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 Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог. ФОТОрепортаж

Родичі заручників, правозахисники і громадські активісти висувають низку вимог до представників влади.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори маршу нагадують на сторінці події у Facebook:

5 років війни з Росією.
98 політичних в'язнів Кремля.
120 військових і цивільних полонених в ОРДЛО.
24 військовополонені моряки в Лефортово.
8 захоплених у полон військових, доля яких наразі невідома.

"Російський полон - це не просто незаконні ув'язнення. Це тортури, насильство і нелюдські умови.
Кожен день перебування там - страшна мука, яку переживають сьогодні вже понад дві сотні українських громадян. Їхнє звільнення має бути пріоритетом держави і міжнародної спільноти", - підкреслюють організатори маршу.

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Також опубліковано вимоги родичів заручників, правозахисників і громадських активістів до представників влади:

– Запровадити посаду уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують у Криму та РФ. Уповноважений відповідатиме за пошук шляхів звільнення заручників, створення гуманітарної переговорної платформи щодо звільнення заручників, залучення за потреби іноземних експертів, національних лідерів і лідерів думок для участі в переговорному процесі, сприятиме виконанню заходів із забезпечення державної підтримки заручників та їхніх родин. Проект повноважень та зони відповідальності цієї посадової особи готовий.

– Створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, яка об’єднає відповідні міністерства, відомства, служби, громадські та правозахисні організації, які працюють за напрямом підтримки та звільнення українських заручників Кремля. Цей орган підвищить ефективність роботи всіх учасників цих процесів та консолідує навколо виконання Стратегії підтримки та звільнення заручників. Проект положення про роботу такої ради вже готовий.

– Публічно підтримати законопроект "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами", який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам та їхнім родинам.

– Сприяти удосконаленню санкційної політики України щодо Росії та її громадян, причетних до незаконного ув’язнення, катувань та інших форм переслідування заручників Кремля.

– Підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які керують репресивною системою утисків прав та свобод, спрямованою проти українських громадян.

– Публічно підтримати законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також робить положення щодо воєнних злочинів такими, що відповідають міжнародному праву.

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Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 01
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 02
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 03
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 04
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 05
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 06
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 07
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 08
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 09
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 10
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 11
Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог 12

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130073
 
 
 Топ коментарі
 
В предыдущей Администрации этим занималась Ирина Геращенко, и часть заложников действительно удалось освободить.
Нынешнюю власть очень волнуют вопросы: удастся ли Бене отжать себе Приват-банк, и сколько гантелей осталось в тренировочном зале АП.
На украинских граждан, взятых в заложники агрессором, им наплевать.
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Цензор давай новость что Дзержинске, Нижегородской области, на заводе "Кристалл рванула взрывчатка!
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6147
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В результате трех взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным пострадали четыре человека. У всех осколочные ранения. В цехе производились фугасные авиабомбы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6570
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Беня эту войну развязал, пусть теперь освобождает пленных.
Предлагаю обменять его, зельцмана разумкова и другую мешпуху.
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Этим детям так запудрили мозги, что они верят, что пленных освободил Порошенко, а не Медведчук.
Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 6779
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Мне не важно, какая именно фамилия.
Мне важен результат!
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Чекайте, то Порох же казав, що мертвечук йому потрібен, для того, щоб звільнити полонених, а ви верещали, що він співпрацює з х.йлом. А зараз мертвечук хАроший? Офігеть
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Мне похер мертвечуки, порошенки, *****....
Мне важно, что бы наши пленные были дома!
Офигела?
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ЭТО ВСЕ С ПОДАЧИ порошенко с его солидарностью---все эти годы почему то не митинговали ---?????
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А у этой братии не возникает вопрос, что все упомянутые - узники Кремля, а не Банковой? И когда порох подставил конкретно моряков - что-то не припомню маршей недовольных! Сенцов 5 лет чалится - ни одного "марша"!
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я вообще не понял,чего эти люди хотят от Зеленского? чтоб он стал на колени и умолял ***** отпустить наших хлопцев? Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 5997
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И что дальше? Дичь какая-то во главе сич
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5 лет войны с Россией.- почему за 5 лет не наказаны генералы,виновники в гибели украинских солдат,а так же в уничтожении складов?
98 политических заключенных Кремля. - почему за пять лет,Украина не смогла добиться в мире поддержки в освобождении политзаключенных,когда даже при Союзе Запад добивался освобождения дисседентов?
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО. - почему Украина освобождала русских заблудившихся солдат,выдавала раше воевавших за Украину людей?
24 военнопленные моряки в Лефортово.- почему этих моряков послали на убой,зная что русские будут стрелять?
И почему ввели военное положение,а потом его отменили?
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас - неизвестна.- почему в армии бардак,и почему Муженко и Полтарак за это не ответили?



