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Все про:депутат (872) кандидат (148) ЦВК (616) мажоритарний округ (7)

 ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах

31 травня Центральна виборча комісія зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

Розглянувши подані документи і встановивши їхню відповідність вимогам виборчого закону, ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати, а саме: Місірука О.М. – в ОВО № 21, Бабенко О.В. – в ОВО № 33, Кривохатька В.В. – в ОВО № 82, Карплюка В.А. – в ОВО № 95, Здоровця О.М. – в ОВО № 97, Клімова Л.М. – в ОВО № 137, Тесаловського О.Б. – в ОВО № 174, Супруненка О.І. – в ОВО № 216, Радька Є.О. – в ОВО № 218.

Таким чином, станом на 31 травня ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати, які балотуються в порядку самовисування.

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Вадим Кривохатько, Леонід Клімов і Олександр Супруненко є діючими народними депутатами, Володомр Карплюк - колишній мер Ірпеня (Київська область).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130030
 
 
 Топ коментарі
 
Галочка, ты сейчас умрешь. Электорат бросил своего Зе и едет с Порошенко в Гагры 🤣
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За мажоритарку буде заруба.. Бажаю пану авакову вдалого полювання і на цих виборах.. ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах - Цензор.НЕТ 2510
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НУ, ТО ШО....
ВИБРАТИ НОВУ РАДУ....У ЧЕРВНИ
СОБРАТИСЯ У ВЕРЕСНИ .....
И
ПРИЙНЯТИ НОВИЙ ЗАКОН ПРО НОРМАЛЬНИ ВЫБОРЫ ЗА ПАРТИЙНЫМЫ ПИСЬКАМИ БЭЗ УСЯКЫХ МАЖОРОВ....(ИЗ ПАРТИЙНОЮ ДИСЦИПЛИНОЮ, ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ И ИМПЕРАТИВНЫМ МАНДАТОМ)
РОЗПУСТИТИ РАДУ.....БО ВОНА БУДЕ ТАКА Ж САМА!
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И ВУАЛЯ!
ДО НОВОГО РОКУ НОРМАЛЬНА РАДА!
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депутаты выбирают всегда самих себя, ну разве шо бабушки за кило гречки
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Галочка, ты сейчас умрешь. Электорат бросил своего Зе и едет с Порошенко в Гагры 🤣
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Ну якщо вже на то пішло... А був такий украінський Президент, в якому "не розчарувалися" його виборці?
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из интервью пана .... важко переконати що при порошенко будують дороги проводяться реформи..... там ще таке у петра порошенка залишилось два тижнi щоб переконати электорат .........гомерический хохот .
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За мажоритарку буде заруба.. Бажаю пану авакову вдалого полювання і на цих виборах.. ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах - Цензор.НЕТ 2510
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До речі , я так сьогодні і не зрозумів з потужного з'їзду ПЄС - петя очолить список пєс, чи буде прориватися до омріяної недоторканості десь по мажоритарці в славетному Крижополі?
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В другому варіанті може і пролетіти, як фанера. А це вже би повнісінька ганьба була...
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він №1 у Партії Свинки Пепи, в мажоритарку не полізе))
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Сейчас усиленно муссируются слухи, что пеця-монитор собирается в Англию типа на лечение. Пакует чемоданы, а тем временем на потроха завели еще одно уголовное дело, связанное с изменой. На Фб уже весь день мелькает.
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трое балбесов один созыв дурью промаялись, им этого мало показалось, решили ещё один созыв хреновиной страдать
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Неприкосновенность -это раз, бабло на округ, которое можно пилить -это два, приятные бонусы за нужные голосования - это три. Не такая уж дурь и хреновина.
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так они же слугами народа числятся, а не членами приватного гольф клуба ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах - Цензор.НЕТ 1720 для народа их повторное присутствие в раде это полная дурь и хреновина
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Зеленський порушив Основний закон: науковці та експерти звернулися до Конституційного суду
Науковці, експерти і практики в галузі конституційного права закликали суддів Конституційного суду України якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів про незаконний розпуск парламенту. Відкрите звернення до Конституційного суду України опубліковане на сайті Центру політико-правових реформ.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» 21 травня 2019 року №303/2019. 62 народних депутати України внесли конституційне подання до Конституційного суду України щодо конституційності цього указу президента. Конституційний суд України 29 травня 2019 року відкрив провадження за цим поданням. Ми, науковці, експерти і практики в галузі конституційного права, вважаємо своїм обов'язком оприлюднити факти і правові аргументи щодо конституційності зазначеного указу президента України», - говориться у заяві, де вони вказується:

