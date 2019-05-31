 Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.
Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.
Як зазначили в прес-службі президента, глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України нарівні з іншими громадянами.
"Документ пропонує закріпити в Законі "Про вибори народних депутатів України" положення про можливість створення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно з законами України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза місцями постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.
Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання в зоні проведення ООС.
А Йуля следом на инвалидной коляске?...
сегодня
Надо Бене закупить и раздать всей стране. 450 гривен и каждый будет счастлив
Ну ни дать ни взять - Билл Гейтс!...
Тогда Пете - как до Пекина...
Ага-ага. Черчилль же при уходе украл все пепельницы, снял все стратегические карты, а все виски, которое брал в аренду вернул арендодателю.
Барыга хорошие деньги платит!...
Вы в галстуке даже спите, а пиждак ваш - просто продолжение вашего эго))
И приехали вы к нам из Санфранциско проездом через Бердичев
А 'законченные рукава'- это как? А то мы ж в нашем колхозе знаем закатанные рукава или подвернуть рукава, таким лексическим изыскам не обучены как вы , элита 24.
Що це за мулька? Хто йому штампує оці законопроекти?
22 часа назад
ро це повідомляє UAportal з посиланням на "КіевВласть".
Як стверджують співрозмовники джерела, Міністерство юстиції не хоче реєструвати зміни в статуті партії за скороченою процедурою. Юристи проекту "Слуга народу" подали до відомства документи на перегістрацію голови політичної сили, яку очолив Дмитро Разумков замість Івана Баканова. Однак чиновники вимагають документів про фіксацію партійного з'їзду, підписаних самим Бакановим як главою партійного проекту.
Однак, схоже, що таких документів немає, тому що Баканов був призначений Зеленським заступником голови СБУ ще 22 травня і втратив юридичне право на підпис, тоді як з'їзд, на якому і був обраний Дмитро Разумков в якості нового лідера "Слуги народу", відбувся вже 27 травня . Тим самим, з правової точки зору перший заступник СБУ Баканов досі залишається головою партії, що суперечить українському законодавству.
епер, за даними видання, Мінюст вимагає проходження партією повного реєстраційного циклу - такий процес може зайняти близько 4 тижнів. Більш того, як мінімум 15 регіональних осередків "Слуги народу" повинні надати документи про делегування своїх членів на з'їзд 27 травня.
Втім, у відомстві Петренка сумніваються, чи проходили взагалі такі з'їзди в регіонах і в Києві.
Більш того, навіть якщо Мін'юст змінить своє рішення, процедура зміни статуту партії займе близько 2 тижнів, тоді як з'їзд "Слуги народу", на якому має відбутися висунення кандидатів за списками і мажоритарними округами, пройде 8 червня.
Джерело підкреслює, якщо Міністерство юстиції буде реєструвати зміни не менше місяця, партія Зеленського не встигне провести з'їзд і не буде мати права на участь в дострокових парламентських виборах.
- И где же ваша лошадь?
- Шо вы говорите, какая лошадь, я продаю курей, куда вы смотрите?
- Я смотрю на цену...
Абрам спрашивает Сару:
- Ну, и таки шо сказал доктор?
- Таки он посоветовал мине отдохнуть у моря. Абраша, и куда мы поедем?
- К другому доктору, Сарочка…
- Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?
- Hет, нам повысили кваpтплату…
Военнослужащим вроде порох зарплаты обеспечил.