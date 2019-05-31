 На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков

"На сьогодні на ранок (п'ятниця, 31 травня, - ред.) - я, на жаль, не готовий зараз відповісти - заявок на те, щоб приєднатися до партії "Слуга народу", було близько 20 тис. Тому я думаю, що партія "Слуга народу" буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій росла команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року", - розповів Разумков в ефірі ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На запитання про те, чи можуть депутати Ради поточного скликання та колишні парламентарі стати членами партії, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про колишніх народних депутатів - я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії... Йдеться про те, чи будуть вони балотуватися від партії "Слуга народу". На сьогодні йде відбір мажоритарників".
За його словами, щоб стати кандидатом від партії "Слуга народу", люди проходять досить серйозний конкурс, з критеріями якого можна ознайомитися на сайті sluganarodu.ua.
"Після цього це резюме з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і досить скрупульозно вивчатимуть ці матеріали представники HR-агентств. Так ось, у цьому плані як діючим, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі", - констатував Разумков.
И.В. Коломойсккий ( из неизданного)
Мабудь дуже подобається кричати в їх колі "слава Україні" ?))
В геометрической прогрессии плодятся только зеленые мухи, тараканы, крысы и прочая нечисть. Политологу Разумкову не мешало бы это знать
Кожу для них дают сами бараны. " (Бертольд Брехт)
А еще мне это напоминает выпас стада баранов на поле для гольфа... новизна, восторг, статус...
Токо это... По творчеству, прости Господи, САМОГО! плаваю.
Усі ці фрази просто вражають своєю відносністю - близько, приблизно, відносно.......просте запитання до політиків, після якого в них відпадає бажання кидатися безглуздими фразами - споримо на гроші, що Ваші обвинувачення безглузді.!!!.. далі переходимо до позову до суду, його розгляду, офіційного рішення, публічного розголошення рішення судуу.. а саме ось цього дууууууже бояться деякі позивачі, бо їхній позов спрямований на песимістичне ставлення до нашої держави - вони роздмухують причину, не несучи за це ніяку відповідальність.. введемо кримінальну відповідальність за фейкову інформацію у СМІ - .буде більше порядних та відповідальних опонентів....
Хоча, можливо, вона й так у нього є, - адже він колись і сам був у ПР.
гімнопартію...
Один перейшов на низькооплачувану роботу, але в район Києва де "пралєтаріата" практично не було і мав змогу вступити "поза квотою" (яка існувала для людей з в/о); другий добровільно пішов служити рядовим (на 1 рік) щоби вступити в
гімнокпсс в армії; третій ініціював написання доноса на начальника, за що йому було обіцяно партквиток; четвертий вліз на посаду, яка передбачала чисто технічні візити в ЦК (там де зараз АП). Тоді власники партквитка могли зайти в ЦК без разової перепустки і чувака прийняли в партію щоби не заморочуватися з постійними виписуваннями перепусток. . .
Кароче, ще тоді парткиток був заповітною мрією певного відсотка кар'єристів.
Вперед, зебіли! "вас ждут вєлікіє дєла!"
Память о нашей убитой мечте.
Все Пути без возврата скрыты в фиолетовой тьме
Где утро лишь память о нашей убитой мечте
Но этими ночами небеса пылают во мгле
И будут любовью питать всех нас в Днепре.
И Всевышний послал последний шанс на дне
Реки без всякого зазрения и для сравнения
Дал разрешение творить Добро без всякого сомнения
И рушить тьму судьбы его предназначения
А Украина из тьмы дитя в себе рождая
Всем дарит направление луны с душой играя,
Что б Вы сравнили солнце глядя в запределье
Миров соседних муки сердцем осознали и в сравнение
Земли сознание Темно Успокоив кровью поражения
Предопределяя поражения ее гостей - ее Богов изнеможение
И Честью возгорая - вопрошая Бога наваждение
Решили это мановением и эгом предопределением
Оскал греховный приняли с улыбкой , с нисхождением
С изменением понятия Добра для мира наших ощущений
Ощущений воскурения веков прошедших боком для Богов
С их ВСЕЛЕНОЗРЕНИЕМ.
Ведь люди - мы остались со своим мировоззрением
И только два процента населения ,без всякого зазрения
Прекрасной былью наполняют все наше изменение
Но кто Творец Еврейской музы ,ведь там была не принята она ..
Но кто Творец Еврейской музы тут , кто видит мира наваждение ?
Ведь с миром чуждых чувств , с нашим измерением
Грехи иных миров и всех людей там - здесь зеркала забытого моления
Их жалкий плач там - Земли изнеможение,
Ведь отклонений Монитор для них предназначение
А мы из Тьмы рождаем свет Творить Добро без всякого сомнения
Ведь там безумный бард почти забыт.. Их опьянение?
Но Он ведь настоящий и палящий по нашему велению
И гордость Вида ни перед кем не преклонял из-за предубеждения
А кстати так Тарас Шевченко поступал , из-за Богов пренебрежения
И два процента вместе с ним , в картине изменения
Судьба в одном сосуде родила нам для избавления.
А в 2014 году для ощущений избавления
Прошлого греховного ментала разбавления
Иной запал начал без всякого сомнения
Легко настигнет вас без преткновения.
И дерзновением очистит Бога возвратом Становления
Божественных тайн в их греховном бельме самомнения,
Ведь все Пути наши без возврата скрыты в фиолетовой тьме
ДЕРЗНОВЕНИЯ.
Где Вечер лишь память об убитой великой мечте
И Добротою тая этими ночами избавления
Небеса прощают тебя любовью снисхождения,
Любовью к нам от Бога Льда , и для сравнения
Подарит утро новый шанс , без всякого зазрения
О да ,весь Мир , ведь все это Его творения