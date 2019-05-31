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 Політика України, Економіка, За кордоном
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Все про:дефолт (23) Єврокомісія (269)

 Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії

В Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями. Якби його було оголошено з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.

Таку думку висловила директор з питань міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Єлена Флорес. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо в поточних умовах якимось чином буде допущений дефолт – все, що було досягнуто у минулі роки, буде зруйновано вже наступного дня. Якщо говорити простою мовою, ціна буде дуже високою. Прискорене та штучне зниження вартості активів, падіння рівня життя, висока інфляція і відсутність доступу до зовнішніх кредитних грошей. І, зрозуміло, жодних інвестицій, в умовах непевності, нестачі довіри та ненадійності", - зауважила представник Єврокомісії.

Вона наголосила, що ситуація штучного дефолту виглядатиме навіть гірше, ніж була б за умови вимушеного припинення обслуговування боргових зобов’язань, спричиненого економічними негараздами.

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"Зараз країна не потребує суттєвого коригування макроекономічного курсу, тож в такому випадку йтиметься про певний політичний вибір. Це буде сприйматися навіть гірше" - сказала Флорес.

Вона окремо зауважила, що навіть необхідність сплачувати зобов’язання за боргами цьогоріч не ставить Україну в критичну ситуацію, яка могла би спричинити дефолт.

"В тому, що стосується боргів – Україні важливо дотримуватися такої макроекомічної політики, яка вже була запроваджена, зараз варто лише дотримуватися цього шляху. Україна зараз не стоїть перед необхідністю впроваджувати якісь величезні уточнення у зв’язку із боргом. Він послідовно зменшувався з 2016 року, коли був на рівні 80 відсотків від ВНП. Зараз він на рівні 60 відсотків – це також багато, але цей борг - на траєкторії зниження, і треба цієї траєкторії дотримуватися", - висловила переконання європейський економіст.

Вона підкреслила, що в цій ситуації для України дуже важливо зберегти доступ до зовнішньої фінансової підтримки.

"Абсолютно важливо, щоб країна надалі мала доступ до зовнішньої підтримки, наприклад, від МВФ, від ЄС, з приватних ринків, - за прийнятною, а не за найвищою ціною. Але така поміркована ціна можлива лише за умови та в результаті фінансової стабільності та реформ", - зауважила представник Єврокомісії.

Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав дефолт "дорогою в нікуди" і заявив, що Зеленський керується при прийнятті рішень не порадами окремих бізнесменів, а інтересами країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129996
 
