 Посольство Швейцарії направило в ОРДЛО 22 автомобілі з 400 тоннами гуманітарної допомоги

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонна служба України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 22 вантажівки від посольства Швейцарії в Україні. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області хімічні реагенти для очистки води, сіль, медичне обладнання, хлорне вапно та активоване вугілля загальною вагою майже 400 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На окупований Донбас проїхали 25 вантажівок з хімреагентами і медобладнанням