 Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього стосунок (ринку електроенергії - Ред.) сьогодні цілком зрозуміли, що вони мають це зробити, і це буде зроблено... Регулятор повністю підготував нормативну базу. Ми в середу приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - сказав прем'єр.
За словами Гройсмана, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.
Крім того, прем'єр зазначив, що також не повинна суттєво зростати ціна для промисловості, а для цього, на його думку, потрібні відповідні рішення уряду і регулятора.
"Якщо ми ухвалимо ці рішення, і вони почнуть працювати, я не бачу проблем, щоб запустити", - підкреслив Гройсман.
Непонятно какой тут может быть рынок, если у монополиста ахметова все в руках.
О Налоговый кодекс яныка.....
Все говорят что он плохой - а легитивный и Ко - что все вы враги и контрабандисты и ничего не понимаете...
И законы пети про ментов - когда хотели им прав отсыпать - типа подчиняйся потом возмущайся.... обыски когда захочу....
Хоть кто то на этом рынке купил газ дешевле чем он раньше стоил?
- Каждый быть стратегом рад, получив пинок под зад!
🤗
когда пером в бок, это стратегия.
😁
🤣🤣🤣
А если цена вырастет, то я иду на выборы чтобы боротся за понижение цены! 😷
2 - чому ж цей "запуск" не було зроблено впродовж 5-и років ..?
П.С - відключення світла в грудні 2014 , сподіваюсь , ще не забули ?
А ОТ І НЕ ВГАДАЛИ!!!
Не вгадали не з фактом грабунку, а з послідовністю!
Він розпочне з віджиму ринку електроенергетики!
У нас РНБО зайнялося електроенергетикою!
У нас СБУ зайнялося електроенергетикою!
РЕЙДЕР ПОВЕРНУВСЯ!
Нова влада зруйнує ваші злодійські схеми-вРоттедами ...))
Но глава Кабмина Гройсман своим необоснованным решением умышленно способствует повышению тарифов на электроэнергии для населения шобы подставить новую власть накануне парламентских выборов.
И пусть народ знает: шо все 5 лет шокирующими темпами росли тарифы ЖКХ, газ, электроэнергию.............................. по причине преференций олигархам ахметову, фирташу ......................
А теперь еще и по причине парламентских выборов.