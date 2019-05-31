 Ворог 8 разів порушив перемир'я від початку доби. Під Травневим застосував артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:
- двічі поблизу населених пунктів Водяне та Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі біля міста Красногорівка - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу міста Авдіївка - з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу населеного пункту Травневе - з артилерійських систем калібру 122 мм;
- біля населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".
потерь нет - абалденная новость!
бережи вас Боженька і надалі, соколи наші ясні