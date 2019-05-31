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Все про:Разумков Дмитро (61) Слуга народу (24)

 На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що близько 20 тис. осіб вже висловили своє бажання стати членами партії.

"На сьогодні на ранок (п'ятниця, 31 травня, - ред.) - я, на жаль, не готовий зараз відповісти - заявок на те, щоб приєднатися до партії "Слуга народу", було близько 20 тис. Тому я думаю, що партія "Слуга народу" буде рости в тій же геометричній прогресії, в якій росла команда Зеленського, починаючи з 1 січня 2019 року", - розповів Разумков в ефірі ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На запитання про те, чи можуть депутати Ради поточного скликання та колишні парламентарі стати членами партії, Разумков відповів: "Якщо ми говоримо про колишніх народних депутатів - я зараз не готовий відповісти, чи будуть вони, як члени партії... Йдеться про те, чи будуть вони балотуватися від партії "Слуга народу". На сьогодні йде відбір мажоритарників".

Читайте також: Немає жодних підстав для неучасті "Слуги народу" у виборах, - Разумков

За його словами, щоб стати кандидатом від партії "Слуга народу", люди проходять досить серйозний конкурс, з критеріями якого можна ознайомитися на сайті sluganarodu.ua.

"Після цього це резюме з усіма матеріалами буде проходити і СБУ, і досить скрупульозно вивчатимуть ці матеріали представники HR-агентств. Так ось, у цьому плані як діючим, так і народним депутатам, які були раніше, не рекомендую витрачати свій час, заходити на сайт, оформляти ось ці речі", - констатував Разумков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" оголосила набір кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130040
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно: они, все, в партию хотят, или, думают, что билеты на концерт квартала получат, на шару?
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Более того .Народ устал от воров и ляшков .
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по такому количеству членов партия должна быть аннулирована Минюстом На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков - Цензор.НЕТ 2774
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Интересно: они, все, в партию хотят, или, думают, что билеты на концерт квартала получат, на шару?
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халявщики.. думают что их пустят "порулить".. ага.. Беня))
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Слушайся Бодю и щеки надувай! Разрешаю чмокать Лысого.
И.В. Коломойсккий ( из неизданного)
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Дякую!Я й сам здивований,бо давав ЗЕЛІ 65% з Рухом включно,але виявилося-у нас прихильників набагато більше,ніж у мінстеця.Тепер,коли баригам,що стали раком під кутом від 75% до 25% вдувають інфу якісь пяні борі-борови-то сладається враження що булькіт в горлі пітерасів нагадує справедливу агонію від рвотної маси того,що вони зжерли за 5-ть років свого жирування!От і вийшло їм бумерангом,як хапугам-по заслугам!Слава Україні!
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ну як, тобі подобається бути разом в команді з сепаратистами, проросійскою частиною, що кричить "путін спаси нас от бЕндеровцев!", ригоаналами, вілуклавцамі, бойковцамі та іншими, що хочуть "почати з чистого листа мир с Расеей"?
Мабудь дуже подобається кричати в їх колі "слава Україні" ?))
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чувак, навіть ен намагайся - "задуматися" ти не зможешь.. це анріал На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков - Цензор.НЕТ 1683
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Эх, поганая слава россии!Взял стакан - и мессия!
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Не напружуй чиряк,нехай змиють липку порошу в гидку парашу!
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От молодцы! Снова честный и открытый конкурс, по результатам которого пристроят еще не пристроенных товарищей из квартала и бабушкиного окружения.
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"я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского ....."

