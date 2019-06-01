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Все про:Буковина (211) хабар (2620) прикордонники (667) Військова прокуратура (534)

 На Буковині троє прикордонників попалися на хабарі 45 тис. грн за допомогу в контрабанді сигарет до Румунії, - військова прокуратура

Правоохоронцями припинено протиправну діяльність групи військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, які організували систематичне хабарництво.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Військової прокуратури Західного регіону.

На Буковині троє прикордонників попалися на хабарі 45 тис. грн за допомогу в контрабанді сигарет до Румунії, - військова прокуратура 01

Упродовж квітня-травня 2019 року троє прикордонників за 45 тис. грн хабара сприяли в переміщенні через кордон України в Румунію без прикордонного і митного контролю поза пунктами пропуску понад 25 тис. пачок сигарет. Зазначені кошти правопорушники розділили між собою.

На Буковині троє прикордонників попалися на хабарі 45 тис. грн за допомогу в контрабанді сигарет до Румунії, - військова прокуратура 02

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Наразі зазначеним інспекторам прикордонної служби повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішуються питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від обійманих посад.

На Буковині троє прикордонників попалися на хабарі 45 тис. грн за допомогу в контрабанді сигарет до Румунії, - військова прокуратура 03

Крім того, проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення інших фігурантів протиправного механізму, зокрема причетність до зазначеної схеми керівництва відділів прикордонної служби "Селятин" і "Красноїльськ".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130074
 
   
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Пацаны воюют и гибнут на Востоке, а подонки крышуют контробанду. Не правильно, как-то...
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На Востоке где гибнут пацаны, их начальство также крышует контрабанду.
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Є тенденція в:прикордонники,митники,менти,депутати,чиновники йдуть не захищати закони України,а набивати свої кишені,цю тенденцію треба міняти жорстким контролем і покаранням.
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Ой удивили....
20 лет возили. А сколько поймали?
Хоть процент наберётся?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Буковині троє прикордонників попалися на хабарі 45 тис. грн за допомогу в контрабанді сигарет до Румунії, - військова прокуратура
 
 
 
 
 
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