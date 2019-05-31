 Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи перебування місії МВФ у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Міжнародний валютний фонд заявив, що вони готові співпрацювати з Україною. Я думаю, що програма буде доповнена серйозними питаннями для реалізації Україною. Я вважаю, що та програма, яку ми виконували, вона була оптимальною і досить ефективною, але дострокові вибори фактично нас зупинили", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що в України зараз немає іншої альтернативи, окрім продовження співпраці з Фондом.

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"Ми не можемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних організацій, зокрема - МВФ. Подобається нам це чи ні - це вимушені дії", - сказав він.

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