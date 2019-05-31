EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1730  85
Все про:РНБО (493) Данилюк Олександр (275)

 Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк

Перше засідання оновленої Ради національної безпеки та оборони буде присвячене ситуації на сході України.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перше засідання, повноцінне засідання буде присвячене проблемам на сході, з війною на сході нашої країни. А через одне - буде присвячене проблемам енергетики", - сказав Данилюк.

За його словами, в п'ятницю 31 травня відбулася нарада з членами РНБО і це "був новий формат - нарада". На нараді йшлося про готовність України до впровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня.

Нагадуємо, Президент Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до складу РНБО.

Дивіться також: Зеленський провів нараду з питань енергетичної безпеки за участю членів РНБО. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130010
 
   
 Топ коментарі
 
- Это важное для вас решение. А вы советовались с Рабиновичем?
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1314
 показати весь коментар
 
Играя, маленький Герше проглотил 10 центов.
Мать:
- Иосик, беда!!! Надо срочно вызвать врача!!!
Отец: - Сима, это не имеет смысла. Он возьмет 100 долларов, а вытащит 10 центов. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7839
 показати весь коментар
 
Судячи зі світлини - пагубій розуміє, що потрібно сушити сухарі..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Судячи зі світлини - пагубій розуміє, що потрібно сушити сухарі..
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо Сёма если только Парубию придёца сушить сухари. Но чувствует моя пятая точка что как бы не пришлось в масштабах всей страны заняца сушкой сухариков..Есть у меня для этого некоторые опасения..
 показати весь коментар
 
 
Вгамуйся - твоя п'ята точка просто відчуває близький кінець..
 показати весь коментар
 
 
Спікером він звичайно не буде, а в Раду пройде, Зеленський даремно почав на місцях підтягувати бувших ригів, починає втрачати голоси.
 показати весь коментар
 
На днях проїхав Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську і Миколаївську області.. Багато говорив з людьми.. Судячи з їхнього настрою - я не рекомендував петі очолити список ПЄС, краще б по мажоритарці десь в Крижополі.. Люди добре розуміють ситуацію, у них з'явився мисливський азарт добити петю.. Хочете вірте, хочете ні..
 показати весь коментар
 
 
Можливо, в нас Петро теж не дуже, я про помилки Зеленського.
 показати весь коментар
 
 
Забыл что ли ?? конец порохоботам был ещё 21 апреля...Петя давно в Ростове ... Ну и память у тебя...
 показати весь коментар
 
 
Надо выражаться политкорректно : вместо пятой точки нужно использовать - сидалищный нерв
 показати весь коментар
 
Это скорее была попытка превратить СНБО в статистов. Подтанцовки не хватает наверное актёру.
 показати весь коментар
 
 
- Это важное для вас решение. А вы советовались с Рабиновичем?
- С каким Рабиновичем?
- Да с любым. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1314
 показати весь коментар
 
 
ситуация на войне не изменится от изменения формата. Нужна команда профи, а не подтанцовка 95 квартала.
 показати весь коментар
 
 
да я тоже не очень понимаю, как можно жить в стране, не знать языка, но при этом позволять себе такие уничижительные комментарии в адрес Зеленского. Которого лично я очень уважаю хотя бы за то, что он в своем Квартале был руководителем, но вокруг него были не холопы, а команда друзей.
 показати весь коментар
 
 
Моцк гениев - неприступная загадка для посредственных среднестатистических индивидуумов.
 показати весь коментар
 
 
слава Богу, есть на кого равнение теперь держать Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк - Цензор.НЕТ 564 Перше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк - Цензор.НЕТ 564
 показати весь коментар
 
 
Играя, маленький Герше проглотил 10 центов.
Мать:
- Иосик, беда!!! Надо срочно вызвать врача!!!
Отец: - Сима, это не имеет смысла. Он возьмет 100 долларов, а вытащит 10 центов. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7839
 показати весь коментар
 
 
А также планируется ввести такие формы работы СНБО:
- чаепитие
- сабантуй
- корпоратив
- пьянка
 показати весь коментар
 
 
КОрпоратив то святое. А святое не трож.. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7797
 показати весь коментар
 
 
+ пикник... сауна... бассейн... стадион (было)...караоке... фуршет...)))
 показати весь коментар
 
 
сегодня был новый формат -повестка+автомат?

