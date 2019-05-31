 Марш за звільнення заручників Кремля відбудеться 1 червня в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

У повідомленні наголошується: "5 років війни з Росією. 98 політичних в‘язнів Кремля.

120 військових та цивільних полонених в ОРДЛО. 24 військовополонені моряки в Лефортово. 8 захоплених в полон військових, долі яких зараз невідома.

Російський полон - це не просто незаконні ув‘язнення. Це тортури, насилля та нелюдські умови.

Кожен день перебування там - страшна мука, яку переживає сьогодні вже більше двох сотень українських громадян.

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Їхнє звільнення має бути пріоритетом держави та міжнародної спільноти. Виходь на марш 1 червня о 12:00 у Києві. Збір біля пам‘ятника Шевченку. Нагадай про кожного!

Вимоги родичів заручників, правозахисників та громадських активістів до представників влади:



– Запровадити посаду Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують в Криму та РФ. Уповноважений відповідатиме за пошук шляхів звільнення заручників, створення гуманітарної переговорної платформи щодо звільнення заручників, залучення за потреби іноземних експертів, національних лідерів і лідерів думок для участі в переговорному процесі, сприятиме виконанню заходів з забезпечення державної підтримки заручників та їх родин. Проект повноважень та зони відповідальності даної посадової особи готовий.



– Створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, яка об’єднає відповідні міністерства, відомства, служби, громадські та правозахисні організації, які працюють за напрямом підтримки та звільнення українських заручників Кремля. Цей орган підвищить ефективність роботи всіх учасників даних процесів та консолідує навколо виконання Стратегії підтримки та звільнення заручників. Проект положення про роботу такої ради вже готовий.



– Публічно підтримати законопроект "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами" який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам і їх родинам.



– Сприяти удосконаленню санкційної політики України відносно Росії та її громадянових осіб, які причетні до незаконного ув’язнення, катувань та інших форм переслідувань заручників Кремля.



– Підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які керують репресивною системою утисків прав та свобод, направленою проти українських громадян.



– Публічно підтримати законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також приводить положення щодо воєнних злочинів у відповідність до міжнародного права".