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Все про:Аласанія (95) НСТУ (93)

 В АП нинішнього президента мені було сказано "дивні речі", - глава НСТУ Аласанія

У подальшій діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України (НСТУ) є політична невизначеність, яка залежить від Адміністрації Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 31 травня "Громадському" заявив глава НСТУ Зураб Аласанія.

"Суспільне та його філії будуть жити. Єдине, що можу сказати, що є невизначеність політична. В адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі, які я не дуже розумію. До прикладу — стара система всім не подобалась, треба лікувати її. Але ліки можуть стати загрозою для життя і мати такий побічний ефект, що не зрозуміло, що з цього вийде. Тобто я такий насторожений", — сказав він.

Глава НСТУ зазначив також, що телерадіокомпанія отримала від уряду тільки 59% фінансування.

Читайте також: Аласанія пішов у відпустку і залишається на посаді, попри те, що Наглядова рада НСТУ ухвалила звільнити його 6 травня

"Мали переглянути в першому півріччі, але нічого не переглянули. Але ми звикли до цього. Щоразу вони кажуть: "Переглянемо". Але потім не переглядають. Тому ми на півроку живемо весь рік", - підкреслив Аласанія.

Також читайте: Наглядова рада НСТУ перенесла дату звільнення Аласанії на 6 травня 2019 року

Нагадаємо, 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове відсторонення Зураба Аласанії з посади голови правління НСТУ.

Сам Аласанія заявив, що відсторонення його від посади відбулося з невідомих йому причині з порушенням усіх процедур.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130024
 
 
 Топ коментарі
 
Порох тебе не такой был?

Жри тепер зелень, Ослания.
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Странные вещи- транслировать только ШОУ 95 квартала из АП?
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Наталья Мосейчук до команды "Фас!" от папы Бени:

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ. Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. Випуск ТСН.19:30 за 31 серпня 2017 року.
- Фу-у, вранье, такого же не может быть! НЕ ВЕРИМ!
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Самая большая неопределенность это сама Аласания.
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ну да премии под 100 к выписывать - нормас а на аппаратуру жалко
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В Европе телерадиокомпании живут за счёт рекламы -раз.
Каждая семья/ предприятие платит годовой взнос - два.
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Это государственный информационный телеканал, а значит финансируется из бюджета.
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Да заметно)))Целый день истерят и все лайнометы включают .
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Ну да порохне невдомек,что Европа это набор ценностей и правил,а не рошен,который одел вышиванку,после того,как верой и правдой помогал овощу Украину добивать)))
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Ты не поверишь, но вдомек. И мы меняем свои законы и правила под европейские, а вам оставляем всю гниль всрутского мира, что б вы и дальше барахтались в своем говнище и бредили себя мировой державой и всех впердее. В АП нинішнього президента мені було сказано "дивні речі", - глава НСТУ Аласанія - Цензор.НЕТ 1774
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Было бы вдомек не писал бы чушь.Особенно по европейски был один ис последних законов ,что петро подписал.Всю зеленую энергетику под ахмета)))
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Цікаво спитать за результати роботи самого Аласанії.З рейтингом Першого Національного в 1% я б його фінансував на 1% від потреби.Це бюджетні гроші які вони даром прожирають.Навіть у ZIK і М1 по 2%.
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Стільки бруду ще жоден президент не лив на свого наступника, як це роблять Порошенко і його команда
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"Европейцы" во всей красе,что с них взять В АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания - Цензор.НЕТ 3459.
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Хто б казав! Помоечные троли с приблатненно-зэковским жаргоном рассуждают про бруд?! 😦
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Уточни, какой бруд? Ты в своем уме, кремлевский урод? Пруф в студию, где на твою зеленую дрысню "налили" неправды? Твой ********** себя зашкваривает на каждом углу сам так, что ничего даже делать не надо, он сам себе яму копает, каждый день. А вот твой любимый канал г+г , плюс остальные каналы промосковских сил так и помогли победить вашей зеленой шмаркле поливая 5 лет помоями Пороха. Весь запад признает такое беспрецедентное выливание дерьма на Порошенко.
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"Моя милая Бабетта,
Странно это, странно это,
Странно это, быть беде".
Говорит Каде Бабетта:
"Что ж тут странного, дружочек?",
Тут мы ставим много точек
Здесь у нас конец куплета. (с)
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Алсания удивлен, как это телекомпанию с гос.финансированием оставили поставили в "политическую неопределенность", это что ж теперь делать, продолжать восхвалять БПП, ведь новых указаний не поступало, а по другому неумеем.
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Вл.Зеленскому стыдно за власть каждый раз,как он встречается с людьми.Стыдно за условия,в кот.живет "сама потужна в Єропі армия" Стыдно за невыплату шахтерам зарплат.Стыдно за парламент перед народом Украины....

