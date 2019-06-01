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Все про:Конгрес США (247) санкції (2295) США (5055) Північний потік (337)

 Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

Конгрес Сполучених Штатів Америки опублікував законопроект про санкції щодо фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", законопроект оприлюднено на сайті Конгресу США.

Санкції пропонується вводити проти компаній, які на тих чи інших умовах надають свої судна для прокладки нафтопроводу на глибині від 100 футів нижче рівня моря. Також обмеження можуть поширюватися на страховиків таких суден.

Згідно із законопроектом, президент США може ввести щодо порушника п'ять і більше видів санкцій. Документ передбачає, серед іншого, відмову у видачі візи директорам і акціонерам із контрольним пакетом акцій у компаніях зі списку санкцій, заборону на проведення платежів і угод із нерухомістю в юрисдикції США, а також на інвестиції в капітал. Крім того, може вводитися заборона на експорт товарів і технологій на адресу компанії, що потрапила під санкції.

Читайте також: Терміни будівництва "Північного потоку-2" перенесли

Учасникам будівництва "Північного потоку-2" також загрожує заборона на укладання контрактів з урядом США для поставок товарів і послуг. Фінансовим інститутам США можуть забороняти видачу кредитів у розмірі понад $10 млн протягом 12 місяців.

Про підготовлювані санкції проти будівництва "Північного потоку-2" повідомлялося 21 травня.

Газопровід "Північний потік-2" планувався Балтійським морем, мав з'єднати постачальників із РФ із споживачами в Європі. Його планова протяжність становить понад 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу за рік. Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Читайте також: Зеленський зустрівся з міністрами закордонних справ Швеції та Польщі: Сподіваюся на продовження санкцій проти РФ, поки всі українські території не будуть повернуті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130065
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас союзники путлера в Европе - особливо фрицы - вой поднимут.
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Кнечно Петро, а так же обосцал всем подъезды Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8299
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сам то пробовал?ну,перерегистрировать имущество под санкциями? Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 963мир по другому устроен,не как кацапстан.
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То все Петро зробив Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6552
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Кнечно Петро, а так же обосцал всем подъезды Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8299
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Прям как из рашки пишешь Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 726
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это экс-гидрант с анализами обiсц@@@явся. Обещал через 2 недели результаты показать... или не сдал ваще, или результаты позитивные.
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Да нас в Ук раине 75% *типичных. Но вот ольгинским какое кАзлажопое дело!
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А почему ЦН трет эту картинку?
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Это фото alex firman , только текст ,,пе-пе-пе-пе,,. Кароче,одноизвилинный чувак,жертва петиного пятилетнего изнасилования.
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ПРО ПОДъезды не знаю но для страны нанес ущерб больше, чем кто либо. это уже факт
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Да,торт уже не тот ,где то прокис,где то заплесневел,где то забродил...
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Ты повторяешься)
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Это как типо хулигану, ссыщему в подъездах сказать: мы можем дать тебе затрещину, а можем и не дать. "гаранты" бл. Может еще Украине нужно диверсифицировать рынок нефтепродуктов? Вообще обнаглели, "союзнички".)
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Сейчас союзники путлера в Европе - особливо фрицы - вой поднимут.
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Короче санкции ниочем. Берешь шарашкину контору регистрируешь на Кипре, делаешь все что хочешь хоть людей в Гулаге сжигаешь и против етой конторы вводят санкции, а ты ее завтра закрываешь и перерегистрируешь на другое име с другим названием так как Петя перерегисрировал свои партии.
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сам то пробовал?ну,перерегистрировать имущество под санкциями? Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 963мир по другому устроен,не как кацапстан.
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По кипрским офшорам нонешний "гидрант" спец большой.
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Alex Tom - "...нонешний "гидрант" спец большой.". И по роялю также Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2871
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Ага, вот и этим долбодятлам нужно сюда своё вонючее шоколалное хрюкало вставить. О чём бы не писалось, не е@ёт - обязательно надо похрюкать. Без них же не освятится.
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...что ж ты тут на цензоре такими идеями разбрасываешься?!!!!!!...бегом гони свое резюме в пиндосовский минфин, минюст и белый хаус...набрался образования высокого в своих мухосранских универах, а людям омериканским подмогнуть не хочешь!!! ...трампа надоумь сменить фамилию на ТРАМПлин и можно будет потом опять пиндосами командовать, а еще лучше пусть у ***** с медвежонком расспросят и поучатся: сначала один сверху, а второй вицеком-презиком снизу, а потом снова перевернутся...ну и тебе, эрзя, шнобелевскую в виде благодарства от омериканскага нородца,,,не даром же штаны протирал в профтехущилище...стал таким вумным...
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Санкции США должны действовать и в отношении стран-соглашателей, причем по нарастающей.
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так країни дають свою прибережну територію під трубу - там собака зарита.
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с чего бы это?закачаем в ПГХ и будем качать с запада на восток американский газ.так шо гтс в любом случае нужна. Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7087а кацапия в любом случае без денюшок
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без проблем,кацапа...где дешевле и продавец не поехавший крышей .а то за дешево можно себе головную боль купить
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с какой стати?
когда цена на газ опуситься до 100 баксов там каждый цент затрат считаеться кретичным.
за СП-2 нужно еще и проценты по кредитам платить а в ПукинГазе долгов на 50 лярдов зеленых
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Супер! Хоть побеспокоят торгашей немецких.
А то уже взасос с ху@лом целуются.😁
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правильно делают! чего им не целоваться, если в Украине оказалось 73% тупых дегенератов, хохлов на услужении у жидов, мечтающих о дефолте и рюзьке язике, сватах и зарыганных шоу по телевизору Г+Г.
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Хорош бухать со своими шефами, твои тупые высеры ни к чему.😡
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Ещё вчера этот Попандопало в дёсна целовался с Хайко Маасом, а сегодня на тебе подарок.
Мерзкая и наглая страна!
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Срал я на твою расеюшку, ну и тебя зацепило брызгами.

