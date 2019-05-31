 Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений. Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - написала Сарган.
Нагадуємо, 31 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів РНБО, присвячену енергетичній безпеці.
до речі - вже добу гуляє цей аудіофайл , а ЦН , чомусь вперто "не помічає" такий зашквар !
Отож.
Вот-вот, исключите его из состава СНБО
Они воруют за родину #Дубинскийзашкваривает
а может "судя по фото приглашали, но не не пришел"? Или с какой стороны на фото смотреть, чтобы сделать вывод?
сама пресс-секретарь Луценко судит о том что его не пригласили, по фото
А спросить у патрона нельзя?
🤗