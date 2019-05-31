 Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи перебування місії МВФ у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Міжнародний валютний фонд заявив, що вони готові співпрацювати з Україною. Я думаю, що програма буде доповнена серйозними питаннями для реалізації Україною. Я вважаю, що та програма, яку ми виконували, вона була оптимальною і досить ефективною, але дострокові вибори фактично нас зупинили", - сказав прем'єр.
При цьому Гройсман зазначив, що в України зараз немає іншої альтернативи, окрім продовження співпраці з Фондом.
"Ми не можемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних організацій, зокрема - МВФ. Подобається нам це чи ні - це вимушені дії", - сказав він.
это волюнтаризм.
А чё за медведчука не вспомнил?
2.уволить клоуна.
3.отправить беню на єкскурсию в сша
Порошенко нагадав висловлювання оточення Зеленського про те, що війни не було б, якби на ній не заробляли політики
На з'їзді партії «Європейська стратегія» Петро Порошенко нагадав розповсюджену під час президентської кампанії тезу, що «влада заробляє на війні». Сьогодні ж влада інша, а війна продовжується, відмітив Порошенко.
«Однією з найбрудніших виборчих технологій було поширення відвертої брехні про те, що війна не тому, що її генерує Путін, а що хтось на ній заробляє. Обстріли тривають, українці гинуть. В мене питання - а хто заробляє тепер?» - запитав Порошенко під час виступу перед однопартійцями.
«А може час нарешті назвати брехню брехнею, в тому числі і представникам ЗМІ? А може прийшов час назвати правду правдою і не реалізовувати сценарій інформаційної війни?», - поставив риторичне питання п'ятий президент.
Він відмітив, що нашим захисникам важливо знати, що їм не вдарять в спину, і ніхто не оголосить їх «карателями».
«І це не вигадки. Проти мене як верховного головнокомандувача порушена кримінальна справа за те, що в 2014 році віддав наказ про контрнаступ, внаслідок якого ми звільнили дві третини Донбасу», - зауважив Порошенко.
Нагадаємо, в опублікованому 30 травня інтерв'ю співвласник «Кварталу 95» і один із авторів передвиборчої програми Зеленського Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову на радіо та телебаченні треба міняти, а закон про мову скасувати. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/poroshenko-zelenskomu-a-hto-zaraz-zaroblyaje-na-viyni-598366.html?fbclid=IwAR1KHstnk4iTuEDGWmMYfF-2WAyDS3di21VjfSvu3I5YqHPalUzX7oAeMrk
- Жора, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиёта тут же появляются деньги!
- а она?
- взяла...
Эффективность, это когда деньги взятые в долг позволяют не только вернуть сам долг, но и принести прибыль для дальнейшего развития.
Обворовался, обосрался, замазался в грязных схемах... но вгрызся зубами в державное корыто и не оторвать этого паразита!!!
Видимо отрывать придется по частям его тела, как того клеща...
а для ылит всех мастей и "новостей" это борьба с коррупцией, казнокрадством и незаконным обогащением (плюс с выводом денежек в закордонные офшоры и слепые трасты), накоплением налички под матрасами и недвижимости гроздьями, земли - гектарами...
ибо как-то странно в стране по уши в долгах и с нетерпением наркомана ждущей следующую дозу-транш...как грибы после дождя растет количество долларовых миллионеров и не сокращается количество чиновников-лакеев-обслуги...а производство то как бы не очень.. а лес кругляк и янтарь как бы не бесконечны...(это частности)..и хитрый дефолт на горизонте)))
=====================================================================
ГРОЙЦМАН!!! ВАШЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ШОБЛЕ МВФ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ УЖЕ НЕ ДАВАЛ ДЕНЕГ
ТАК О КАКОЙ ТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕШЬ РЕЧЬ?
ИМЕННО ПО ПРИЧИНЕ НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МВФ ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛОЙ
ВАШЕ ВРЕМЯ - ПРОШЛО!!!
А ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ - ЭТО УЖЕ НЕ ВАШЕ ВРЕМЯ!!!
ПРОСТО ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ВАША ШОБЛА ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ВЛАСТИ.
нужно просто было написать гнойную собаку и свиновальцманяку на гилляку.
Требования, судя по всему, тоже традиционные: "нэ чипай мойых хлопцив"...