Відповідно до пункту 8 частини другої статті 106 президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, у випадках, передбачених частиною другою статті 90 Конституції, якщо: 1) протягом одного місяця ВРУ не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад КМУ; 3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись. Лише у конституційно визначених випадках недієздатності законодавчого органу президент має право припиняти повноваження парламенту. При цьому дострокове припинення повноважень парламенту є правом, а не обов'язком президента. Конституція України не допускає можливості припинення повноважень парламенту з політичних причин, таких як низька суспільна довіра до парламенту чи вигідність одній чи кільком політичним партіям провести вибори швидше ніж передбачено Конституцією. Водночас частина п'ята статті 90 Конституції встановлює, що повноваження ВРУ не можуть бути достроково припинені президентом в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради або президента.
В Указі президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» міститься посилання на номери статей Конституції, зокрема на пункт 1 частини другої статті 90 Конституції України, тобто на неспроможність Верховної Ради протягом одного місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій сформувати коаліцію.
У той же час голова ВРУ оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейська України» 17 травня 2019 р. у зв'язку з виходом із коаліції депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Водночас положення пункту 7 Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» пов'язують припинення існування коаліції саме з такими подіями, що відбулися 17 травня у парламенті.
Інших офіційних повідомлень від керівників фракцій, які входили до коаліції, керівників парламенту чи президента України про припинення існування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, які б могли стати початком відліку визначеного Конституцією місячного строку для створення чи відновлення коаліції, за період роботи 8-ого скликання ВРУ не було.
Указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» з'явився 21 травня 2019 року, тобто на п'ятий день відсутності коаліції в парламенті. Проте повноваження достроково припиняти повноваження парламенту у президента виникають лише через місяць після припинення існування коаліції у парламенті.
При цьому указ президента не містить обґрунтування щодо настання жодного випадку недієздатності парламенту, передбаченого в статті 90 Конституції України, отже не відповідає принципу правової визначеності, що є елементом верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України.
Обґрунтування цього указу низькою суспільною довірою до парламенту, як було публічно зазначено Володимиром Зеленським, чи тим, що «коаліції не було вже давно», як пояснюють політичні прихильники президента, є політичними аргументами, але не можуть вважатися правовими оскільки не передбачені Конституцією України.
Зауважується, що наведені вище факти і правові аргументи дають підстави стверджувати, що президент Володимир Зеленський видав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 21 травня 2019 р. № 303/2019 з перевищенням своїх конституційних повноважень, чим порушив частину першу статті 8, частину другу статті 19, пункт 8 частини першої статті 106 Конституції України.
«Бувши за Конституцією України (стаття 102) гарантом її додержання, президент почав виконання своїх повноважень з порушення Основного закону. Як свідчить досвід, відсутність належної та вчасної реакції політикуму та Конституційного суду України на антиконституційні дії президента будуть заохочувати його до подальших порушень конституційного правопорядку», - підкреслюється у заяві.
У зв'язку з цим підписанти заяви закликали суддів Конституційного суду України якнайшвидше розглянути конституційне подання 62 народних депутатів, спираючись на наведені факти і правові аргументи та беручи до уваги інтерес суспільства і держави в суворому дотриманні принципів демократії та верховенства права.

Відкрите звернення підписали:
Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор Києво-Могилянської академії, надзвичайний і повноважний посол
Микола Козюбра, суддя Конституційного суду України (1996-2003), професор Києво-Могилянської академії
Віктор Шишкін, суддя Конституційного суду України (2006-2015)
Олег Березюк, голова Українського юридичного товариства
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ
Юлія Кириченко, член правління Центру політико-правових реформ

Нагадаємо, у «Народному фронті» заявили, що Конституційний суд України має долучити до подання про незаконний розпуск парламенту президентом стенограму зустрічі глави держави Володимира Зеленського з лідерами фракцій, оприлюднену 30 травня на сайті Адміністрації президента, - як доказ того, що у гаранта були відсутні конституційні підстави для указу про припинення повноважень Верховної Ради. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/zelenskiy-porushiv-konstituciyu-naukovci-ta-eksperti-zvernulisya-do-konstituciynogo-sudu--598356.html
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Месяц для створення новой коалиции,минул уж два года назад. Спроси у Юли, когда ее фракция и фракция шлюшко вышли из групповухи. Тогда и перестала быть коалиция. Все задокументированно. Так что,не сыпь выдержками из конституции,а посмотри на реальное положение дел. Хотя тебе *****. Сернул-получил денежку. Так ли?
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я бы еще понял эту мажоритарку, как в других странах, что в ней есть представителе местных общин, которые идут отстаивать мнение интересов округов, а у нас это бизнесмены, друзья на зарплате олигархов, которые навесят лапшу. а потом исчезнут и будут в парламенте голосовать за интересы своего олигархического клана, выбрали - а далее вытам хоть подохните на местах
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Как говорила тетя Циля, «самый страшный вид безработицы - неработающая голова». ЦВК зареєструвала 9 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 3299
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Это большой кусок работы для команды Зе - отслеживать откровенную мразь типа бывшего мэра Ирпеня - Карплюка и выставлять в противовес сильных оппонентов в их округах.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК зареєструвала 9 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах
 
 
 
 
 
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