   
 Топ коментарі
 
Да бене плевать на поддержку, еврокомиссию, да и на Украину в целом
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Это верно, но зато какие откроются возможности у олигарха-афериста Коломойского. Ну, на Украину и Зедаунов ему, как гражданину Израиля и Швейцарии, нагадить с гореой, что он и делает. Да и команда Зе явно решила срубить бабла с Зелохов по быстрому.
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Коломойский не впервые говорит о необходимости дефолта
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Обьявив дефолт, Украина признала бы, что холокост не такое уж и чудовище.
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Не так уж чудовищно если Россия, Венгрия, Польша и Румыния и вернут свои земли, правда?
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Какие земли свои? Может пусть Украине вернут ее земли - Крым, Донбасс, Кубань, Белгород, Воронеж, часть земель Беларуси, Польши и т.д. Если возвращать, так с Киевской Руси - Украины можно начать. Кацапские возвращалы только и зырят, чтоб украсть еще, падлы вороватые.Геть из Украины!
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Ничего личного по холокосту, но сейчас СЩА решает где чьи, и где "свои" земли.
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При чем вообще массовые убийства в прошлом веке, к финансовым проблемам Украины сейчас?
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Дефолт - це ситуація, коли через надмірне обслуговування боргів нема розвитку. Тоді дефолт необхідний, і його оголошують. Франція кілька раз оголошувала дефолт - і тепер одна з кращих. Хоча кому пояснювати? Французи - це суцільна наука, в т.ч. економічна. Французи то розуміють і мають з того користь.
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Европе и МВФ стыдно должно быть за кредиты под 10% воюющей стране, которая защищает от рос. фашистов и себя и их. Нашли Украину козла отпущения. Нужно требовать списания долгов и действенной помощи нашему государству. Благодаря Будапештскому меморандуму у нас сейчас война и этот меморандум -обман. Благодаря европейскому вмешательству в Украину мы сдали Крым кацапским свиньям. Поэтому платите и молча.
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о чем вы? какое списание? на инаугурации вы слышали хоть что то о европейском курсе Украины или только сравнение с Рейганом прозвучало!
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Европейский курс Украины есть и будет и законодательно закреплен и зачем мне еще на инаугурации о нем слышать? Курс в НАТО неизбежен так как Украины в таежном союзе не будет однозначно, а нейтралитет она финансово себе не сможет обеспечить никогда. Так что хочешь не хочешь, а европейский курс единственно возможный.
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а 60 приглашенным именно об этом хотелось услышать....ровно как и об курсе НАТО....так о какой вы помощи, если не говорите о планах на будущее, а разрешаете новоизбранному нарушать ваш курс и менять все в стиле Слуги народа? Прошу не отвечать. Тема Зеленского мне не интересна ибо смотрю на все как на плохой сериал...
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Крым сами отдали. А кто войну объявлял? С кем война? Европу защищаете? Чем и кем? Щит Европы, мля... 🤣
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Про реформований суд розсмішило, та й про погано Беню який виявляється хоче для нас всіх зла, виступаючи проти остаточного пограбування людей через впровадження шахрайського енергоринку
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Як там гастериться в Іспанії? Чи ти там на утриманні?
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Апять сослагательное наклоненийо- Если бы у
дедушки....🤗
Да бздите вы за свое бабло и усьо...
🙃
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Да бене плевать на поддержку, еврокомиссию, да и на Украину в целом
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Під Бєнєю земля горить. Єдина можливість для нього зберегти активи та свободу- вступити в кооператив ;Озєро;.
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То есть жить в кредит и платить проценты сумасшедшие за украденные миллиарды теми кто обосновался на Западе это нормально? А по моему дефолт это единственный выход из этой бездны
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Не выход, если Украина объявит дефолт "эта бездна" покажется тебе раем.
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Белые пришли - грабют, красные пришли - грабют. Ну куды крестьянину податься ... (с) Объявив дефолт, Украина лишилась бы экономической поддержки Запада, - представительница Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 2013
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Каломойский теперь будет злой на представительницу Еврокомиссии !
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Это верно, но зато какие откроются возможности у олигарха-афериста Коломойского. Ну, на Украину и Зедаунов ему, как гражданину Израиля и Швейцарии, нагадить с гореой, что он и делает. Да и команда Зе явно решила срубить бабла с Зелохов по быстрому.
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Черт ну садите же его херовое зебелье , нам такие граждане не нужны
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А Бєня каже шо то всьо фігня. Патрійот, мля.
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В 2001 в Аргентине произошел дефолт. Буэнос-Айрес охватили беспорядки и мародерство, а после того, как власти прекратили привязывать курс песо к доллару, обесценились сбережения аргентинцев в национальной валюте.
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Типа у нас в национальной валюте сберкнижки пухлые.
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а зарплаты и пенсии у большинства в нашей стране в какой валюте ?
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Сторонники дефолта(не путать со сторонниками Зеленского) просто хотят стать миллионерами и покупать "элитную" картошку по несколько тысяч гривен за кг.
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Вы рискуете быть не понятой - некоторая часть населения не знакома с общепринятым значением слова "мародерство"
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Коломойский хитрый жук и вся его игра рассчитана на уничтожение еще более коварного олигарха Порошенко
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что по Вашему значит слово - "олигарх" ?
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Такое же ,как и в википедии
А что в этом слове не так?
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меня в школе на политэкономии учили - что олигарх это когда в одних руках и существенная часть экономики и существенная часть медиа ресурса страны (раньше это называлось "пресса"). Порох не в описывается в это определение. Видимо вики написали те еще грамотеи
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Не совсем правильно вас учили, олигарх это крупный бизнесмен который имеет влияние не только на медиа а ещё и на управление государством. Порошенко это классика жанра, президент-бизнесмен у которого 2 телеканала
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слова "влияние на существенную часть медиа ресурса" и нищий рейтинг каналов Пороха не позволяют его считать олигархом. Конечно, если по уму.
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В этом конечно есть логика, но так как какие никакие рейтинги есть и соответственно происходит влияние на часть населения, то Порошенко не перестаёт быть олигархом.
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"Дефолт - це точно не кінець епохи бідності, яку вони, команда Зеленського, обіцяли з 21 квітня. Це глибинна криза держави. Крім того, дефолт означає запуск економічного і політичного, хочу підкреслити політичного, хаосу в державі", - сказав Порошенко, виступаючи на з'їзді своєї оновленої партії "Європейська Солідарність".
Він також підкреслив, що від дефолту в першу чергу постраждають соціально незахищені верстви населення. А ще екс-глава держави вважає, що дефолт України - це прямий інтерес Росії. "Я не думаю, що це помилка. Це обізнані кроки, які необхідно зупинити, тому що це прямий інтерес Росії", - зазначив Петро Порошенко.
https://bykvu.com/bukvy/118920-poroshenko-zayavil-chto-defolt-ukrainy-eto-pryamoj-interes-rf
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было бы странно еще давать в долг тому, кто отказался платить по прежним долгам
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А навіщо тому Заходу роками підтримувати Україну в переддефолтному стані? Ну, добре - нахай "Захід" бачить у цьому якісь "свої інтереси" - хоча б такі, як "аби лихо тихо".
Але Україні все це навіщо? Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії - Цензор.НЕТ 4585
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Если ты не понял , то западу Украина ну как бы политкоректно сказать ? Так вот заслуга Порошенко в том , что он убидил запад помогать Украине , а теперь команда зе и коломойский пытается плюнуть им в лицо . Это закончится для быдла возвратом в ********( с поджатым хвостом) вот и всьо. Ваш выбор цвет нации 73% (зебилы это шутка)
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голосую за Слугу народа - вы голосуете за дефолт Украины - вы хотите нищеты для себя и своих родных - нет - я думаю такого счастья нам не надо - русского мира ,как они предлагают то же - нам надо ЕС и НАТО
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Беня не контролирует Слугу народа,пора это уже уяснить
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Ага 😀😀😀

