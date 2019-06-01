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 Два українські воїни зазнали поранень, найманці РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Найманці російсько-терористичних військ 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

"31 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Унаслідок обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС у соцмережі Фейсбук у суботу вранці.

Бойовики НЗФ застосували різні системи озброєнь.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Водяне та Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм; двічі біля міста Красногорівка - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу міста Авдіївка - з автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць і стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту Старогнатівка - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників було обстріляно двічі: поблизу населеного пункту Травневе - з артилерійських систем калібру 122 мм; біля населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів", - зазначили в штабі ООС.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - розповіли в штабі ООС.

За даними української розвідки, п'ятеро бойовиків НЗФ зазнали поранень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130049
 
 
 Топ коментарі
 
Украинским воинам полного выздоровления.
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Одужання нашим захісникам.
Тримайтесь, хлопці.
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Одужання нашим захісникам.
Тримайтесь, хлопці.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянськии окупантам!! щоб оті п'теро рогатих поспішили до пекла!!!!
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Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
Сегодня около 7 утра орки снова долбили 82-ми по Водино, под Мариком.
Будьте прокляты, рашисты!!! Всем оркам кровавых и мучительных ранений с последующей инвалидностью!!!
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Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
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Та никто не нарушил никакого перемирия - рузкие просто никогда не соблюдали тот односторонний идиотизм..
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