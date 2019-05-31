 Під час випробувань катерів "Кентавр" виявлено невідповідність максимальної швидкості заявленим характеристикам

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал

Окрім того було виявлено низку інших невідповідностей, які вже були виправлені виробником – підприємством "Кузня на Рибальському".

Проектом передбачена максимальна швидкість катерів до 40 вузлів, що за проектом має досягатись двома водометами виробництва компанії Hamilton Jet з Нової Зеландії та силовими установками Caterpillar, встановленими на катер.

Проте зараз ці показники не досягаються:

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Наразі, нас повністю не задовольняє максимальна швидкість "Кентавра", над цим працюватимуть заводчани, можливо внесуть деякі корективи в параметри катера, – розповів начальник управління кораблебудування Командування Військово-Морських Сил ЗС України капітан 1 рангу Василь Радчук "Флоту України"

В ході доопрацювань було внесено зміни в конструкцію корпуса катера та його енергетичної установки за результатами виходу в море було встановлено, що загальна шумність катера стала значно меншою.

Іншим позитивним моментом після доопрацювань стала маневреність, зараз при перекладці рулів з лівого борта на правий, на повній швидкості катер розвертається практично на місці.

"Також позитивним моментом є крен катера в чотири градуси, що, звісно, є плюсом для такого типу катера", – додав Василь Радчук

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"Кентавр" має радіолокаційні та оптико-електронні засоби, комплекти телевізійних та тепловізійних камер, що дають змогу вдень та вночі вести спостереження за обстановкою.

Під час виходу в море відбулась перевірка можливостей оптико-електронних сенсорів, автоматичне захоплення цілей та їх онлайн супроводження, – підкреслив капітан 1 рангу Василь Радчук.

По завершенню всіх заводських випробувань та доведення швидкісних показників катери розпочнуть державні випробування, програма яких вже розроблена.

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