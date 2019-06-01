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 Політика України
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Все про:Вакарчук (86) Клімкін (1401)

 Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вів переговори про приєднання до партії "Голос" із її лідером Святославом Вакарчуком, однак до жодних рішень вони не дійшли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клімкін розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Я шукаю реальну команду. Ось ми говорили про БПП, і я не розумію лідерських партій. Я вважаю, що мають бути командні партії. Лише команди здатні перезавантажити цю українську політику... Наразі я такої команди не знайшов. Знайду - йтиму далі, ні - будуватиму таку... Я говорив зі Славою. Я його дуже ціную і поважаю, але до жодних рішень ми не дійшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Жодних фінальних рішень щодо цього немає", - сказав міністр.

За словами міністра, він має намір йти в політику, маючи "амбіції щось тут змінити".

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"Я ніколи не був політиком, але за час перебування на посаді міністра, напевно, ним став. Я ніколи не хотів йти в політику - це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не лише опція піти в парламент існує", - розповів Клімкін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130066
 
   
 Топ коментарі
 
Клімкін, свого часу, зробив дуже багато, щоб країну агресора обклали санкціями, як плішивого шакала. Честь йому і хвала за це. Побільше б таких, відданих своїй країні і народу дипломатів, тоді і на зовнішньому політичному фронті ніколи не було б ніяких проблем.
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Все эти потужные реформаторы что-то очень уж обеспокоены вопросом трудоустройства.
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О быдло подтянулось с говнометами , лить дерьмо на успешных людей . Своих то достижений нет лузеры. Есть факты сотрудничества с ФСБ факты в студию. Мое мнение лучший министр иностранных дел за всю историю Украины , есть другие примеры ?
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"Я ісчю куда ріально можна притулить жопу, шоб її прикрити мандатом, но ріально мандатих пацанов пока нінашол..."
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Климкин хорошо делал свою работу на должности главы МИД, желаю ему успехов в дальнейшем.
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Общие у Паши со Славой только картавость и ай кью.
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Большего ментального импотента наш МИД ещё не видел у Зеркаль и то было больше яиц.
Никто не любит клизму.
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Будучи при власти, каждый блохастый наследник шарикова представлял себя лучшим из лучших вне всякой зависимости от результатов, исключительно из близости к президенту порошенко. Народ дал оценку пете и его охвостью - и снова здравствуйте!, вся шваль решила загадить своими туловищами уже Верховну Раду... и опять лучшие из лучших засядут в смрадном болоте, некогда бывшим символом свободы и прогресса.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає"
 
 
 
 
 
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