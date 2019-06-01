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 Політика України
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 Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак

Військовослужбовців Збройних сил України, які приступають до інтенсивної фазі підготовки з подальшим залученням до служби в підрозділах операції Об'єднаних сил, буде премійовано в розмірі 3 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах та виснажливий учбовий процес під час бойового злагодження.

З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед відправленням у район проведення операції Об’єднаних сил, я ухвалив рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців  у розмірі 3 тис. грн. кожному", - написав Полторак.

Таке рішення міністр оборони України ухвалив, перебуваючи в розташуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130059
 
 
 Топ коментарі
 
а можно судье,прокурору премию 3000 а солдату тысяч 30000?
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Отлично! Теперь бойцы разбогатеют! Смогут отдохнуть, как прошлый главнокомандующий, на Мальдивах! Или автомобили себе в салонах купят, как Свинарчук!
Очередь за билетами на Мальдивы уже стоит? Или все в очередях в автосалонах? Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 1534
Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 4418
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Кілька днів тому на офшорний рахунок Зеленського капнули 160 000 000 доларів від російської компанії ;Яндекс;.
Пропоную конфіскувати ці гроші від торгівлі на крові і передати ВСУ.
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папєрєднікі), допомагають армії, хоч так, а не як свинаренки і інші посіпаки папа!
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хоча пол)тарак це і є посіпака) папа, але остання дія), запам"ятовується форева! Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы в размере 3 тыс. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 4296
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"С целью повышения мотивации личного состава подразделений..." ВС Источник: https://censor.net.ua/n3130059
А где Патриотизм? За деньги пытаются привлечь в окопы?
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А яке відношення має громадянин шликов до українських справ?Пиши про свою Орду-РФ,бо там твої корені!А Україна зрівняла зарплатню наших військових з військовими Мордора!
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а можно судье,прокурору премию 3000 а солдату тысяч 30000?
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Нет нельзя
Грамотным грамоту
Тем кто на передовой двойной депутатский оклад
Раду сократить вдвое
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Хоть так, ніж ніяк, але я сумніваюсь що це бла- бла - бла і не вийшло б так, як з бойовими і преміями за підбиту техніку і тд.
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Отлично! Теперь бойцы разбогатеют! Смогут отдохнуть, как прошлый главнокомандующий, на Мальдивах! Или автомобили себе в салонах купят, как Свинарчук!
Очередь за билетами на Мальдивы уже стоит? Или все в очередях в автосалонах? Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 1534
Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 4418
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Тут хоча б нормально євробляху розмитнити не дають, а то з салону, та ще й нового Ланоса.... дорого.
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когда зеленский посадить свинарчуков - кто виноват в смерти Кати - не чего не делает,время идет - порошенко заплатил за не действия - теперь и зеленский заплатит - где понижение тарифов? где увеличение зарплат - где остановка войны - все вранье - как так можно было ошибаться ? - позор ему
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Индеец, как не зайду на сайт, так ты в Зеленского дерьмом плюешься! Работаешь аки лошадь, с утра до вечера пашешь на форуме!
Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 6089
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шо не соответствует действительности - ты разве не хочешь - шоб зеленский посадил свинарчуков ,нашел кто заказал Катю ? я вот не пойму - выборы прошли и все забыли - шо тогда то было? - технологии вымазывание оппонента фейками или как это понимать ? все шо он пока делает показывает его и главное его команды - полный не профессионализм при достижении результатов - только разрушили, не чего не сделали положительного - это и есть факты - они могут не нравиться - но это факты
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"...я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - написал Полторак. Источник: https://censor.net.ua/n3130059

Неужели Полторак премирует из своего кармана? А Грося об этом знает, а в бюджете это заложено? Сколько же тогда он премировал себя и своих генералов? Петро перед уходом раздавал должностя и медали, Полторак раздает деньги! Чего ты не платил эти премии раньше? Не было денег или раньше никого из бойцов не тренировали и не готовили?
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по целых 100 евро премий? балует он их, любит наверное, благодетель
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зависть это плохо - цапа поверь - хотя вы живете все лучше и лучше - начиная с 2014 - а незер было на Украину нападать - подавитесь шо и происходит - ежик может и не кусаеться ,но имеет иглы,острые иглы - шо и приводят к смерти агрессора))))))
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Кілька днів тому на офшорний рахунок Зеленського капнули 160 000 000 доларів від російської компанії ;Яндекс;.
Пропоную конфіскувати ці гроші від торгівлі на крові і передати ВСУ.
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зарабатывает на крови наших ребят - он шо просто подлец получается? - как ему не стыдно, в глаза, гражданам Украины смотреть?
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Ну так його кращий друг Шефір, котрому Зєля ;передав; управління фінансами все сказав у своєму скандальному інтерв'ю.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійськовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак
 
 
 
 
 
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