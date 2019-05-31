 Окупанти відправили призовників із Криму служити в Підмосков'ї

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
152 призовників літаками військово-транспортної авіації відправили до місць подальшого проходження служби в частинах і з'єднаннях Військово-космічних сил (ВКС) РФ і Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії.
"На сьогодні ми виконали третину від встановленого завдання весняного призову. Сьогодні відправляємо 152 особи в Західний військовий округ - вони служитимуть у Підмосков'ї", - розповів журналістам пособник окупантів, так званий "військовий комісар Криму" Олег Єрмілов.
Всього "військовий комісаріат" захопленого півострова планує під час весняного призову відправити в російську армію близько 2,8 тис. кримчан. Призов триватиме до 15 липня 2019 року.
Україна вимагає від Росії припинити незаконний призов у збройні сили жителів окупованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронною поштою у разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менше 4800 жителів окупованого півострова. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміа, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.
За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку окупації Криму Росія призвала в свою армію близько 15 тис. жителів півострова.
Как генералы из штаба, сбу, контрразведки и погранцов будут разрешать солдатам стрелять в своих племяшей, сынков, внуков!
https://strana.ua/news/176913-u-koho-iz-pravjashchikh-politikov-ukrainy-est-rodstvenniki-v-rossii.html
Ещё почти 6 часов, чтобы призвать оставшихся 2648 призывников. Времени вагон.
Водятся грибы, ягоды, цветы.
Лучше места даже не ищи,
Только время зря потратишь ты. (с)
Северного Билядовитого Окияна??
🤔
Хоча кацапам вірити, себе не поважати. Скоріш всього в МВО вони пройдуть навчання, а потім кудись в Уральско- Тайожниє ****** ...
Там людей не хватает!
О путя этих шпингалетов развлекаться по клубам Москвы послал!
http://gay-tourist.com/gayguide/russia/moscow.html
а,шо так близко?)))ведь,есть кольский полуостров,камчатка,сахалин,забайкалье,чукотка)))