Именно 30 мая господа Шефиры и К по звонку из славного города Ньюарк узнали о том что " Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон."
И более того они узнали, что возглавляемый ими "Квартал-95" есть в списке "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании !
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Ога. Когда вместо державной охороны возле зебила находится личный пёс Бени. И возле членов семьи тоже.
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Они продолжают тешиться выбором презедента, Им не до законов экономики


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Учитывая , что у Бени какойто суд в США, у него нет времени заниматься экономикой Украины- проще все сразу забрать 😀😀😀
Хотелось бы узнать у депутатов- КАКОЕ ЕСТЬ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДОПУСТИВШЕЙ ДЕФОЛТ? Пожизненное заключение, арест имущества?
КТОТО об жтом думал уже?
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Мінус 3% за декаду каденції. Гривня впала на міжбанку до 27,10 грн. Нагадаю, до 20 травня, тобто до інавгурації, курс був 26.12.
Як повідомляє кореспондент Depo.Київ, 31 травня 2019р. долар у столичних обмінниках перевалив за 27 гривень. Тепер більшість обмінників дешевше цієї вартості "зелений" не продають. Зокрема, деякі обмінні пункти і відділення банків продають американську валюту по 27,05-27,1 грн. А дешевше за 27 гривень ніхто вже не продасть "зелений".
У свою чергу подорожчав і євро, адже тепер його можна придбати мінімум за 30 гривень.
--------
«Исправить ситуацию пока можно. Для этого Зеленский должен заявить на весь мир: "Я абсолютно никак не связан с олигархом Коломойским. Его многочисленные интервью о дефолте - полная чушь, не обращайте на них внимания, гоните его ссаными ряпками. Подобные атаки на экономическую стабильность Украины я расцениваю как преступление, в связи с чем мной было подано заявление в ГПУ и СБУ и возбуждено уголовное дело против Коломойского по статье Госизмена". Но, по совершенно непонятной причине, наше "независимое новое лицо" почему-то отмалчивается и не хочет заткнуть Коломойского. Даже не знаю, что и думать».
https://ibigdan.livejournal.com/23739627.html
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До інавгурації пороха долар по 8 був, про це давай напиши щось
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Порох как принимал армию мы бегали в спортивных штанах и касках 48года.
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Кому шо, а свинособаки за жопу. Вот же нация заднеприводных.
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Karl Volokh: Итак, есть возможность подвести первые итоги.
1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.

А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
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а чего у тебя ник volley ? - ведь правильно wolley
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ты ошибаешься. У меня всё правильно, а то на что ты намекаешь, это к тебе применимо.
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Если в экономике все так зашибись подъёмно,то где ваши европейские инвестиции в Украину штучка грёбаная?
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Глянув состав Европейской комисии, не вижу в её составе Флорес да еще и Елену. Поправте если не прав.
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Если в текущих условиях каким-либо образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день.

Вот и хорошо, такая "поддержка" Запада пять лет украинцам боком выходит.
Если бы знали, что будет твориться пять лет, то украинцы и на Майдан не вышли бы.
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Я наверное что-то пропустил.

И, разумеется, никаких инвестиций в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", - отметила представитель Еврокомиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3129996 - в Украину оказывается инвестиции шли? Она страну не перепутала? Это Украина. 2,4 млрд ПИИ - прямых иностранных инвестиций (это уровень 2004 года, в 2005 было уже 7,8 млрд).

При этом из этих 2,4 млрд 1 млрд поступил в банки от материнских компаний. Итого - 1 млрд, из которых половина Кипр - то есть никакие не инвестиции, это частичный возврат выведенного - на жизнь так сказать, и процентов 30 - РФ, к которой Европа вообще отношения не имеет.
Итого реальных инвестиций - 200 млн, или 6 долларов в год на одного украинца. 50 центов в месяц.
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Все на налогах зебила тут держалось, что и говорить. Успешный бизнесуха.
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все чаще и чаще звучат слова о дефолте и о МВФ с его ненужностью, тогда видимо лучше рубли от кацапии и Независимость Украины можно отодвинуть на века.
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Да ни на чем тут ничего не держалось. Украина сама себя кормила, а когда не хватало - брала в долг (если бы не воровали - не нужно было бы в долг брать).
Единственный год когда в Украину шли реальные инвестиции - 2005. Правда все они в 2009 были выведены.
Просто говорить о том что в Украину перестанут идти инвестиции, когда их размер составляет 13 гривен в месяц на одного жителя - смешно. От дефолта уровень инвестиций точно не изменится. Потому что он на дне.
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все что делается сейчас не на благо, а вопреки....Все кто бежал при Петре вернулись при Владимире. В чем мудрость новой власти? Это шаг назад или …..
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