 За 5 років війни на Донбасі російські терористи вбили 240 дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook.
Також повідомляється, що незаконні збройні формування пострілами із заборонених артилерії і танків зруйнували понад 700 шкіл.
Зазначається, що близько 15 тисяч неповнолітніх постійно перебувають у небезпеці і страху обстрілів із боку бойовиків.
"Психологічні травми, яких зазнали вони зараз, назавжди залишаться в їхньому житті", - наголошується в повідомленні.
Не было бы агрессии , не было бы жертв .
А самое ужасное, когда гибнут дети.
"Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью."
Тереза из Калькутты