EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3234  53
Все про:Зеленський (1509) Яременко Богдан (2) Шефір (7)

 Резонансне інтерв'ю соратника Зеленського Шефіра - класична ілюстрація проблеми браку комунікації, - дипломат Яременко

Резонансне інтерв'ю одного з соратників президента України Володимира Зеленського Бориса Шефіра є класичною ілюстрацією проблеми браку комунікації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав український дипломат Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Міні-пригода з резонансом навколо інтерв"ю пана Бориса Шефіра є класичною ілюстрацією проблеми браку комунікації.

Якщо ситуація вимагає реакції, а ти мовчиш, то вакуум заповнять за тебе і без тебе.

Коли з приводу планів по врегулюванню конфлікту з Росією мовчить президент, мовчать призначені посадові особи, а суспільство (і не лише українське, але й наші друзі та вороги закордоном) прагне знань, то будь-що може інтерпретуватися, як позиція.

Зрозуміло, що Борис Шефір не є ні посадовою особою, ні представником президента України. Але незрозуміло, чи є він частиною того великого і строкатого конгломерату друзів, партнерів, незалежних фахівців та експертів, що асоціювалися з Зе-командою?

Читайте також: Думка Бориса Шефіра не збігається з позицією Володимира Зеленського та його Адміністрації, - прес-служба президента

Тому поки мовчить президент і члени його команди будь-що сказане будь-ким, хто хоч якось з ними пов"язані, сприйматиметься як натяк\знак\сигнал і тд.

Візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції був покликаний прорвати "оглушающую тишину" в Києві навколо мирних переговорів з Росією.

Франко-німецьку пару цікавлять кілька очевидних питань:

- чи поділяє президент Зеленський думку про те, що в питаннях встановлення миру не обійтись без компромісів (частота і наполегливість просування теми "компромісу" європейцями часто нагадує сцену з популярного радянського фільму, де іноземний посол за будь-якої нагоди вигукує "Йа, йа! Кемська волость!")?

- чи вважає президент Зеленський, що базою для досягнення компромісу і розв"язання ситуації на Сході України є Мінські домовленості (без дипломатичних вивертів - підтвердження, що усе в Мінських домовленостях включно з ненависними більшості українців амністією і тд є обов"язковим для виконання)?

- що означають на практиці передвиборчі обіцянки президента Зеленського вести переговори з Росією?

- в чому полягає план президента Зеленського по врегулюванню? В чому відмінність підходів президента Зеленського від лінії, що проводив президент Порошенко (ага, їх ще довго порівнюватимуть і наскільки б теоретичним не виглядало це заняття - краще все ж таки виглядати краще)?

- хто є командою, яка реалізовуватиме план президента Зеленського? І це не таке просте питання - це погано завуальований сумнів у здатності президента Зеленського вести ці переговори самостійно, а також нерозуміння, а хто зможе чи хоча би матиме довіру і повноваження президента зробити це від імені президента?

Дивіться також: Ми не дозволимо скасувати ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію. Земля під вами горітиме, - Парубій. ВIДЕО

А за кадром залишається ще більше прикрих питань і проблем, на які теж хотілось би знати відповіді.

Наприклад, наскільки узгоджені в команді президента дії внутрішнього і зовнішнього секторів? Адже будь що сказане, зроблене президентом чи парламентом в сучасних умовах нерозривно пов"язане з міжнародним становищем України.

Фактично будь-яке рішення в гуманітарній сфері зачіпає чи то зобов"язання в рамках Мінських домовленостей, чи то відносини з деякими сусідами. Будь що зроблене в економіці - взаємини з МВФ та кредиторами. Будь що в сфері оборони - впливає негативно чи позитивно на готовність партнерів надавати допомогу. Те саме з боротьбою з корупцією і тд.

Похідна проблема - будь-яке рішення і дію треба одночасно пояснювати у внутрішньому та зовнішньому вимірах, уникаючи або згладжуючи протиріччя й конфлікти. Існуюча система дипломатії цілком непридатна для такої роботи. МЗС і діючі дипломати не мають досвіду участі у вирішенні проблем внутрішнього розвитку країни (так, українська дипломатія цілком відірвана від політичних, економічних та суспільних реалій країни, хоча - чому лише дипломатія?).

Існуюча навколо президента команда не має досвіду такої роботи на міжнародній арені. Методи і способи комунікації, що забезпечили блискучу перемогу на виборах, абсолютно непридатні для роботи назовні у секторі міждержавних та міжурядових комунікацій.

