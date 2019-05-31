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Все про:заручник (690) марш (211) політв'язні (919)

 Марш за звільнення заручників Кремля відбудеться 1 червня в Києві

1 червня в Києві відбудеться марш за звільнення українських політв'язнів у російській федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

У повідомленні наголошується: "5 років війни з Росією. 98 політичних в‘язнів Кремля.
120 військових та цивільних полонених в ОРДЛО. 24 військовополонені моряки в Лефортово. 8 захоплених в полон військових, долі яких зараз невідома.

Російський полон - це не просто незаконні ув‘язнення. Це тортури, насилля та нелюдські умови.

Кожен день перебування там - страшна мука, яку переживає сьогодні вже більше двох сотень українських громадян.

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Їхнє звільнення має бути пріоритетом держави та міжнародної спільноти. Виходь на марш 1 червня о 12:00 у Києві. Збір біля пам‘ятника Шевченку. Нагадай про кожного!

Марш за звільнення заручників Кремля відбудеться 1 червня в Києві 01

Вимоги родичів заручників, правозахисників та громадських активістів до представників влади:

– Запровадити посаду Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Ця людина та її команда працюватимуть над розробкою стратегії звільнення як українських заручників, яких утримують в ОРДЛО, так і тих, кого утримують в Криму та РФ. Уповноважений відповідатиме за пошук шляхів звільнення заручників, створення гуманітарної переговорної платформи щодо звільнення заручників, залучення за потреби іноземних експертів, національних лідерів і лідерів думок для участі в переговорному процесі, сприятиме виконанню заходів з забезпечення державної підтримки заручників та їх родин. Проект повноважень та зони відповідальності даної посадової особи готовий.

– Створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації Президента, яка об’єднає відповідні міністерства, відомства, служби, громадські та правозахисні організації, які працюють за напрямом підтримки та звільнення українських заручників Кремля. Цей орган підвищить ефективність роботи всіх учасників даних процесів та консолідує навколо виконання Стратегії підтримки та звільнення заручників. Проект положення про роботу такої ради вже готовий.

– Публічно підтримати законопроект "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами" який встановлює статус заручника та гарантує державну підтримку заручникам і їх родинам.

– Сприяти удосконаленню санкційної політики України відносно Росії та її громадянових осіб, які причетні до незаконного ув’язнення, катувань та інших форм переслідувань заручників Кремля.

– Підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act для створення тиску на російських високопосадовців, які керують репресивною системою утисків прав та свобод, направленою проти українських громадян.

– Публічно підтримати законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності, а також приводить положення щодо воєнних злочинів у відповідність до міжнародного права".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130029
 
   
 Топ коментарі
 
Кияни, хто в змозі - підтримайте цей захід своєю участю в ньому..
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Ну не знаю, маршами ходить канешно хорошо, только чем это помогает реальному процессу?
Я знаю, шо вы на меня щас наброситесь и разорвете меня в шматки, но - судите сами.

Мы уже 5 гребанных лет устраиваем марши, парады вышиванок, перфомансы и прочие танцы перед посольством и консульствами расии. Шо, это сильно помогло? Каким танцем с бубном мы вытащили пленного узника (кроме Нади Савченко, там отдельная история)?
Нада шобы работала дипломатия. Для этого нужно от туда поубирать кацапских агентов. И сразу все заработает. Без бубнов, маршей и танцев.
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Нужно провести в Киеве на соседней улице марш за хорошую погоду . И хороший урожай ....результат будет тот же .
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Кияни, хто в змозі - підтримайте цей захід своєю участю в ньому..
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Вот как раз с такие требования как у организаторов марша отлично бы оформить в петицию на сайте АП
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Досить цих "порожняків".........обридли вже за п'ять років.
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Правильно, лучше снимать слугу народа и 95 квартал ..
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головне щоб без бариги та підбарижників.
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а лучше народ поменять))) не адекватные полностью. я уже выборов боюсь как огня. только догадываешься какую глупость народ выкинет))
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А все напортачил Порошенко,по его вине люди сейчас в расейских тюрьмах
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ну как минимум, он туда отправил моряков.
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а карлик не нападал и не убивал ,например , депутата Горловки Рыбака за украинский флаг ?
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Поясніть мені будь-ласка "смысл" цього маршу
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Ну не знаю, маршами ходить канешно хорошо, только чем это помогает реальному процессу?
Я знаю, шо вы на меня щас наброситесь и разорвете меня в шматки, но - судите сами.

