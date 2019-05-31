EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2141  74
Матеріали за темою:
Все про:голосування (298) законопроект (668) Зеленський (1509) військовослужбовці (2406)

 Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.

Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.

Як зазначили в прес-службі президента, глава держави переконаний, що слід законодавчо закріпити можливості реалізації окремими категоріями військовослужбовців передбаченого статтею 38 Конституції України права вільно обирати народних депутатів України нарівні з іншими громадянами.

Читайте також: Жодної домовленості про закриті списки на консультаціях Зеленського з лідерами фракцій Ради досягнуто не було, - Парубій

"Документ пропонує закріпити в Законі "Про вибори народних депутатів України" положення про можливість створення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних Сил України та інших утворених відповідно з законами України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза місцями постійної дислокації", - йдеться в повідомленні.

Йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання в зоні проведення ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130007
 
 
 Топ коментарі
 
только что в твиттере
сегодня

Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 5227
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А правда что в Киеве опять начали перекрывать дороги когда «вело» кортеж нового «солнцеликого» передвигается по городу?😳
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
розетки вкрадені поверни.. тавалетную бамагу залиш собі.. прігадітся Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 6485
 показати весь коментар
 
 
Когда на велике едет пан Ляшко с вилами?

А Йуля следом на инвалидной коляске?...
 показати весь коментар
 
 
Классная реклама на странице Цензора - ДНЕВНИК СЧАСТЬЯ. Счастье внутри, в ваших мыслях, в вашем отношении. Вы не всегда можете изменить ситуацию, но вы всегда можете изменить ход своих мыслей. Держите свое счастье под контролем.
Надо Бене закупить и раздать всей стране. 450 гривен и каждый будет счастлив Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 3555
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Посмотрите на это ... рубашкая мятая, рукава закоченные, галстука нет,

Ну ни дать ни взять - Билл Гейтс!...
 показати весь коментар
 
 
Хтооо??? Йому до Гейтса як йому до мацкви. Рачки...
 показати весь коментар
 
 
Хтооо??? Йому до Гейтса як йому до мацкви. Рачки...

Тогда Пете - как до Пекина...
 показати весь коментар
 
 
А Пєтя рівнявся на Гейтса? В тебе все нормально, температурки нема?
 показати весь коментар
 
 
24% умы нашей эпохи сравнивали Поровшенко с Черчиллем.
Ага-ага. Черчилль же при уходе украл все пепельницы, снял все стратегические карты, а все виски, которое брал в аренду вернул арендодателю.
 показати весь коментар
 
 
хаха с Черчилем? Хахаха вот это самомнение
 показати весь коментар
 
А еще Черчилль называл Клемента Эттли паяцем, гитлеровской подстилкой, а англичан избравших Эттли - дебилами.
 показати весь коментар
 
ой, мля, чистого знайшов... навіть чистовиголеного...
 показати весь коментар
 
 
Зранку біл чістий - заляпалі гряззю порохоботи. Нінавіжу)
 показати весь коментар
 
 
зачєм ви льйотє грязь на прізедента?

Барыга хорошие деньги платит!...
 показати весь коментар
 
 
Та ніхто і не ллє "грязь на президента"... Вона в нього крізь шкіру просочується...
 показати весь коментар
 
 
Вы шо то имеете против Кривого Рога? Презентабельный Олег Тихонов? Вы, само собой ,высокий красавец в элегантном кустюме так и валяетесь в нем возле своего обрыганного компа.
Вы в галстуке даже спите, а пиждак ваш - просто продолжение вашего эго))
И приехали вы к нам из Санфранциско проездом через Бердичев
А 'законченные рукава'- это как? А то мы ж в нашем колхозе знаем закатанные рукава или подвернуть рукава, таким лексическим изыскам не обучены как вы , элита 24.
 показати весь коментар
 
 
Тобі , соєве , краще личить нік - левко дурко.
 показати весь коментар
 
 
По суті є що відповісти, чи переходимо на особистості? Ти ж зараз побіжиш жалітися модеру.
 показати весь коментар
 
 
Людей не обзивай. По суті вся Україна дала копняка порошенку. Це право народу на вільний вибір.
 показати весь коментар
 
 
Він свого часу не купив зошит у клітинку.
 показати весь коментар
 
 
Цей законопроект має вносити зміни до виборчого Закону; або ж навіть до розглядуваного виборчого Кодексу. Виборчий кодекс - розглядається в ВР...
Що це за мулька? Хто йому штампує оці законопроекти?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Молодчина , Президент ! Не то что шоколадное недоразумение.
 показати весь коментар
 
 
так какая первая зарплата будет в учителей? шоколадная или зеленая? Тогда и посмотрим на молодца
 показати весь коментар
 
