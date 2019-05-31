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 Політика України, Економіка
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Все про:РНБО (493) енергетика (325) Данилюк Олександр (275) Електрика (239)

 Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк

Більшість членів Ради національної безпеки та оборони України в ході наради, яка проходила під головуванням президента України Володимира Зеленського, висловилися за перенесення запуску нового ринку електроенергії.

Про це повідомив в ході брифінгу секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що введення в дію закону (Про ринок електроенергії - УНІАН) треба відкладати. Питання, робити це на 3 місяці, на 9 місяців або на рік. Але також була позиція, що треба готуватися до того, що його все ж буде запроваджено", - сказав Данилюк.

"Не останню роль відіграє здатність внести зміни до закону, який відстрочить. Чи сприйме Верховна Рада цей закон як пріоритетний, чи буде достатньо голосів? Зараз це питання відкрите. Остаточну позицію формуватиме Кабінет міністрів", - додав секретар РНБО.

Дивіться також: Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО. ФОТОрепортаж

Також він повідомив, що за 2 тижні буде проведено ще одне засідання РНБО на енергетичну тему, на якому будуть прийняті необхідні рішення.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив,  що поки не бачить чіткої картини, як працюватиме новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого заплановано на 1 липня 2019 року.

В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок в заплановані терміни. При цьому, як зазначають у банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низьку ймовірність прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, зокрема й у інвесторів, у стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні аналітики Гройсмана наполегливо рекомендували перенести запуск енергоринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130014
 
 
 Топ коментарі
 
Вы всегда сможете услышать приближение шута, по звону бубенцов на его"короне"
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запуск енерго рынка, не выгоден Каломойской жабе..
а вы говорите, Зеленский и Команда не представляют интересы олигархов..
когда начнем Майдан и банду Каломойского на вилы?!
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Ага, мы уже слышали как ты врал про согласие фракций на ваш бред про закрытые списки. Может хватит уже повторяться. Роттердам+ когда отменишь, брехло Большинство членов СНБО выступают за перенос сроков запуска нового рынка электроэнергии, - Данилюк - Цензор.НЕТ 206
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Ми на імпортуєм електроенергію, навпаки.
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Коломойский ещё и не то скажет. Вон, про дефолт пернул, и сразу гривна пошла вниз, уже почти н 1 грн. опустилась, банки с завтра повышают проценты по кредитам примерно в 1,5 раза, словом - красота.
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Гривной командуют НБУ,шо нариуют то и будет
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Все правильно, бороться с реформами надо начинать сразу, особенно если Коломойский хочет кушать.
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Феросплавному бізнесу, яким володіє український бізнесмен Ігор Коломойський, вигідна дешева електроенергія, а в разі запуску повноцінного енергоринку його підприємствам доведеться платити за електрику на загальних умовах, заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Ігор Коломойський прямо сказав: треба призупинити ринок електроенергії. І все. Тому що група "Приват", як називали колись, є одним із власників так званого феросплавного бізнесу. Це, грубо кажучи, чотири, реально три феросплавні заводи: найбільший у Запоріжжі, Нікополь, Стаханов. Що таке феросплавний бізнес? Це бізнес, який дуже затратний по частині електроенергії. Грубо кажучи, більше ніж 70% у собівартості виробництва продукції - це електроенергія. Їм вигідно мати дешеву електроенергію. Їх часто і будували, до речі, біля гідроелектростанцій дешевих. Така логіка була, щоб була дешева електроенергія. У ринкових умовах ти вже не вибираєш: ось я хочу споживати звідти електроенергію або звідти. І ось ці компанії зацікавлені мати дешевий енергоресурс. І тому той же Ігор Коломойський, на мою думку, фактично торпедує таким чином цей ринок.
Початок дискусії про відтермінування запуску ринку збігся із завершенням президентських виборів та обранням на пост глави держави Володимира Зеленського, і обговорення технічних аспектів змінилося політичною риторикою. Технічних або економічних підстав не запускати ринок немає, також готове до його старту і законодавство.
Наприклад, учора (29 травня. - ред.) було звернення СБУ з рекомендацією до уряду, що є небезпека, потрібно призупинити ринок електроенергії. У мене питання. В Україні є проблема з транзитом газу. Ми уклали договір чи ні? СБУ також пише, напевно? Ні, це нормально, СБУ відстежує всі теми, і вона повинна це робити. Там, де є ризики для держави. Але дуже дивний збіг.
Якщо ринок відтермінують, то за кілька років в Україні введуть контрольовану державою гібридну модель ринку, і отже, ця сфера втратить можливість для модернізації.
Якщо просто банально через політичні моменти його перенесуть, то, скоріше за все, і поховають одразу. Тому що зараз деякі люди кажуть - до 2022 року, 2023-го. Ми тоді якщо й побачимо його, то у формі якогось монстра видозміненого. Це буде регульований ринок, з елементами ринку, але регульований, контрольований державою. Ми фактично втратимо можливість отримати ресурси для того, щоб модернізувати потім нашу енергосистему. Під модернізацією я маю на увазі АЕС, ТЕС, ГЕС, електромережі».
https://www.youtube.com/watch?v=7w1KN80EOg4
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Бабушка беня поставила задачу стоять до канца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


