 Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк

Про це повідомив в ході брифінгу секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що введення в дію закону (Про ринок електроенергії - УНІАН) треба відкладати. Питання, робити це на 3 місяці, на 9 місяців або на рік. Але також була позиція, що треба готуватися до того, що його все ж буде запроваджено", - сказав Данилюк.
"Не останню роль відіграє здатність внести зміни до закону, який відстрочить. Чи сприйме Верховна Рада цей закон як пріоритетний, чи буде достатньо голосів? Зараз це питання відкрите. Остаточну позицію формуватиме Кабінет міністрів", - додав секретар РНБО.
Також він повідомив, що за 2 тижні буде проведено ще одне засідання РНБО на енергетичну тему, на якому будуть прийняті необхідні рішення.
Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що поки не бачить чіткої картини, як працюватиме новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого заплановано на 1 липня 2019 року.
В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок в заплановані терміни. При цьому, як зазначають у банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низьку ймовірність прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, зокрема й у інвесторів, у стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.
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«Ігор Коломойський прямо сказав: треба призупинити ринок електроенергії. І все. Тому що група "Приват", як називали колись, є одним із власників так званого феросплавного бізнесу. Це, грубо кажучи, чотири, реально три феросплавні заводи: найбільший у Запоріжжі, Нікополь, Стаханов. Що таке феросплавний бізнес? Це бізнес, який дуже затратний по частині електроенергії. Грубо кажучи, більше ніж 70% у собівартості виробництва продукції - це електроенергія. Їм вигідно мати дешеву електроенергію. Їх часто і будували, до речі, біля гідроелектростанцій дешевих. Така логіка була, щоб була дешева електроенергія. У ринкових умовах ти вже не вибираєш: ось я хочу споживати звідти електроенергію або звідти. І ось ці компанії зацікавлені мати дешевий енергоресурс. І тому той же Ігор Коломойський, на мою думку, фактично торпедує таким чином цей ринок.
Початок дискусії про відтермінування запуску ринку збігся із завершенням президентських виборів та обранням на пост глави держави Володимира Зеленського, і обговорення технічних аспектів змінилося політичною риторикою. Технічних або економічних підстав не запускати ринок немає, також готове до його старту і законодавство.
Наприклад, учора (29 травня. - ред.) було звернення СБУ з рекомендацією до уряду, що є небезпека, потрібно призупинити ринок електроенергії. У мене питання. В Україні є проблема з транзитом газу. Ми уклали договір чи ні? СБУ також пише, напевно? Ні, це нормально, СБУ відстежує всі теми, і вона повинна це робити. Там, де є ризики для держави. Але дуже дивний збіг.
Якщо ринок відтермінують, то за кілька років в Україні введуть контрольовану державою гібридну модель ринку, і отже, ця сфера втратить можливість для модернізації.
Якщо просто банально через політичні моменти його перенесуть, то, скоріше за все, і поховають одразу. Тому що зараз деякі люди кажуть - до 2022 року, 2023-го. Ми тоді якщо й побачимо його, то у формі якогось монстра видозміненого. Це буде регульований ринок, з елементами ринку, але регульований, контрольований державою. Ми фактично втратимо можливість отримати ресурси для того, щоб модернізувати потім нашу енергосистему. Під модернізацією я маю на увазі АЕС, ТЕС, ГЕС, електромережі».
https://www.youtube.com/watch?v=7w1KN80EOg4
Вы видели условия этого 3 энергопакета? Ну и где там интересы "споживоча"? РЯЕАЛЬНая реформа это 1. Закон- ответственность за нарушения . Работает? Запускайте хоть марсиан.
походу проходимцы данилюки решили похерить все достижения "кровавого пастора" и всей Украины.. клоуны-аматоры доиграются
А ОТ І НЕ ВГАДАЛИ!!!
Не вгадали не з фактом грабунку, а з послідовністю!
Він розпочне з віджиму ринку електроенергетики!
У нас РНБО зайнялося електроенергетикою!
У нас СБУ зайнялося електроенергетикою!
РЕЙДЕР ПОВЕРНУВСЯ!
Ают свои карманы на Ротердаме+...