 Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перше засідання, повноцінне засідання буде присвячене проблемам на сході, з війною на сході нашої країни. А через одне - буде присвячене проблемам енергетики", - сказав Данилюк.
За його словами, в п'ятницю 31 травня відбулася нарада з членами РНБО і це "був новий формат - нарада". На нараді йшлося про готовність України до впровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.
Нагадуємо, Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до складу РНБО.
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым.
Was kannst du eigentlich gut?
Мать:
- Иосик, беда!!! Надо срочно вызвать врача!!!
Отец: - Сима, это не имеет смысла. Он возьмет 100 долларов, а вытащит 10 центов.
- чаепитие
- сабантуй
- корпоратив
- пьянка
стадион(было)...караоке... фуршет...)))
А то Ляшко только с вилами тусуется...
Надо ввести закон - кто небыл в АТО- не может быть депутатом...
- Нет, пока работаю.
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ты про пыльцу сосны?
У вашій суперечці ставлю 100:1 на нього.
Соевые тупицы безграмотные, все время палитесь, да ещё и лезете зеленского хаять за его стиль))
Пэтя ваш уже из штанов выпригивает, чтоб быть похожим на зеленского, копирует его стиль общения с людьми , его ролики))
Делать одинаковые ошибки - гениальность.
В 2010 всі були ідейні, а зараз 24% - Іуди.
- Соломон Маркович, вам 85 лет и такие затруднения, о которых вы говорите - естественны. - Да, но как же тогда старик Гольштейн?
- А что с ним?
- Так с ним все хорошо! Ему 87 и он говорит, что еще очень силен в общении с женщинами. - Так и говорит?
- Слово в слово!
- Ну что же, - говорит доктор - откройте рот и скажите «А».
Соломон Маркович послушно выполняет команды врача, тот что-то внимательно смотрит, светит в рот фонариком и в конце концов говорит:
- Зубы - на месте, язык - тоже. Я решительно не вижу причин, чтобы и вы не могли говорить то же самое, что и Гольдштейн.
- Я бы рад, но у меня нет такой возможности...
Не казала вона цього.
Якщо будуть докази, буду вдячний.
Ну вот!!! Дождались!!! Свершилось!!! Все по новому, не то что при барыге. Сразу чувствуется что пришли профессионалы.. Раньше фигня какая-то была "заседание", а теперь во как - "совещание"! Это-ж совсем другое дело!!!
В следующий раз можно койки рядами вдоль окна переставить...