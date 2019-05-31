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Все про:обстріл (5174) Донбас (12008) операція Об'єднаних сил (1229)

 Ворог 8 разів порушив перемир'я від початку доби. Під Травневим застосував артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу населених пунктів Водяне та Мар'їнка - з мінометів калібру 82 мм;
  • двічі біля міста Красногорівка - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі поблизу міста Авдіївка - з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Травневе - з артилерійських систем калібру 122 мм;
  • біля населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

Читайте також: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено двох українських воїнів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130006
 
 
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спасибо что живые!
потерь нет - абалденная новость!
бережи вас Боженька і надалі, соколи наші ясні
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВорог 8 разів порушив перемир'я від початку доби. Під Травневим застосував артилерію калібру 122 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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