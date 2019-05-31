 ЦВК утворила 199 окружних комісій на позачергових парламентських виборах

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ЦВК.

У повідомленні зазначається: " Розглянувши відповідні подання політичних партій, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, а також політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у народні депутати України від яких було зареєстровано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, кандидатури від яких до складу окружних виборчих комісій включаються за результатами жеребкування, проведеного Комісією 30 травня 2019 року, враховуючи, що інші кандидатури до складу ОВК є відхиленими, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

З урахуванням обов'язкового включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій і з застосуванням механізму жеребкування всього до складу згаданих комісій включається 3582 особи.

Тому всі 199 комісій утворюються в максимальному складі 18 осіб".

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