 
а юридически он оформлен правильно или как закон о выборах?405 страниц 95 хохмы.
 показати весь коментар
 
 
не смешите мои тапочки ….. 405 страниц !!! Вы хоть одну осилили в своей Германии, "патриотка" ?
 показати весь коментар
 
а вы меня что в депутаты записали или всем раздают проекты законов? Так почему закон о выборах не приняли, а патриот?
 показати весь коментар
 
 
405 страниц 95 хохмы - это ваши слова ? Или лишь бы ШО писать ? Я бы так написал, если бы действительно сел и прочитал, а вы пишите от фонаря германского.
 показати весь коментар
 
странно, все это было на украинском ТВ или вы не с Украины. Я в отпуске все прослушала до Беги Вова, беги от солдат передовой.
 показати весь коментар
 
 
"Слуга народу" не візьме участі у виборах в Раду? Яки прокол допустив Зеленський
22 часа назад
ро це повідомляє UAportal з посиланням на "КіевВласть".
Як стверджують співрозмовники джерела, Міністерство юстиції не хоче реєструвати зміни в статуті партії за скороченою процедурою. Юристи проекту "Слуга народу" подали до відомства документи на перегістрацію голови політичної сили, яку очолив Дмитро Разумков замість Івана Баканова. Однак чиновники вимагають документів про фіксацію партійного з'їзду, підписаних самим Бакановим як главою партійного проекту.
Однак, схоже, що таких документів немає, тому що Баканов був призначений Зеленським заступником голови СБУ ще 22 травня і втратив юридичне право на підпис, тоді як з'їзд, на якому і був обраний Дмитро Разумков в якості нового лідера "Слуги народу", відбувся вже 27 травня . Тим самим, з правової точки зору перший заступник СБУ Баканов досі залишається головою партії, що суперечить українському законодавству.
епер, за даними видання, Мінюст вимагає проходження партією повного реєстраційного циклу - такий процес може зайняти близько 4 тижнів. Більш того, як мінімум 15 регіональних осередків "Слуги народу" повинні надати документи про делегування своїх членів на з'їзд 27 травня.
Втім, у відомстві Петренка сумніваються, чи проходили взагалі такі з'їзди в регіонах і в Києві.
Більш того, навіть якщо Мін'юст змінить своє рішення, процедура зміни статуту партії займе близько 2 тижнів, тоді як з'їзд "Слуги народу", на якому має відбутися висунення кандидатів за списками і мажоритарними округами, пройде 8 червня.
Джерело підкреслює, якщо Міністерство юстиції буде реєструвати зміни не менше місяця, партія Зеленського не встигне провести з'їзд і не буде мати права на участь в дострокових парламентських виборах. Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 3892
 показати весь коментар
 
 
Бліцкриги вже були в історії України. Погано закінчились для їх організаторів Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4701

- И где же ваша лошадь?
- Шо вы говорите, какая лошадь, я продаю курей, куда вы смотрите?
- Я смотрю на цену...
 показати весь коментар
 
Там уже Розумков это прокомментировал. Вброс
 показати весь коментар
 
Таки так, декому добре "вкинули" Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2176

Абрам спрашивает Сару:
- Ну, и таки шо сказал доктор?
- Таки он посоветовал мине отдохнуть у моря. Абраша, и куда мы поедем?
- К другому доктору, Сарочка…
 показати весь коментар
 
Добрий вечір , Україно без порошенка !
 показати весь коментар
 
 
Дописывать надо. Убрав старых клоунов и посадив на их место новых фигляров.
 показати весь коментар
 
 
- Саpочка, теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела!
- Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем квартиру?
- Hет, нам повысили кваpтплату… Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4060
 показати весь коментар
 
Интересно, а кто внушил этим дурикам, что до сих пор у военнослужащих не было избирательных прав Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих - Цензор.НЕТ 8486
 показати весь коментар
 
 
Так Это же не учителя , которые ждут 4000
Военнослужащим вроде порох зарплаты обеспечил.
 показати весь коментар
 
 
а вам неграмотной, не претендующей на проФФессора, это каким боком ? Словацкая военнослужащая училка ?
 показати весь коментар
 
 
перестань бегать за мной по всем веткам.Лучше сьешь шаурму

Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 7142
 показати весь коментар
 
 
я на какую новость не зайду, там вы уже со своей шаурмой … Скучно вам в Словакии …
 показати весь коментар
 
 
То, что некоторые выдают за корону, на поверку - всего лишь шутовской колпак!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кажуть що в Куіві порохососи на мосту кличка чомусь падають навколішки і б'ються головами об скло......... Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8167
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців (оновлено)
 
 
 
 
 
 вгору