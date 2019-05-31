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Все про:РНБО (493) паливо (212) Данилюк Олександр (275)

 Заборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк наголошує, що обмеження з боку Російської Федерації на постачання в Україну дизельного пального, нафти й мастил, які мають набути чинності з червня, можуть створити проблеми в Україні.

"Є проблеми, які створюють нам насправді найбільший ризик, - це проблема втрати транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Є проблеми, пов'язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, масел і заборони на постачання нафти", - сказав Данилюк журналістам на брифінгу в п'ятницю в Києві після наради в РНБО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що, наприклад, майже 40% дизельного пального йде до України з РФ. "Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається", - зазначив він.

Секретар РНБО не виключив, що може "просто відбутися зміна постачальника", і не буде реального обмеження постачань із РФ.

"Але як країна ми маємо бути до цього (до заборони на експорт із РФ до України нафти і нафтопродуктів - ред) готові", - наголосив він.

Як повідомлялося, Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів. З 1 червня нафту і нафтопродукти можна буде ввозити з РФ до України лише за спеціальним дозволом.

Читайте також: Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130013
 
 
 Топ коментарі
 
За четыре года войны, власть не запретила барыгам покупать у оккупанта нефтепродукты и Украина только за нефтепродукты отдавала агрессору 5.2 млрд. $ в год... помогая финансировать войну против нас на Донбассе, полный абсурд нашей лживой власти...
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Команда Зе сама по себе уже проблема.
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данилюк, у фашистской расии ниче покупать низзя.
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это Петрусю надо было говорить
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Але,убогий,так пойди и скажи,че ж ты сидел язык в собственную задницу затянув?
А тепер время зелюку говорить. Или тебе,убогому это еще не дошло?
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Для очень тупых и малограмотных: меня не заботит петина судьба. Меня заботит Украина. Ты помниш,сколько денег было в госказне после яныка? А сколько зекоманде досталось? И че она делает? Уже делит?
Где дела?
Или надо еще потерпеть лет двадцать?
Когда ж вы лоханутые петю вспоминать перестанете?
Петя - уже не пре делах
Запомни это,или на лбу наколку сделай,если память плохая.
Будеш походить к зеркалу и вспоминать.
Еще раз,если не дошло
ПЕТЯ - УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ
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Петрусь руководит самой большой фракцией. Именно у Петруся счас больше всех власти в стране
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ты забыл,шо зелюки выиграли всего лишь пост президента в парламентско-президентской республике.потому по одежке протягивай ножки...конечно это несколько круче,чем додон в молдове-но это не место ***** и не место трампа.привыкай.
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Ну так на колени и просить. У преЗЕдента это хоршо получается. Может и бывший поведётся.
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так это шо получается .торговля на крови ?
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А що зараз змінилось? Війна закінчилась, чи новий презЕдент, йому можна?
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Теперь это будут называть по другому. И все зебонутых устроит.
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Во всем мире борются за покупателя и только на расейке борются с покупателями.
Путиномика Ёпта...! Заборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО - Цензор.НЕТ 1908
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40% дизтоплива из расеи...
это все, что надо знать о Петрусе и его банде
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Це потужна рехформа!! Це тобі кожен ватний порохобот доведе!
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Сейчас Данилюк все свернет и дизтоплива в стране не станет. Правда ведь? Нельзя торговать на крови? Зеля точно не будет😠!
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Мне почему то кажется, что не только итоги заседания СНБО должны не разглашаться, а и само заседание надо проводить секретно.
пукин Крым забирал молча.
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а скільки горючки купували в лукойла ДО ВІЙНИ, хто скаже?
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Странно, почему при порохе расия не вводила эти санкции, а молча торговали. Хотя..., вроде, не торговали.
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А чтоб послушать визг мечтателей о низких тарифах, когда нефть придется покупать у посредников с танкеров.
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указанные проблемы -указывают на потенциальный источник грабежа...украинского народа
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Ничего не понимаю........... тезис "торговля на крови" уже не в тренде или зе-бенята никак въехать не могут как реагировать?
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только после смены состава ВР сможешь робко что-то тявкать
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О, отмазки пошли. Это ВР мешает зеленой шмаркле прекратить торговлю на крови?
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ты же и тебе подобные приматы тут года три доказывали с пеной у рта, что от президента практически ниче не зависит
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Значит таки торговли на крови не будет? И точка! Или будет? Но такая чуть-чуть...
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"Запрет России поставлять нам дизель, масла и нефть может создать проблемы, - Данилюк" - ровно 9 лет назад писали -

Эксперты: в Украине запасы газа и нефти больше, чем в России
Украина насыщенна углеводородным сырьем, нефтью и газом больше, чем Российская Федерация, заявил вице-президент Украинской нефтегазовой академии, профессор Роман Яремийчук, опираясь на выводы украинско-немецких исследований.
"Они (запасы - ред.) по-разному размещены. В западной части - приблизительно треть их, потом Днепровско-Донецкая западина, потом Юг и Черное море", - заметил профессор.
Украина владеет запасами газа, которых хватит на тысячу лет, утверждают украинские и немецкие ученые, которые провели оценку залежей Черного моря. Кроме того, ученым удалось разработать технологию добычи газа из газогидратов.

За 9 лет не нашлось ни одного умного, чтобы добывать нефть и газ в Украине.

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А уменьшить акцизный сбор на нефтепродукты, произведенные не из расиянской нефти? Чтобы рынок развернулся к другим поставщикам и логистическая составляющая не душила простого украинца - Данилюк, вноси предложение СНБО.
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данилюк, а ты как думал что вааще все без проблем будет! этот вам и команде первый тест на зрелость.... интересно что делать будете? неужели перед куйлом на коленках ползать? вон там брат этого главного еврейского радныка зели как его шиффера что ли уже с рашкой мириться собрался, наверняка от зели услышал и озвучил!!! блин такое впечатление что все эти военные годы зеля с командой на Марсе были, а вот сейчас вернулись и не врубаеться что ж оно такое видбуваеться?
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Так ми ж,наче,свою нафту добуваємо,от і цікаво,а де,вона,власне,дівається,і якого буя з неї не роблять той же дізель?А також,ви будете сміятись,ми ще і газ свій добуваємо...Нє,ну хіба не прикол?
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Классно мы стали энергонезависимыми.
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Можно наверное везде покупать, просто ввести государство, как объект рынка, дать каких-то плюшек компаниям занимающихся логистикой для гос.закупок, убрать прокладки в смысле вообще.если государство будет самым дешёвым продавцом, то рынок заработает - государство (в прямом смысле этого слова, а не то что сейчас)
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Им сейчас кабмин мешает прекратить "торговлю на крови"😁
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЗаборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО
 
 
 
 
 
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