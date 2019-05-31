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Все про:депутат (872) відкликання (5) Разумков Дмитро (61)

 Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков висловлює надію, що закон про відкликання народного депутата України буде розроблений і в підсумку прийнятий Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонували і пропонуємо закон про відкликання народного депутата. Я дуже сподіваюся, що цей закон все-таки буде розроблений і все-таки прийнятий в парламенті", - сказав він під час ток-шоу на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю ввечері, коментуючи озвучену в ефірі тезу про те, що нардепи не ходять на роботу, за що не несуть ніякої відповідальності, і як наслідок, робота парламенту не зміниться в разі скорочення кількості народних депутатів, а витрати на утримання депутатського корпусу знизяться.

"Коли обиралося 450 депутатів, у нас тоді країна була набагато більшою (за кількістю проживаючих в Україні громадян - ред). Сьогодні ми розуміємо, що багато хто виїхав, багатьох уже просто немає. І, напевно, і такої кількості народних депутатів може не бути, можна і трохи менше ... Але основна проблема навіть не в кількості, яку можна зменшити, а в якості. Тому що тут не стільки кількість народних депутатів, яка теоретично може бути в цій Раді, а турбує та кількість депутатів, які ходять на цю роботу", - сказав глава "Слуги народу".

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Разумков повністю підтримав озвучену перед цим в ефірі ток-шоу телеглядачем тезу про те, що "Якщо ти не ходиш на роботу - тебе звільнять".

"Ви (громадяни України), як роботодавець, народного депутата звільнити не можете. Вам треба чекати п'ять років (термін, на який обирається скликання Верховної Ради - ред). Взагалі класна робота: ти береш на роботу співробітника, через два місяці розумієш, що він взагалі не такий, як тобі треба було, не виконує ті обіцянки, які тобі давав, на роботу не ходить, зарплату отримує, голосує за сусіда, а ти його звільнити не можеш. Тому ти повинен чекати п'ять років, щоб потім його вигнати, в кращому випадку", - зазначив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130034
 
   
 Топ коментарі
 
Эта рада уже ничего не может ... Надеемся, что Рада примет закон об отзыве нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2738 обиженный барыга будет мстить.
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Идиот что ли..или прикидывается..？
Отозвать депутата при закрытых списказ не возможно....по той простой причине...что за конкретного депутат не голосуют...голосуют ща партию...
Отозвать можно только можаритарщика...
Так что там зебильная комвнда наваяла？
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Ага щаз, держи корман шире😷
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Эта рада уже ничего не может ... Надеемся, что Рада примет закон об отзыве нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 2738 обиженный барыга будет мстить.
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Ой, только не надо сопли распускать, в сериале вы все герои, так давайте доказывайте свою позицию за что голосовали, а то кроме поцелуев в лысину, селфи с шаурмой и качалке ничего не видно...
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не примет. уроды будут цепляться за корыта до последнего.
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Об импичменте примет. А об депутатах нет! И опять будут кричать что кинули.
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Идиот что ли..или прикидывается..？
Отозвать депутата при закрытых списказ не возможно....по той простой причине...что за конкретного депутат не голосуют...голосуют ща партию...
Отозвать можно только можаритарщика...
Так что там зебильная комвнда наваяла？
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Та вони тупо тролять і спамять Раду. Заспокойтеся (і готуйтеся скидати блазня з його **********)
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одним пакетом? Щас,б..,они всё(корыто) бросят,и будут голосовать за свой "смертный" приговор.
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Навіть вівці самі себе постригти не можуть, а тут депутатам та відмінити свою недоторканість. Або не проголосують, або кворому не буде.
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А чого все валите на Раду, яка перестане існувати через 1,5 місяці?
Через 1,5 місяці отримаєте нову Раду де вас буде 73% і усе приймете. Надеемся, что Рада примет закон об отзыве нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 9975
Спамери фуєві Надеемся, что Рада примет закон об отзыве нардепов, - Разумков - Цензор.НЕТ 24
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так в том и смысл, новая рада этот закон примет, только через пять лет, когда уже терять нечего . Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 5812
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Згоден. Аби пролізти в нову, треба знищити стару. А цей спам - саме те, доки зебіли не оговталися. Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 9649
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Как эти зеленые идиоты собираются к примеру отзывать 20 номера в списке партии？В бюлетне нет его фамилии？ его конкретно никто не избирает...
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Очередная лапша на уши для зебиков.
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Ну....значит надо законодательно дать права главам фракций исключать за непотребное поведение из фраккции и затем соответственно и лишать мандата..и получим такой мечтаемый нашими олигахерами новый вариант феодализма Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 5955
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Это порция корма для зебеней...что бы хавали...и мычали хвалебные оды зеленым гнидам...
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Выборов в июле не будет. Почему? Мальчики с 95 квартала перепутали все юридические последовательности и не успевают зарегистрировать партию.
ТАК ЧТО ИМ ТЕПЕРЬ ВЫГОДНО, чтобы КС отменил выборы. 😀😀😀
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Зато теперь Раде выгодны выборы. Парадокс однако
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Министерство юстиции Украины 30 мая зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа"Источник: https://censor.net.ua/n3129926