Мы уже 5 гребанных лет устраиваем марши, парады вышиванок, перфомансы и прочие танцы перед посольством и консульствами расии. Шо, это сильно помогло? Каким танцем с бубном мы вытащили пленного узника (кроме Нади Савченко, там отдельная история)?
Нада шобы работала дипломатия. Для этого нужно от туда поубирать кацапских агентов. И сразу все заработает. Без бубнов, маршей и танцев.
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А может нужно брать агентов и подданых из за поребрика ? Просто уравнять количество ? Для этого подойдёт разнообразная шелупонь из золотой тысячи ближайшего окружения х.йла , что ошивается по всему Миру и тратит нефтебаксы
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Тоже вариант.
Я полностью с вами согласен.
Все дело в том, шо партнер расиян петя рошеновский, никогда не допустил бы подобных действий. Он их торговый партнер. Как он может убивать своих торговых росийских партнеров?!.
Я восхищаюсь израильтянами, которые мочат врагов своего государства по всему миру, не привязываясь к собственному правительству!.. Красавы!
А у нас сцыкуны и барыги. Вот и все различие...
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Ну парады это самоидентификация и заявка, другое дело что создаются они по шаблону, на счёт дипломатии, она очень даже не плохо работает, особенно учитывая что имеем дело с теми кто вынужден только врать, но всё же этого мало, значит надо лучше работать...
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Парады это не "самоидентификация", прады - это выпячивание своего грозного достоинства, которым ты можешь побить другие страны или народы.
Идентичность (сплоченность) нации достигается общей культурой, терпимостью друг к другу, успехами в экономике нашей страны, и как следствию - улучшения жизни для всех.
Но не парадами и маршами. Этим мы становимся очень похожи на кацапов.
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и как вы способствуете лично вышеперечисленным идеям ? По клаве стучите ?
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А почему лично я должен чему-то способствовать, кроме голосования и высказывания собственного мнения?
Я не занимаю никаких постов, очень, очень не богат... и на что в стране не влияю.
Я, дорогой мой, впрочем как и вы тоже, должен высказывать свое мнение на ветках интернета, которые читают наши сограждане.
Выражать свое мнение - способствовать идеям или не способствовать - в этом есть наше влияние.
Другим влиянием и властью мы с вами не обладаем.
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Толк, это когда рабочие могут устроить общую забастовку, например шахтеры которые работают в плохих условиях и которым часто еще и зарплату не выплачивают.
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а политическая позиция украинцев против агрессии мацковии это пустой звук ?
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Настоящая политическая позиция, по тем или иным вопросам, не нуждается в маршах и словах, она видна по действиям.
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Странный вопрос. Что значит чья?
Настоящая позиция, это та, которая не расходится с делами.
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у карлика тоже слова и дела рядом идут, может такая вам по душе
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При чем тут по душе или нет? Что за бред вообще ))
Речь о том, позиция настоящая или нет.
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Почему Вы не понимаете значения слов - настоящая позиция?
Это же столь простой уровень в рациональной мыслительной деятельности человека, что удивительно и поразительно...
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Моя цель, заработать пару миллионов долларов до пенсии, чтобы встретить достойно старость. А куда Вам ходить, или не ходить, это ваше личное дело.
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Когда люди идут в вышиванках и когда едут на танках это не одно и тоже, но каждый для себя сам определяет что он в это время чувствует.... Парад это ещё дань от совка, а это люди ещё с того времени, что вы им предложите взамен? А в этом заложена терпимость друг к другу, успехи в экономике зависят от множества факторов и один из них это люди разных эпох .... Мы ни как не похожи на кацапов, как раз у нас совершенно другой подход и отношение, у нас на парад люди решают идти чуть ли не в его день и то если вспомнят, но никогда об этом за неделю не будут говорить а тем более готовится и уж точно забудут о нем на следующий день...
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В Москві це потрібно проводити, а не в Києві.
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Нужно провести в Киеве на соседней улице марш за хорошую погоду . И хороший урожай ....результат будет тот же .
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нет , надо сидеть по норам , кто - то за вас всё сделает
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Правильно по норам какой толк ? Лучше конечно же сидеть на Мальдивах . Там сидят те кто за нас уже ,,все сделал " .
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И эти тоже ! Это же торговые партнёры Рошена .
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может на стадионе этот марш провести? на финальном матче лиги Чемпионов, если организаторы билеты выделят, то я согласен в нем поучаствовать Марш за звільнення заручників Кремля відбудеться 1 червня в Києві - Цензор.НЕТ 4661
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марш ... ?
В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3129931
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Даешь марш против бездельников проводящих марши и шествия!
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разрешено только в поддержку карлика маршировать?
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Разрешено за всех, только на входе где должна рамка с металоискателем стоять, листок с тестами на умственное развитие и вопрос сколько налогов заплатил в бюджет за прошедший год с подтверждением. А потом ходи маршируй танцуй.
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вас не пустили по уровню развития и вы обиделись ? Заметно
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Никогда не понимал смысла подобных мероприятий. Тем более всем понятно, России не холодно и не жарко от этого.
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украинцы и весь мир должны видеть , что мы не забыли о пленных , вот это как раз вас и бесит
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Почему меня должно это бесить? Вы реально застряли в какой то в параллельной вселенной. Вернитесь в реальность.
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Помню ,по молодости ходил на митинги за свободу Анжелы Дэвис, против ***********, еще чего то. Ну ,как ходил, водили.
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Преподователь.
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повезло що не поїхав БАМ будувати, бо я хотів. Во мізги засирити вміли Марш за звільнення заручників Кремля відбудеться 1 червня в Києві - Цензор.НЕТ 6103
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На БАМ и я хотел. Зарплата, новые впечатления, польза стране. Кто поехал, и машину купили ,и квартиру построили. Романтика.
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Свободу Альваро Торе Вега и Оррасио Лире .Сва-а-абоду! И попугаям ! Сва-абоду . Паазор мериканскому империялизму ....(( Вот оттуда идёт эта традиция панове
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Зе наверное уполномоченным решил поставить Медвичука (кума пу)? Ему же надо дать какую - либо должность, ведь он такой же "БОРЕЦ"!!! за Украину...
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не могли другой день выбрать для этого марша ?
завтра день защиты детей, праздник вообще-то.
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когда хотят освободить. то меняют по-тихому, а марши устраивают для привлечения внимания к маршу
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМарш за звільнення заручників Кремля відбудеться 1 червня в Києві
 
 
 
 
 
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