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Скажу больше- при таком подходе они и Бабушку Юлю поставят до конца....
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Всё верно, такая реформа требует, урегулирования занов не только со стороны поставщиков, но и со стороны государства и гарантировать покупателям прозрачночность . У нас монополизированная экономика и большая часть этого сигмента уже поинадлежит сами знаете кому, придут продовцов с рашки и будет нам ел. счастье по цене жилья.
Вы видели условия этого 3 энергопакета? Ну и где там интересы "споживоча"? РЯЕАЛЬНая реформа это 1. Закон- ответственность за нарушения . Работает? Запускайте хоть марсиан.
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Админ удалил. Классная картинка была 😂😂😂
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монополист гудок -это рынок? Интересная логика у сои
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Из всего понятно лишь одно, рынок нужен производителям электроэнергии, но никак не потребителям... значит однозначно цена на электроэнергию вырастет и это все отразится на наших карманах ибо электричество участвует во всех сферах нашей жизни, плюс к этому этот рынок прописан в ассоциации с ЕС, то есть по ассоциации будут продавать на ЕС, а значит у нас электроэнергия никак не будет дешевле соседних европейских стран, в общем сюрпрайз.
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у нас 8 пленных на 0 война идёт но энерго рынок важнее
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Такая тугая толстая желтая струя.... "Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации на шахте "Лесная". "Понимаем, что очень сложное решение. Поэтому мы созываем СНБО", - заявил Зеленский."
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причем - за экономику отвечает Гройсман - но Бене ведь надо - песец
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Видобуток українського газу - провалили.Ринок е/е - провалили.Переговори з МВФ і надання кредиту - провалили. Що на черзі? Більшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9472
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не удивительно, что бригада деревянных буратин Бени против рынка електроэнергии..
походу проходимцы данилюки решили похерить все достижения "кровавого пастора" и всей Украины.. клоуны-аматоры доиграются
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у данилюка вся семья в англии, нахрен ему думать про украину
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следующие будут лоукостеры, их просто повыгоняют с украины и опять билеты только в мау))))
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Петя давно его уже запустил,правда себе и Ахметову в карман..
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Пети нет, а это новый рынок э/э. Что риски Коломойского не просчитали?
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А два облэнерго Петя на днях Бене загнал не корысти ради?
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Бєня, неймовірно щасливий від такого рішення .... дауни
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Запуск энергорынка в стране, где правят монополии, это катастрофа! Для начала нужно запустить Антимонопольный комитет, а уж потом рынок электроэнергии и тд. А иначе выиграет только Ахметов.
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КЛоунофилы я полностью запутался это что значит, Ротердам + выходит только на пользу Украине ??
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зеленский почему не отменили формулу Ротардам ++ ?
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Думали, що Бєня почне грабувати країну з віджиму "Привату"?
А ОТ І НЕ ВГАДАЛИ!!!
Не вгадали не з фактом грабунку, а з послідовністю!
Він розпочне з віджиму ринку електроенергетики!
У нас РНБО зайнялося електроенергетикою!
У нас СБУ зайнялося електроенергетикою!
РЕЙДЕР ПОВЕРНУВСЯ!
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😀Ну конечно...Бене с его ферросплавами энергорынок как серпом по йайцам...
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Уже 12 дней...как чувак с ксивой презЕдента...и его зеленая команда набивп
Ают свои карманы на Ротердаме+...
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Сидят Ахметки марионетки.. там и не нада ринка казлу понятно......от и меняем .......73% поменяли шило на мило ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБільшість членів РНБО виступають за перенесення термінів запуску нового ринку електроенергії, - Данилюк
 
 
 
 
 
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