То есть глава партии есть,а партии нет. Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 448
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А что насчёт отзыва президента, разумков?
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Надо принимать. Только обязательно с поправками. Ну так чтоб вылетел этот Зелемойский с треском и следующему презу был урок.
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парубия сразу пусть назад в психушку отзывают, рано выпустили, его ещё лечить и лечить Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 9428
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Для поросятых повторяю:Импичмент и депутатская неприкосновенность-совершенно разные вещи.К примеру о импичменте здесь:

Конституция Соединенных Штатов устанавливает строгие требования к отстранению действующего президента из-за преступлений, связанных с «изменой, взяточничеством или другими тяжкими преступлениями и проступками», и процессом, требующим согласия как палаты, так и двух третей Сената.

К примеру же о депутатской неприкосновенности здесь:

Парламентский иммунитет представляет собой систему, в которой членам парламента или законодательного органа предоставляется частичный иммунитет от судебного преследования. Прежде чем преследовать в судебном порядке, необходимо, чтобы иммунитет был отменен, как правило, вышестоящим судом или самим парламентом.

Итог-Президент-это круто,а депутат-служака общества!
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Сделайте нормальные очередные выборы раз в 2 года и не надо будет придумывать законы об отзыве, импичменте, открытых или закрытых списках и т.п. Решится проблема с гречкой или Майданом(с такими соседями).
Это не так дорого.
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не дорого, но без толку
демократия хороша, когда большинство мыслит положительно
де факто это далеко не так
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якщо справжні господарі цих депутан їм накажуть , якщо Ахмєтов , Фірташ , Пінчук дадуть команду - ці "обранці легкої поведінки" приймуть ВСЕ і дуже швидко !
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Зебилятки не понимают, что данный институт возможен только через изменения в Конституцию, ибо прописать это в ЗУ "Про статус народного депутата" или в "Про вибори народних депутатив" невозможно. Императивный мандат не так просто легализируется. Хотя, лохторату и так пойдет.
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НУЖНО СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ ВР МАКСИМУМ ДО 300 человек!!! Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 7973

ТОЛКУ С НИХ ВСЕ РАВНО НИКАКОГО А ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАСХОД БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА НИХ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.




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Всё же вынужден дать небольшое пояснение для всех патриотов Украины, потому как некоторые ещё не разобрались в ситуации.

Во власть ворвалось уголовное быдло, и оно пытается установить фашистский режим.

Характерные признаки.
1. Попытки отменить депутатскую неприкосновенность. Это полностью уничтожает фундамент демократии: разделение власти на три независимые ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Рада, в которой можно арестовать любого депутата, становится ручным резиновым штампом.
2. Срочная замена областных руководителей СБУ. Очевидно, задачей новых начальников будет организация массовых арестов патриотов; другого смысла такой ураган не имеет. Поэтому готовьтесь к тому что за вами в четыре утра приедет воронок.
3. Массированная кампания дезинформации и клеветы в адрес предыдущих руководителей государства.

Той мирной Украины, которую вы знали, больше не будет. У днепровско-криворожской банды жуткий цейтнот - они должны успеть установить тотальную диктатуру до того как гривна рухнет и начнутся гражданские волнения.
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Навіть у них є свої прихильники. 25%, котрi вибрали помiж себе цю елiту. Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков - Цензор.НЕТ 6933
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не, ну народ же честно ждет расстрела...
шо, опять ....?????
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков
 
 
 
 
 
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