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Все про:Кабмін (2877) енергетика (329) Гройсман (3394) Електрика (239)

 Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів на наступному засіданні ухвалить всі необхідні рішення для запуску ринку електроенергії в Україні з 1 липня.

Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього стосунок (ринку електроенергії - Ред.) сьогодні цілком зрозуміли, що вони мають це зробити, і це буде зроблено... Регулятор повністю підготував нормативну базу. Ми в середу приймемо 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, важливим є те, щоб при запуску ринку не підвищилася ціна на електроенергію для населення. "Тут закон нам дає можливість обмежити ціну, і ми це зробимо", - додав він.

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Крім того, прем'єр зазначив, що також не повинна суттєво зростати ціна для промисловості, а для цього, на його думку, потрібні відповідні рішення уряду і регулятора.

"Якщо ми ухвалимо ці рішення, і вони почнуть працювати, я не бачу проблем, щоб запустити", - підкреслив Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130032
 
   
 Топ коментарі
 
Он уже наторговал, что картошка, лук, морковь по 30 грн кило летом.Мясо вообще зашкаливает.Накормил и напоил всех.
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Шо то я побаяваюсь этого рынка , от торговца труселями с арбузами .
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Запустите уже этого Гройсмана в космос вместе с его рынком, ну или хотя бы назад в Винницу Кабмин на следующем заседании примет необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4395
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Шо то я побаяваюсь этого рынка , от торговца труселями с арбузами .
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Он уже наторговал, что картошка, лук, морковь по 30 грн кило летом.Мясо вообще зашкаливает.Накормил и напоил всех.
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Тут , да . Уроды они , моральные и физические.
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Разве 20 мая эпоха бедности не закончилась?? Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1992 ВОт те раз, а как распинались как распинались.. Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4206 Ну ничего ты так не переживай, у нас тут один кло...простите - комик ... уже с булавой, сейчас все цены снизят, и на много. Он всем покажет, я верю. Морковка, лук будут по 50 копеек , а за картошку возможно будут даже доплачивать, или отдавать за даром с условием самовывоза. Надо только немного подождать..
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А ты такой шустряк, смотрю, хочешь эпоху бедности за неделю убрать? Юморист однако.
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было сказано что конец бедности УЖЕ 22 апреля))) память у тебя короткая
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Нет, он петрушкин бот и решил у Зели профессию комика одолжить. Кто-то должен же смешить народ, если артисты кинулись в политику.
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И отдал ахметову Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4141 все облэнерго, теперь он монополист и может качать права ........


Непонятно какой тут может быть рынок, если у монополиста ахметова все в руках.




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а ты что хотел, ******** 5-ть лет цены накручивали и воровали а Зе за 10 дней исправить - тут только китайцы могут успеть навести порядок, по пуле в затылок барыгам и всё
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давай я тебе по 10 продам? ты наверно на бесарабке скупаешся?))
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ну вся украина вряд ли нуждается. у нормальных людей уже все свое есть
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будет топить труселями б/у. от пети остались.
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петя труселей не оставляет и тем более использованную туалетную бумагу
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Что то мне это напоминает.....
О Налоговый кодекс яныка.....
Все говорят что он плохой - а легитивный и Ко - что все вы враги и контрабандисты и ничего не понимаете...
И законы пети про ментов - когда хотели им прав отсыпать - типа подчиняйся потом возмущайся.... обыски когда захочу....
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щось не зрозуміло, що за новий ринок вони відкривають?? а до цього що було?то ж електоренергію продавали?і людям, і за кордон... чи ціни нового ринка будуть вищі за роттердамівські ++??
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Грося, голосуйте открытые списки на выборы, а не втираешь тут.
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Він голосує? Ви взагалі хоч якесь уявлення про державний устрій маєте?
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Так же новий гідрант на затвердження давав із закритими списками!! А що, він повинен іти проти преЗЕ дента?
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Какое ей дело кто, и что, и как давали, кто голосует, ей просто надо орать про зраду и как можно громче. Она вполне возможно даже название темы не читала. Теперь вот у них все будут виноваты, кроме ЗЕ. Щас будет как на Рашке..ЗЕ царь и хороший, а все Зеботы будут усилено искать виноватых бояр, или кого угодно только не ЗЕ. Уверен они ещё 5 лет будут ныть про Петю.
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Да 5 лет не хотели голосовать за открытые списки и сейчас конечно на них не будут настаивать, тем более президент за, он подал потому что получил решительный отказ от депутатов по открытым спискам.
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Нужно запускать вот и запускайте а то это балаболство уже надоело
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Може их казнить ? Утырки же
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Некому. ЗЕ все посмеивается, ему весело, никого не привлекают пока. Посмотрим, что дальше будет за карусель.
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Если чтоимость электроэнергии вырастит . Будешь **** висеть с поросей и ахметовым на одном каштане .
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Извините , стоимость .
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У нас олигархов штук 10-12, так что не на одном, а на 10, один они завалят. Жалко каштан.
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вместо изоляторов на высоковольтных проводах красиво бы гроздями смотрелись Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9594
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Да да стоимость понизится. Так все и делается. Сначала меняют схему и подбадривают буратину как ему потом станет хорошо может быть. А потом через время бац и газ в 8 раз вырос - рынок дюсельдорф+.
Хоть кто то на этом рынке купил газ дешевле чем он раньше стоил?
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песта гнойной свинье. он сам ускоряет свое мыролюбнгое реформирование.
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Запустите уже этого Гройсмана в космос вместе с его рынком, ну или хотя бы назад в Винницу Кабмин на следующем заседании примет необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4395
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- Гройсман создал новую партию под названием «Украинская стратегия». Что скажешь?