Но как вижу, этим борцунам надо просто обвинить Зе в бездействии.......
Отсюда вопрос: " Кому это выгодно?
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А потому отправили моряков, рассчитывая на огневой контакт! В этом случае лоханки враз пошли бы ко дну , и военное положение дезавуировало б выборы. Но, слава Богу, моряки не стреляли...
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А тому що Міжнародний Трибунал виніс вердикт, що пуйло біснувате і винне в незаконному захопленні українських моряків. Але ж вата повинна відволікати увагу від "косяків" московського карли і перекладати неіснуючу провину на Пороха
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Один дурень може задати стільки питань за 10 хв., що і 100 мудреців не відповість за 10 днів.
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Ты так думаю из партии мудрецов имени Пеци Мародёра?
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Забувай про Пєцю. Розповідай про нових мародерів і відповіді питай у них на свої ідіотські запитання, ретранслятор сікільов-ТВ.
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ПОРОХОБОТ Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 7040 КАЖДАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ

ПОРОШЕНКО И ЕГО ВОРОВСКОЙ ШОБЛЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет ИХ ВЛАСТИ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

И СВАЛИТЬ РАЗГРАБЛЕНИЕ АРМИИ и СТРАНЫ НА АХЕНТОВ КРЕМЛЬБ.. НЕ ВЫЙДЕТ!!!
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потомушто было много много соевых свиноперемирий и мыролюбного реформизма.
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Кого выдали раше из воевавших за Украину?))))
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вы хоть на один митинг пришли лично или только по клаве стучать ?
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Правильно! Наxepa оборонять свою страну, зная что русские будут стрелять? Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 3891
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А скільки нині платять за участь в такому "мітингу"?
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немного. там на складах осталось много просроченных леденцов .вот ими и расплачиваются.
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Я думаю что таким как ты,там делать не х....р.
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И кто-то мне скажет, что Майдан стихийно случился, только по воле народа, недовольного ОТСРОЧКОЙ! подписания ассоциации? Так и эти - стихийно на "марш " вышли? Одно слово - народь: мягкий знак по-тихому убрали, шоб народь не шибко обижалась.
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то есть мы за деньги сегодня вышли как и на Майдан ? Брехунчик вы мелкий
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а вы в ленинградской области на какие мероприятия ходите ?на раздачу методичек видать
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Какой нax отсрочкой? Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 4735 Янык поехал подписывать, и тупо не подписал! Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 896 После телефонного звонка вовчки-*****! Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 8032 (тот его напугал что заберет Крым. в итоге по словам Вити его "развели как лоха" - и Ассоциацию не подписал, и Крым забрали 20-го февраля! Пришлось Оовощу 23 февраля бежать с награбленным баблом в Ростов)
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Звільняти полонених і заручників безперечно треба. Але не робити із них героїв тільки за фактом потрапляння в полон. Далеко не всі вони герої. Розбиратися треба з кожним окремо і дуже уважно. Придумувати цілий закон з цього приводу - це занадто.
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В Іловайську Петро Олексійович організував "зелений коридор" - військові загинули і потрапили в полон, в Дебальцево керував так , що військові загинули та потрапили в полон, а коли посилав моряків до полону, думав що когось із них ще й повбивають, а морякам пощастило. Чому ж до Петра Олексійовича ніяких питань не виникає?
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Чому в тебе суцільні цитати із рашаТВ, на зарплаті сидиш? Те, що є рішення трибуналу ООН по моряках і те, що зелений коридор розстріляли твої брати, порушивши слово офіцера, тобі пофіг? у всьому винен Порох
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Эта акция - напоминание всем ,что мы не забыли своих , что мы помним кто агрессор
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А почему не возле посольства отброссии ?
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Организаторы марша напоминают на странице события в Facebook:
5 лет войны с Россией.
98 политических заключенных Кремля.
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО.
24 военнопленные моряки в Лефортово.
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас неизвестна.
==================================================

ПОЧЕМУ ЭТИ С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ АКТИВИСТЫ НЕ ВЫДВИГАЛИ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 лет ВЛАСТИ ПРИ КОТОРОЙ ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИЛО

А ПРИШЛИ С ЭТИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К НОВОЙ ВЛАСТИ КОТОРАЯ ВСЕГО ЛИШЬ 10 дней НАХОДИТСЯ У ВЛАСТИ

ЭТО НЕ АКТИВИСТЫ, а ЗАСЛАННЫЕ КАЗАЧКИ ПОРОШЕНКО. Марш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 5974
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниМарш за звільнення заручників Кремля відбувся в Києві, до влади висунули низку вимог. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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