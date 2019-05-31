 У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу посольства України в США.

Проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності" спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення можливостей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, які можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними і протиповітряними системами.

Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від моменту набрання цим документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.

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Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету у закордонних справах, конгресмен-демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища цього Комітету, демократ Віліам Кітінг і республіканець Адам Кінзінгер.