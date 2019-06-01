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Все про:Держприкордонслужба (2117) пункт пропуску (442)

 КПВВ на Донбасі перейшли на літній графік роботи

Контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з 1 червня переходять на літній графік роботи - з 6:00 до 20:00 (за київським часом).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Згідно з розпорядженням командувача операції Об'єднаних сил, всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на літній графік роботи. З 1 червня контрольно-пропускні операції будуть здійснюватися щодня в нових часових рамках: із 6:00 до 20:00", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв прес-центр штабу ООС, на літній режим роботи буде переведено КПВВ "Золоте" - дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ"; КПВВ "Майорське" - дорожній коридор "Горлівка - Бахмут"; КПВВ "Мар’їнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове"; КПВВ "Новотроїцьке" - дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)"; КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) - дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь"; КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130069
 
 
 Топ коментарі
 
зачем они перешли?

Соевые давайте начинайте тошнить что тамжынашилюди - переместители грузов. что дамбас всю галактику кормит, что онижыбратья свиномыролюбцам навекъ.
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слова опыт в нашем языке есть несколько названий - одно из них - дослід , или другой смысл - досвід
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зачем они перешли?

Соевые давайте начинайте тошнить что тамжынашилюди - переместители грузов. что дамбас всю галактику кормит, что онижыбратья свиномыролюбцам навекъ.
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слова опыт в нашем языке есть несколько названий - одно из них - дослід , или другой смысл - досвід
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верно. но очень многие в эту мою ловушку попадаются. я бы сказал, что удивительно много.
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Так и переведи, если неправильно. Мы научимся.
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в вопросе была маленькая ловушка. ты в неё попалась.

правильный ответ ты уже видела.
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Вот если б ты ещё объяснил, когда *дослiд и когда * досвiд, было б больше толку.
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у каждого свои представления о толке
досвiд - это жизненный и др. опыт
дослiд - это эксперимент, причём слово это очень школьное
в целом это тест на то, ходил человек в школу в Украине или нет
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Я и русский уже не очень. Зависит от количества обучения в др. отраслях. И от количества прочитанного на заинтересованном языке. И от услышанного а сми, от людей. Так что утверждение не объективное. А обвинение предвзятое. А там думай что хочешь. Чего от вас ожидать, если любая тема сводится к одному...
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тест как тест. ни один абсолютной уверенности не даёт.
а как украинец может топить за зю, у меня действительно в голове не укладывается.
я имею в виду не этническую принадлежность и не гражданство, я имею в виду самосознание.
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