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 Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17

Уряд Нідерландів вимагає роз'яснень щодо останніх заяв прем'єр-міністра Малайзії Мохамада, який поставив під сумнів вину Росії у катастрофі рейсу MH17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз'яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада. Цього тижня в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17", - йдеться у повідомленні.

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Раніше прем’єр Малайзії заявив, що хоче бачити більше вагомих доказів проти РФ у справі про збиття пасажирського рейсу МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130038
 
   
 Топ коментарі
 
вы ещё там 10 потельтесь и можно ставить под сомнение сам факт гибели МН17
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Это доказывает что всех можно купить. Вопрос лишь в цене.
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Нефтедоллары кацапские меняют людей на тварей Нидерланды потребовали от Малайзии объяснений, в связи с заявлениями о роли России в гибели рейса МН17 - Цензор.НЕТ 5675
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вы ещё там 10 потельтесь и можно ставить под сомнение сам факт гибели МН17
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так якщо у міністра закордоних справ кілімкіна тесть генерал фсб...то про що мова?петрухє ліпецьк дорожче ніж Україна..
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очень просто суд. приговор.санкции. сев. поток минус. доллар минус. свифт минус. станут на колени и и гусиным шагом в море лаптевых.
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....и можно ставить под сомнение сам факт существования МН17.

А был ли мальчик? (с)
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Это доказывает что всех можно купить. Вопрос лишь в цене.
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Походу кто больше заплатит, того и правда................ как обычно.
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Это кривда. А правда остаётся неизменной.
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Правда в кожного своя, це істина незмінна, але й вона не вічна.
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Нефтедоллары кацапские меняют людей на тварей Нидерланды потребовали от Малайзии объяснений, в связи с заявлениями о роли России в гибели рейса МН17 - Цензор.НЕТ 5675
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И сначала купили Нидерланды, которые это расследование будут вести пока все следователи не выйдут на пенсию.
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В этом смысле евреи молодцы
Берут лучших мировых адвокатов и достигают желаемое
Раскрутили в свое время шрёдера на миллиарды персональными исками.
Браво аиды
Без балды
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Ничего не понял. О каком "шрёдера на миллиарды" идет речь?
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Вот те номер.. Тема не актуальна и весьма неприятная правительствам. Прямо обвинить не могут. Тянут за яйца. Вот мрази, путлер подонок
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хорошо бы посадить этого премьера малайзии в самолет и пусть летает на ордлой доказательства для себя собирает Нидерланды потребовали от Малайзии объяснений, в связи с заявлениями о роли России в гибели рейса МН17 - Цензор.НЕТ 2786
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Там в той Малазии только на паромах что между островами ходят и по 400 чел на 20 метров длины корыта сажают и тонут как свинец массово----а с пукина денежку смыкнуть выпросить охота очень. Дадут конечно.
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а чего им её не дать? дадут конечно, одним раскосым мздоимцем больше будет Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень, у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 2880
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Крупнейший азиатский перевозчик AirAsia - малайзийская компания.
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Посадить в Sukhoi Superjet 100 «І хай весь світ зачекає»
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Надо бы и напечатать что он заявил...

Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
«Они обвиняют Россию,- цитирует малазийский новостной портал Star главу правительства Малайзии,- но где доказательства? Мы знаем, что самолет был сбит российской ракетой, но она могла быть сделана и на Украине. Для того, чтобы убедить нас, что ее выпустили русские, необходимы веские доказательства. Это могли сделать украинские повстанцы или украинское правительство, потому что у них тоже имеются такие ракеты».
Разговор о малазийском авиалайнере произошел в четверг, 30 мая, во время диалога в Japanese Foreign Correspondent Club (FCCJ) в Токио. По словам Мохатхира, Малайзия приняла доклад голландской комиссии, но только в той его части, где говорится, что самолет был сбит ракетой российского производства. С ответом на главный вопрос: была ли выпущена эта ракета российскими военными, ясности по-прежнему нет.
Малазийский премьер сомневается в том, что это сделали русские, которые прекрасно знали, что рейс МН17 выполнял пассажирский авиалайнер: «Не думаю, что очень дисциплинированные военнослужащие виноваты в запуске ракеты».
Мохатхир до сих пор не понимает, почему Малайзию не допустили до изучения записей черного ящика сбитого авиалайнера.
«Мы не знаем, почему нам не разрешили это сделать,- подчеркнул он,- но с самого начала мы видели, что в этом (расследовании) слишком много политики. Похоже, главная задача расследования состояла не в том, чтобы определить, что же случилось, а в том, чтобы сделать виноватыми русских. Так беспристрастные расследования не проводятся».
Малайзия, заявил премьер, приняла бы выводы, сделанные нейтральной стороной, но расследованием занимались заинтересованные стороны.
Напомним, речь идет о малазийском авиалайнере, вылетевшем 17 июля 2014 года из амстердамского аэропорта «Схипхол» в Куала-Лумпур. Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук»

Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
«Они обвиняют Россию,- цитирует малазийский новостной портал Star главу правительства Малайзии,- но где доказательства? Мы знаем, что самолет был сбит российской ракетой, но она могла быть сделана и на Украине. Для того, чтобы убедить нас, что ее выпустили русские, необходимы веские доказательства. Это могли сделать украинские повстанцы или украинское правительство, потому что у них тоже имеются такие ракеты».
Разговор о малазийском авиалайнере произошел в четверг, 30 мая, во время диалога в Japanese Foreign Correspondent Club (FCCJ) в Токио. По словам Мохатхира, Малайзия приняла доклад голландской комиссии, но только в той его части, где говорится, что самолет был сбит ракетой российского производства. С ответом на главный вопрос: была ли выпущена эта ракета российскими военными, ясности по-прежнему нет.
Малазийский премьер сомневается в том, что это сделали русские, которые прекрасно знали, что рейс МН17 выполнял пассажирский авиалайнер: «Не думаю, что очень дисциплинированные военнослужащие виноваты в запуске ракеты».
Мохатхир до сих пор не понимает, почему Малайзию не допустили до изучения записей черного ящика сбитого авиалайнера.
«Мы не знаем, почему нам не разрешили это сделать,- подчеркнул он,- но с самого начала мы видели, что в этом (расследовании) слишком много политики. Похоже, главная задача расследования состояла не в том, чтобы определить, что же случилось, а в том, чтобы сделать виноватыми русских. Так беспристрастные расследования не проводятся».
Малайзия, заявил премьер, приняла бы выводы, сделанные нейтральной стороной, но расследованием занимались заинтересованные стороны.
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Всі питання до «іспанского діспєтчєра»....
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Дисциплинированные ихтамнеты? Что он употребляет?
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Их не допустили к черным ящиком...дедушка избрался в 18 году а объяснять ни кто не стал почему....а дедушке уже таки 94 года...вот его стариковское упрямство (некоторые называют такое старческим маразмом) и поперло на амбразуры
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нифига себе, Маилазия по сруски пишет - ты источник срасеискии хоть выложи, чтоб знать что за точка сру посторался.
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Чому мало, багато. Отже гроші потрібні, а взяти їх можна лише в московії, бо іншим віддавати потрібно, а московитам ні (при певних умовах Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 3556 ).
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Доказательств голландцы собрали уже вагоны ,, помогали им в сборе улик и в разных экспертизах - 16 стран мира , и только кацапня сраная в упор этих улик не видит . Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 2378 . Ещё и малайзийца видать купили с потрохами , чтобы он тоже изображал недоумка .
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Политики Уроды ! В Большенстве стран к сожалению . Идеалы только по телику .
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А шо неясного. **** уже заслал бабки нужным людям
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Maлайзия - колония Китая, если кто не в курсе.
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ага, а тайвань колоноия новой зеландии.... это ты красивый географ аквариус!!!
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ну а что они там сказали? тексты с расширением точку сру не рассматриваем, тебе там ближе, что ваши сми говорит.
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В заголовках новостей: "MH17: Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad claims 'no evidence' Russia shot down plane" - "Maлайзийский премьер утверждает что 'нет улик' того что Россия сбила самолёт".