Санкции ввели по сути не за что. Они и через твою страну переступят если им будет выгодно.
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кацапа,какать надо в отведенных для этого местах.а не как вы привыкли.а также подтирать попу и потом мыть руки. Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9997
и не "не за что".и "ни за что"
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Он правильно написал, а с твоей поправкой меняется смысл.
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еще один знаток расейской словесности? Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3221
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А кто ещё? Неужели, ты себя считаешь таковым?...
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Должно было быть именно "ни за что". Не упорствуй в глупости, это глупо.
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Хуже всего почему-то знают язык те, кто его оголтело рвутся защищать по всему миру. Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1562
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_Это да. Что вовсе не удивительно. Фанатики разного рода - глупы и необразованны, так что в этом нет никакого противоречия. Именно дураками манипулировать легче.
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Именно твой язык всегда должен быть в тепле и темноте.
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Хватит делиться на форуме своим опытом и своими фантазиями.
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Видимо, считаешь себя умным? Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 813 Объясни, в таком случае, смысловую разницу между выражениями "не за что" и "ни за что" в контексте того комментария, с которого начался спор.
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Заплати репетитору, убыток. Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4278 И ликвидируй свою неполноценность.
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Другого ответа и не ожидал. Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8478 Хамство, стремление оскорбить без причины своего собеседника - это и есть признаки ущербности и неполноценности.
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Санкции вводят, защищая свои интересы. Или Трамп должен думать о том, что кацапстан влетит не слабо с этим проектом? А перечитав список санкций подумайте что выберут Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall? И кто кому нужен больше. Им США или они США.
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Давно надо было привыкнуть к стилю Трампа. Перед тем как сделать выстрел он всегда улыбается жертве.
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А дойчи с кацапами слушают эти бесчисленные проекты да строят.
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Американцы "вжучили" немцам и французам! Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4434
Обстановка накаляется.
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Шо интерестно,французская Engie,котороч финансирует и принимает участие в строительстве СП-2,есть крупнейшим поставщиком газа на Украину.
Так шо ребята,платя за газ 8500,вы вносите свою лепту в строительство СП-2.
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Миром правит капитал..Идёт борьба за рынки сбыта газа...Американцы заинтересованы сбывать свой газ в Европу, который дороже рассейского..Скорее всего, несмотря на американские санкции, северный поток 2 , достроен будет...Ибо, на сегодняшний день, газ из РФ, дешевле американского сжиженного.
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Логично. Миром действительно правит капитал. И что выберут Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall......... Список санкций хоть почтите.
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Вот именно, они умеют считать деньги. И поэтому все будущие потери перевесят то, что они сейчас потеряют. Это для оркостана СП-2 важный политический проект, а не для них.
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Не всё так просто и с газом США. Терминалов не хватит, танкеров тоже. Кацапы уже танкер Ямал гоняли, вместо США. Поэтому пока, мне так кажется, я не финнасист в этих компаниях, что даже хоть и санкции но СП 2 построят
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С учетом разницы в качестве и отсутствии риска угробить себе трубопроводы и перерабатывающие мощности - американский газ ДЕШЕВЛЕ расейского. Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8618
Но ты дальше кричи "халва,халва,халва" Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7414
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Скорее всего бывшая комсомолка Меркель то же не сидит без дела и такой вариант был у нее просчитан. Скорее всего тут амбиции после которых сразу экономика.
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Мелко. Вот с Китаем у США началась третья мировая экономическая война. В Китае даже гимн этой войны придумали. А Цензор ни слова об этих грандиозных событиях которые скажутся на будущем всего мира.


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О-о дурачье , санкции точечные тупо против тех , кто тянет рашке трубу . Если они уйдут то всьо , трубу будут тянуть джамшуты
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Украина может стать де-факто странной НАТО в этом году.
В Конгресс США внесен законопроект о предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО, до ее вступления в Альянс.
Киев получит высокоточное оружие, доступ к разведанным по перемещению армий РФ и киберзащиту.
Подождите...а как-же армия-мова-вира-порошенкоцеевропа и вот это вот все?
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Классные санкции . Европа себя показала как кусок жирующего корупционного гавна .Украина и США друзья и партнёры в борьбе с российской чумой .
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Украина и США друзья и партнёры в борьбе с российской чумой .

Готовьтесь покупать ГСМ и газ втридорога у друзей Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2735
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Можешь себе представить, как надо было насрать и нагадить Украине ,чтобы Украина настолько отвернулась от козломордых.
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Готовься жрать свой ГСМ, когда у тебя его никто покупать не будет Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6223
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Для особливо тупых кацапотварей
Болгария покупает в США
Выходит дешевле,чем в 3,14доропарашестане
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Шредер - німецький лоббіст Газпрому. Меркель тільки вдає дурочку. Насрати їм всім на політику. "Бізнес" довів до 2-х світових війн. Доведе і до 3-ї. Останньої. Об'єднана Європа створювалася як механізм проти глобальних війн. Але хто про це пам'ятає. Мані-мані-мані. Всеруться черговий раз і потім будуть клянчити у США - памагітє. Брекзіт вже є. У Франції вже хочуть фрекзіт. В Іспаніі теж приспічило. Далі буде. Ідіотизм.
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Хуже. Это самоубийственное безумие!
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Німці та французі ненавидять США начебто за імперіалізм та культурну експансію. А правда є така, що вони ненавидять США - хай собі й підсвідомо - за то, що США виграли війну в західній частині Європи. Німці не можуть дарувати Штатам примусових екскурсій до концтаборів. Французи ж примазалися до переможців, хоча здали свою країну Гітлерові без бою.
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Це так, але багаторічна савєцка пропаганда, агентура і корумпування європейськиїх чиновників та політиків теж грає свою роль.
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сорри, но это, пожалуй, самый глупый комментарий во всём обсуждении.

у государства нет и не может быть друзей (которых любят) или врагов (которых ненавидят). у государства есть только государственные ИНТЕРЕСЫ.
грубо говоря, предложите миру что-либо от чего он не сможет отказаться (термоядентый реактор/лекарство от смерти/межзвездные перелеты, да что угодно) и завтра в Украине будут и базы НАТО, и полное взаимопонимание в политической/экономической сфере. вы даже сможете иногда диктовать свои условия. а пока - маємо що маємо...
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хм, я не против американских санкций против СП-2. нет вопросов.
у меня другой вопрос. те, кто тут так рьяно поддерживает санкции против "комсомолки Меркель" и иже с ними, действительно верят в силу этих санкций? может они только заголовки читают и не помнят что и как происходит в мире? может им напомнить как точно такие же санции были введены против Русала (из-за Дерипаски) и как их через буквально пару месяцев отменили?
если честно, я вообще не уверен, что санкции будут введены. по-моему, время упущено.
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Их отменили только после того как нагнули Дерипаску продать контрольный пакет и включить нужных людей в совет директоров Русала. Так шо не .u3gu Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9469
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бу-га-га 3 раза!

т.е. если вдруг, менеджмент СП-2 сменится на американский, то все будет ок?
охренительная логика.
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Кто о чем, а жьigoкaцan Моня Сосойкин о сосании Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2001
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Жидинькие какие-то санкции да еще всего на 12 месяцев. причем не против Газпрома, а против европейских компаний, вбивая клин между США и ЕС. Так Трампа в Кремле и в звании повысят.
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Уверен, кацапню кинут, даже если достроят СП-2. Все большие мировые игорки (США, ЕС и, в первую очередь Китай) заинтересованы радеребанить эту полудохлую шавку, космических размеров, рашку-*********.
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Паходу, казламордым так и не позволят разогнуться...
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Меня больше интересует- сможет ли теперь Украина беспрепятственно добывать свои 60-70 млрд.куб.м газа в год, как это было в 60-х..
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А як же німці? Що буде і їхньою економікою? Бачите, як вони поспішають разом з кацапами добудувати цю трубу, бо відчувають загрозу з боку американців.Німці добре розуміють, що роблять всім шкоду, але ******* гроші "на крові". Як були вони фашистами, так і всередині десь і залишилися. Бо їх політика повністю співпадає з політикою рашистів.Ганьба! Нам кажуить одне, а роблять інше. Ще не забули турбіни в Криму? І що вони дуже обідились на кацапів? Наоборот, дують в одну трубу.
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Немцы добьются того что Ю.Т. обещала украинцам, чем больше газа используешь, тем больше доплата из бюджета. От жеж, дойче-бОрыги 😂😂😂
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Из бюджета России, важное дополнение
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Дружить с мордорянами ставится всё дороже и дороже...
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Бюрократический маховик санкций раскручивается годами, а остановлен может быть мгновенно в результате сговора отдельных стран, мечтающих о путинском сапоге у себя в доме. Необходимо таких соглашателей самих подвергать экономическому нажиму и санкциям, чтобы неповадно было оживлять руссо-фашиста путена и приглашать его в Европу.
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Опечатка или как: речь о газопроводе, а санкции против строительства нефтепровода Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1491
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Второй момент - скорость принятия. Сейчас это только проект закона, то есть его нужно поставить на голосование и принять. Далее, он не носит обязательный характер, а только наделяет Трампа правом ввести санкции из утвержденного списка на свое смотрение. Это еще время. Далее, санкции могут не распространяться на действующие контракты, а только на новые. Так что нюансов еще много.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКонгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2"
 
 
 
 
 
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