Також читайте: "Це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - Кириленко про заяву Шефіра щодо скасування закону про мову і квот

Додаткова проблема - існування фактору "25%" - великої, організованої, скоординованої групи, яка критикуватиме будь-яке рішення і дію президента. При чому робитиме це професійно, будучи добре забезпеченою матеріально, маючи в особі Петра Порошенка певний канал комунікації на Захід (не сказати, що там одні лише друзі Порошенка, але те, що його там чують, - це безперечно).

На внутрішній арені частина ліберальної публіки марить діалогом з нашими громадянами в окупованому Донбасі (цілком ігноруючи Крим) не меншою мірою, ніж проросійські політсили. При цьому бачення шляхів вирішення проблеми окупованої території поза закликами до країн Заходу вплинути на президента Зеленського, "щоб на окупованих територіях виплачували пенсії" у них немає. Проблема в тому, що саме представників цього політичного спектру Захід найбільше чує і фінансує через гранти (тому, очевидно, і чує).

Проросійські сили в Україні Захід не слухає, але їм достатньо і підтримки Росії. А далі так може вийти, що в реалізації деяких "компромісів", на яких наполягає Захід, опозиційні проросійські сили радо підставлятимуть президенту Зеленському плече. Що, звичайно, працюватиме якийсь час, але поглиблюватиме розкол.

Усе це речі ніби то й очевидні. І можна було б не повторювати їх вчергове, якби мати чіткі месиджі з Банкової. Відсутність таких месиджів, а пізніше величезний розрив між заявленим і зробленим, а також між бажаним та досяжним, як на мене, призвели до політичного краху попереднього президента.

На правах реклами - звертайтесь, допоможемо, хлопці. Попередні вирішили назвати нас зрадофілами. Наслідки всі знають".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зарубіжні партнери найближчим часом добре думатимуть, що говорити українцям, а що ні, - Яременко про затримання підозрюваного в шпигунстві заступника голови служби протоколу прем'єра Єжова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130036
 
   
 Топ коментарі
 
КОМАНДА ЗЕ ГОТОВИТСЯ НА ДЕЛО,ТО ЕСТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
Резонансное интервью соратника Зеленского Шефира - классическая иллюстрация проблемы нехватки коммуникации, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 874
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С ПУТИНЫМ НАДО ДОГОВОРИТЬСЯ
"Путин - не маньяк, а умный человек. С ним можно договориться. Закон о языке нужно отменить, это первый шаг для прекращения войны."
Неужели все это говорит друг и партнер президента Украины, спичрайтер и соавтор предвыборной программы Борис Шефир?
Нет, не волнуйтесь. Говорит и показывает Москва. А Шефир - просто ретранслирует. Потому что он же не маньяк, а умный человек.
.... продовження: https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2035006336804307?__tn__=K-R
 показати весь коментар
 
 
Гврт, низенький назначил себя главой СНБО.
Интересно, это уже узурпация, о которой так много говорили большевики, или пока только поссать вышел, разминается?
А вообще это гениальное и простое решение. Теперь надо просто послать нах*й Кабмин, единолично стать министром всего, а заодно главой СБУ, ГПУ, ПТУ, таможни и районного кожвендиспансера.
И с задорным криком "эгегей, ***********!" кататься по пустым коридорам на велике.
Правда, АрсенБорисыч так просто велик, тьху ты, кресло не отдаст, будет отстреливаться. Резонансное интервью соратника Зеленского Шефира - классическая иллюстрация проблемы нехватки коммуникации, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 8552
 показати весь коментар
 
 
призначити КОМУ...
та призначити КОГО - це дві ВЕЛИКІ різниці..
але москалям не зрозуміти))
 показати весь коментар
 
 
Відмінюється і так і так. Призначити - кому, але "призначити стипендії для" - кого. Декому треба зробити кілька вправ з української)))
 показати весь коментар
 
є таке поняття в мові - як відмінок. Просто повірьте) https://uk.wikipedia.org/wiki/Відмінок_в_українській_мові
Й твердження що "Відмінюється і так і так" - це абсурд.. бо:
призначити стіпендію (кому) - Данилюку
призначити на посаду (кого) - Данилюка..
Абетка.. спитайте у дітей - вони цн добре розуміють, бо вчаться - на відміну від блазня та його "прахвесионалов"
 показати весь коментар
 
