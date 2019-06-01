 Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП на сторінці у Facebook.
"Глава держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", який було презентовано в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн", - сказано в повідомленні АП.
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Как-то грустно стало !!! Две недели, как Зеленский Президент !!! И ни чего не украл, не создал схем роттердам плюс или созвездие Альфа Центавра с двадцатью плюсами !!! Явно нам не хватало вонючего Барыгу с его грабежом Украины !!!
https://youtu.be/gVrP7eQCEhU
НИ ОДИН ИСТОЧНИК В ГОСДЕПЕ США не подтверждает наличие каких бы то ни было договоронностей о визите Зеленского или наличие личного приглашения Дональда Трампа. Вас нагло обманули !
Г-н Зеленский прекратите превращать политику в шоу уродов !
Порошенко , на самом деле, показывал очень многие признаки зависимости то ли от обстоятельств , то ли компромата, если ещё не учитывать, что вся Украина просто стала заложницей его активов на нарассее.
Теперь , дорогие мои соотечественники, мы имеем очень хорошие шансы все это изменить в лучшую сторону, так как многие на западе были обескуражены всей этой двойственностью порошенко и , главное, коррупцией.
Главное теперь, не дать ни одного шанса свернуть с обозначенного пути.
Группа мародеров, конечно, не успокоится , но есть мы и наше большое желание , чтоб не только наши дети , но и мы сами ещё насладились жизнью в нашей родной Украине, такой, о которой мы всегда мечтали
Порошенко так не врал
Чуете разницу?
А что мне с тобой обсуждать, какой в этом сенс? Чтоб ты как лавруха сказал , когда ему показывали буки и грады рассейские на оккупированном Донбассе , что ихтамнет и какиевашидоказательства?
А ваш 'бой' мы уже лицезрели в течение пяти украденных у нас лет, где ваш гуру вместо боя слегка перепутал и возглавил коррупцию. Схематозы, договорняки, сливы - и все это под правильными словами , которые просто шокировали- как так можно лгать ?