 Заборона Росії поставляти нам дизель, мастила і нафту може створити проблеми, - Данилюк після засідання РНБО

"Є проблеми, які створюють нам насправді найбільший ризик, - це проблема втрати транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Є проблеми, пов'язані з діями РФ щодо обмеження, які будуть впроваджені з 2 червня і стосуватимуться обмежень щодо постачання дизеля, масел і заборони на постачання нафти", - сказав Данилюк журналістам на брифінгу в п'ятницю в Києві після наради в РНБО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що, наприклад, майже 40% дизельного пального йде до України з РФ. "Це суттєво, і в очікуванні цих обмежувальних заходів саме бізнес мав думати, як диверсифікувати постачання. І це, насправді, відбувається", - зазначив він.
Секретар РНБО не виключив, що може "просто відбутися зміна постачальника", і не буде реального обмеження постачань із РФ.
"Але як країна ми маємо бути до цього (до заборони на експорт із РФ до України нафти і нафтопродуктів - ред) готові", - наголосив він.
Як повідомлялося, Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів. З 1 червня нафту і нафтопродукти можна буде ввозити з РФ до України лише за спеціальним дозволом.
А тепер время зелюку говорить. Или тебе,убогому это еще не дошло?
Где дела?
Или надо еще потерпеть лет двадцать?
Когда ж вы лоханутые петю вспоминать перестанете?
Петя - уже не пре делах
Запомни это,или на лбу наколку сделай,если память плохая.
Будеш походить к зеркалу и вспоминать.
Еще раз,если не дошло
ПЕТЯ - УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ
Путиномика Ёпта...!
это все, что надо знать о Петрусе и его банде
пукин Крым забирал молча.
Эксперты: в Украине запасы газа и нефти больше, чем в России
Украина насыщенна углеводородным сырьем, нефтью и газом больше, чем Российская Федерация, заявил вице-президент Украинской нефтегазовой академии, профессор Роман Яремийчук, опираясь на выводы украинско-немецких исследований.
"Они (запасы - ред.) по-разному размещены. В западной части - приблизительно треть их, потом Днепровско-Донецкая западина, потом Юг и Черное море", - заметил профессор.
Украина владеет запасами газа, которых хватит на тысячу лет, утверждают украинские и немецкие ученые, которые провели оценку залежей Черного моря. Кроме того, ученым удалось разработать технологию добычи газа из газогидратов.
За 9 лет не нашлось ни одного умного, чтобы добывать нефть и газ в Украине.