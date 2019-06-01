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Все про:Держприкордонслужба (2117) Швейцарія (86) гуманітарна допомога (193)

 Посольство Швейцарії направило в ОРДЛО 22 автомобілі з 400 тоннами гуманітарної допомоги

Посольство Швейцарії в Україні направило на непідконтрольні Києву території Донбасу 22 автомобілі з гуманітарним вантажем вагою понад 400 тонн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної прикордонна служба України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 22 вантажівки від посольства Швейцарії в Україні. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області хімічні реагенти для очистки води, сіль, медичне обладнання, хлорне вапно та активоване вугілля загальною вагою майже 400 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На окупований Донбас проїхали 25 вантажівок з хімреагентами і медобладнанням

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130063
 
 
 Топ коментарі
 
Это не ОРДЛу нужна помощь,это Украине она нужна.Мы им даём пенсии,социалку по детям,матерям,регрес,они приезжают к нам и машинами закупают продукты и прочее,а потом кормят своих боевиков,получают расейкое гражданство,обливают нас грязью и в нас же стреляют и убивают.
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Дебіли стоять за 50грн. Самі не жили і другим пересрали все.
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Лучше бы Садовик направил помощь.... С 400-4000 тоннами мусора, грузовики то. "Кормильцы", а кушать нетути. Посольство Швейцарии направило в ОРДЛО 22 автомобиля с 400 тоннами гумпомощи - Цензор.НЕТ 6794
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Щас, террористы продадут гумпомощь населению, а на вырученные деньги закупят вооружение, чтоб убивать это же население Ну и канеша на эти деньги будут организовывать попойки, оргии и закупят партию наркотиков. Младая команда зебилов активно сотрудничает и поощряет финансирование бандформирований и террористов. За рузьке мир проголосовало 72% олигофренов, которые ненавидят Украину и хотят в родную говень.
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а на вырученные деньги закупят вооружение\\\\\\\\


а вна шахтах че, уже усе?(закончилось то?))
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Дебіли стоять за 50грн. Самі не жили і другим пересрали все.
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Да, там на ипала достаточно глянуть, сразу видно уровень.
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А теперь евросоюз кормит неблагодарных лугандонов.. какая ирония
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Нахлебники возвращают все что было взято Посольство Швейцарії направило в ОРДЛО 22 автомобілі з 400 тоннами гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 1523
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в Швейцарии есть коллайдер. Так не лучше ли бозонами Хигса отстрелить яйца *****?
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гумпомощь загонят по спекулятивной цене, к мольфарке не ходи
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Террористы убивающие людей будут очень рады вашей помощи. Дебилы бл***.
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Это не ОРДЛу нужна помощь,это Украине она нужна.Мы им даём пенсии,социалку по детям,матерям,регрес,они приезжают к нам и машинами закупают продукты и прочее,а потом кормят своих боевиков,получают расейкое гражданство,обливают нас грязью и в нас же стреляют и убивают.
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... они приезжают к нам и машинами закупают продукты и прочее,а потом кормят своих боевиков...

Це вже не актуально, а все інше - вірно.
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Украина им подаёт воду по тарифам ниже , чем в Украине. Да и все остальные тарифы ниже. И это правда, что у них уровень жизни не такой ужасающий, как в Украине.
Вы думаете, эта гум. помощь не пойдёт на боевиков?
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По идее реальные сепары не должны принимать помощь с гейропы
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І це бидло буде жерти прокдукти за обидві щоки проклинаючи і Захід і Україну.
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А тем временем за океаном... Трамп зовёт Зеленского в Вашингтон.
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В суд штата Делавэр, наверное. Запасаемся попкорном.
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Без бродячих бандо защитников не обойдётся на раздаче в столовой стоит Гитлер .
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Сами виноваты,потому что неподконтрольные территории пока убивают наших солдат должны быть изолированы,а не устанавливать там проходные дворы.Но нет в Украине такого сильного политика,только и вашим и нашим
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ЦВК фальсифікував жеребкування членів ОВК, багато партій не отримали нормального представництва, а представництво оппоблока зашкалює.
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....спасают от карателей....

и

..подливают масла в огонь....
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Зеленский - когда посадишь свинарчуков - кто заказал Катю ? - я в отличии от предвыборных речевок - буду напоминать сейчас об этом, каждый день - не делаешь уходи - мы выберем другого - ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ - вон тут Швейцария гум помощь на Донбасс посылает - а ты так и не снизил тарифы - только опять цены поползли вверх,а доллар вниз - не чего не выполняешь шо обещал - не будем голосовать за твою партию - Слуга народа - ты слугам Бени Коломойского, а не народа Украины - как же мы могли так ошибиться?
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а я про шо - селфи ему надо делать - типа - богдан всех прикалывает наверное - кто у тебя селфи делает - та презик Украины ,некто зеля квартальный)))))
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Гейропа годує сепарню. Так війна не закінчиться ніколи.
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Гляньте в корінь проблеми . З території України "допомога" поїде в ОРДЛО.
Самі здогадайтесь чия паства...
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Ещё повторюсь, что такие новости мягко говоря возмущают. Здесь по крохам собираешь помощь нашим воинам и переселенцам, везешь своей машиной по 600кг., а тут сотни тонн сепарам, нате.
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Ми вже повідомляли про несподіванний і не запланований дзвінок голови правління "Газпрому" Олексія Міллера до президента України Володимира Зеленського. Нам стали відомі подробиці цієї розмови.
Джерело (мова оригіналу) "Миллер в категорической форме предостерег Зеленского от любых попыток ареста со стороны Украины имущества "Газпрома за рубежом. Он заявил что такие попытки будут иметь для Украины экономические и политические последствия, а лично для Зеленского и репутационные. Эти тезисы в различных вариантах он повторял фактически на протяжении всего общения. Разговаривать с Миллером Зеленскому было сложно, ибо звонок был неожиданным и материалом собственно он не владел. После разговора Зеленский вызвал Данилюка и создал рабочую группу в составе Данилюк, Макарова, Пристайко, Богдан для решения вопроса по ситуации. Ни Витренко ( * прим. наша - головний переговорщик від України по газових питаннях). ни главы "Нефтегаза" Коболева не пригласили."

Зараз через свої канали ми намагаємося з"ясувати, що саме спричинило таку реакцію Кремля.
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Жители Донбасса кормили всю Украину ! Зачем им гуманитарная помощь ? 😵
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Бариги з РФ свого не втратять , будуть певно-що продовжувати завозити пальне через Білорусь , та отримувати дохід...
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Ось і спробуємо здогадатись , хто саме з території України , тепер офіційно , продовжує годувати росо-бойовиків , та колоборантів...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПосольство Швейцарії направило в ОРДЛО 22 автомобілі з 400 тоннами гуманітарної допомоги
 
 
 
 
 
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