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Все про:Крим (6871) окупація (2067) призов (149) Росія (17307)

 Окупанти відправили призовників із Криму служити в Підмосков'ї

Військова авіація доставила із захопленого півострова в Підмосков'я 152 призовників. Всього за весну 2019 року окупанти планують призвати до армії країни-агресора близько 2800 кримчан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

152 призовників літаками військово-транспортної авіації відправили до місць подальшого проходження служби в частинах і з'єднаннях Військово-космічних сил (ВКС) РФ і Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії.

"На сьогодні ми виконали третину від встановленого завдання весняного призову. Сьогодні відправляємо 152 особи в Західний військовий округ - вони служитимуть у Підмосков'ї", - розповів журналістам пособник окупантів, так званий "військовий комісар Криму" Олег Єрмілов.

Всього "військовий комісаріат" захопленого півострова планує під час весняного призову відправити в російську армію близько 2,8 тис. кримчан. Призов триватиме до 15 липня 2019 року.

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Україна вимагає від Росії припинити незаконний призов у збройні сили жителів окупованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронною поштою у разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії призвали не менше 4800 жителів окупованого півострова. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміа, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.

За даними Кримської правозахисної групи, всього з початку окупації Криму Росія призвала в свою армію близько 15 тис. жителів півострова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130003
 
   
 Топ коментарі
 
В Подмосковье дагестанцы повеселее. Научат федерацию любить и бутылки применять.
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Ты предатель и агент Кремля!
Как генералы из штаба, сбу, контрразведки и погранцов будут разрешать солдатам стрелять в своих племяшей, сынков, внуков!
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врядлк утото из крысьчан были даже в соевой сбу.
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повезло лишенцам, что не южное побережье моря Лаптевых. Хотя, после учебки, как знать может и в солнечный Дагестан зашлют.
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Прикольно. А чего не дорассказали где они будут служить и какие специальности получат? Это, возможно и показуха, но это лучше специальности "волонтер" и " "активист" ))
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Кстати, волонтеры неплохо так живут. Куда призваться?
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в солнечном магадане служить пользительней... Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье - Цензор.НЕТ 9271
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В сирии интересней, там испанский галстук как минимум.
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В Подмосковье дагестанцы повеселее. Научат федерацию любить и бутылки применять.
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Лето на улице. Там сейчас не тот климат. Зимой отправят в магадан.
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Они там давно уже, твоих мужей, кадыркиных, к праотцам посылают.
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Военная авиация доставила с захваченного полуострова в Подмосковье 152 призывников. Всего за весну 2019 года оккупанты планируют призвать в армию страны-агрессора около 2800 крымчан. Источник: https://censor.net.ua/n3130003
Ещё почти 6 часов, чтобы призвать оставшихся 2648 призывников. Времени вагон.
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А в Подмосковье ловятся лещи,
Водятся грибы, ягоды, цветы.
Лучше места даже не ищи,
Только время зря потратишь ты. (с) Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье - Цензор.НЕТ 2297
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Отлично, у меня папа в ссср под москвой служил, расказывал, что только вовремя службы ощутил себя украинцем среди многонационального состава росии. Так что это на пользу.
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А че южан не атправили на Южный Бряг
Северного Билядовитого Окияна??
🤔
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или в кудымкаре или оймяконе. засрашка - изгойка вся из таких чудесных мест состоит.
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Так їм ще поталанило ...
Хоча кацапам вірити, себе не поважати. Скоріш всього в МВО вони пройдуть навчання, а потім кудись в Уральско- Тайожниє ****** ...
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Правильно сделали!!! Только как-то уж близко к дому...
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А че не в среднюю полосу, или позагорать на берегу Баренцевого ?
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О..... Еще тушить пожары в Курганскую, Амурскую и Иркутскую области!
Там людей не хватает!
О путя этих шпингалетов развлекаться по клубам Москвы послал!
http://gay-tourist.com/gayguide/russia/moscow.html
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Как говорили мои бывшие коллеги из паРашки, чем дальше от Масквы, тем спокойней, организованней, обустроенней служба. Служить в Арктике или на Дальнем Востоке гораздо лучше, чем в Подмосковье, Поволжье, Урале.
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Оккупанты отправили призывников из Крыма служить в Подмосковье

а,шо так близко?)))ведь,есть кольский полуостров,камчатка,сахалин,забайкалье,чукотка)))
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Мне вот только интересно, после возвращения крыма ети призовники в каком статусе будут в Украине, как отдавшие долг родине и получившие военные билеты, как предатели служившие на службе окупантов или как не служившие и обязаны отслужить еще в украинской армии?
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Отправили в подмосковье, а там из Масквы пересядут на рейсы в Чечню и на Дальний Восток , Магадан, колыма и дальше пойдут по етапу
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улыбаются крымчане - ждем вас в гости, колымчане, радость в сердце колымчан - скоро в гости ждем крымчан
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Так обычная практика... Призывники в РФ дома почти никогда не служат. В чём новость? Окупанти відправили призовників із Криму служити в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 4937
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Ну да! Это же при бандеровцах служили дома, у себя в огороде. А в родной хавани служить будете везде, подмосковье, это просто распредпукт. А ВЫ -расходный материал, склонный к предательству. Биомусор.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти відправили призовників із Криму служити в Підмосков'ї
 
 
 
 
 
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