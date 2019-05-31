 Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд Нідерландів звернувся до Малайзії з проханням роз'яснити останні заяви прем'єр-міністра Махатхіра Мохамада. Цього тижня в малайзійських ЗМІ він поставив під сумнів відповідальність Росії за катастрофу MH17", - йдеться у повідомленні.
Раніше прем’єр Малайзії заявив, що хоче бачити більше вагомих доказів проти РФ у справі про збиття пасажирського рейсу МН17.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
А был ли мальчик? (с)
Берут лучших мировых адвокатов и достигают желаемое
Раскрутили в свое время шрёдера на миллиарды персональными исками.
Браво аиды
Без балды
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
«Они обвиняют Россию,- цитирует малазийский новостной портал Star главу правительства Малайзии,- но где доказательства? Мы знаем, что самолет был сбит российской ракетой, но она могла быть сделана и на Украине. Для того, чтобы убедить нас, что ее выпустили русские, необходимы веские доказательства. Это могли сделать украинские повстанцы или украинское правительство, потому что у них тоже имеются такие ракеты».
Разговор о малазийском авиалайнере произошел в четверг, 30 мая, во время диалога в Japanese Foreign Correspondent Club (FCCJ) в Токио. По словам Мохатхира, Малайзия приняла доклад голландской комиссии, но только в той его части, где говорится, что самолет был сбит ракетой российского производства. С ответом на главный вопрос: была ли выпущена эта ракета российскими военными, ясности по-прежнему нет.
Малазийский премьер сомневается в том, что это сделали русские, которые прекрасно знали, что рейс МН17 выполнял пассажирский авиалайнер: «Не думаю, что очень дисциплинированные военнослужащие виноваты в запуске ракеты».
Мохатхир до сих пор не понимает, почему Малайзию не допустили до изучения записей черного ящика сбитого авиалайнера.
«Мы не знаем, почему нам не разрешили это сделать,- подчеркнул он,- но с самого начала мы видели, что в этом (расследовании) слишком много политики. Похоже, главная задача расследования состояла не в том, чтобы определить, что же случилось, а в том, чтобы сделать виноватыми русских. Так беспристрастные расследования не проводятся».
Малайзия, заявил премьер, приняла бы выводы, сделанные нейтральной стороной, но расследованием занимались заинтересованные стороны.
Напомним, речь идет о малазийском авиалайнере, вылетевшем 17 июля 2014 года из амстердамского аэропорта «Схипхол» в Куала-Лумпур. Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук»
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
«Они обвиняют Россию,- цитирует малазийский новостной портал Star главу правительства Малайзии,- но где доказательства? Мы знаем, что самолет был сбит российской ракетой, но она могла быть сделана и на Украине. Для того, чтобы убедить нас, что ее выпустили русские, необходимы веские доказательства. Это могли сделать украинские повстанцы или украинское правительство, потому что у них тоже имеются такие ракеты».
Разговор о малазийском авиалайнере произошел в четверг, 30 мая, во время диалога в Japanese Foreign Correspondent Club (FCCJ) в Токио. По словам Мохатхира, Малайзия приняла доклад голландской комиссии, но только в той его части, где говорится, что самолет был сбит ракетой российского производства. С ответом на главный вопрос: была ли выпущена эта ракета российскими военными, ясности по-прежнему нет.
Малазийский премьер сомневается в том, что это сделали русские, которые прекрасно знали, что рейс МН17 выполнял пассажирский авиалайнер: «Не думаю, что очень дисциплинированные военнослужащие виноваты в запуске ракеты».
Мохатхир до сих пор не понимает, почему Малайзию не допустили до изучения записей черного ящика сбитого авиалайнера.
«Мы не знаем, почему нам не разрешили это сделать,- подчеркнул он,- но с самого начала мы видели, что в этом (расследовании) слишком много политики. Похоже, главная задача расследования состояла не в том, чтобы определить, что же случилось, а в том, чтобы сделать виноватыми русских. Так беспристрастные расследования не проводятся».
Малайзия, заявил премьер, приняла бы выводы, сделанные нейтральной стороной, но расследованием занимались заинтересованные стороны.
evidence - улика, свидетельство, доказательство.
у нас пока тишина, но ясно, он хочет увидеть не опровержимые докaзательства, послушал рюских и поверил кое чему - но он просто вставленный чиновник а не следователь, к его мнению на трибунале даже не будет прислушиваться.
аифончик тоже много что обявлял, да и ***** тоже - только это всё его мнение или даже мнение срусии а не доказательства (за исключением те заявления, которые совпадает с доказательствами - эти высказывание будет брать во внимание. О Крыме - там нет наших военных - в внимание не берёт, а вот, это была военная операция и я ею руководил - будет брать во внимание)
Чой-то ты ваще загнул.....
использовала?
Как в том анекдоте про чела у которого угнали машину. На суде: "Ваша светлость, после выступления представителя защиты я уже не уверен что у меня вообще была машина"...
Так и здесь, чем дальше в историю уходит это преступление, тем больше шансов что мокшанские деньги помогут спустить дело на тормозах.
https://fakty.ua/288068-korol-malajzii-zhenilsya-na-miss-moskva-2015
В московском концертном зале Barvikha Concert Hall на Рублево-Успенском шоссе сыграл свадьбу король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан. Он взял в жены российскую модель, обладательницу титула «Мисс Москва 2015» Оксану Воеводину.
Требую неоспоримых доказательств что виноват айсберг!
Он сказал, что Малайзия приняла отчет о расследовании в Голландии, но только до того момента, когда самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.
Доктор Махатхир сказал, что, хотя правительство согласилось с тем, что самолет был сбит российской ракетой, нельзя быть уверенным, что ракета была запущена Россией.
«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена на Украине.