evidence - улика, свидетельство, доказательство.
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да прочёл вашу, https://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/malaysian-pm-declares-no-evidence-russia-shot-down-mh17/news-story/7cb88ca51f21007b625d1603a4d183bf
у нас пока тишина, но ясно, он хочет увидеть не опровержимые докaзательства, послушал рюских и поверил кое чему - но он просто вставленный чиновник а не следователь, к его мнению на трибунале даже не будет прислушиваться.
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Собственно, мир быстро раскалывается по линиям "за США или за Китай". РФ, разумеется, примкнула к китайскому лагерю, ввиду схожести политических режимов и глобальных целей.
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да нет, тут мне выглядит всё проще, король Малайзии женился на русской, та везде поёт своии мантры, вот и премьер огласил одну, но, самое главное что в суде будет разсматривать доказательства а не мнение премьера или представителей королевской свиты - вот и всё.

аифончик тоже много что обявлял, да и ***** тоже - только это всё его мнение или даже мнение срусии а не доказательства (за исключением те заявления, которые совпадает с доказательствами - эти высказывание будет брать во внимание. О Крыме - там нет наших военных - в внимание не берёт, а вот, это была военная операция и я ею руководил - будет брать во внимание)
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Mнение лахтинского тролля меня не интересует.
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Да пох, где ты видишь троллей, чертей, кузнечиков и т.п., и что тебя интересует или нет. Твой бред, он и в Австралии бред.
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Ты же тут вроде просто из коЗеманды; с какого бодуна тебя волнует Боинг, который был завален Буком из 53-й бригады ПВО ВС РФ ?
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а чо тут непонятного? забашлял куйло маоазийскому премьеру. петров с башировыи уже и бабло налом подогнали! гибридная много ходов очка! это вам не шутка! спецслужбам малайзии пора премьра за жопу брать не ошибуться, там путлеровского лаве немерянно!!!
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там ещё и мешок кокса кремлёвский фюрер подогнал, вот малазийца и попёрло
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А еще Петров с Башировым Малайзию не допустили до изучения записей черного ящика сбитого авиалайнера. Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 3050
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Бабушкины ферросплавы в опасности! Некогда ему на всякую фигню отвлекаться.
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Пора бы уже ставить под сомнения причастность нападения Адольфа Гитлера на Европу и ссср. Свидетелей то нету уже. А почти все оружие якобы Вермахта делалось в странах Европы самими же европейцами.
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можешь даже не сомневаться, что лет через 100 гитлер будет такой же идол, как александр македонский, который хоте принести европейскую культуру азиатским ордам, но заболел малярией и умер где то в районе поволжья Нидерланды потребовали от Малайзии объяснений, в связи с заявлениями о роли России в гибели рейса МН17 - Цензор.НЕТ 218
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На ссср вообще Гитлер не нападал. Мало того руководство ссср было в хороших отношениях с Адольфом Гитлером о чем есть масса совместных фотографий. В ссср была гражданская война Власовцы, РОА, Донское казачество воевало против сталинских коммунистов.
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а Геббельс вещал "ихтамнет".....
Чой-то ты ваще загнул.....
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Шо там требовать ? Бабло попеждает все . .К сожалению .
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В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.Источник: https://censor.net.ua/n3130038

