіка, на мою думку, дуже небезпечна. А ці тестові кульки - я до цього дуже спокійно ставлюся", - заявив він.

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Нагадаємо, 30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошей, і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати, і це "перший крок для того, щоб завершити війну".

В Адміністрації Президента вже заявили, що це була приватна думка Шефіра, яка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130076
 
   
 Топ коментарі
 
А що він сказав невірно? Шиффер це сцука,яку потрібно давити. І за його заяви повинна бути відкрита справа В ОНОВЛЕНОМУ (нібито) СБУ.
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в натуре..
это ж надо быть таким о...евшим поцом,чтобы требовать украинского языка в Украине для украинцев...
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Вчера в 01:04 ·
поскольку времени немного
инсайд я матом поясню
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но одной из главных целей мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, не перевод "Сватов" на язык суахили, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в АО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это придётся в одиночку, ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
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Скажи, жто твій друг і буде зрозуміло, хто ти.
А хто друзі у Зе : вор-олігарх беня коломойша, люстрована шістка богдан, проросійський відвертий зрадник (або просто дурень) шифір
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ярош давно чистильщиком оружия работает. и не больше.
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Да ты всю жить работал (ксати и подохнеш таким) протирателем сракой диванов.
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У Зелеботов в методичках строго указано: С одной строны разгонять все большую волну о Шифер, с другой становиться в позу нашкодившей школьницы и говорть -" Да не, кто такой Шифир? Он же не должностное лицо..."
Т.е придать инфе большую гластность, но сделать это не от имени Зе.
С другой стороны представим, что у у гендиректора рядового ООО берут интрервью.... Потом это интервью молниеносно разбегается по всем СМИ Украины! Кто ронимает как устроена эта кухня, понимает кому это нужно.
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А чого сам президент мовчить. То права советніца щось хрюкнула, у відповідь ліва підхрюкнула. А де позиція президента? Якщо подивитися всі події за 10 днів, то президент розпустив Раду, "наїхав" на кабмін, ще з*їв хотдог і позаймався у спортзалі. А всі справи роблять три людини: Богдан, Розумніков і Данилюк. А де вся команда? Правда Данилюк ще не віднайшов свій кабінет. За ним треба дивитися, щоб не попав на вороду територію із-за блуду.
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жид вирішив розміняти мову на кацапоринок для свого третьсортного кіна.
І дійсно не міняти ж йому іврит на арабський ринок коли поряд є 73% зебілів.
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Шафіру і Богдану треба тавром на шкірі випекти імена загиблих українців на війні з московитами-вбивцями.
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Это не ,,пробные шарики",это козьи шарики. Поклонников нового преЗЕдента прошу к столу-кушать подано
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Болт їм назустріч з їхніми шариками.
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Эти шарики нужно им засунуть в ж...пу и отправить в рашу на пмж!!!
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пробовкалися чи хайпують, креоли москвороті

Клімкін: Заява Бориса Шефіра про війну, як і заява Богдана про референдум, - це тестові кульки - Цензор.НЕТ 1308
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Тварин кошерних цапських ,треба одразу ставити в їхне смердюче стойло!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлімкін: Заява Бориса Шефіра про війну, як і заява Богдана про референдум, - це тестові кульки
 
 
 
 
 
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