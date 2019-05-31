EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1433  34
Все про:Клімкін (1399) Тристороння контактна група (85)

 Наступного тижня Зеленський представить нову команду України в ТКГ, - Клімкін

Президент Володимир Зеленський наступного тижня призначить представників України в Тристоронній контактній групі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Мінський майданчик оновить свою роботу. Наскільки я розумію, це станеться 5 червня. Буде призначена нова команда, вона буде, відповідно, представлена ​​наступного тижня. Оскільки це буде робити президент, я цього не робитиму. Там побачите деякі знайомі обличчя і деякі, можливо, нові", - сказав він.

Клімкін додав, що, на його думку, Зеленський розуміє масштаби викликів із боку Росії. "З тих розмов, що я мав із новим президентом, я бачу, що є розуміння масштабу цих викликів. Чи є розуміння детальне, що і коли робити, цього я, звичайно, не можу сказати", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, 19 травня представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив про припинення своєї діяльність у цьому органі. Також залишила посаду в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

Читайте також: Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130027
 
 
 Топ коментарі
 
Сподіваюсь - мертведчук вже ніколи не буде представляти інтереси України..
 показати весь коментар
 
Наверное, Борис Шефир точно будет в её составе. Уж этот имбецил знает о войне на Донбассе всё!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сподіваюсь що ідіотів на зразок чугункіна - в ній не буде.
 показати весь коментар
 
 
Сподіваюсь - мертведчук вже ніколи не буде представляти інтереси України..
 показати весь коментар
 
 
"а вот это попробуйте..."(с).с ****** советовались?
 показати весь коментар
 
 
я всегда считал, что он представлял интересы залесья
 показати весь коментар
 
Не зомбированый, не фанат. Но значок Зе!команды прицепил. Потеряли проФФесионала, а ведь он предлагал ложить асфальт толще и ровнее. Жаль, что не нашлось места. На следующей неделе Зеленский представит новую команду Украины в ТКГ, - Климкин - Цензор.НЕТ 9322
 показати весь коментар
 
 
лайк за слово Демонтаж. давно пора уничтожить СОВОК. который и тормозит развитие преследуя лишь одну цель - незаконное обогащение. в следствии чего агрессия и нищета.
 показати весь коментар
 
Теперь понятно, на чью мельницу льют воду порошкопетики. Коломойский скупил у Порошка всю троллеферму.
 показати весь коментар
 
Знову прочитав ТГК.
І знаєте... В контексті Зе воно якось органічніше
 показати весь коментар
 
 
Новая команда должна состоять из НОВЫХ ПОЛИТИКОВ !!!
Старых - следствие, суд, тюрьма с конфискацией )
 показати весь коментар
 
Назовите, пожалуйста, имена новых профессионалов назначенных Зеленым. А назнчить первым замом СБУ своего кореша и офшорника Ваню Баканова это что?.
 показати весь коментар
 
Наверное, Борис Шефир точно будет в её составе. Уж этот имбецил знает о войне на Донбассе всё!
 показати весь коментар
 
 
Ну это очень спорный вывод я бы сказал он 100% олигофен 😂😂😂
 показати весь коментар
 
ылитка, до вас ещё не дошло, что над вами издеваются? Беня начал, остальные подхватили)) а реально, Зеля пока не накосячил нигде.
 показати весь коментар
 
ну разве что кроме ежедневного преступания требований законов и Конституции...
 показати весь коментар
 
 
наверное, только так и надо, чтобы снести существующую систему.
 показати весь коментар
 
То може ну її накуй Конституцію? Дике поле, батька Махно, гуляй рваніна?
 показати весь коментар
 
 
да фиг там...какой махно?у махно хоть ошибочная-но идеология была.а они хотят как матросня в 1917-баб,вотки и наркоты.и шоб вкусно пожрать отжатое и поделенное.
 показати весь коментар
 
 
не ображай батька Махно, порівнюючи з цим ненажерливим кодлом олігархів, яким Зєлєбєня віддасть на розтерзання неньку...
 показати весь коментар
 
а что это мурло должен говорить правду что зеля нашпарень?)))
 показати весь коментар
 
цікаво, які обличчя любих друзів новообраного запропонує ********* на цей раз...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНаступного тижня Зеленський представить нову команду України в ТКГ, - Клімкін
 
 
 
 
 
 вгору