В геометрической прогрессии плодятся только зеленые мухи, тараканы, крысы и прочая нечисть. Политологу Разумкову не мешало бы это знать На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков - Цензор.НЕТ 4981
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Без ви скільки родичів і дружбанів набрали?
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Сколько не успевших к шапочному разбору к корыту хотят долучиться! Как в последний вагон ринулись.
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"Шагают бараны в ряд, бьют барабаны,--
Кожу для них дают сами бараны. " (Бертольд Брехт)
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Бывших и настоящих нариков за борт или к БЕСу)))
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Это мне напоминает шоу, Украина ищет таланты. Забавный отбор на шоу, сравнимый только прохождением в партию Слуга народа. И там, и тут будет полно фриков, тех, что считают себя, так сказать, недооцененными и думают, что могут теперь претендовать на роль депутатов))
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Где-то так...
А еще мне это напоминает выпас стада баранов на поле для гольфа... новизна, восторг, статус...
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Tролей минстеца,не ощущающих реалий, отымели во все дыры,а они крепчают.Умора с них,неадекватных
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Умореный, это тебя оприходовали прямо в мозг, а ты при этом кричал: Слава Україні!
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Штефанеку, це ти не напружуйся, бо я симпатизував Пороху ще наприкінці правління Ющенка, і я своє ставлення до нього докорінно не мінятиму...
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Вкуси себе в лікоть-може адекватно мислитимеш.(що апріорі неможливо,али ти все ж безмізгий спробуй через кучма-порох 2000)
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Мож заявку подать? В депутанах не был, не имею, не привлекался.

Токо это... По творчеству, прости Господи, САМОГО! плаваю.
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Экспресс-курс за три дня в маршрутках можно пройти...
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Главное, партии определиться какому народу они служат
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Шановні!.....
Усі ці фрази просто вражають своєю відносністю - близько, приблизно, відносно.......просте запитання до політиків, після якого в них відпадає бажання кидатися безглуздими фразами - споримо на гроші, що Ваші обвинувачення безглузді.!!!.. далі переходимо до позову до суду, його розгляду, офіційного рішення, публічного розголошення рішення судуу.. а саме ось цього дууууууже бояться деякі позивачі, бо їхній позов спрямований на песимістичне ставлення до нашої держави - вони роздмухують причину, не несучи за це ніяку відповідальність.. введемо кримінальну відповідальність за фейкову інформацію у СМІ - .буде більше порядних та відповідальних опонентів....
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АДМИН КУПИ ОЧКИ МОЖЕТ ТОГДА УВИДИШЬ ПОРОХОБОТОВ и ИХ НАРУШЕНИЯ.
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Тобто зекоманда буде складатися із невідомих людей, яких просто запишуть у цю "Слугу народу"? Це такий набір, як у комуністичну партію?😁
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В коммунисты так не брали. Помню, даже для вступления в комсомол нужны были 2 комсомольца-поручителя.
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это хорошая цифра 20 000. с такой силой можно рубахами разогнать тучи (советскую раду). и выбор есть. кто там говорил, что некого назначать на местах? лузеры пр и рошен встречайте!
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Подаруйте Разумкову цю карту, - так, про всяк випадок.
Хоча, можливо, вона й так у нього є, - адже він колись і сам був у ПР.

На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков - Цензор.НЕТ 7794
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І пам'ятайте, - голосуючи за партію "Слуга народу", ви голосуєте насправді не за Зеленського, а за регіонала Разумкова.
На вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков - Цензор.НЕТ 6794
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Ага,пам*ятаю,як нас всією дільницею на шахті записували у ПР. І спробуй но відмовитися!
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"После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ", ну нарешті знайшли достойне заняття для СБУ, краще б він свого рота зовсім не откривавав, тільки у совещательной кімнаті в АП
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рейтинг є, а впартію тільки почали заявки на вступ приймати. Щось не стикується, тобто голусувати за партію буду, а хто в ній, похрену.
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20 000 из 40 000 000 сильно круто. Цыплят по осени считают.
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Чого тільки не робили окремі кар'єристи у совку заради того щоби вступити в гімно партію...
Один перейшов на низькооплачувану роботу, але в район Києва де "пралєтаріата" практично не було і мав змогу вступити "поза квотою" (яка існувала для людей з в/о); другий добровільно пішов служити рядовим (на 1 рік) щоби вступити в гімно кпсс в армії; третій ініціював написання доноса на начальника, за що йому було обіцяно партквиток; четвертий вліз на посаду, яка передбачала чисто технічні візити в ЦК (там де зараз АП). Тоді власники партквитка могли зайти в ЦК без разової перепустки і чувака прийняли в партію щоби не заморочуватися з постійними виписуваннями перепусток. . .
Кароче, ще тоді парткиток був заповітною мрією певного відсотка кар'єристів.
Вперед, зебіли! "вас ждут вєлікіє дєла!"
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Они хотели украсть у нас мечту , как Янукович ......Зеленский , Коломойский и их партия ,,Слуга народа ,, , Саакашвили возвратят мечту простым Украинцам .

