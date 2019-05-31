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 Під час випробувань катерів "Кентавр" виявлено невідповідність максимальної швидкості заявленим характеристикам

В ході випробування десантно-штурмових катерів проекту 58503 шифр "Кентавр-ЛК" було виявлено невідповідність максимальної швидкості до заявлених технічними характеристиками показників

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал

Окрім того було виявлено низку інших невідповідностей, які вже були виправлені виробником – підприємством "Кузня на Рибальському".

Проектом передбачена максимальна швидкість катерів до 40 вузлів, що за проектом має досягатись двома водометами виробництва компанії Hamilton Jet з Нової Зеландії та силовими установками Caterpillar, встановленими на катер.

Проте зараз ці показники не досягаються:

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Наразі, нас повністю не задовольняє максимальна швидкість "Кентавра", над цим працюватимуть заводчани, можливо внесуть деякі корективи в параметри катера, – розповів начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук "Флоту України"

В ході доопрацювань було внесено зміни в конструкцію корпуса катера та його енергетичної установки за результатами виходу в море було встановлено, що загальна шумність катера стала значно меншою.

Іншим позитивним моментом після доопрацювань стала маневреність, зараз при перекладці рулів з лівого борта на правий, на повній швидкості катер розвертається практично на місці.

"Також позитивним моментом є крен катера в чотири градуси, що, звісно, є плюсом для такого типу катера", – додав Василь Радчук

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"Кентавр" має радіолокаційні та оптико-електронні засоби, комплекти телевізійних та тепловізійних камер, що дають змогу вдень та вночі вести спостереження за обстановкою.

Під час виходу в море відбулась перевірка можливостей оптико-електронних сенсорів, автоматичне захоплення цілей та їх онлайн супроводження, – підкреслив капітан 1 рангу Василь Радчук.

По завершенню всіх заводських випробувань та доведення швидкісних показників катери розпочнуть державні випробування, програма яких вже розроблена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі відбулася перевірка морехідних якостей нового десантно-штурмового катера типу "Кентавр". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130026
 
 
 Топ коментарі
 
Вот Зелёный мошенник со своей "Кузней", что творит, что творит...
Однозначно - огент крымля и паскудит украинской армии!!!
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Потужно.. Дякуємо тобі, петя..Потрібно терміново провести аудит використання оборонного заказу воюючої України на підприємствах петі за весь час каденції петі.. А катери з США, котрі безоплатно були передані Україні ще в далекому 2014 році - ще й досі не в територіальних водах України..
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Очень дорогой нафаршированный гаджетами катер, если бар и сауну уберут то может и прогулочный катер превратится в патрульный.
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Я думаю пеці скоро потрібно буде тікати до яника В ході випробувань катерів "Кентавр" виявлено невідповідність максимальної швидкості заявленим характеристикам - Цензор.НЕТ 8214
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А что вы еще хотели от Баргыги , Пашинского , Свынарчуков и Кононенок ? ******) ссс!
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некому у нас строить катера(( людей приучили воровать и брать взятки, но не работать.
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Я своими руками перебирал ЯМЗ 234 на БМКТ и имею представление что такое КАТЕР. а Ето КАНСЕРВА.
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шо за ЯМЗ 234?можно поподробней.даже не слышал про этот двигатель только 236.238.
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Ну хоть один СОЮЗНИК понял., 236. На БМКТ 236мд, камазовский движок
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БМКТ зверь ! Я на нем по Сырдарье Крендиля выписавал в 1989г. Щас таких нет ., движки все продали, остался металолом.
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Там ніби спочатку мали стояти не новозеландські водомети, але їх чомусь не поставили. Кацапи детально розберали, я вже не знайду ту статтю,
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Caterpillar наверно только по бумагам.а на деле какой то китай.
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Блин да не было еще в истории случая, что бы новый проэкт отвечал всем заявленным конструкторским параметрам. Там такой змеинный клубок повязанных параметров шо застрелись...авиастроителям такие муки и не снились.девайс движется на границе сред, с учетом что сопротивление воде возрастает в кубической прогрессии -просчитались на сантиметр осадки и потеряли пару тройку узлов на раз
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Статья ни о чём
Катера. ещё находятся в разработке и госиспытаний ещё не было.
Просто один из технических моментов.
Шо тут можно обсуждать?
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Катера и корабли нужно строить на судостроительных заводах с опытом.
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Никогда такого не было - и вот опять... В ході випробувань катерів "Кентавр" виявлено невідповідність максимальної швидкості заявленим характеристикам - Цензор.НЕТ 4446 Да шоштакое, йолпт!
До сих пор все было в шикаладе, а тут вдрух "несоответсвует".
А шо там с высокоскоростным разведовательным траулером, на котором распилили полсотни миллионоа долларов - опилки сожгли?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/29/7216458/
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А вот шо не может не радовать так это то шо жижа начала вдруг резко дешеветь.
Российская уже дешевле 54$.
Тьфу, тьфу шоб не сглазить.
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Надеюсь закупки бесполезных тазиков "Кузни" наконец прикроют. Пусть конкурируют в гражданском судостроении на общих условиях.
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ух как зрадофилы встрепенулись . осталось выяснить что по этому поводу думает Шефир Під час випробувань катерів "Кентавр" виявлено невідповідність максимальної швидкості заявленим характеристикам - Цензор.НЕТ 25
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПід час випробувань катерів "Кентавр" виявлено невідповідність максимальної швидкості заявленим характеристикам
 
 
 
 
 
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