 Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", законопроект оприлюднено на сайті Конгресу США.
Санкції пропонується вводити проти компаній, які на тих чи інших умовах надають свої судна для прокладки нафтопроводу на глибині від 100 футів нижче рівня моря. Також обмеження можуть поширюватися на страховиків таких суден.
Згідно із законопроектом, президент США може ввести щодо порушника п'ять і більше видів санкцій. Документ передбачає, серед іншого, відмову у видачі візи директорам і акціонерам із контрольним пакетом акцій у компаніях зі списку санкцій, заборону на проведення платежів і угод із нерухомістю в юрисдикції США, а також на інвестиції в капітал. Крім того, може вводитися заборона на експорт товарів і технологій на адресу компанії, що потрапила під санкції.
Учасникам будівництва "Північного потоку-2" також загрожує заборона на укладання контрактів з урядом США для поставок товарів і послуг. Фінансовим інститутам США можуть забороняти видачу кредитів у розмірі понад $10 млн протягом 12 місяців.
Про підготовлювані санкції проти будівництва "Північного потоку-2" повідомлялося 21 травня.
Газопровід "Північний потік-2" планувався Балтійським морем, мав з'єднати постачальників із РФ із споживачами в Європі. Його планова протяжність становить понад 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу за рік. Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
какиз рашки пишешь
А почему ЦН трет эту картинку?
когда цена на газ опуситься до 100 баксов там каждый цент затрат считаеться кретичным.
за СП-2 нужно еще и проценты по кредитам платить а в ПукинГазе долгов на 50 лярдов зеленых
А то уже взасос с ху@лом целуются.😁
Мерзкая и наглая страна!
Санкции ввели по сути не за что. Они и через твою страну переступят если им будет выгодно.
и не "не за что".и "ни за что"
Обстановка накаляется.
Так шо ребята,платя за газ 8500,вы вносите свою лепту в строительство СП-2.
Но ты дальше кричи "халва,халва,халва"
В Конгресс США внесен законопроект о предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО, до ее вступления в Альянс.
Киев получит высокоточное оружие, доступ к разведанным по перемещению армий РФ и киберзащиту.
Подождите...а как-же армия-мова-вира-порошенкоцеевропа и вот это вот все?
друзьяи партнёры в борьбе с российской чумой .
Готовьтесь покупать ГСМ и газ втридорога у друзей
Болгария покупает в США
Выходит дешевле,чем в 3,14доропарашестане
у государства нет и не может быть друзей (которых любят) или врагов (которых ненавидят). у государства есть только государственные ИНТЕРЕСЫ.
грубо говоря, предложите миру что-либо от чего он не сможет отказаться (термоядентый реактор/лекарство от смерти/межзвездные перелеты, да что угодно) и завтра в Украине будут и базы НАТО, и полное взаимопонимание в политической/экономической сфере. вы даже сможете иногда диктовать свои условия. а пока - маємо що маємо...
у меня другой вопрос. те, кто тут так рьяно поддерживает санкции против "комсомолки Меркель" и иже с ними, действительно верят в силу этих санкций? может они только заголовки читают и не помнят что и как происходит в мире? может им напомнить как точно такие же санции были введены против Русала (из-за Дерипаски) и как их через буквально пару месяцев отменили?
если честно, я вообще не уверен, что санкции будут введены. по-моему, время упущено.
т.е. если вдруг, менеджмент СП-2 сменится на американский, то все будет ок?
охренительная логика.