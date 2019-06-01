 Клімкін: Заява Бориса Шефіра про війну, як і заява Богдана про референдум, - це тестові кульки

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я вважаю, що, знаєте, як у більярді, це тестові кульки. Спочатку референдум закинули. Ось його закинули - виникла дискусія в суспільстві. А потім нібито це не референдум, а якийсь інформаційний. Про що невідомо. Оскільки який може бути референдум? Референдум як перемагати? Референдум як здаватися? Закону про референдум немає", - заявив Клімкін.

Глава МЗС також розповів, що йому найбільше не сподобалося в інтерв'ю Бориса Шефіра.

"Але тут, у цьому інтерв'ю, мені дуже не подобається, насправді, одна фраза і зовсім інша фраза. Мені дуже не подобається позиція, що це допоможе зупинити війну. Тобто робиться цей зв'язок між мовою і взагалі мовними питаннями і тим, як, власне, Росія це сприймає. Якщо ви послухаєте хоча б Лаврова на будь-якій конференції міністерській, то все почалося з мови... Ця логіка, на мою думку, дуже небезпечна. А ці тестові кульки - я до цього дуже спокійно ставлюся", - заявив він.

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Нагадаємо, 30 травня було опубліковано інтерв'ю партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" Бориса Шефіра. У ньому він, зокрема, заявив, що війну в Донбасі почали, щоб заробити грошей, і нинішні політики зможуть її закінчити. Він також стверджував, що закон про мову потрібно скасувати, і це "перший крок для того, щоб завершити війну".

В Адміністрації Президента вже заявили, що це була приватна думка Шефіра, яка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського.