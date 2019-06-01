 Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для ZN.UA пише Юлія Мостова.
Відбудеться він, щоправда, вже після зустрічі американського президента з російським. Можливо, в серпні-вересні.
За її словами, зрозуміло одне: це буде не обмін флюїдами, а відбудеться предметна розмова щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
"При цьому треба пам'ятати, що для Трампа Україна - "фішка" на американсько-російському переговорному столі. Там ще є "фішки" Сирії, Китаю, Венесуели, Ірану... На тлі великої гри практичного американського бізнес-президента всі ці "міст між Росією і Європою", "буферна зона, що захищає Європу від Росії" - олдскульна нудність, - зазначає Мостова. - Важливе запитання до Зеленського на переговорах: "За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?" Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо. До продажу землі Зеленський та його команда готові. А країни?"
смотри здесь: https://www.youtube.com/watch?v=asvGd2euLe4
У тебя проблема со зрением или з мозгами?
Да и чего уже говорить об этом типе, который просрал свое будущее и стал навечно никем.
https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o-poroshenko-ya-ego-dostanu-iz-pod-zemli-on-u-menya-syadet-na-dolgo/
Президент США Дональд Трамп фактически публично заявил, что Порошенко и его компанию ждет тюрьма.
За 5 лет Петр Порошенко и его компания натворили столько дел, что в США Петра Порошенко ждет минимум 350 лет тюрьмы только за вмешательство в выборы Президента США.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Петру Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.Трамп в Париже проигнорировал Петра Порошенко: опубликовано видео
А это что такое, фотошоп?
Зеленский подал заявки на регистрацию пяти новых ТМ
Его так мама Римма воспитала....
Копеечка к копеечке.... - и пофиг на время, место и должность которую ты занимаешь...
Сила традиций....
понятно уже что будет не то что бы хорошо, но и не как в Венесуэле...возможно.
Рабинович с Медведчуком визжат с экранов,- что Зеленский это второй Порошенко который не за мир а за войну Америку и НАТО!!! Мол он не сдерживает предвыборных обещаний по Минским договорённостям!!! Словесный понос атакует уши украинцев с 112 го канала принадлежащего куму Путина каждый день по несколько раз!!! РАЗБОР ПОЛЁТА НА ПАЛЬЦАХ: Зеленский по мнению Рабиновича и Медведчука ОБЯЗАН!!! Сложить оружие ВСУ и отдать всю Донецкую область сепаратистам! Объявить амнистию всем боевикам убивших больше десятки тысяч наших людей! Ввести в состав парламента правительство ДНР и ЛНР! И таким образом прекратить войну и гибель людей..... АБЗАЦ!!! Давайте рассмотрим дальнейшие действия Рабиновича и Медведчука: Первое это при помощи депутатов ДНР ЛНР и партии \"ЗА ЖЫТЬЯ\" Объявить всенародный референдум о создании \"ОДЕССКОЙ ХАРЬКОВСКОЙ ХЕРСОНСКОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК\" Назначить там отдельные правительства и попросить Путина ввести войска для защиты их суверенитета Поставить по всем городам памятники МОТОРОЛЕ и ГИВИ как \"народным героям\" Украинцы - партия Путина возглавляемая миллиардером Медведчуком и миллионером жуликом Рабиновичем, набрала проходной процент в парламент порядка 12 процентов!!! Старый маланец Рабинович талантливо вешает вам лапшу на уши каждый день рассуждая о мире!!! Но вы должны понять, что под сладкими лозунгами и призывами, эта сволочь рассуждает О РУССКОМ МИРЕ!!! - который придёт при их помощи в Украину как пришёл в Крым и Доннбас!!! Если вы проголосуете за партию ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АГЕНТОВ Кремля кума Путина и сволочи Рабиновича- То очень скоро увидите танки России на улицах Киева Львова Харькова и так далее!!!
Это не членом по пианино плагиатить
К нему вопросов нет....
Как выше пишут - сыграют на рояле. Марш Робинсона. Но Трамп даже не умеет и этого. Придется подучить. Заодно пусть катеры наконец-то отдаст("Айленд"). Ну и по-мелочи что-то: авианосец, три авианосца! Док плавучий заграничный - три. "Гюрзы" отечественные - две(правда это к Путину), а еще - пусть сделает чтобы мы стали 52-м штатом. А, еще чтобы быдло перестало гадить на улицах и в подъездах - две штуки.... Ну ладно, на одной сойдемся где-то посредине).
Не говоря уже о том, сколько Порошенко заплатили за эту ложь про Джулиани по иску в суде. Напомнить или сам знаешь сколько ВВС отвалить пришлось за клевету?)))
элитыбыдлоты
Зеленский получает сам официальное приглашение от Трампа.
В этом вся разница.
....увидел 75%,
но
не понимает сути укрменталитета -
енти 75% за зеленского -это было 76% против порошенка.
....но против порошенка енто не означает заруский мир
И это будет продолжаться, пока беню и сытника не отправят в США.