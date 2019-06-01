 Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП на сторінці у Facebook.

"Глава держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", який було презентовано в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн", - сказано в повідомленні АП.