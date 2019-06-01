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Все про:Зеленський (1530) Трамп (1816)

 Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня"

Унаслідок зусиль Волкера, Перрі, Чалого і Тейлора вікно можливостей для зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом не закрилося: Володимир Зеленський вчора отримав запрошення від Дональда Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для ZN.UA пише Юлія Мостова.

Відбудеться він, щоправда, вже після зустрічі американського президента з російським. Можливо, в серпні-вересні.

За її словами, зрозуміло одне: це буде не обмін флюїдами, а відбудеться предметна розмова щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"При цьому треба пам'ятати, що для Трампа Україна - "фішка" на американсько-російському переговорному столі. Там ще є "фішки" Сирії, Китаю, Венесуели, Ірану... На тлі великої гри практичного американського бізнес-президента всі ці "міст між Росією і Європою", "буферна зона, що захищає Європу від Росії" - олдскульна нудність,  - зазначає Мостова. - Важливе запитання до Зеленського на переговорах: "За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?" Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо. До продажу землі Зеленський та його команда готові. А країни?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130064
 
   
 Топ коментарі
 
А порошенко Трамп даже руки не подал.
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Порошенку почемуто было отказано в официальному визиту,видать не заслужил
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У Трампа есть все,нет только встречи с Зеленским
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Знаменитый Украинский клавишник даст свой первый концерт в Омерике Вся рузькагаварящая ылита Вашингтона, соберётся в клубе Голубая Устрица, чтоб поприветствовать виртуоза и насладится песнопениями латентной примы криворожских подмостков. Афишы у печатаются.
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Омериганец проксёвый, он давно уже на клавишах не лабает. У него сейчас другая фишка, вместо рояля лбы соеголовых.
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Звісно є,він тебе рилом по ньому повозить... Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2288
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А порошенко Трамп даже руки не подал.
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Подал,но с таким презрением)))
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Ребята, есть предел вашему бреду или нет ?
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На этом форуме даже юморист-профи забудет что это такое.
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Ага, а тут кондитер вообще отрывает Трампу руку. Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 5387

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Точно и вообще Порошенко никуда дальше Киева 5 лет не уезжал.
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Максим Перепелица. Петя, видимо, смотрел этот фильм.
Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 7004
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Ущербная, Трамп порошенко не подал руку позднее на саммите во Франции.
смотри здесь: https://www.youtube.com/watch?v=asvGd2euLe4
У тебя проблема со зрением или з мозгами?
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Это в самом начале Трамп думал, что имеет дело с порядочным человеком. А оказалось, что дерьмо. На том все дальнейшие рукопожатия и приглашения закончились.
Да и чего уже говорить об этом типе, который просрал свое будущее и стал навечно никем.

https://elise.com.ua/2019/04/28/tramp-o-poroshenko-ya-ego-dostanu-iz-pod-zemli-on-u-menya-syadet-na-dolgo/

Президент США Дональд Трамп фактически публично заявил, что Порошенко и его компанию ждет тюрьма.
За 5 лет Петр Порошенко и его компания натворили столько дел, что в США Петра Порошенко ждет минимум 350 лет тюрьмы только за вмешательство в выборы Президента США.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Петру Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.Трамп в Париже проигнорировал Петра Порошенко: опубликовано видео
Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 2337
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Очередной бред сумашедших. Там как, уже дело против Порошенко возбудили?))) Группа захвата вылетела?)))
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Порошенку почемуто было отказано в официальному визиту,видать не заслужил
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Ну чого,скоро лола отримає офіційне запрошення в Гуанатамо.....
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один грамотей ляпнул глупость - другие грамотей лайкают
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ольгино и останки минстеця просто фанатеют от кацапских информационных помоек..
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Шрек Баблокат - Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 3494

