 За 5 років війни на Донбасі російські терористи вбили 240 дітей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що незаконні збройні формування пострілами із заборонених артилерії і танків зруйнували понад 700 шкіл.

Зазначається, що близько 15 тисяч неповнолітніх постійно перебувають у небезпеці і страху обстрілів із боку бойовиків.

"Психологічні травми, яких зазнали вони зараз, назавжди залишаться в їхньому житті", - наголошується в повідомленні.





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