- Каждый быть стратегом рад, получив пинок под зад!
🤗
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когда бьют по морде, это тактика.
когда пером в бок, это стратегия.
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хамство - отвечать вопросом на вопрос, впрочем это ваше кредо тут годами
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Кожному шаКАЛадному бидлу відповідати на тупі питання?!
🤣🤣🤣
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сбежать как керенский у гнойсмана не получилось, решил нагадить по другому Кабмин на следующем заседании примет необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6263
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Им не куда бежать , по этому свинорылые и в шоке .
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По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "
А если цена вырастет, то я иду на выборы чтобы боротся за понижение цены! 😷
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Одно очевидно,соевый непотриб будет гадить до последнего.Люди еще раз увидят,кто они псевдопатриоты.
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Коли він сказав ,що важливо ,щоб не підвищувалась ціна для населення ,то це гадить ,,до последнего" ? Це тільки може бути така логіка у ЗЕЛЕботів !!!
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Соя цена вырастет, инфа 146%. Потому что монополия. Очевидно же
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Так кто теперь гадит населению? Куда смотрит Президент? Какого не следит за чиновниками? Зеботы накуя нам это чмо импотентное зеленое? Если пришел к власти, пусть следит за олиархами, кто их сажать за решетку должен?!
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А зечем ему смотреть? У него все хорошо. Куда ты смотришь соя? Гудок, подельник твоего пеци у тебя украл и красть будет. Дурачок ты наш коричневый😷
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Отдать зеленый тариф ахмету ,порохоботы,я думаю это максимально нагадить Украинцам,которые брали кредиты,чтоб установить у себя солнечные батареи.
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1 - як можна "запустити" ринок при відсутності ринкової економіки?
2 - чому ж цей "запуск" не було зроблено впродовж 5-и років ..?
П.С - відключення світла в грудні 2014 , сподіваюсь , ще не забули ?
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Я так понимаю, теперь нам каждый день будут сбрасывать по фотографии ЗЕ,где он ест сосиску на заправке,одевает трусы в спортзале, кормит белок в парке... и 73 процента будет наслаждаться "работой" своего божества на посту президента Украины.
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Да нет у нас еще куча видосов ,где петя перерезал ленточки.
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У вас это у кого? Твоего куратора?
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Есть такой куратор.Он ютуб называется))Туда может любой посмотреть.)))Там непаханое поле зашкваров петиных.И сразу мифы,про петю тают ,быстрее ,чем снег весной.Кацапские мифы тоже)))
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Тебя Порошенко и в гробу достанет. Ты больной параноик.
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кацапські фантазії - такі кацапські ...))
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Вас зеля тоже,так что начинайте с себя.Хватит срать на Украину,только потому что порох сам себя утопил.Солнце,взошло,армия воюет,зеле никто не даст Украину сдать.Все точка.
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Какой еще запуск рынка анонсирует етот торговец красными трусами? У нас все рехвормы сводятся только к повышению цен, тарифов и налогов. Оставьте Украину в покое, едьте в Израиль и там проводите свои рехвормы.
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Запускать рынок? Кто мешал раньше? Монополия манила?
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по каналу зик хайл доплер и вовка верная нога рвут соевую свиномразь . сейчас рвут емельяна гиперлупа.
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О каком рынке речь, если на базаре один единственный торговец електроенергией ето Ахметов которому Петя подарил все стратегические предприятия и который загнет такую цену которую захочет.
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Очень таки прибыльный рынок для некоторых
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Электроэнергия в Украине подорожает в 2-3 раза с 1 июля, когда НКРЭКУ потеряет право устанавливать тарифы, - Коломойский.
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Мля буду шой то они как запустят шо наверное полгода без электричества будем...От мне таки ехидно знать куда он с Насаликом бежать планируют? Бо висеть на фонарных столбах кому то таки прийдется.. тема упс, ошибочка вышла уже не прокатит
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Думали, що Бєня почне грабувати країну з віджиму "Привату"?
А ОТ І НЕ ВГАДАЛИ!!!
Не вгадали не з фактом грабунку, а з послідовністю!
Він розпочне з віджиму ринку електроенергетики!
У нас РНБО зайнялося електроенергетикою!
У нас СБУ зайнялося електроенергетикою!
РЕЙДЕР ПОВЕРНУВСЯ!
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Ринок електроенергії - це шахрайська схема грабунку українців. За цією схемою стоїть Ахметов та інші олігархи.
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Вообще то наличие рынка подразумевает конкуренцию между множеством продавцов и соответственно снижение цен, но у нас в Украине монополия, таким нехитрым образом монополист сможет установить любую среднепотолочную стоимость, подчеркиваю, любую и если кому не нравится, походи по пустому базару поторгуйся, вот и весь рынок.
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Я думаю не так все, оптовый рынок подразумевает свободную цену, цена на электроэнергию в той же Польше в раза 3-4 выше нашей, к примеру внедрение рынка в Польше привело к росту стоимости электроэнергии, с одной стороны бюджет стало поступать больше денег от налогов и экспорта ее, а с другой стороны были вынуждены заморозить тарифы ибо это лягло на дополнительные расходы внутри, ну и недовольство населения.
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Цена в Польше больше, но нам до Польши 50 лет, как говорят представители уходящей власти. Тарифы в Польше все же заморозили, если на внутреннем украинском рынке все же поднять стоимость до польских, (европейских) нам уже будет до Польши не 50 лет, а все 150 при нынешней монополии. Покупательная способность в Украине с каждым месяцем только снижается последние пять лет, а скачок в 2-3 раза на электроэнергию на внутреннем рынке вовсе разрушит оставшееся, я так понимаю.
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негодяй грося хочет рынок а патриот зе не хочет))) странно как то, кто же за людей?
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нагадай краще , як взимку 2014 , Порося з Яйценюком і Ахмєтовим змусили Україну купувати вугілля у вас , в РФії ...
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ты вышеватник и сегодня покупаешь и будешь покупать, уголь и нефть, ротердам и был придуман что бы опираться на голандскую биржу
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забудь про це , кацапа ! Кабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2956
Нова влада зруйнує ваші злодійські схеми-вРоттедами ...))
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Зеленскому нужно выступить с обращением к народу: есть возможность избежать повышения цены на электроэнергию отложив введение рынка до момента готовности.