 
так, згоден.. вам таки треба не тільки вправи, але й читати навчитися) Бо в тексті нема навіть натяку на "призначити стипендії для" .. особам: ? Резонансне інтерв'ю соратника Зеленського Шефіра - класична ілюстрація проблеми браку комунікації, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 6922
а є "Призначити .... таким особам:" (кому).. а не "для кого" Резонансне інтерв'ю соратника Зеленського Шефіра - класична ілюстрація проблеми браку комунікації, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 6922
 показати весь коментар
 
 
Ну не учили люди падежов, так . шо теперь уже низзя и в президенты иттить?
злой ты какой то...... Резонансное интервью соратника Зеленского Шефира - классическая иллюстрация проблемы нехватки коммуникации, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 8024
 показати весь коментар
 
 
а оне далектику учили не по ГОгОлю
бряцаньем бубенцов она врывалась в стих !
 показати весь коментар
 
 
может этого шефира послом в россию отправить? пусть там пьет с друзяками своими посольскую водку пока его белая горячка не хватит
 показати весь коментар
 
 
Це було інтерв'ю з люмпеном. І такі є. Не буває одностайного суспільства.
 показати весь коментар
 
- кто является командой, которая будет реализовывать план президента Зеленского? И это не такой простой вопрос - это плохо завуалированное сомнение в способности президента Зеленского вести эти переговоры самостоятельно, а также непонимание, а кто сможет ли хотя бы иметь доверие и полномочия сделать это от имени президента?

А що ви хотіли від ЗеРО? Він нікому нічого не обіцяв!
 показати весь коментар
 
 
КОМАНДА ЗЕ ГОТОВИТСЯ НА ДЕЛО,ТО ЕСТЬ ПЕРЕГОВОРЫ

 показати весь коментар
 
 
Та эти хоть инглишь учили, а этот же даже по украински не может, за инглишь молчу.
 показати весь коментар
 
 
Нехватка мозгов нынче зовется "нехватка коммуникации"? Когда сам президент общается, причем общается- громко говоря, через фейсбук... Ну да, проблема...
 показати весь коментар
 
 
Кстати о мозге. Там много клеточек и каждая отвечает за какую-то функцию. Если ЗЕ не учился нормально и не работал , а только клоунадничал, то часть клеток мозга просто не смогла развиться.
А в масштабах 42 млн Украины - это настоящее горе
 показати весь коментар
 
 
Ну, при необходимости это можно назвать "узкоспециализированность" работы. Оно хорошо для ученых, спецов одного профиля. А для преза- сомнительно...
 показати весь коментар
 
 
в нархозі бачив особисто як він "вчився".. Десь кілька разів на місяц з'являвся в університеті - на кілька годин. Та знов зникав на тижні.. Навіщо вчитися, коли батько - зав кафедрою в цьому ж універі, та й були інші справи - концерти, корпоративи, робота у Москві - розносити листівки.. є фото)). Держ екзамени він завалив.. сидів та кліпав беньками як несамовитий.. Та батько домовився - допомогли "хАрошему маЛчику" отримати диплом "юрЫста"
 показати весь коментар
 
 
Концовка вообще цикавая... " Предыдущие решили назвать нас зрадофиламы. Последствия все знают" это о чем? Типа, какие предыдущие? Догадайтесь сами. И так, ничего, что предыдущие- это нынездравствующие? Ляпаются ребятишки не думая. Из дерьмеца да в какашку...
 показати весь коментар
 
 
и что этот Зе с командосом расскажет конкретного, если его избиратели от крайних националистов, которые разочаровались в Порошенко до любителей России и Путина, надо как-то манипулировать, но проблема, как всегда в том, что нет единства в стране
 показати весь коментар
 
Ця новина перекладена Гугл-транслейтом, - неможливо читати.
Довелося шукати український оригінал:

Міні-пригода з резонансом навколо інтерв"ю пана Бориса Шефіра є класичною ілюстрацією проблеми браку комунікації.
Якщо ситуація вимагає реакції, а ти мовчиш, то вакуум заповнять за тебе і без тебе.
Коли з приводу планів по врегулюванню конфлікту з Росією мовчить президент, мовчать призначені посадові особи, а суспільство (і не лише українське, але й наші друзі та вороги закордоном) прагне знань, то будь-що може інтерпретуватися, як позиція.
Зрозуміло, що Борис Шефір не є ні посадовою особою, ні представником президента України. Але незрозуміло, чи є він частиною того великого і строкатого конгломерату друзів, партнерів, незалежних фахівців та експертів, що асоціювалися з Зе-командою?
Тому поки мовчить президент і члени його команди будь-що сказане будь-ким, хто хоч якось з ними пов"язані, сприйматиметься як натяк\знак\сигнал і тд.
Візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції був покликаний прорвати "оглушающую тишину" в Києві навколо мирних переговорів з Росією.
Франко-німецьку пару цікавлять кілька очевидних питань:
- чи поділяє президент Зеленський думку про те, що в питаннях встановлення миру не обійтись без компромісів (частота і наполегливість просування теми "компромісу" європейцями часто нагадує сцену з популярного радянського фільму, де іноземний посол за будь-якої нагоди вигукує "Йа, йа! Кемська волость!")?
- чи вважає президент Зеленський, що базою для досягнення компромісу і розв"язання ситуації на Сході України є Мінські домовленості (без дипломатичних вивертів - підтвердження, що усе в Мінських домовленостях включно з ненависними більшості українців амністією і тд є обов"язковим для виконання)?
- що означають на практиці передвиборчі обіцянки президента Зеленського вести переговори з Росією?
- в чому полягає план президента Зеленського по врегулюванню? В чому відмінність підходів президента Зеленського від лінії, що проводив президент Порошенко (ага, їх ще довго порівнюватимуть і наскільки б теоретичним не виглядало це заняття - краще все ж таки виглядати краще)?
- хто є командою, яка реалізовуватиме план президента Зеленського? І це не таке просте питання - це погано завуальований сумнів у здатності президента Зеленського вести ці переговори самостійно, а також нерозуміння, а хто зможе чи хоча би матиме довіру і повноваження президента зробити це від імені президента?
А за кадром залишається ще більше прикрих питань і проблем, на які теж хотілось би знати відповіді.
Наприклад, наскільки узгоджені в команді президента дії внутрішнього і зовнішнього секторів? Адже будь що сказане, зроблене президентом чи парламентом в ******** умовах нерозривно пов"язане з міжнародним становищем України.
Фактично будь-яке рішення в гуманітарній сфері зачіпає чи то зобов"язання в рамках Мінських домовленостей, чи то відносини з деякими сусідами. Будь що зроблене в економіці - взаємини з МВФ та кредиторами. Будь що в сфері оборони - впливає негативно чи позитивно на готовність партнерів надавати допомогу. Те саме з боротьбою з корупцією і тд.
Похідна проблема - будь-яке рішення і дію треба одночасно пояснювати у внутрішньому та зовнішньому вимірах, уникаючи або згладжуючи протиріччя й конфлікти. Існуюча система дипломатії цілком непридатна для такої роботи. МЗС і діючі дипломати не мають досвіду участі у вирішенні проблем внутрішнього розвитку країни (так, українська дипломатія цілком відірвана від політичних, економічних та суспільних реалій країни, хоча - чому лише дипломатія?).
Існуюча навколо президента команда не має досвіду такої роботи на міжнародній арені. Методи і способи комунікації, що забезпечили блискучу перемогу на виборах, абсолютно непридатні для роботи назовні у секторі міждержавних та міжурядових комунікацій.
Додаткова проблема - існування фактору "25%" - великої, організованої, скоординованої групи, яка критикуватиме будь-яке рішення і дію президента. При чому робитиме це професійно, будучи добре забезпеченою матеріально, маючи в особі Петра Порошенка певний канал комунікації на Захід (не сказати, що там одні лише друзі Порошенка, але те, що його там чують, - це безперечно).
На внутрішній арені частина ліберальної публіки марить діалогом з нашими громадянами в окупованому Донбасі (цілком ігноруючи Крим) не меншою мірою, ніж проросійські політсили. При цьому бачення шляхів вирішення проблеми окупованої території поза закликами до країн Заходу вплинути на президента Зеленського, "щоб на окупованих територіях виплачували пенсії" у них немає. Проблема в тому, що саме представників цього політичного спектру Захід найбільше чує і фінансує через гранти (тому, очевидно, і чує).
Проросійські сили в Україні Захід не слухає, але їм достатньо і підтримки Росії. А далі так може вийти, що в реалізації деяких "компромісів", на яких наполягає Захід, опозиційні проросійські сили радо підставлятимуть президенту Зеленському плече. Що, звичайно, працюватиме якийсь час, але поглиблюватиме розкол.
Усе це речі ніби то й очевидні. І можна було б не повторювати їх вчергове, якби мати чіткі месиджі з Банкової. Відсутність таких месиджів, а пізніше величезний розрив між заявленим і зробленим, а також між бажаним та досяжним, як на мене, призвели до політичного краху попереднього президента.
На правах реклами - звертайтесь, допоможемо, хлопці. Попередні вирішили назвати нас зрадофілами. Наслідки всі знають.
 показати весь коментар
 
