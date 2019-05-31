 Росія розширить "чорний список" представників ЄС, яким заборонено в'їзд в країну, - МЗС РФ

Про це повідомили в п'ятницю в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом Європейський союз відзначився ухваленням низки рішень, які передбачають застосування щодо деяких російських громадян обмежувальних заходів одностороннього характеру. Підставою для таких рішень стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників.

Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", - йдеться в коментарі російського МЗС.

В представництво ЄС в Росії направлено ​​відповідну ноту.

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