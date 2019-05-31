 Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонували і пропонуємо закон про відкликання народного депутата. Я дуже сподіваюся, що цей закон все-таки буде розроблений і все-таки прийнятий в парламенті", - сказав він під час ток-шоу на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю ввечері, коментуючи озвучену в ефірі тезу про те, що нардепи не ходять на роботу, за що не несуть ніякої відповідальності, і як наслідок, робота парламенту не зміниться в разі скорочення кількості народних депутатів, а витрати на утримання депутатського корпусу знизяться.

"Коли обиралося 450 депутатів, у нас тоді країна була набагато більшою (за кількістю проживаючих в Україні громадян - ред). Сьогодні ми розуміємо, що багато хто виїхав, багатьох уже просто немає. І, напевно, і такої кількості народних депутатів може не бути, можна і трохи менше ... Але основна проблема навіть не в кількості, яку можна зменшити, а в якості. Тому що тут не стільки кількість народних депутатів, яка теоретично може бути в цій Раді, а турбує та кількість депутатів, які ходять на цю роботу", - сказав глава "Слуги народу".

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Разумков повністю підтримав озвучену перед цим в ефірі ток-шоу телеглядачем тезу про те, що "Якщо ти не ходиш на роботу - тебе звільнять".

"Ви (громадяни України), як роботодавець, народного депутата звільнити не можете. Вам треба чекати п'ять років (термін, на який обирається скликання Верховної Ради - ред). Взагалі класна робота: ти береш на роботу співробітника, через два місяці розумієш, що він взагалі не такий, як тобі треба було, не виконує ті обіцянки, які тобі давав, на роботу не ходить, зарплату отримує, голосує за сусіда, а ти його звільнити не можеш. Тому ти повинен чекати п'ять років, щоб потім його вигнати, в кращому випадку", - зазначив політик.