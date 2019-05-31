 Наступного тижня Зеленський представить нову команду України в ТКГ, - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Мінський майданчик оновить свою роботу. Наскільки я розумію, це станеться 5 червня. Буде призначена нова команда, вона буде, відповідно, представлена ​​наступного тижня. Оскільки це буде робити президент, я цього не робитиму. Там побачите деякі знайомі обличчя і деякі, можливо, нові", - сказав він.

Клімкін додав, що, на його думку, Зеленський розуміє масштаби викликів із боку Росії. "З тих розмов, що я мав із новим президентом, я бачу, що є розуміння масштабу цих викликів. Чи є розуміння детальне, що і коли робити, цього я, звичайно, не можу сказати", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, 19 травня представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив про припинення своєї діяльність у цьому органі. Також залишила посаду в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

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