 Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак.
"Зокрема, визначаючи завдання командуванню військової частини, акцентував увагу на дбайливому ставленні командира до підлеглих, враховуючи значні навантаження, тривале перебування в польових умовах та виснажливий учбовий процес під час бойового злагодження.
З метою підвищення мотивації особового складу підрозділів ЗС, які виходять на завершальну активну фазу бойового злагодження у навчальних центрах та полігонах перед відправленням у район проведення операції Об’єднаних сил, я ухвалив рішення щодо преміювання зазначених військовослужбовців у розмірі 3 тис. грн. кожному", - написав Полторак.
Таке рішення міністр оборони України ухвалив, перебуваючи в розташуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗС України на Закарпатті.
А где Патриотизм? За деньги пытаются привлечь в окопы?
Грамотным грамоту
Тем кто на передовой двойной депутатский оклад
Раду сократить вдвое
Очередь за билетами на Мальдивы уже стоит? Или все в очередях в автосалонах?
Неужели Полторак премирует из своего кармана? А Грося об этом знает, а в бюджете это заложено? Сколько же тогда он премировал себя и своих генералов? Петро перед уходом раздавал должностя и медали, Полторак раздает деньги! Чего ты не платил эти премии раньше? Не было денег или раньше никого из бойцов не тренировали и не готовили?
Пропоную конфіскувати ці гроші від торгівлі на крові і передати ВСУ.