А то Ляшко только с вилами тусуется...
Надо ввести закон - кто небыл в АТО- не может быть депутатом...
 показати весь коментар
 
 
Новый формат без галстуков, в мятых рубашках закоченных по локти, с читанием по бумажке на руцьком языке???
 показати весь коментар
 
 
- Изя, вы устроились?
- Нет, пока работаю. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2368
 показати весь коментар
 
 
Нагадай на якій мові петя вгамовував авакова і Саакашвілі, коли ті кидалися на РНБО склянками з водою? Про ".. гражданских отсечь.." - теж підзабув? Про полу піджака в ширінці штанів тобі нагадати? В своєму оці і колоди не помічаєте, а в чужому - і пилинку бачите..
 показати весь коментар
 
 
Ти зовсім не розумієш української мови.. Схоже - ти не з України.. Аутсортінг?
 показати весь коментар
 
 
То есть кловун делает как и Петя, а ты ноешь только про Петю который делал так же?? А как это оправдывает самого клоуна не напомнишь?? Кстати Петя всегда на украинском официально говорил, и на английском тоже, если ты не забыл Петя свободно общался на инглише, просто напоминаю.
 показати весь коментар
 
 
Між п'ятьма роками петі і десятьма днями "кловуна" , котрий вщент розгромив петю - різницю відчуваєш?
 показати весь коментар
 
 
11 дней, а ты уже ровняешь клоуна с Петей. Вот и вылез ваш уровень -- только с Петей и можешь сравнить. Выходит кловун как и Петя...
 показати весь коментар
 
А ты сколько лет уже за Зе? Или кураторы ставят задачу Пороха мочить, кто бы ни был президентом?
 показати весь коментар
 
 
І як це допомагає українському народу подолати корупцію, бідність і путлєра?
 показати весь коментар
 
"закоченных", "с читанием" - гідний опонент.
У вашій суперечці ставлю 100:1 на нього. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6688
 показати весь коментар
 
 
Теперь клоуна к Пете ровняешь . Как быстро планка упала. Значит теперь зебики будут солнцеликого шута ровнять с Петей, ахахахах)))
 показати весь коментар
 
 
Не завидуйте чужим профессиональным успехам. Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 2344
 показати весь коментар
 
 
С мятым пинжаком в трусах, оно конечно зачётнее.
 показати весь коментар
 
 
Олег Тихонов , я вас вычислила по 'закоченным рукавам'
Соевые тупицы безграмотные, все время палитесь, да ещё и лезете зеленского хаять за его стиль))
Пэтя ваш уже из штанов выпригивает, чтоб быть похожим на зеленского, копирует его стиль общения с людьми , его ролики))
 показати весь коментар
 
 
У клоуна закоченные рукава это же очевидно, это видит любой кто не слепой, т.е ты вычислила совершено очевидный факт Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4858
 показати весь коментар
 
 
Писать одинаково правильно - могут многие.
Делать одинаковые ошибки - гениальность.
 показати весь коментар
 
 
Смотрю по номеру - user 116267 - это значит, что в 2010 г. ты уже был зарегистрирован на сайте. Можешь найти и показать хоть одно, подобное сегодняшним в адрес Зеленского, возмущение, когда президентом стал зек-рецидивист, ещё и явная ФСБная крыса?
 показати весь коментар
 
 
Йому тоді не платили ...
В 2010 всі були ідейні, а зараз 24% - Іуди.
 показати весь коментар
 
 
Заседания СНБО будуть на износ Парубия и Гройсмана.Несчастные.
 показати весь коментар
 
 
Надо срочно отдохнуть, сделать селфи с шаурмой на заправке как вариант.
 показати весь коментар
 
 
Вы такой припоц, что я уже скоро начну вам лайки ставить )
 показати весь коментар
 
 
Не могу сказать, что несказанно рада, что мы с вами уже 'на короткой ноге', но раз так , то рискну спросить -Вы голодный что ли? Почему вы все время спрашиваете про шаурму?
 показати весь коментар
 
