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 Двох чиновників філії "Укрзалізниці" затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабара заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" і начальника відділу згаданої філії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Двох чиновників філії Укрзалізниці затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура 01

Встановлено, що згадані вище посадові особи за попередньою змовою вимагали від представника суб'єкта господарювання 270 тис. гривень хабара за підписання договору відповідального зберігання.

Зловмисників затримали "на гарячому" після передачі всієї суми хабара.

Двох чиновників філії Укрзалізниці затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура 02

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Двох чиновників філії Укрзалізниці затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура 03

В даний час вирішується питання про повідомлення хабарникам про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130025
 
   
 Топ коментарі
 
лишний раз убеждаюсь, что Украина не бедная страна, а разграбленная..
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наверное им нужны были деньги на мыролюбные свинореформы. хотели сделать небольшой гиперлуп. Правильно соевые?
а деньги им давали не менее потужные представители ассоциации владельцев вагонов или владельцев шпал под рельсами. Или это были проклятые евробляхеры?
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Як пороблено з тими хабарниками. Вже ЗЄ!біли баригу вигнала, а хабарники як були так і є.
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чиновникы укрзализныци берут взятки вагонами! )
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наверное им нужны были деньги на мыролюбные свинореформы. хотели сделать небольшой гиперлуп. Правильно соевые?
а деньги им давали не менее потужные представители ассоциации владельцев вагонов или владельцев шпал под рельсами. Или это были проклятые евробляхеры?
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Это потужный движ расейского рот-фронта у форми робитныкив УЗ.
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лишний раз убеждаюсь, что Украина не бедная страна, а разграбленная..
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А в это время доллар немного подорожал ну ничего страшного нужно просто немного потерпеть 🙌🙌🙌
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Да тут магия цифр красивая. Десяточка зелени и 270000 тыс.гр! Ну выбирайте! Я бы украдкой не втерпел---*А можно и то и это?*,...
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Прокуратура Луценка, ви беспредєльщики!
Надо буть к людям мьякше! ЗЕ-преЗЕдент!
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У нас постоянно кого-то громко задерживают, но потом никаких результатов!
Просто даже и не вспоминают!
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Як пороблено з тими хабарниками. Вже ЗЄ!біли баригу вигнала, а хабарники як були так і є.
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Придется теперь поделится, если и дальше тырить хотят.
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Даёшь законы Северной Кореи для украинских порохо-корупционеров!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвох чиновників філії "Укрзалізниці" затримано на хабарі 270 тис. грн, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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