Его так мама Римма воспитала....
Копеечка к копеечке.... - и пофиг на время, место и должность которую ты занимаешь...
Сила традиций....
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у нас бы походу победил даже Ленин Петрпервович Чингисханенко(главное шоп фамилия была наша))
понятно уже что будет не то что бы хорошо, но и не как в Венесуэле...возможно.
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щрек балабол, всем измевный топовый сосотель ахмето-рошеновской ........ напрочь сломался, у него остались только тупые картинки
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Рабинович с Медведчуком визжат с экранов своих г@вноканалов,- что Зеленский это второй Порошенко который не за мир, а за войну, Америку и НАТО!!!
Рабинович с Медведчуком визжат с экранов,- что Зеленский это второй Порошенко который не за мир а за войну Америку и НАТО!!! Мол он не сдерживает предвыборных обещаний по Минским договорённостям!!! Словесный понос атакует уши украинцев с 112 го канала принадлежащего куму Путина каждый день по несколько раз!!! РАЗБОР ПОЛЁТА НА ПАЛЬЦАХ: Зеленский по мнению Рабиновича и Медведчука ОБЯЗАН!!! Сложить оружие ВСУ и отдать всю Донецкую область сепаратистам! Объявить амнистию всем боевикам убивших больше десятки тысяч наших людей! Ввести в состав парламента правительство ДНР и ЛНР! И таким образом прекратить войну и гибель людей..... АБЗАЦ!!! Давайте рассмотрим дальнейшие действия Рабиновича и Медведчука: Первое это при помощи депутатов ДНР ЛНР и партии \"ЗА ЖЫТЬЯ\" Объявить всенародный референдум о создании \"ОДЕССКОЙ ХАРЬКОВСКОЙ ХЕРСОНСКОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК\" Назначить там отдельные правительства и попросить Путина ввести войска для защиты их суверенитета Поставить по всем городам памятники МОТОРОЛЕ и ГИВИ как \"народным героям\" Украинцы - партия Путина возглавляемая миллиардером Медведчуком и миллионером жуликом Рабиновичем, набрала проходной процент в парламент порядка 12 процентов!!! Старый маланец Рабинович талантливо вешает вам лапшу на уши каждый день рассуждая о мире!!! Но вы должны понять, что под сладкими лозунгами и призывами, эта сволочь рассуждает О РУССКОМ МИРЕ!!! - который придёт при их помощи в Украину как пришёл в Крым и Доннбас!!! Если вы проголосуете за партию ДЕЙСТВИТЕЛЬНО АГЕНТОВ Кремля кума Путина и сволочи Рабиновича- То очень скоро увидите танки России на улицах Киева Львова Харькова и так далее!!!
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И Вакарчук тоже подал заявку на регистрацию товарных марок...
Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2467
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КРУТО ВАКАРЧУК.
Это не членом по пианино плагиатить
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Vitaly Ytsuken - ну он не президент, а певец только...

К нему вопросов нет....
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Дональду понравился концерт в Турции ! Тоже хочет поражать ! 😂
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Рыжая головка под маску клоуна подходит ловко.
Как выше пишут - сыграют на рояле. Марш Робинсона. Но Трамп даже не умеет и этого. Придется подучить. Заодно пусть катеры наконец-то отдаст("Айленд"). Ну и по-мелочи что-то: авианосец, три авианосца! Док плавучий заграничный - три. "Гюрзы" отечественные - две(правда это к Путину), а еще - пусть сделает чтобы мы стали 52-м штатом. А, еще чтобы быдло перестало гадить на улицах и в подъездах - две штуки.... Ну ладно, на одной сойдемся где-то посредине).
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Киевстар только у меня глючит ? Сеть занята , результат неизвестен , бла - бла - бла ... Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 9114
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Дяка . Бо с утра робило , а потiм все сдохло .
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а шо ты хочешь - Зеленский и здесь напакостил ((
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Не всему ,что пишут на заборах можно верить.Факт-встреча будет.Остальное- домыслы влажные.Украина станеть глвным партнёром США вне НАТО до вступления в НАТО.Это говорит о том,что США не оставит Украину один на один с кремлёвским Хамством вероломным.Нужно усиленно готовить в США военные кадры.Для Армии,Авиации,Флота,Ракетных войск и ПВО.Чтобы освоение американского вооружения проходило гладко.
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Признание Президента Украины Владимира Зеленского Мировыми Лидерами !!! Слава Украине !!!
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Опять сое страдать.Ну просто никто не хочет общаться с зелей.Петю уже никто и не вспоминает.Ах какой дипломат вяликий ,правда был))
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Вот, опять ты на негативе. Почему никогда ничего позитивного не пишешь? Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 2513
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А то дров наломает с подачи бень,шафиров и богданов.Дядя Донни объяснит пацану как себя вести.
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Мостовая, не неси чушь . Конечно же первый вопрос Трампа будет: Володья, ты есть готов продать нам немножко своя Родина? Ньедра, землю, и обьязательно твой газовый труба в обмьен на стекляный бусы и огненный вода?)))
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Даже Петя такого не удостаивлся, приходилось башлять Дужлиани только за одно фото.
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Ага, а за это видео даже не представляю сколько заплатил https://www.facebook.com/watch/?v=1582982735069771
Не говоря уже о том, сколько Порошенко заплатили за эту ложь про Джулиани по иску в суде. Напомнить или сам знаешь сколько ВВС отвалить пришлось за клевету?)))
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твой Петя гонялся за Трампом по всем сортирам.
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Судя по твоей осведомленности ты в этих сортирах унитазы драил.
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Мадам,а сколько заплатил за встречу Порошенко
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Кондитер на заднице волосьі рвет. Лез из шкурьі и нифига. А тут сами просят
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Ой, Трамп, пожалей пострадавшие пуканы порохоботов ))
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так вони в унісон з ольгінськими хають Трампа. між ними вже різниці не видно.
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Хрясь порохососів сцаною ганчіркою по пиках................
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У них, очень тяжелые времена. Методичку, не возможно создать, т.к. приходится переписывать ее 3-4 раза на день, не успевают и не знают чем дальше срать. По этому переходят на личности просто - 24% элиты быдлоты
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Любо-мило глянуть на взрывы пердаков порохоботов Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 6342
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Американський зеленський запросив українського
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Візу в США тобі тепер не дадуть.Повезуть без візи,по ордеру...
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пркольно, еслиу Зели скажут, что у него не открылось окно возможностей.
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Беня злой на штаты и фбр в частности - может и запретить ехать зели - но мы это увидим в ближайшее время))))))
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Санітар там далеко? Нагадай йому що тобі пора укол зробити. В голову....
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будешь грубить - опять пойдешь отдыхать - я понятно пишу ?
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А так это скальпели снимаешь с неугодных
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Я купил себе в коллекцию зелёные и патриотичные часы Восток Амфибия. Совпадение? Не думаю!
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Рояль у Трампа може навіть і є, тому що він багата людина. А ще, він Президент США. Тому в нього ще є ВМС, ВВС і армія, ФБР, ЦРУ, а також англійська мова, і віра))) І питати будуть - хто за останні років 10-15 вкрав американськи гроши? І гроши точно вкрав не Зеленський. Тому він спокійно може поїхати в США і подивитись в очі президенту США.
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_У некоторых, прочитавших про приглашение Зели в Вашингтон, может приключиться захватывающая диарея. Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 1440
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Порошенко заплатил деньги чтобы встретиться и поручкаться 5 минут с Трампом.
Зеленский получает сам официальное приглашение от Трампа.
В этом вся разница.
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Шо ж тут выть ватарошеновская будет ??? трамп -зебил ?))) а куйло скоро у рошенок чемпионом понимаю будет )
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получит наставления от путинга и будет давить,
....увидел 75%,
но
не понимает сути укрменталитета -

енти 75% за зеленского -это было 76% против порошенка.

....но против порошенка енто не означает заруский мир
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Прислонит к ройялю и вызовет пару здоровенных негров.
И это будет продолжаться, пока беню и сытника не отправят в США.
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Осторожный оптимизм, однако. Время расставит всё по местам - будем поглядеть на результат, ждать осталось немного.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня"
 
 
 
 
 
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