 
команде Зе когда нечего сказать умного, то лучше жевать шаурму.. можно даже сфоткаться с ней сделать сэлфи и выставить в ФБ
 показати весь коментар
 
 
и нехватки мозгов у ватников типа шерифа шефира
 показати весь коментар
 
 
Інтерв'ю те було просто зондуванням реакції населення.
 показати весь коментар
 
 
Поки ми побачили звільнення з посад багатьох професіоналів. Скоро виявиться, що не буде кому працювати.
 показати весь коментар
 
 
Пора вертать сліпучозубого прохвесіонала.
Резонансне інтерв'ю соратника Зеленського Шефіра - класична ілюстрація проблеми браку комунікації, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 8740
 показати весь коментар
 
Не про нього мова, але не бачу там жодного професіонала.
 показати весь коментар
 
Працювати буде кому, от тільки результати будуть нищівними для країни.
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же..там ещё есть много всяких спецов..у Бени есть ещё и повара, и водители, и уборщицы, и бухгалтера, и охранники. Опять же, ещё не всех клоунов и администраторов из Шапито 95 трудоустроили. Прохвесионалов там ещё будет огогошеньки!
 показати весь коментар
 
От і я про це, бо нема серед них професіоналів.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Это чёрный пиар который не сработал
«Брат заместителя» - это не политика руководителя государства
Так что зря пыжились
 показати весь коментар
 
а меня такая тема муляет - уже пару -тройку раз командоры заявляют о наборе в администрацию на местах через рекрутинговые конторы... а за чей счет, ехидно знать, кто эту тему оплачивает и есть ли где нить в мире подобная практика?
 показати весь коментар
 
 
Экс-посол 5 лет ждал, что его вернут в МИД, теперь появился шанс продаться Зеле. И не надо задумываться, что у бинес-команды в головах, если такое на языках
 показати весь коментар
 
Який брак комунікації???!!
Обыкновенная хупца
 показати весь коментар
 
 
У Вашу аргументацію, пане Яременко, вкралася одна суттева помилка, навіть 2-і. через які геть знищують усі логічни побудови й виводи.

1. Ви шукаєте раціональні пояснення безладу збіговиська шоуменів.
2. Зіц-президент і його зекоманда на утриманні.
ПМ: Вам заважає досвід і професіоналізм, як не дивно.
 показати весь коментар
 
 
Зе пасаженних-0
Ротердам-0
Перестать стрелять-0..Зато паржом..
 показати весь коментар
 
 
шефир из тех самых 73%, которых в россии 86%. т.е. не так далеко разошлись, как это ни трагично.
 показати весь коментар
 
 
Посол четко озвучил проблему 25%, которая имеет значительный финансовый ресурс для подрывной работы.
 показати весь коментар
 
До зебила Яременко кажется начало доходить Резонансне інтерв'ю соратника Зеленського Шефіра - класична ілюстрація проблеми браку комунікації, - дипломат Яременко - Цензор.НЕТ 9765
 показати весь коментар
 
каманду владіміра треба помістити в адін смартфон.
 показати весь коментар
 
Похоже этот дипломат, тоже представитель ылиты, по другому такое умозаключение не объяснить. Господину дипломату напомню, что родной брат назначеного порошенком начальником АТО генерала Наева, есть высокопоставленным офицером в армии РФ, и он в отличии от Шефира, не думает, а реально делает войну. И он не соратник по бизнесу а родной брат. Если б взять интервью, в определенных соратников по бизнесу порошенка, можно услишать ещё не такое, да и сам петро алексеевич налоги в рф платит, т.к. фабрика имеется, даже если она не работает то налог на землю и т.д. никто не отменял.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРезонансне інтерв'ю соратника Зеленського Шефіра - класична ілюстрація проблеми браку комунікації, - дипломат Яременко
 
 
 
 
 
 вгору