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 У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника"

У Палаті представників Конгресу США представлено проект закону, який передбачає розширення оборонної допомоги і надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу посольства України в США.

Проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення можливостей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, які можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними і протиповітряними системами.

Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від моменту набрання цим документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р.

Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету у закордонних справах, конгресмен-демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища цього Комітету, демократ Віліам Кітінг і республіканець Адам Кінзінгер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130039
 
   
 Топ коментарі
 
Мародёров разгоняют минимум с 2004 года, а ты всё продолжаешь орать про мародёров. ЧТо то разгоняют разгоняют, а оно никак не разгоняеца. Кстати а Беня это так понимаю благодетель теперь??
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Ну наконец-то, главный союзник, это то, что Украина ждет долгие годы.
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сейчас мародеров разгонят всех, можно будет и оружие клевое передавать, свинарчук с муженко уже свои мохнатые лапы к нему не протянут В Конгрессе СЩА хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника" - Цензор.НЕТ 4810
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сейчас мародеров разгонят всех, можно будет и оружие клевое передавать, свинарчук с муженко уже свои мохнатые лапы к нему не протянут В Конгрессе СЩА хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника" - Цензор.НЕТ 4810
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Мародёров разгоняют минимум с 2004 года, а ты всё продолжаешь орать про мародёров. ЧТо то разгоняют разгоняют, а оно никак не разгоняеца. Кстати а Беня это так понимаю благодетель теперь??
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так подлец порошенко 5 лет плохо их разгонял, тебя мерзавца порошенко самого разгонять будут У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 5171
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Пока только одна болтовня. Конкретно когда разгонят. Всё никак не начнёте, уже и булаву дали , а всё никак.
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ты секундами считай, так период гораздо дольше от вручения булавы будет У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 2322
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Опять болтовня пустая. Конкретно когда. Напомнить как перед выборами вы орали что Петя уже 21 апреля сбежит в Ростов, а сейчас от тебя слошная болтовня с глупыми шутейками аля Шапито 95. Дела ноль.
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ты видел меня среди тех кто орал про ростов 21 апреля? да ты такой же лжец, как и подлец порошенко У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 5763
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Благо с ваших уст правда, как мы без вас то будем
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так же как ты был здесь до моего поста, так же будешь и после, а вы это кто? у тебя мания величия или ты пишешь мне с разных ников и у тебя раздвоение личности У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 9970
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ты посты свои хоть читай предыдущие, перед тем как отвечать пишешь какую то чушь, а потом сам же и её опровергаешь
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Х**ло в истерике но вида не подаёт, с*аный КГБ-шник.
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В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США Источник: https://censor.net.ua/n3130039
GOD BLESS AMERICA !
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Игорь Юрьевич Шлыков,ты из погреба вылез?

Украина уже 5 лет воюет с москальной ордой! У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 1200
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Ну наконец-то, главный союзник, это то, что Украина ждет долгие годы.
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Ждали пока Пепа свалит со своими мародерами .
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Сейчас самое интересное в этой хорошей новости,что те,которые вроде бы за Украину(Ну а за петра)должны будут гадость сказать...
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Он походу хочет чтобы эму гадость сказали, из последних слов понял.
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Этой программе главного союзника много лет уже. Многие страны поднялись крепко по своим ВС. Как же нужно это было в оранжевую эпоху, там переговоры. Но потом косатая стала премьером, взять был курс на кацапию---а за океаном своё ценят дорого и всегда. Ну короче икнулось крепко нам в 2014 г! И по сей день. Не сильно верю и сегодня. Похоже падлики морозовы сохранились, размножились и опять дорвались. Там только проект.
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А він каже ПРАВДУ.

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/

«За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально". »
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вот и не ври. Юля тогда реально пошла к кацапам и амеры притормозили...
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13 февр. 2008 г. - Регионалы принесли с собой надувные шары с надписями НАТО - нет!
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Кто забыл, тому напомню, как убегала Тимошенко от генсека НАТО в Брюсселе в угоду Путину

Он отмечает, что тем временем предприимчивая лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сейчас саморекламируется как якобы сторонник вступления в НАТО, на самом деле, в реальности, а не на рекламе, сорвала 10 лет назад присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО в связи с заявлениями Тимошенко западным лидерам, что Украина «не готова к членству».

Историк напоминает, что имел место даже такой жалкий концерт, как бегство Тимошенко от генсека НАТО в Брюсселе в угоду Путину. Как следствие - война, оккупация 7% территории Украины, 10 тысяч погибших, более 50 тысяч раненых, 1,5 миллиона беженцев.
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баба жЮля и сейчас говорит,что с ********* надо начать отношения "с чистого листа" У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 4786
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Молодой рабочий---я кстати старый рабочий, работать пошёл после 10 класса в 1970г. А что вру? Мне смысла врать нечего.
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Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

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УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ ШО ИЗ-ЗА ПОРОШЕНКО ПОДДЕРЖАВШЕГО КЛИНТОН ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

УКРАИНА МНОГО ПОТЕРЯЛА ВОЕННОЙ и ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ АМЕРИКИ.

У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 1682
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В Америке Украину поддерживают не администрации, а народ. Уже обо всем поговорили. (До Зеленского). Дело теперь не в Порошенко, а Зеленском.
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Какой народ? Не перегибай... К сожалению большинство даже не знают, где Украина находится и что в ней происходит.
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Серьезно? Почему то вспомнился СССР и комсомольцы...
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А народ хотя бы знаеет где находится Украина ? А то смотрю наверное не очень потдерживали , если столько лет толком ничего не передавали.
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ты в принципе не чему еще радоваться

Chairman Eliot Engel, D-N.Y., joined Michael McCaul, R-Texas, to propose the bill Thursday. It would also ask the president to determine whether Ukraine should be a major non-NATO ally,

https://www.defensenews.com/global/europe/2019/05/31/key-us-lawmakers-want-to-give-ukraine-anti-ship-and-anti-aircraft-missiles-to-counter-russia/

что значит "они просят президента определить может ли Украина получить статус союзника в не НАТО "

и с 14 года в Конгрессе лежит законопроект о предоставлении Украине статуса союзника в не НАТО
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text
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как же предоставят .вот Шафир еще раз рот как откроет
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Ой-ой-ой! Зелюки снова поражают неподражаемой эрундицией
Ларчик открывается довольно просто.
США начали пока холодную войну с Китаем
И поэтому к своим возможным союзникам на границах ареала влияния синантропов будут относится с большим вниманием
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Ребята ждали пять лет пока уйдет мародер. Сколько вреда принес кондитер украинскому народу
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много - свинарня то опухоль и её надо резать!!! У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 4044 У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 4044
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Ну да ну да, вот так 5лет ждали чтобы дать. А могли ведь сразу дать сантехнику бластырь🔫, он ведь умеет пользоваться и не просрёт все в первой заворушке.
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Путлеровцам и рашистам столь многообещающая затея предрекает занимательную диарею.
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УПорохастий парашист певне вже лікті кусає-це ж скільки бабла в офшор не прилипне!
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давно пора!
кацапо-фашисты понимают только силу!
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Да уж...порохоботы как то приуныли, жизнь теряет смысл...
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Спасибо США что нас поддерживают, была бы возможность уехал бы туда жить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника"
 
 
 
 
 
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