EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Економіка
  3613  69
Все про:МВФ (526) Гройсман (3394)

 Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман

Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом може бути доповнена новими вимогами.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи перебування місії МВФ у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Міжнародний валютний фонд заявив, що вони готові співпрацювати з Україною. Я думаю, що програма буде доповнена серйозними питаннями для реалізації Україною. Я вважаю, що та програма, яку ми виконували, вона була оптимальною і досить ефективною, але дострокові вибори фактично нас зупинили", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що в України зараз немає іншої альтернативи, окрім продовження співпраці з Фондом.

Читайте також: Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду

"Ми не можемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних організацій, зокрема - МВФ. Подобається нам це чи ні - це вимушені дії", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з представниками МВФ, домовилися працювати над новою програмою, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130033
 
   
 Топ коментарі
 
У Украины нету альтернативы мвф ,но у топ чиновников зп больше ,чем в европе.Смех да и только.
 показати весь коментар
 
- Сарочка, ви таки в восьмой раз вернулись к своему мужу?
- Жора, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиёта тут же появляются деньги! Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3444
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Могут потребовать чтобы Зеленский ездил на велосипеде....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а порох в автозаке.
 показати весь коментар
 
 
Та пожалуйста...
А чё за медведчука не вспомнил?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да твой Пэдря Медведчука за паребрик не выбросил, наоборот уважал и пользовал в минских перемириях.
 показати весь коментар
 
 
Что то от тебя не было слышно криков возмущения когда Петя пользовал медведчука, посмотрим как ЗЕкоманда будет его пользовать или медведчук её...
 показати весь коментар
 
 
то есть ты зуб даешь что зе его выкинет?))) интересно за что? только с юридической точки зрения а не ботовской
 показати весь коментар
 
 
Выход нашли, петицию составили чтобы отправить Медведчука послом в КНДР, но ЗЕкоманда ещё не определилась ...
 показати весь коментар
 
 
1.прекратить цирк
2.уволить клоуна.
3.отправить беню на єкскурсию в сша
 показати весь коментар
 
 
Боюсь что тогда они выбирут президентом директора зоопарка ...
 показати весь коментар
 
 
Боюсь что Парубий будет уже после директора морга ..
 показати весь коментар
 
 
А кого поставить? Мальдивского оффшорника? Нет уж.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко - Зеленському: А хто зараз заробляє на війні?
Порошенко нагадав висловлювання оточення Зеленського про те, що війни не було б, якби на ній не заробляли політики
На з'їзді партії «Європейська стратегія» Петро Порошенко нагадав розповсюджену під час президентської кампанії тезу, що «влада заробляє на війні». Сьогодні ж влада інша, а війна продовжується, відмітив Порошенко.
«Однією з найбрудніших виборчих технологій було поширення відвертої брехні про те, що війна не тому, що її генерує Путін, а що хтось на ній заробляє. Обстріли тривають, українці гинуть. В мене питання - а хто заробляє тепер?» - запитав Порошенко під час виступу перед однопартійцями.
«А може час нарешті назвати брехню брехнею, в тому числі і представникам ЗМІ? А може прийшов час назвати правду правдою і не реалізовувати сценарій інформаційної війни?», - поставив риторичне питання п'ятий президент.
Він відмітив, що нашим захисникам важливо знати, що їм не вдарять в спину, і ніхто не оголосить їх «карателями».
«І це не вигадки. Проти мене як верховного головнокомандувача порушена кримінальна справа за те, що в 2014 році віддав наказ про контрнаступ, внаслідок якого ми звільнили дві третини Донбасу», - зауважив Порошенко.
Нагадаємо, в опублікованому 30 травня інтерв'ю співвласник «Кварталу 95» і один із авторів передвиборчої програми Зеленського Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову на радіо та телебаченні треба міняти, а закон про мову скасувати. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/poroshenko-zelenskomu-a-hto-zaraz-zaroblyaje-na-viyni-598366.html?fbclid=IwAR1KHstnk4iTuEDGWmMYfF-2WAyDS3di21VjfSvu3I5YqHPalUzX7oAeMrk
 показати весь коментар
 
 
Думаю что это будет Юля, у нее каждый год новое лицо...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
99% что так, ведь Коломойский спонсировал и Зеленского и Тимошенко.. прошел Зеленский в презы, значит Тимошенко автоматом будет премьером.. судя по тому как старая Юля лижет анус молодому Вове то будет точно премьером
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Молодому Вове Юля лижет анус а медведчук его смазывает...
 показати весь коментар
 
Гнать Вас в шею -- сидите нихера не делаете !!! Досрочные выборы вынужденна мера из за Вас мудозвонов Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2913
 показати весь коментар
 
 
Тоесть требование поднять цены на газ в 10!!! раз и поднять пенсионный возраст до 65 ето еще не предел?
 показати весь коментар
 
 
пусть поднимает хоть в 20 - какая разница сколько не платить
 показати весь коментар
 
 
Так хорошо бы если бы у нас была демократия и был право выбора платить или не платить и платить ли взносы в пенсионный фонд если у нас половина населения не доживает до пенсии. А то у нас называют демократией только право выбора позы в которой рабов *бут.
 показати весь коментар
 
У Украины нету альтернативы мвф ,но у топ чиновников зп больше ,чем в европе.Смех да и только.
 показати весь коментар
 