Память о нашей убитой мечте.
Все Пути без возврата скрыты в фиолетовой тьме
Где утро лишь память о нашей убитой мечте
Но этими ночами небеса пылают во мгле
И будут любовью питать всех нас в Днепре.
И Всевышний послал последний шанс на дне
Реки без всякого зазрения и для сравнения
Дал разрешение творить Добро без всякого сомнения
И рушить тьму судьбы его предназначения
А Украина из тьмы дитя в себе рождая
Всем дарит направление луны с душой играя,
Что б Вы сравнили солнце глядя в запределье
Миров соседних муки сердцем осознали и в сравнение
Земли сознание Темно Успокоив кровью поражения
Предопределяя поражения ее гостей - ее Богов изнеможение
И Честью возгорая - вопрошая Бога наваждение
Решили это мановением и эгом предопределением
Оскал греховный приняли с улыбкой , с нисхождением
С изменением понятия Добра для мира наших ощущений
Ощущений воскурения веков прошедших боком для Богов
С их ВСЕЛЕНОЗРЕНИЕМ.
Ведь люди - мы остались со своим мировоззрением
И только два процента населения ,без всякого зазрения
Прекрасной былью наполняют все наше изменение
Но кто Творец Еврейской музы ,ведь там была не принята она ..
Но кто Творец Еврейской музы тут , кто видит мира наваждение ?
Ведь с миром чуждых чувств , с нашим измерением
Грехи иных миров и всех людей там - здесь зеркала забытого моления
Их жалкий плач там - Земли изнеможение,
Ведь отклонений Монитор для них предназначение
А мы из Тьмы рождаем свет Творить Добро без всякого сомнения
Ведь там безумный бард почти забыт.. Их опьянение?
Но Он ведь настоящий и палящий по нашему велению
И гордость Вида ни перед кем не преклонял из-за предубеждения
А кстати так Тарас Шевченко поступал , из-за Богов пренебрежения
И два процента вместе с ним , в картине изменения
Судьба в одном сосуде родила нам для избавления.
А в 2014 году для ощущений избавления
Прошлого греховного ментала разбавления
Иной запал начал без всякого сомнения
Легко настигнет вас без преткновения.
И дерзновением очистит Бога возвратом Становления
Божественных тайн в их греховном бельме самомнения,
Ведь все Пути наши без возврата скрыты в фиолетовой тьме
ДЕРЗНОВЕНИЯ.
Где Вечер лишь память об убитой великой мечте
И Добротою тая этими ночами избавления
Небеса прощают тебя любовью снисхождения,
Любовью к нам от Бога Льда , и для сравнения
Подарит утро новый шанс , без всякого зазрения
О да ,весь Мир , ведь все это Его творения
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а где обещанная 73 пидтрымка в партии? уже всего лишь 20 тыс?!!!! им некогда просчитать кого кем из выгнанных в силовых структурах поменять , а они будут проверять резюме десятков тысяч типа членов с потенцией ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа вступ до партії "Слуга народу" подано понад 20 тисяч заявок, - Разумков
 
 
 
 
 
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