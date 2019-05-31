 Сподіваємося, що Рада ухвалить закон про відкликання нардепів, - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми пропонували і пропонуємо закон про відкликання народного депутата. Я дуже сподіваюся, що цей закон все-таки буде розроблений і все-таки прийнятий в парламенті", - сказав він під час ток-шоу на телеканалі "112.Україна" в п'ятницю ввечері, коментуючи озвучену в ефірі тезу про те, що нардепи не ходять на роботу, за що не несуть ніякої відповідальності, і як наслідок, робота парламенту не зміниться в разі скорочення кількості народних депутатів, а витрати на утримання депутатського корпусу знизяться.
"Коли обиралося 450 депутатів, у нас тоді країна була набагато більшою (за кількістю проживаючих в Україні громадян - ред). Сьогодні ми розуміємо, що багато хто виїхав, багатьох уже просто немає. І, напевно, і такої кількості народних депутатів може не бути, можна і трохи менше ... Але основна проблема навіть не в кількості, яку можна зменшити, а в якості. Тому що тут не стільки кількість народних депутатів, яка теоретично може бути в цій Раді, а турбує та кількість депутатів, які ходять на цю роботу", - сказав глава "Слуги народу".
Разумков повністю підтримав озвучену перед цим в ефірі ток-шоу телеглядачем тезу про те, що "Якщо ти не ходиш на роботу - тебе звільнять".
"Ви (громадяни України), як роботодавець, народного депутата звільнити не можете. Вам треба чекати п'ять років (термін, на який обирається скликання Верховної Ради - ред). Взагалі класна робота: ти береш на роботу співробітника, через два місяці розумієш, що він взагалі не такий, як тобі треба було, не виконує ті обіцянки, які тобі давав, на роботу не ходить, зарплату отримує, голосує за сусіда, а ти його звільнити не можеш. Тому ти повинен чекати п'ять років, щоб потім його вигнати, в кращому випадку", - зазначив політик.
Отозвать депутата при закрытых списказ не возможно....по той простой причине...что за конкретного депутат не голосуют...голосуют ща партию...
Отозвать можно только можаритарщика...
Так что там зебильная комвнда наваяла？
🤗
и шо?
Через 1,5 місяці отримаєте нову Раду де вас буде 73% і усе приймете.
Спамери фуєві
ТАК ЧТО ИМ ТЕПЕРЬ ВЫГОДНО, чтобы КС отменил выборы. 😀😀😀
То есть глава партии есть,а партии нет.
Конституция Соединенных Штатов устанавливает строгие требования к отстранению действующего президента из-за преступлений, связанных с «изменой, взяточничеством или другими тяжкими преступлениями и проступками», и процессом, требующим согласия как палаты, так и двух третей Сената.
К примеру же о депутатской неприкосновенности здесь:
Парламентский иммунитет представляет собой систему, в которой членам парламента или законодательного органа предоставляется частичный иммунитет от судебного преследования. Прежде чем преследовать в судебном порядке, необходимо, чтобы иммунитет был отменен, как правило, вышестоящим судом или самим парламентом.
Итог-Президент-это круто,а депутат-служака общества!
Это не так дорого.
демократия хороша, когда большинство мыслит положительно
де факто это далеко не так
ТОЛКУ С НИХ ВСЕ РАВНО НИКАКОГО А ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАСХОД БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА НИХ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.
Во власть ворвалось уголовное быдло, и оно пытается установить фашистский режим.
Характерные признаки.
1. Попытки отменить депутатскую неприкосновенность. Это полностью уничтожает фундамент демократии: разделение власти на три независимые ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Рада, в которой можно арестовать любого депутата, становится ручным резиновым штампом.
2. Срочная замена областных руководителей СБУ. Очевидно, задачей новых начальников будет организация массовых арестов патриотов; другого смысла такой ураган не имеет. Поэтому готовьтесь к тому что за вами в четыре утра приедет воронок.
3. Массированная кампания дезинформации и клеветы в адрес предыдущих руководителей государства.
Той мирной Украины, которую вы знали, больше не будет. У днепровско-криворожской банды жуткий цейтнот - они должны успеть установить тотальную диктатуру до того как гривна рухнет и начнутся гражданские волнения.
шо, опять ....?????