использовала?
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********** чуркин вето наложил. А вы действительно об этом не в курсе?
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Ферросплавы бабушки в опасности! Некогда ему на всякую фигню отвлекаться.
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В свое время параша сбила самолет и списала на Украину .
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Европейцам правда не удобна . Вот и все .
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а что им потом делать с этой правдой? её, правду эту, в виде северного потока №3 по дну моря не проложишь Нидерланды потребовали от Малайзии объяснений, в связи с заявлениями о роли России в гибели рейса МН17 - Цензор.НЕТ 3986
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ок Европейцам не удобна, а как дела с Азиатами, им удобно?
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ну вот как оказывается, всем значит - всем, вот тогда с себя и начинайте а не с мистических Европейцев.
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Да, если травокуры потянут ещё пару лет с вердиктом (а доказательства вины паРаши - яснее не бывает), то в конце концов паРашные деньги приведут к тому, что на вопрос о Боинге вам будут говорить "Какой Боинг???".
Как в том анекдоте про чела у которого угнали машину. На суде: "Ваша светлость, после выступления представителя защиты я уже не уверен что у меня вообще была машина"...
Так и здесь, чем дальше в историю уходит это преступление, тем больше шансов что мокшанские деньги помогут спустить дело на тормозах.
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Какие обьяснения ? Провертьте платил ли путин малазийскому руководдству в последнее время ? Какие контракты заключали ? Бесплатно никто такие заявления не делает . Даже немцы с астрияками нежно квакают в пользу росии . А уж малазийского хана купить еще проще .
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На самом деле все очень просто. ФСБ подложило под короля Малайзии свою Мата Хари. Отсюда и громкие заявления.

https://fakty.ua/288068-korol-malajzii-zhenilsya-na-miss-moskva-2015

В московском концертном зале Barvikha Concert Hall на Рублево-Успенском шоссе сыграл свадьбу король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан. Он взял в жены российскую модель, обладательницу титула «Мисс Москва 2015» Оксану Воеводину.
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Вы видели тот айсберг что затопил титаник? А сам титаник вы видели?
Требую неоспоримых доказательств что виноват айсберг!
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И титаник видели на дне океана, и куча выживших осталась, не неси чушь
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Не летайте Малайзийскими авиалиниями. Случись че вы никому не докажите что вы были на самолете или был вообще самолет.
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Політичні заяви із Малайзії не мають значення, бо розслідування проведено і усі докази є. Якщо щось не подобається, то треба говорити з документами по кожному факту. А то кожен буде заявляти різні несенітниці типу: "літака не було", "сам упав", "там усі були мертві"...
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Украине нужен сильный Президент, УМЕЮЩИЙ сплачивать международное сообщество в поддержку Украины, а не пускать все на самотёк.
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А давайте поміняємося президентами і їхніми командами.😁
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а бедным нидерам 6-ой год не хватает времени, чтобы завершить расследование. В чем причина?? Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17 - Цензор.НЕТ 2406
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Пока платят хорошую зарплату, расследовать можно всю жизнь!
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ТОКИО, 30 мая. Правительство Малайзии хочет убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, заявил сегодня премьер-министр Тун доктор Махатхир Мохамад.
Он сказал, что Малайзия приняла отчет о расследовании в Голландии, но только до того момента, когда самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Доктор Махатхир сказал, что, хотя правительство согласилось с тем, что самолет был сбит российской ракетой, нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.
«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​на Украине.
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Просто, наверное, РФ задобрило-затопило своей "супернефтью" малайцев.
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Поставленные "вопросы", тон и деланное возмущение на 200% говорят о заангажированности этой мрази. Потому что сделать ракету к "Буку" могли только в России, в Долгопрудном, и больше нигде. Это была именно относительно новая российская ракета - это доказано экспертизой поражающих элементов. Тут уже не осталось вопросов - чья ракета, и кто сбил.
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Нидерландам пора суд начинать, а не ссать *****! Сколько можно резину тянуть????!!!!
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Подождите вы еще парочку Торчков и Шутов в парламент выберете, и о вас не так ноги будут вытирать в мире, не только Малайзия! Хотя, куда уже больше! Помпео с Меркель обсуждают будущее Украины! Кто то мог себе представить такое при Президенте Порошенко! Чтобы без Украины обсуждали что с ней делать! Поздравляю, слив засчитан! Причем собственными руками, вернее мозгами, а еще верней- их отсутствием!
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Малаец прикинул, что лучше сосать, чем получать им по лбу.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17
 
 
 
 
 
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