 На Буковині троє прикордонників попалися на хабарі 45 тис. грн за допомогу в контрабанді сигарет до Румунії, - військова прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Військової прокуратури Західного регіону.

Упродовж квітня-травня 2019 року троє прикордонників за 45 тис. грн хабара сприяли в переміщенні через кордон України в Румунію без прикордонного і митного контролю поза пунктами пропуску понад 25 тис. пачок сигарет. Зазначені кошти правопорушники розділили між собою.

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Наразі зазначеним інспекторам прикордонної служби повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішуються питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від обійманих посад.

Крім того, проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення інших фігурантів протиправного механізму, зокрема причетність до зазначеної схеми керівництва відділів прикордонної служби "Селятин" і "Красноїльськ".

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