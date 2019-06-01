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Все про:вантажі (89) дороги (738) перевезення (167) Укравтодор (158)

 Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор"

З 1 червня в Україні запроваджуються сезонні обмеження руху вантажного транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору" на сторінці у Facebook.

"Державне агентство автомобільних доріг України повідомляє про те, що з 1 червня 2019 року вдень за температури повітря вище +28 градусів, застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн (крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій)", - зазначається в повідомленні.

На дорогах встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Для тимчасової стоянки транспортних засобів виділено 900 майданчиків, які обладнано в смугах відведення доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Дивіться також: Ділянку нової бетонної дороги відкрито для руху транспорту на Полтавщині, - Омелян. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130050
 
 
 Топ коментарі
 
Кто-то хоть когда-то выполнял?
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а по всей европе такие гройсманы...гадят и гадят,заставляют по ночам ездить.вот потому то узкоезычные и не любят европу.
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Все выполняют. Весы - да, заплатил и поехал, а по тепловому режиму стоят до вечера.
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гнойсман рассказывал какие он хорошие дороги строит, а в итоге опять сезонные ограничения Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4084
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а по всей европе такие гройсманы...гадят и гадят,заставляют по ночам ездить.вот потому то узкоезычные и не любят европу.
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заставляют говоришь? Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2974 можешь написать, каким способом и кто заставляет ездить в европе по ночам. вот ты узкоязычный, ты любишь европу или нет? Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 714
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цивилизованным,кацапа,цивилизованным.ойром по бюджету .а не как у тебя в мордоре.
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то есть ответов на вопросы нет, опять ты сбрехал, как твой порошенко лгал 5 лет подряд Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 651
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один дурак может столько вопросов задать,шо и семеро мудрецов не ответят Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9577.еще древние заметили.
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самокритичен ты, столько однообразной ахинеи про мордор, кацапов, лахту, больше никто вопросов на форуме не задает. Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 9536
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хочешь шота высказать в защиту сих персонажей? Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2627давай уже,пались до конца,может тебя даже премируют
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Можешь включить мозг, набрать поисковик и прочитать?
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ты сам вой мозг включаешь, когда что то в поисковике прочитать собираешься или посторонних просишь его включить? Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6720 Напиши, где у тебя тумблер на включение мозга стоит и кто тебе его поставил?
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Ну вот видишь, огрызаться умеешь. Значит, можешь научиться и пользоваться поиском, чтобы узнать об организации движения транспорта в европе Не все для тебя пропало
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та в Украине - это еще цивилизация
вот в США вообще дикари- заставляют дороги по ночам делать
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Если бы Кралчук отдавая ЯО поставил условие чтобы нам сделали 10-15тыс. км "бетонок".... А так получилось:
- Отдайте оружие.
- На.
А потом:
- Помогите, на нас напали.
- Путин, ты что делаешь?
- Это не я.
- Это не он. Но мы все равно озабочены.
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Кому ставити умови коли на Україну давили США, Англія, расєя і далі за списком?
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Ну так і на Ізраїль тиснули і що? Вони навпаки - зробили свою зброю, а не просрали. Ах так, ми раби їхнього божка Яхве, гої Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2293

І на фінів тиснув совок і що? Завалили фіни падлом совковим фінську землю.)
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сказки для ватки про то,как полезна была бы ядренка в Украине...для ***** .
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А кто сказал что нужно было оставлять то? Просто это настолько лузерски получилось что Кралчук должен прятаться по подвалам, а не учить жизни. Ну даже бы щас имели ЯО-тактик и че? Петко же бы не запустил на Москву.
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Кравчук гнида повинен відповідати перед судом за все самий перший.
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В тому і річ що Ізраїль зробив свою зброю і управляє нею. Нам же дісталась зброя від сесере, керування якою було в мааскві. Уяви що там натиснули б на кнопку запуску і на США полетіли б ракети з ядерними боєголовками, а расєя заверещала б що Україна почала ядерну війну. Тому на Заході і боялись такого варіанту. Не вважай їх дурнями.
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б*же, та шо ви каже(те)? А кусачки навіщо? "Провід перекусити" і ніякі ракети не нікуди не полетять.
Це раз.
Два - хай би у нас як раз купили ті "Сотони" і "Молодці" зі "Стилетами" і т.д. А от "тактику" - залишити собі. "кнопка", ага. Голодна Параша кудись би щось запускала Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7358
Головне - заводи по перезарядці лишились на Параші. А щоб свої поставити = денгі давай, давай денгі. Але можна було якось добазаритись з амерами - бартер на "стратеги" + допомога якась і т.д. Натомість Кралчук каже шо навіть "хатинку" не вициганив - лузер рівня "бох" Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3251
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Всі військові спеціалісти говорять , що тактичну ядерну зброю ніхто не вимагав віддавати, тільки баллістичні ракети з ядерними боєголовками.Ми самі просрали, от свого вєлікодушия ( а ми відмовимся від усієї, і україна буде безядерною і гроші получим) особливо в цьому винний Кравчук.
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За цей період 5 років можно було вже ЯО зробити, спеціалісти в 2014 році говорили, що потрібно 2-3 роки, вже пройшло 5років. Далі говоримо...
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Та хто б там "створював" взад ЯЗ? Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1021

А то шо обслуговувати "тактику" то реально треба було б інфраструктуру. Санкції би впаяли, ось що.
Голда Меїр би викрутилась, але не кралчуки. Правда би всі боялись за те чи не продамо ми "пару бомб" кому не треба. Ну, вже як є(чистить реактівний говномьот))
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Не, ну дурак дураком, у вас до Урала, да я с района не смогу выехать по таким дорогам.
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Ви, СУКИ коррумпірувані, не огранічєнія уводьте, а дороги нормальні з нормального асфальту робіть.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНабули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор"
 
 
 
 
 
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