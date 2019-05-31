 На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков

"На сьогодні на ранок (п'ятниця, 31 травня, - ред.) - я, на жаль, не готовий зараз відповісти - заявок на те, щоб приєднатися до партії "Слуга народу", було близько 20 тис. Тому я думаю, що партія "Слуга народу" буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій росла команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року", - розповів Разумков в ефірі ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На запитання про те, чи можуть депутати Ради поточного скликання та колишні парламентарі стати членами партії, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про колишніх народних депутатів - я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії... Йдеться про те, чи будуть вони балотуватися від партії "Слуга народу". На сьогодні йде відбір мажоритарників".

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За його словами, щоб стати кандидатом від партії "Слуга народу", люди проходять досить серйозний конкурс, з критеріями якого можна ознайомитися на сайті sluganarodu.ua.

"Після цього це резюме з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і досить скрупульозно вивчатимуть ці матеріали представники HR-агентств. Так ось, у цьому плані як діючим, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі", - констатував Разумков.

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