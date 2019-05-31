 Росія розширить "чорний список" представників ЄС, яким заборонено в'їзд в країну, - МЗС РФ

Про це повідомили в п'ятницю в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом Європейський союз відзначився ухваленням низки рішень, які передбачають застосування щодо деяких російських громадян обмежувальних заходів одностороннього характеру. Підставою для таких рішень стали бездоказові, а часом абсурдні звинувачення на адресу наших співвітчизників.
Кількість фігурантів російського списку доведено до паритетного зі списком Євросоюзу", - йдеться в коментарі російського МЗС.
В представництво ЄС в Росії направлено відповідну ноту.
а фанфурики в автоматах "боярка" ..для местных... бояр видать )))
а непредсказуемая траектория...всего
опять же кокошник, вбитый в голову... та не пересказать чудес земли мокшанской))))
Хватать с лопат бесплатные блины,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаны..."
(Вадим Дубовський, "співочий далекобійник")
Хто ще спромігся у 4-х рядках дати вичерпну характеристику кацапам?
Гімн СРСР... хоч з гри Red Alert 3, але...
Наш Советский Союз покоряет
Весь мир от Европы к Неве на восток
Над землёй везде будут петь:
Столица, водка, Советский медведь наш!
Все народы здесь стоят того
Что мы все воплотили на свет
Благодарный низкий поклон
От самой могущественной в мире!
🤗
😁
Интересно получается, весь планетарный человеческий мусор теперь будет кучковаться в маскве?!
Оно и правильно... Должно же и у них быть место стабильного сходняка, где их не арестует полиция, но накроют американские ракеты (в случае чего).
Плохое всегда тянется к плохому. Зато знаем где "это" искать.