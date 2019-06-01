 КПВВ на Донбасі перейшли на літній графік роботи

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Згідно з розпорядженням командувача операції Об'єднаних сил, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на літній графік роботи. З 1 червня контрольно-пропускні операції будуть здійснюватися щодня в нових часових рамках: із 6:00 до 20:00", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв прес-центр штабу ООС, на літній режим роботи буде переведено КПВВ "Золоте" - дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ"; КПВВ "Майорське" - дорожній коридор "Горлівка - Бахмут"; КПВВ "Мар’їнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове"; КПВВ "Новотроїцьке" - дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)"; КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) - дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь"; КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".





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