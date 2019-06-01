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 За 5 років війни на Донбасі російські терористи вбили 240 дітей

За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей. Ще 56 - зникли безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що незаконні збройні формування пострілами із заборонених артилерії і танків зруйнували понад 700 шкіл.

Зазначається, що близько 15 тисяч неповнолітніх постійно перебувають у небезпеці і страху обстрілів із боку бойовиків.

"Психологічні травми, яких зазнали вони зараз, назавжди залишаться в їхньому житті", - наголошується в повідомленні.

За 5 років війни на Донбасі російські терористи вбили 240 дітей 01
За 5 років війни на Донбасі російські терористи вбили 240 дітей 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130071
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это надо на лбу выжечь всем переговорщикам с "умным путиным"!
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В мордоре взорвался завод по производству взрывчатки. Уже было 3 взрыва
За 5 років війни на Донбасі російські терористи вбили 240 дітей - Цензор.НЕТ 6782
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Смерть рашистким оккупантам!!!
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нет. он удмуртъ. или даже коми хакасс.
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Весьма спорная информация. При вооруженном конфликте гражданское население гибнет от пуль, мин и снарядов, выпущенных с обоих сторон фронта.
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Это Украина . А мордор окупант . И он убивает детей в Украине .
Не было бы агрессии , не было бы жертв .
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Пока вас, мордовских свинособак здесь не было, дети не погибали
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Война - это всегда смерть, боль, сломанные судьбы, покалеченные жизни.
А самое ужасное, когда гибнут дети.

"Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью."
Тереза из Калькутты
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Кажи це росіянам. Українці не підуть по домам, затям це раз і назавжди.
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Так, не підуть - поки не звільнять свою землю від кацапськой нечесті.
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Демоны какие-то. Херачат прямой наводкой из танков по школам, ходят по хатам и убивают детей а местные молчат.
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А Шефір і його команда сказали офіційно, що то вірішили дехто заробити грошенят і вирішили повоювати. Йому головне відсторонити президента України і війна закінчиться. Відсторонили дебіли і приколісти і що війна закінчилась? Що всі військовополонені вдома, що тисячі різних українців, які сидять у застінках московитського гестапо звільнені? Що кацапи залишили Крим і Донбас? Що відшкодували шкоду?
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кто такой этот шифер? это так асбестоцементная плита так называется? это черепица какой госс. пост занимает?
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Друг Зеленського, колега Зеленського котрому він передав на словах управління Кварталом та офшорами, співавтор програми партії ;слуга народа;
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это такая должность у нас в Украине - друх штейна?
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Была по крайней мере, друг Поци, можно просто Грановский, Лещенко, Кононенко, и т.д. нужное подчеркнуть. Вот они свою старую систему координат на новою реальнось и проталкивают
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))) велком! Шефир не член слуги народа,вот и может закидывать.
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В принципе в любые места, на какие у тебя хватит фантазии
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Так вони ж добавили що ще треба домовлятися. Цікаво лише де домовляться.
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Млин. Как по мне, то Шефира жаба давит, шо он мало зарабатывает. Если коротко, то в оборонку, которая финансируется государством, он влезть не может - никто его на свои грядки не пустит. Вот и бросаются пробные шары относительно референдума и замирения с запоребриком - в этом случае он будет на своей медиа грядке косить бабло и в Украине и в запоребрике. И плевать он хотел на интересы и независимость Украины и украинцев.
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Тімошонка хоче почати перемови з чистого аркуша з московитами-окупантами-вбивцями українців.
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І Матвієнко цього хоче, а народ України з чистого аркуша не хоче, тільки після виконання ****** наших умов. Ці умови відомі всім, повторюватися не буду.
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Тімошонка хоче почати перемови з чистого аркуша з московитами-окупантами-вбивцями українців.
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зачем ты по два одинаковых поста делаеш про внд капительман? ты прихожанен днепропетровской синагоги в которой ее папа работал?
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Попытки переложить ответственность на Зе за 5 летние провалы синхронно предпринимаются кремлёвским плешивым покидьком и отросткоми автавизьма выкинутыми на свалку Истории после 5летнего правления в Украине.Обвинять Украину в нежелании прекратить войну-гнусно.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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