 
Соломон Маркович приходит к своему доктору и поясняет, что у него проблемы в общении с женщинами. Врач подозрительно посмотрел на пациента, а потом неуверенно сообщает:
- Соломон Маркович, вам 85 лет и такие затруднения, о которых вы говорите - естественны. - Да, но как же тогда старик Гольштейн?
- А что с ним?
- Так с ним все хорошо! Ему 87 и он говорит, что еще очень силен в общении с женщинами. - Так и говорит?
- Слово в слово!
- Ну что же, - говорит доктор - откройте рот и скажите «А».
Соломон Маркович послушно выполняет команды врача, тот что-то внимательно смотрит, светит в рот фонариком и в конце концов говорит:
- Зубы - на месте, язык - тоже. Я решительно не вижу причин, чтобы и вы не могли говорить то же самое, что и Гольдштейн.
 показати весь коментар
 
 
Данилюк вышел из комы или так и продолжает искать место работы?


 показати весь коментар
 
 
- Данилюк, надо, по-возможности, жить честно!
- Я бы рад, но у меня нет такой возможности... Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5065
 показати весь коментар
 
 
мусор а ты так и остался на шокаладного батрачить?
 показати весь коментар
 
 
ему Ариадна клубок не подарила... так и бродит... все надежды на Минотавра
 показати весь коментар
 
 
Повестку дня формируе Данилюк ,созывает Богдан,выступает Разумков,принимает решение Зе .Парубий и гройсман - не в теме.Они только против.Руина для них -главная задача!
 показати весь коментар
 
 
По амнистии ещё указа нет.И Мнс пока не удел.Амнистия должна бути.Но не с плеча.
 показати весь коментар
 
Данилюк, который по финансам, будет планировать количество бабла срубленного на потоках?
 показати весь коментар
 
 
Все по Бонапарту, війне це перед усе фінанси.
 показати весь коментар
 
 
Не впевнений що корсиканець був би в захваті.
 показати весь коментар
 
Подсказываю - ЮЛЬКА СКАЗАЛА ОБНЕСТИ ВСЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Я вже не її прихильник але змушений сказати -
Не казала вона цього.
Якщо будуть докази, буду вдячний.
 показати весь коментар
 
 
Лена Зеленская, пусти зелю в хату. Пусть хоть рубашку сменит. Мне эта уже надоела.
 показати весь коментар
 
 
пока ещё ничего не сделали, как товарищ Саахов, только пошел, а его подносом по голове Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1133 дайте хоть людям 100 дней поработать, порохосвин 5 лет мордовал Украину, все барыжил, мародерствовал и карманы себе набивал, а здесь неделя только прошла, а визгу уже на пять лет клавой настучали
 показати весь коментар
 
 
Вкл -это -мы-01, белорус, он не достоин быть в этом списке, вычеркивай.
 показати весь коментар
 
та який він білорус), він кацап, шо топить за порошка))
 показати весь коментар
 
 
Интересное кино. Там же все разворовали. Данилюк стрим делал с голыми стенами.
 показати весь коментар
 
кАКОй Нафиг луГанск и доНецк??? Поставте бетонный забор и пять линий минного заграждения. Там остались одни орки. Пять лет прошло, о чем ети дибилы рассуждают , когда освободить и зачистить от орков можно было в 2014г. Я от туда и мне до сих пор пытаются рот заткнуть. По факту был договорняк о сдачи восточной Украины.
 показати весь коментар
 
Сгорел сарай , гори и хата ! Именно єта глупость взята на вооружение бьівшим президентом , которьій прямо и открьіто стал вредить национальньім интересам Украиньі. Не надо смотреть росТВ , достаточно почитать испражнения порохоботов на любом форуме. Кремль неожиданно нашел довесок к своей пятой колоне , а может , и не неожиданно...
 показати весь коментар
 
 
это "был новый формат - совещание.

Ну вот!!! Дождались!!! Свершилось!!! Все по новому, не то что при барыге. Сразу чувствуется что пришли профессионалы.. Раньше фигня какая-то была "заседание", а теперь во как - "совещание"! Это-ж совсем другое дело!!!
В следующий раз можно койки рядами вдоль окна переставить...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерше засідання оновленого РНБО буде присвячене ситуації на Донбасі, сьогодні був новий формат - нарада, - Данилюк
 
 
 
 
 
 вгору