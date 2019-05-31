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Все про:Франція (727) Дріан (7)

 Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Емманюель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту", - сказав міністр журналістам біля будівлі АП після зустрічі із Зеленським у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава МЗС Франції зазначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

"Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які представляють для нас спільний інтерес", - повідомив Ле Дріан.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130028
 
 
 Топ коментарі
 
у вас ШАУРМА э?
Тоди ВОНО иде до вас))))))))))))))
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Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан. Источник: https://censor.net.ua/n3130028

Европа становится ближе Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 6666
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А прикольно істерикують порохососіки........... Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 7560

Сьйозь такеє, манєні? Соплики вже аж по долівці тягаємо?
Це лише початок, ублюдки - готуйтесь.
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Перемен требуют наши сердца
Пусть даже через 100 веков в страну не дураков а гениев
Как то так
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красивый город..где раньше жили французы..
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- Хочу в Париж... Опять хочу в Париж...
- А что, уже был?
- Не, уже хотел.
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І ще є вислів "увидеть Париж и умереть"... Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан - Цензор.НЕТ 7060
Експромтом склалося:

вован поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
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Шаурмы похавать? Там больше по круасанам.
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Нажертися шаурми на Монмартрі. Романтично. Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 2794
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В Голландію нехай їде. Там щось почали підозрювати.

"Власти Малайзии требуют доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает Malay Mail.

По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине", - отметил он.
Премьер считает, что Малайзия должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, там были пассажиры этой страны."
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Просто щиро зневажаю цього ЗЕленого одноразового предмета Игрь Валерича)Э))
И його лупоглазу РАПУШУ Разумкова)))
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Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан. Источник: https://censor.net.ua/n3130028

Европа становится ближе Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 6666
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Що так? Про голодомор пожартуй, або про порноакторку!
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На велосипеде?
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В украине в моде шаурма на заправке янека
Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 5705
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І шо?? Хоч чорта лисого. Це найкраще кафе с шаурмою і кавою. Доволі відоме і популярне.Вам би не завадило хоча б спуститися з небес де ви там обітаєте, на землю і вимагати від вашого клептомана закрити його ще 5 років потому якщо ви так ненавидите яника.
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Я обычно ем на ОККО круасаны.
А вы, значит, тоже по шаурме . 😀😀😀
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а как будет шаурма по французски (ц) Зеленский Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 3541
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В Диснейленд поедет) Опыта набираться.
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А прикольно істерикують порохососіки........... Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 7560

Сьйозь такеє, манєні? Соплики вже аж по долівці тягаємо?
Це лише початок, ублюдки - готуйтесь.
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Неужели им еще платят? Или жить без перемен им нравится?
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гугля прекладач Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 3080 не треба кацап у мову ти вже налажал як твій братушке в сірія Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 3080 Там йому секір башка робили гуглю у руки Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 9988
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Порохоботам і тут щось не подобається. А Володя молодець. Добре взявся до справи. Не даремно у сої пукани тріщать Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 445
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Кто куда,Вова в Париж а Петро в Липецк,чувствуете разницу,порохососы?
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так хочу його бачити на святі дня Д хоча Вовочка за цей день не знае бо у ного ділд с 42гго року призваний криоврізьким военкомом з окупації Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан - Цензор.НЕТ 1048
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странно, такое хлебное место для порохоботов и так жидо гадят...
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пацаны кто в курсе ? прошла информация что петя вывозит вещи с пятого на рыбальском а в его особняке на козынке проводят обыск . кто что слышал?
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Так что выходит минстець работает полным ходом? ты ж визжал что Петя в Ростов убежит, а порохоботы будут в тюрьме, минстець ликвидируют ещё 21 апреля. Или ты просто так трепался . Какой минстець 31 мая ??
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Увидеть Париж...и умереть...
Ну пусть будет так....аминь..😀
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Ещё раз . Какая соя 31 мая. Ты ж тут визжал что сое конец будет 21 апреля. Как распинался, как грозился, так выпендривался0 и вот 31 мая ты опять скулишь про сою. Так когда ж соя исчезнет, порохоботы в тюрьмах будут, а Петя в Ростове, или ты балаболка??
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Буквально одночасно написав вище (експромтом склалося):

вован поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
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не знаю как в Париже умереть, но шаурмой можно отравица на смерть - случаев полно.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=567084850362512&id=100011830050778Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан - Цензор.НЕТ 471Helgi Sharp з Ol Sharp.
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь их перепроверять)
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, не перевод "Сватов" на язык суахили, а именно судьба этой структуры.Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в АО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это придётся в одиночку, ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
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На сей раз эйфелева башня упадёт... его посещение не остаётся бесследным!
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А вот новости из мира животных

Экс-замглавы администрации
президента Виктора Януковича,
юриста Андрей Портнов
опубликовал в сети разговор-
компромат главы
парламентского Комитета
парламента по нацбезопаности
Сергея Пашинского. Об этом он
написал в своем Телеграм-
канале.
При этом за "аудиофайл и
хорошую работу" он поблагодарил
главу СБУ Василия Грицака.
Как сообщил Портнов, в разговоре
прекрасно всё - "как кормил с
руки депутатов, назначал
начальников полиции,
бесстрашно оскорблял и давал
задания главе НАБУ".
"Немного непонятно, почему
называет Посла проституткой и
Генерального прокурора
гомосексуалистом, но это видимо
издержки производства или такая
благодарность за закрытие
уголовного дела о стрельбе
Пашинского в киевского
прохожего", - добавил юрист
и опубликовал ссылку на разговор .
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Рыг сепар Портнов теперь у тебя авторитет и уважаемый человек. Ну ну ватка мокшанская...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан
 
 
 
 
 
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