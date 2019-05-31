 У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу посольства України в США.
Проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення можливостей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, які можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними і протиповітряними системами.
Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від моменту набрання цим документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.
Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету у закордонних справах, конгресмен-демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища цього Комітету, демократ Віліам Кітінг і республіканець Адам Кінзінгер.
GOD BLESS AMERICA !
Украина уже 5 лет воюет с москальной ордой!
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
«За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально". »
Он отмечает, что тем временем предприимчивая лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сейчас саморекламируется как якобы сторонник вступления в НАТО, на самом деле, в реальности, а не на рекламе, сорвала 10 лет назад присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО в связи с заявлениями Тимошенко западным лидерам, что Украина «не готова к членству».
Историк напоминает, что имел место даже такой жалкий концерт, как бегство Тимошенко от генсека НАТО в Брюсселе в угоду Путину. Как следствие - война, оккупация 7% территории Украины, 10 тысяч погибших, более 50 тысяч раненых, 1,5 миллиона беженцев.
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УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ ШО ИЗ-ЗА ПОРОШЕНКО ПОДДЕРЖАВШЕГО КЛИНТОН ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
УКРАИНА МНОГО ПОТЕРЯЛА ВОЕННОЙ и ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ АМЕРИКИ.
Chairman Eliot Engel, D-N.Y., joined Michael McCaul, R-Texas, to propose the bill Thursday. It would also ask the president to determine whether Ukraine should be a major non-NATO ally,
https://www.defensenews.com/global/europe/2019/05/31/key-us-lawmakers-want-to-give-ukraine-anti-ship-and-anti-aircraft-missiles-to-counter-russia/
что значит "они просят президента определить может ли Украина получить статус союзника в не НАТО "
и с 14 года в Конгрессе лежит законопроект о предоставлении Украине статуса союзника в не НАТО
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text
Ларчик открывается довольно просто.
США начали пока холодную войну с Китаем
И поэтому к своим возможным союзникам на границах ареала влияния синантропов будут относится с большим вниманием
кацапо-фашисты понимают только силу!