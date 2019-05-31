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 Росія розширить "чорний список" представників ЄС, яким заборонено в'їзд в країну, - МЗС РФ

Росія розширить відповідний список представників країн-членів та інституцій ЄС, яким заборонено в'їзд у країну.

Про це повідомили в п'ятницю в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом Європейський союз відзначився ухваленням низки рішень, які передбачають застосування щодо деяких російських громадян обмежувальних заходів одностороннього характеру. Підставою для таких рішень стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників.

Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", - йдеться в коментарі російського МЗС.

В представництво ЄС в Росії направлено ​​відповідну ноту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130019
 
 
 Топ коментарі
 
Ужас, теперь бедные не смогут лечица в поликлинике Саратова, держать деньги в Сбер Банке, не отдохнут на море Лаптевых, не прокатяца по разбитым направлениям..не сходят в туалет на улице..как жить, что делать Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5228
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а вот это подло!!!.. это ж итальянцы и англосакасами не побывают в Усть-Пиздюйске и не восхитятся красотами местной рыгаловки возле обшарпанного Дома Культуры..
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Класс! Нечего тратить деньги в стране, 100 лет идущей своим собственным особым путём... в большую задницу.
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Ага у них теперь инхварт будет... Вот такой рубец....
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Ужас, теперь бедные не смогут лечица в поликлинике Саратова, держать деньги в Сбер Банке, не отдохнут на море Лаптевых, не прокатяца по разбитым направлениям..не сходят в туалет на улице..как жить, что делать Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5228
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А самое главное - не увидят воочию всея всего Пу.
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А еще они не смогут полетать самолетами Аэрофлота, увидеть скульптуру путина из говна и погрызть блины с лопаты.
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Бумажка есть бамажка Завсегда мона завернуть селёдку или подтереться.
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Не повезло людям, не смогут посетить мавзолей Ленина
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а вот это подло!!!.. это ж итальянцы и англосакасами не побывают в Усть-********* и не восхитятся красотами местной рыгаловки возле обшарпанного Дома Культуры..
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Как жалко-то людей? Это ж они так и не увидят серовский фекалогмит?
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Повно, є купа об'яв з пропозицією поміняти квартиру на Монмартрі на рівноцінну в Сизрані з доплатою.
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о! это уже серьезно! лишить представителей ЕС прелестей руцкого мира...это беспредел)))
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Тепер вони не зможуть ВЫПИТЬ ВОДКИ ИЗ САМОВАРА™ під балалайку на брудершафт з ведмедем у вушанці, **** blyat...
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правильный список, давно пора! они и так уже все подьезды вместе с обамой позасцыкалы так, шо там коренному жителю уже и посрать негде.
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а знаменитые сталактиты или сталагмиты из говна...такого ж нигде и никогда не увидишь...
а фанфурики в автоматах "боярка" ..для местных... бояр видать )))
а непредсказуемая траектория...всего
опять же кокошник, вбитый в голову... та не пересказать чудес земли мокшанской))))
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А славнозвісне Хлебосольное Русское Застолье - як без цього жити?


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"Вы рождены чтоб жизнь прожить рабами,
Хватать с лопат бесплатные блины,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаны..."
(Вадим Дубовський, "співочий далекобійник")

Хто ще спромігся у 4-х рядках дати вичерпну характеристику кацапам?
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І ще не почують оце! Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4325
Гімн СРСР... хоч з гри Red Alert 3, але...

Наш Советский Союз покоряет
Весь мир от Европы к Неве на восток
Над землёй везде будут петь:
Столица, водка, Советский медведь наш!

Все народы здесь стоят того
Что мы все воплотили на свет
Благодарный низкий поклон
От самой могущественной в мире!
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Однобоко как то---гамно, бояра, какашник---фуу. Люди деньги собирали, списки писали---мол только там такое, где ещё? Та на Руси---ты хоть писькой потруси(вырвалось) та всё есть! Уже и места присмотрели в сервантах под малахитовые шкатулки, Гжель там всякую, литьё каслинское, матрёшек но живых и не дорого за час, палех там, ну и ложки **********(опять прорвало) тюрю сёрбать! Получай гейропа чуть прыщавенькую жопу!
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Давай лучче "белый" список, наверна каррроткий будет?
🤗
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белый танец, расея приглашает только поручиков! ))
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А счас Белый танец - Куры топчут Петухов!
😁
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Не повезуть тепер західні товстосуми свої доляри у Крим, і це у розквіт відпочинкового сезону.
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а сири-ковбасу-креветки)) всі заборонили для кацапів, ********?!
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Как же они будут жить, если не увиядт это...

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Горе то какое! Чиновники ЕС не упадут мордой в грязь возле обосцаного подъезда.
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Є попередня реакція від одного з представників ЄС:

Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7127
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скорее бы уже забор построили и в гулаг переименовали …
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представляю, как в ЕС угорают с этих недoyмков
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Ну так а шо? Он під рясами які "воздушниє" кулі випирають. Того, дивись, злетять.))
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Йой, матінко моя! І як ЄС переживе цю "трагедію"?
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Першими у тому списку, діти кацапських чиновників. Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6471
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Скоро кацапы до того расширят свой "черный список", шо въехать в кацапию смогут исключительно каннибалы и террористы. Всем здоровым людям в посещение орды будет отказано, к счастью.
Интересно получается, весь планетарный человеческий мусор теперь будет кучковаться в маскве?!
Оно и правильно... Должно же и у них быть место стабильного сходняка, где их не арестует полиция, но накроют американские ракеты (в случае чего).
Плохое всегда тянется к плохому. Зато знаем где "это" искать.
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Лишенько яке... бояри нє отвєдают "гейропєйци". )
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І не прочитають збірку творів Сталіна під назвою БРЭТ ЖОПА Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9843

Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1212
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Ну всё! Щас пойдут волны массовых самоубийств среди высокопоставленных европейцев... Хорошо что пока канадцам не запрещают...
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блин а все раждане ЕС так ломяться в рашку что прям писец какой то! наверное заработать в рашке хотели у рукожопых же работать некому они больше пр бытылкам специалисты... прям не пускают ? ну это уже вааще! прямо изверги какие то!!! хуже фашистов поступают!!! а если серьезно - интересно хоть один европеец из списка расстроился и плакал? правильно лаврушка говорил - дебилы ***!!!!
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ай пилять, не сьездят таки в срани-рязани, Е-бург да в воркуту... переживут ли, бедные?

Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8982
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мацковія,пля,наносіт атвєтний удар Россия расширит "черный список" представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9424 А вони,бідні представники ЕС, прямо з вечора чергу біля кацапського посольства займають.Так в кацапію їм попасти нетерпиться.Ну от і що тепер буде з їх рахунками в сбєрбанке?
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бедные, такую красоту, таких красоток не увидят...


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всего этого не увидят бедные европейцы...

Росія розширить "чорний список" представників ЄС, яким заборонено в'їзд в країну, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1521
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Був би непоганий тролінг , якби мешканці європейських країн масово писали звернення в мзс московії з проханням заборонити їм в'їзд в ерефію 👍😁
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія розширить "чорний список" представників ЄС, яким заборонено в'їзд в країну, - МЗС РФ
 
 
 
 
 
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