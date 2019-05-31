 Зеленський вніс у Раду законопроект про забезпечення виборчих прав військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.
Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проект закону зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю, 31 травня. Президент визначив його як невідкладний.
Текст документа на сайті Ради в даний час відсутній.
А Йуля следом на инвалидной коляске?...
сегодня
Надо Бене закупить и раздать всей стране. 450 гривен и каждый будет счастлив
Ну ни дать ни взять - Билл Гейтс!...
Тогда Пете - как до Пекина...
Ага-ага. Черчилль же при уходе украл все пепельницы, снял все стратегические карты, а все виски, которое брал в аренду вернул арендодателю.
Барыга хорошие деньги платит!...
Вы в галстуке даже спите, а пиждак ваш - просто продолжение вашего эго))
И приехали вы к нам из Санфранциско проездом через Бердичев
А 'законченные рукава'- это как? А то мы ж в нашем колхозе знаем закатанные рукава или подвернуть рукава, таким лексическим изыскам не обучены как вы , элита 24.
Що це за мулька? Хто йому штампує оці законопроекти?
22 часа назад
ро це повідомляє UAportal з посиланням на "КіевВласть".
Як стверджують співрозмовники джерела, Міністерство юстиції не хоче реєструвати зміни в статуті партії за скороченою процедурою. Юристи проекту "Слуга народу" подали до відомства документи на перегістрацію голови політичної сили, яку очолив Дмитро Разумков замість Івана Баканова. Однак чиновники вимагають документів про фіксацію партійного з'їзду, підписаних самим Бакановим як главою партійного проекту.
Однак, схоже, що таких документів немає, тому що Баканов був призначений Зеленським заступником голови СБУ ще 22 травня і втратив юридичне право на підпис, тоді як з'їзд, на якому і був обраний Дмитро Разумков в якості нового лідера "Слуги народу", відбувся вже 27 травня . Тим самим, з правової точки зору перший заступник СБУ Баканов досі залишається головою партії, що суперечить українському законодавству.
епер, за даними видання, Мінюст вимагає проходження партією повного реєстраційного циклу - такий процес може зайняти близько 4 тижнів. Більш того, як мінімум 15 регіональних осередків "Слуги народу" повинні надати документи про делегування своїх членів на з'їзд 27 травня.
Втім, у відомстві Петренка сумніваються, чи проходили взагалі такі з'їзди в регіонах і в Києві.
Більш того, навіть якщо Мін'юст змінить своє рішення, процедура зміни статуту партії займе близько 2 тижнів, тоді як з'їзд "Слуги народу", на якому має відбутися висунення кандидатів за списками і мажоритарними округами, пройде 8 червня.
Джерело підкреслює, якщо Міністерство юстиції буде реєструвати зміни не менше місяця, партія Зеленського не встигне провести з'їзд і не буде мати права на участь в дострокових парламентських виборах.
Военнослужащим вроде порох зарплаты обеспечил.
Уважаемая, ваше психическое состояние вызывает у меня чувство тревоги, особенно "ВРОДЕ ...ЗАРПЛАТЫ ОБЕСПЕЧИЛ" . Люди уходят с армии т.к. ваш свинарь и армию
нае...обманул, не только Филарета вірою.