Но глава Кабмина Гройсман своим необоснованным решением умышленно способствует повышению тарифов на электроэнергии для населения шобы подставить новую власть накануне парламентских выборов.

И пусть народ знает: шо все 5 лет шокирующими темпами росли тарифы ЖКХ, газ, электроэнергию.............................. по причине преференций олигархам ахметову, фирташу ......................

А теперь еще и по причине парламентских выборов.
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брехня от Бени, его заводы ферросплавов попадут под удар
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Це ж не ринок - а обдираловка. Тепер між Ахметовим і населенням буде сидіти Гройсман і наварювати на електроенергії. Тому воно так затято й пропихує оту брехню.
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Я не понимаю.А что,Зеленский не может наложить вето на это ублюдское решение кабинета министров?Помнится мне,Ющенко здоров насрал ЮВТ,наложив минимум 50 вето на решения её кабмина,урезающих вольницу олигархов.
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Потеряют только ферросплавные заводы Бени, отсюда вой как всегда
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Для населення вартість електроенергії зросте в 2 рази.
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я вам покажу як треба красти і украв цілу ТЕС!
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Ринок електроенергії - це шахрайська схема грабунку українців. За цією схемою стоїть Ахметов та інші олігархи. Ринок електроенергії треба взагалі скасувати. А Гройсмана вже час заарештувати бо інакше він і надалі буде грабувати народ.
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В Китае сотнями расстреливают коррупционеров , а что толку ? Никакого. Мир давно изобрёл рынок как защиту от коррупции.Бенины сказки не пройдут.
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Электроэнергию производит не Ахметов, а генерирующие компании Энергоатом и Ургидро. ТЭС Ахметова питаются углем по схеме Роттердам+. С введением рынка электроэнергии Вроттердам отменяется. Ахметов должен продавать, а Коломойский покупать электрику для своих заводов на свободном рынке. Кто за Роттердам+, ставьте лайк. Или не?
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Как они спешат, чтобы сделать жизнь украинцев еще хуже.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКабмін на наступному засіданні ухвалить необхідні рішення для запуску ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман
 
 
 
 
 
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