 Посольство Швейцарії направило в ОРДЛО 22 автомобілі з 400 тоннами гуманітарної допомоги

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонна служба України.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 22 вантажівки від посольства Швейцарії в Україні. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області хімічні реагенти для очистки води, сіль, медичне обладнання, хлорне вапно та активоване вугілля загальною вагою майже 400 тонн", - йдеться в повідомленні.
а вна шахтах че, уже усе?(закончилось то?))
Це вже не актуально, а все інше - вірно.
Вы думаете, эта гум. помощь не пойдёт на боевиков?
и
..подливают масла в огонь....
Самі здогадайтесь чия паства...
Джерело (мова оригіналу) "Миллер в категорической форме предостерег Зеленского от любых попыток ареста со стороны Украины имущества "Газпрома за рубежом. Он заявил что такие попытки будут иметь для Украины экономические и политические последствия, а лично для Зеленского и репутационные. Эти тезисы в различных вариантах он повторял фактически на протяжении всего общения. Разговаривать с Миллером Зеленскому было сложно, ибо звонок был неожиданным и материалом собственно он не владел. После разговора Зеленский вызвал Данилюка и создал рабочую группу в составе Данилюк, Макарова, Пристайко, Богдан для решения вопроса по ситуации. Ни Витренко ( * прим. наша - головний переговорщик від України по газових питаннях). ни главы "Нефтегаза" Коболева не пригласили."
Зараз через свої канали ми намагаємося з"ясувати, що саме спричинило таку реакцію Кремля.