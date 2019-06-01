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Все про:Зеленський (1530) США (5055) Трамп (1816)

 Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП на сторінці у Facebook.

"Глава держави також підкреслює, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності", який було презентовано в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн", - сказано в повідомленні АП.

Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130068
 
   
 Топ коментарі
 
А чому ж ти кацап так за всю Україну "розписуєшся"?
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Президент Украины Владимир Зеленский - президент моей страны! И если вы гадите на президента Украины, вы гадите и на саму Украину!
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Порохоботам чем хуже, тем лучше. А когда хорошо (Трамп пригласил Президента Украины) - уже и не знают что написать..
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Американцы давно ждали когда мы уберем мародеров, тепреь будут нормальные отношения, не нужно будет гоняться за Трампом, по туаелетам как это делал Петя. Брюссель, Берлин, Париж, Вашингтон. Хорошее турне для Зели.
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это вы Игорь,с Юлей Петю спутали - но не чего - они прошлое как и зеля - шо о них говорить - Вакарчук будущее - вот тогда все и станет на свои места
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твой Петя веь наш МИД задолбал что бы те сделали фото с Трампом. Поэтому он его не приглашал. И вще забудь про него, сбитый летчик.
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выбирайте выражение Игорь - вы таки росли в нормальной семье и такие ляпы - мой,ваш,твой - скоро начну с вас за воспитание - деньги брать - понимаю шо не правильно ,но уж слижком часто вы бокорезите - будьте внимательней - а по существу ,насчет Вакарчука и его партии Голом - согласны со мной - по тому шо за это - Путин - не маньяк и не псих, он умный человек. Да, у него имперские амбиции, но можно же договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир - Слуга народа - не кто не проголосует
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Тепер головне щоб не обдристався, як Пэця-колаборант. Для початку торгівлю з Ордою треба припиняти
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к о л а б о р а ц і о н і с т ! Колаборанти - це ті , що за Україну .
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Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною громадською чи військовою владою на шкоду власній країні.

У Раді зареєстрований закон про колаборантів, який обмежує права громадян - аналіз
Законопроект визначає терміни колаборант та колабораціонізм.
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народ - я вот не понял - он сказал просто спасибо - но не сейчас или таки - спасибо ,очень хочется ,но Беня не велит? - вот не понял и все - индеец - может кто расскажет ,а?))))))
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после слов "не понял" мог не продолжать
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...петя надоел,вроде бы??Так "прокладка" кстати....
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Вам самим не надоело в каждую новость Беню сунуть ? По вашему так он и посцать спокойно не может без Бени ? Не ровняйте все по себе
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как и всякое чмо, которое тяжелее своего хрена, в своей жизни, не поднимало
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Теперь я понял чего Петя так поседел и похудел,если Трамп даст папку с всеми шоколадными проводками,то криком уже горю не поможешь.. Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон - Цензор.НЕТ 2491
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Что то слабо верится что поблагодарил, не вижу селфи и спасибки через смартфон...
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Кажись, все потихоньку выходят из спячки.
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Пообещал продать цветущие черноземы северного причерноморья
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Зе за последнее время встретился с политиками топ уровня больше чем сивый мерин за последние три года Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон - Цензор.НЕТ 7539
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Dagon‏ @Dagon04790320 18 мин.18 минут назад

Как-то грустно стало !!! Две недели, как Зеленский Президент !!! И ни чего не украл, не создал схем роттердам плюс или созвездие Альфа Центавра с двадцатью плюсами !!! Явно нам не хватало вонючего Барыгу с его грабежом Украины !!!
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Уже нарушил несколько статей Конституции и несколько законов.
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это да, но как еще с этими упырями бороться?! может посчитаем сколько нарушил петр и ко за 5 лет Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон - Цензор.НЕТ 2845
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Украина и США вставят козломордым по самое горло .
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Петю Трамп терпел полторы минуты. Так смешно.
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а соевая ботва уже битый час старается выдать эти 1,5 минуты за шоколадную перемогу
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Ростислав Шапошников, ваще красава с медными яйцами Настоящий мужик и Воин
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Трамп всегда декларирует свою любовь к еврейскому народу. Аминь.
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Владимиру Зеленскому - здоровья и успехов на посту Президента, на благо Украины ! Слава Украине !!!
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Приглашение Зеленского анонсированное Юлией Мостовой в "Зеркале недели" и реакция администрации Зеленского с торжественными благодарностями Дональду Трампу на страницах Фейсбука - ярчайший пример беззаcтенчивой лжи одних и абсолютного дилетантизма других.

НИ ОДИН ИСТОЧНИК В ГОСДЕПЕ США не подтверждает наличие каких бы то ни было договоронностей о визите Зеленского или наличие личного приглашения Дональда Трампа. Вас нагло обманули !

Г-н Зеленский прекратите превращать политику в шоу уродов !
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То что пригласили это очень хорошо, похоже хотят направить на путь истинный, а то Вова что то блуждает, посмотрим счем оттуда зе приедет
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через півроку зустріч з "хромою качкою", після хйла.
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МИД наш многострадальный вечно стоял на шпагате между декларациями порошенко и его реальными желаниями не быть партнерами ни НАТО, ни Штатов
Порошенко , на самом деле, показывал очень многие признаки зависимости то ли от обстоятельств , то ли компромата, если ещё не учитывать, что вся Украина просто стала заложницей его активов на нарассее.
Теперь , дорогие мои соотечественники, мы имеем очень хорошие шансы все это изменить в лучшую сторону, так как многие на западе были обескуражены всей этой двойственностью порошенко и , главное, коррупцией.
Главное теперь, не дать ни одного шанса свернуть с обозначенного пути.
Группа мародеров, конечно, не успокоится , но есть мы и наше большое желание , чтоб не только наши дети , но и мы сами ещё насладились жизнью в нашей родной Украине, такой, о которой мы всегда мечтали
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Тиберий,даже вы сейчас врете, когда говорите, что порошенко не врал .
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Таня, читайте что вам пишут

Порошенко так не врал

Чуете разницу?
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Вас тут демонстрировали в списке из минимум ста штук, в смысле, что единиц. Целая ферма ботов!
А что мне с тобой обсуждать, какой в этом сенс? Чтоб ты как лавруха сказал , когда ему показывали буки и грады рассейские на оккупированном Донбассе , что ихтамнет и какиевашидоказательства?
А ваш 'бой' мы уже лицезрели в течение пяти украденных у нас лет, где ваш гуру вместо боя слегка перепутал и возглавил коррупцию. Схематозы, договорняки, сливы - и все это под правильными словами , которые просто шокировали- как так можно лгать ?
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Если у человека свое мнение и свой взгляд,которые вразрез от ваших,это не дает вам право цеплять ярлыки и сеять вражду между людьми. Завышенная себестоимость ???
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Просто встань после нокдауна и вытри за собой пол.
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да шо там запад, я сам офигел когда создатель и кормилец батальона Восток стал главным бизнес-партнером президента "патриота", кстати я сразу верил брехливой рошении, где-то через год дошло шо мне цинично врут
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Посони, тут весна вже всьо... Скілько посадили?
Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон - Цензор.НЕТ 6551
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Зелёные клоуны и тут вспомнили Пороха .... малоразвитый Лохторат... Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон - Цензор.НЕТ 2889
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Маю надію що зе, не буде плющити ,як на зустрічі з Макроном. Прохання до зе-команди бережіть здоров'я вашого боса, обмежте вживання наркоти.Як комік,геніальний артист вова ще потрібний.
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