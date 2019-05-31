 Двох чиновників філії "Укрзалізниці" затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Встановлено, що згадані вище посадові особи за попередньою змовою вимагали від представника суб'єкта господарювання 270 тис. гривень хабара за підписання договору відповідального зберігання.

Зловмисників затримали "на гарячому" після передачі всієї суми хабара.

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В даний час вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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