Запэдротам же "стыдно" за его голубую рубашку, русский язык и шаурму....
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У ЗЕпиарщиков приближенные к ним люди, типа не наделенные полномочиями ,будут говорить том, что нравится части ватного лохтората, а севшие временно ДО ВЫБОРОВ в кресла-то, что надо Европе и типа проевропейским лохам... После выборов ВСЕ ПЕРЕМЕНИТСЯЧ В СТОРОНУ КРЕМЛЯ! или еще лточнее- в сплошной хаос угоден тому же кремлю. У Бени на канале Данилюк так и не ответил, когда Зеленский сделает заяву по своему отношению к дефолту .
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Аласания -ставленник Авакова.Аласанию волнует неопределённость.Он зарубил Шустера на своём канале..Это короткие отрывки его пути.Думаю, Руины он не хочет,но молодым место должен уступить.У Квартала опыт пропаганды -колоссальный.И черепаший ход им не нравится.Придётся подтянуть с физической активностью.Хилый,как Гепа- аутсайдер.Гепа- он в Харькове -прыщ на носу,а в Украине он -сепар недостреленный? Или самострел?
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Странные вещи были раньше, когда АП финансирвал подобные оганизации.
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Игорь, а ты тоже думаешь, шо будут, с бюджета теперь Г + Г финансировать?
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Кстати, Саша Соколенко, тебя возмущает что картошка подорожала до 16-18 грн? Могу продать по 10, у меня в погребе еще с сотню кг осталось, а седня уже молодую копнул. Скока возьмешь?
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Что ж такое, в самом деле? Дело ведь не в том что НОТУ по факту стало филиалом 5-го канала и занималось пиаром бывшего президента?
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якщо савіка шустера призначити замість аласанії може нтку стане цікавіше дивитись.
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народ ,они шо хотят, оставить только Г + Г - может его будут финансировать? не кто не знает? - а то похоже - странные вещи, как он говорит - я бы сказал - преступные однозначно))))))
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индеец какое отношение к финансированию имеет администрация президента? кабмин планирует бюджет вр голосует президент подписывает . кто подписывал бюджет змей? порошенко. что же ты красножепый гонишь на честного человека?
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В дальнейшей деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) есть политическая неопределенность, которая зависит от Администрации Президента."Общественное и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру - старая система всем не нравилась, надо лечить. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, непонятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный", - сказал он.
"Должны были пересмотреть в первом полугодии, но ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят: "Пересмотрим". Но потом не пересматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год", - подчеркнул Аласания. Источник: https://censor.net.ua/n3130024
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Сериал "слуга урода"...и быдлошоу 95 квартал теперь будут по всем каналам..
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«Країна мрій» для Коломойського: що потрібно олігарху від України?https://youtu.be/***********
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Шо ти там настророжений?
Має залишитись один "1+1"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ АП нинішнього президента мені було сказано "дивні речі", - глава НСТУ Аласанія
 
 
 
 
 
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