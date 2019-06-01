 У низці областей знеструмленими залишаються 53 населені пункти, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
"Унаслідок ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощ, гроза) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 53 населені пункти в 3 областях: у Сумській - 30 населених пунктів, у Черкаській - 20 населених пунктів та у Кіровоградській - 3 населені пункти", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у суботу вранці.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради за участю членів Ради національної безпеки і оборони, присвяченій енергетичній безпеці, повідомляється на сайті АП.
"Протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел", - заявив президент Зеленський.
Він додав, що попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає
"Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - наголосив він.
Зеленський також нагадав, що одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери.
"І ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків", - додав він.
І нагадав, що з 1 липня в Україні має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.
"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - підкреслив Зеленський.