 
конечно есть - я уже приводил - раскулачив одного ***** и его семейку - зватит оплатить долги и хватит ещё купить мвф - свинарчуками полирнуть ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
МВФ напуган клоунами и их хозяином коломойским, но по большому счету элитой нации 73%
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Таки да. Шо може зробити секта-73 завтра невідомо, бо вона непередбачувана.
 показати весь коментар
 
 
- Сарочка, ви таки в восьмой раз вернулись к своему мужу?
- Жора, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиёта тут же появляются деньги! Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3444
 показати весь коментар
 
 
- прикинь, сегодня прокололся. утром оставил на тумбочке жене 100 баксов..
- а она?
- взяла...
 показати весь коментар
 
 
МВФ сделает украинцев ещё беднее из-за ихней прихоти.
 показати весь коментар
 
 
В чем эффективность? Ну, затыкаются дыры старых долгов, новыми долгами, и все.
Эффективность, это когда деньги взятые в долг позволяют не только вернуть сам долг, но и принести прибыль для дальнейшего развития.
 показати весь коментар
 
 
Сначала у Петра Алексеевича был приход мысли и он начал раздавать ордена и генералов. Теперь у гройсмана мысли появились. Титаник все же тонет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вы шо думали можно взять денег у серьезных дядей а потом сказать мы решили объявить дефолт ? 😂😂😂😂😂 Вазелин в голове это беда
 показати весь коментар
 
 
вчера один политолог рассказал суть программы, деньги даем вам, а чем отдавать будете?ведь отдавать надо с роста экономики, можно сократить коррупцию, теневые схемы, но нет сказали Гройсманы, есть у народа деньги в закромах, вытащим их тарифами, падением курса и низкими пенсиями.
 показати весь коментар
 
 
Когда уже эта барыжная гнида исчезнет из украинской политики?!
Обворовался, обосрался, замазался в грязных схемах... но вгрызся зубами в державное корыто и не оторвать этого паразита!!!
Видимо отрывать придется по частям его тела, как того клеща...
 показати весь коментар
 
 
Эта гнида ещё смеет свой поганый рот открывать ...
 показати весь коментар
 
 
Більше половини кредитів МВФ розсовано по карманах олігархів - Фірташа, Ахметова, Порошенка, Медведчука, Пінчука і т.д. Кому воно втирає ото все? Мажорний синок завбазару.
 показати весь коментар
 
 
бульканье гройсмана уже никто не слушает, но он продолжаешь нести чушь похлопывая себе по щекам ушами Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3510
 показати весь коментар
 
 
А ведь реально в Украине "типаЫлита" глупые люди. Я не говорю что они ушлые или хитрые, они реально глупые
 показати весь коментар
 
 
я бы сказал жадные, за копейку мать родную продадут, последнюю розетку выдернут Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8682
 показати весь коментар
 
самое страшное это даже не косимческая цена на газ (хотя для меня - таки да...страшно)
а для ылит всех мастей и "новостей" это борьба с коррупцией, казнокрадством и незаконным обогащением (плюс с выводом денежек в закордонные офшоры и слепые трасты), накоплением налички под матрасами и недвижимости гроздьями, земли - гектарами...
ибо как-то странно в стране по уши в долгах и с нетерпением наркомана ждущей следующую дозу-транш...как грибы после дождя растет количество долларовых миллионеров и не сокращается количество чиновников-лакеев-обслуги...а производство то как бы не очень.. а лес кругляк и янтарь как бы не бесконечны...(это частности)..и хитрый дефолт на горизонте)))
 показати весь коментар
 
 
Я считаю, что та программа, которую мы выполняли, она была оптимальной и достаточно эффективной, но досрочные выборы фактически нас остановили

=====================================================================

ГРОЙЦМАН!!! ВАШЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ШОБЛЕ МВФ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ УЖЕ НЕ ДАВАЛ ДЕНЕГ

ТАК О КАКОЙ ТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕШЬ РЕЧЬ?

ИМЕННО ПО ПРИЧИНЕ НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МВФ ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛОЙ

ВАШЕ ВРЕМЯ - ПРОШЛО!!!

А ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ - ЭТО УЖЕ НЕ ВАШЕ ВРЕМЯ!!!

ПРОСТО ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ВАША ШОБЛА ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ВЛАСТИ.
 показати весь коментар
 
 
мы полностью это потдерживаем. но не нужно так громко кричать капс локом.
нужно просто было написать гнойную собаку и свиновальцманяку на гилляку.
 показати весь коментар
 
 
А этот куй тут при чем - уже в МВФ на работу пристроилсо?
Требования, судя по всему, тоже традиционные: "нэ чипай мойых хлопцив"...
 показати весь коментар
 
Грося ! Пилите арбузы , они золотые .
 показати весь коментар
 
 
Я, конечно, знал, что Гройсман еврей, но чтобы до такой степени ...
 показати весь коментар
 
 
Крутанем мы тебя , Косюка , Ахметова . Фирташа , Порося , Бойко . Нам еще валютный фоннд должен будет .
 показати весь коментар
 
 
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский обещал референдумы и это как раз тот случай, когда украинский народ должен решать, а не чиновники, что делать с серьезными требованиями МВФ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрограма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору