 Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору" на сторінці у Facebook.
"Державне агентство автомобільних доріг України повідомляє про те, що з 1 червня 2019 року вдень за температури повітря вище +28 градусів, застосовується обмеження та заборона руху автомобільними дорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн (крім транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птахів, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій)", - зазначається в повідомленні.
На дорогах встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
Для тимчасової стоянки транспортних засобів виділено 900 майданчиків, які обладнано в смугах відведення доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.
вот в США вообще дикари- заставляют дороги по ночам делать
- Отдайте оружие.
- На.
А потом:
- Помогите, на нас напали.
- Путин, ты что делаешь?
- Это не я.
- Это не он. Но мы все равно озабочены.
І на фінів тиснув совок і що? Завалили фіни падлом совковим фінську землю.)
Це раз.
Два - хай би у нас як раз купили ті "Сотони" і "Молодці" зі "Стилетами" і т.д. А от "тактику" - залишити собі. "кнопка", ага. Голодна Параша кудись би щось запускала
Головне - заводи по перезарядці лишились на Параші. А щоб свої поставити = денгі давай, давай денгі. Але можна було якось добазаритись з амерами - бартер на "стратеги" + допомога якась і т.д. Натомість Кралчук каже шо навіть "хатинку" не вициганив - лузер рівня "бох"
А то шо обслуговувати "тактику" то реально треба було б інфраструктуру. Санкції би впаяли, ось що.
Голда Меїр би викрутилась, але не кралчуки. Правда би всі боялись за те чи не продамо ми "пару бомб" кому не треба. Ну, вже як є(чистить реактівний говномьот))