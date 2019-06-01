 Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для ZN.UA пише Юлія Мостова.

Відбудеться він, щоправда, вже після зустрічі американського президента з російським. Можливо, в серпні-вересні.

За її словами, зрозуміло одне: це буде не обмін флюїдами, а відбудеться предметна розмова щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"При цьому треба пам'ятати, що для Трампа Україна - "фішка" на американсько-російському переговорному столі. Там ще є "фішки" Сирії, Китаю, Венесуели, Ірану... На тлі великої гри практичного американського бізнес-президента всі ці "міст між Росією і Європою", "буферна зона, що захищає Європу від Росії" - олдскульна нудність, - зазначає Мостова. - Важливе запитання до Зеленського на переговорах: "За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?" Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо. До продажу землі Зеленський та його команда готові. А країни?"