 Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору" на сторінці у Facebook.

"Державне агентство автомобільних доріг України повідомляє про те, що з 1 червня 2019 року вдень за температури повітря вище +28 градусів, застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн (крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій)", - зазначається в повідомленні.

На дорогах встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Для тимчасової стоянки транспортних засобів виділено 900 майданчиків, які обладнано в смугах відведення доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

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