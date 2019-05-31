 Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан

"Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Емманюель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту", - сказав міністр журналістам біля будівлі АП після зустрічі із Зеленським у п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава МЗС Франції зазначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.
"Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які представляють для нас спільний інтерес", - повідомив Ле Дріан.
Пусть даже через 100 веков в страну не дураков а гениев
Как то так
- А что, уже был?
- Не, уже хотел.
Експромтом склалося:
вован поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
"Власти Малайзии требуют доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает Malay Mail.
По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.
"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", - отметил он.
Премьер считает, что Малайзия должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, там были пассажиры этой страны."
Тоди ВОНО иде до вас))))))))))))))
И його лупоглазу РАПУШУ Разумкова)))
Европа становится ближе
Може краще про шашлик?
А вы, значит, тоже по шаурме . 😀😀😀
Сьйозь такеє, манєні? Соплики вже аж по долівці тягаємо?
Це лише початок, ублюдки - готуйтесь.
Ну пусть будет так....аминь..😀
вован поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь их перепроверять)
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, не перевод "Сватов" на язык суахили, а именно судьба этой структуры.Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в АО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это придётся в одиночку, ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Экс-замглавы администрации
президента Виктора Януковича,
юриста Андрей Портнов
опубликовал в сети разговор-
компромат главы
парламентского Комитета
парламента по нацбезопаности
Сергея Пашинского. Об этом он
написал в своем Телеграм-
канале.
При этом за "аудиофайл и
хорошую работу" он поблагодарил
главу СБУ Василия Грицака.
Как сообщил Портнов, в разговоре
прекрасно всё - "как кормил с
руки депутатов, назначал
начальников полиции,
бесстрашно оскорблял и давал
задания главе НАБУ".
"Немного непонятно, почему
называет Посла проституткой и
Генерального прокурора
гомосексуалистом, но это видимо
издержки производства или такая
благодарность за закрытие
уголовного дела о стрельбе
Пашинского в киевского
прохожего", - добавил юрист
и опубликовал ссылку на разговор .