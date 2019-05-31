 Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії

Таку думку висловила директор з питань міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Єлена Флорес. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Якщо в поточних умовах якимось чином буде допущений дефолт – все, що було досягнуто у минулі роки, буде зруйновано вже наступного дня. Якщо говорити простою мовою, ціна буде дуже високою. Прискорене та штучне зниження вартості активів, падіння рівня життя, висока інфляція і відсутність доступу до зовнішніх кредитних грошей. І, зрозуміло, жодних інвестицій, в умовах непевності, нестачі довіри та ненадійності", - зауважила представник Єврокомісії.
Вона наголосила, що ситуація штучного дефолту виглядатиме навіть гірше, ніж була б за умови вимушеного припинення обслуговування боргових зобов’язань, спричиненого економічними негараздами.
"Зараз країна не потребує суттєвого коригування макроекономічного курсу, тож в такому випадку йтиметься про певний політичний вибір. Це буде сприйматися навіть гірше" - сказала Флорес.
Вона окремо зауважила, що навіть необхідність сплачувати зобов’язання за боргами цьогоріч не ставить Україну в критичну ситуацію, яка могла би спричинити дефолт.
"В тому, що стосується боргів – Україні важливо дотримуватися такої макроекомічної політики, яка вже була запроваджена, зараз варто лише дотримуватися цього шляху. Україна зараз не стоїть перед необхідністю впроваджувати якісь величезні уточнення у зв’язку із боргом. Він послідовно зменшувався з 2016 року, коли був на рівні 80 відсотків від ВНП. Зараз він на рівні 60 відсотків – це також багато, але цей борг - на траєкторії зниження, і треба цієї траєкторії дотримуватися", - висловила переконання європейський економіст.
Вона підкреслила, що в цій ситуації для України дуже важливо зберегти доступ до зовнішньої фінансової підтримки.
"Абсолютно важливо, щоб країна надалі мала доступ до зовнішньої підтримки, наприклад, від МВФ, від ЄС, з приватних ринків, - за прийнятною, а не за найвищою ціною. Але така поміркована ціна можлива лише за умови та в результаті фінансової стабільності та реформ", - зауважила представник Єврокомісії.
Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".
Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав дефолт "дорогою в нікуди" і заявив, що Зеленський керується при прийнятті рішень не порадами окремих бізнесменів, а інтересами країни.
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Обьявив дефолт, Украина признала бы, что холокост не такое уж и чудовище.
дедушки....🤗
Да бздите вы за свое бабло и усьо...
🙃
А что в этом слове не так?
Він також підкреслив, що від дефолту в першу чергу постраждають соціально незахищені верстви населення. А ще екс-глава держави вважає, що дефолт України - це прямий інтерес Росії. "Я не думаю, що це помилка. Це обізнані кроки, які необхідно зупинити, тому що це прямий інтерес Росії", - зазначив Петро Порошенко.
https://bykvu.com/bukvy/118920-poroshenko-zayavil-chto-defolt-ukrainy-eto-pryamoj-interes-rf
Але Україні все це навіщо?
Именно 30 мая господа Шефиры и К по звонку из славного города Ньюарк узнали о том что " Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон."
И более того они узнали, что возглавляемый ими "Квартал-95" есть в списке "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании !
Хотелось бы узнать у депутатов- КАКОЕ ЕСТЬ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДОПУСТИВШЕЙ ДЕФОЛТ? Пожизненное заключение, арест имущества?
КТОТО об жтом думал уже?
Як повідомляє кореспондент Depo.Київ, 31 травня 2019р. долар у столичних обмінниках перевалив за 27 гривень. Тепер більшість обмінників дешевше цієї вартості "зелений" не продають. Зокрема, деякі обмінні пункти і відділення банків продають американську валюту по 27,05-27,1 грн. А дешевше за 27 гривень ніхто вже не продасть "зелений".
У свою чергу подорожчав і євро, адже тепер його можна придбати мінімум за 30 гривень.
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«Исправить ситуацию пока можно. Для этого Зеленский должен заявить на весь мир: "Я абсолютно никак не связан с олигархом Коломойским. Его многочисленные интервью о дефолте - полная чушь, не обращайте на них внимания, гоните его ссаными ряпками. Подобные атаки на экономическую стабильность Украины я расцениваю как преступление, в связи с чем мной было подано заявление в ГПУ и СБУ и возбуждено уголовное дело против Коломойского по статье Госизмена". Но, по совершенно непонятной причине, наше "независимое новое лицо" почему-то отмалчивается и не хочет заткнуть Коломойского. Даже не знаю, что и думать».
https://ibigdan.livejournal.com/23739627.html
1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.
А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
Вот и хорошо, такая "поддержка" Запада пять лет украинцам боком выходит.
Если бы знали, что будет твориться пять лет, то украинцы и на Майдан не вышли бы.
И, разумеется, никаких инвестиций в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", - отметила представитель Еврокомиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3129996 - в Украину оказывается инвестиции шли? Она страну не перепутала? Это Украина. 2,4 млрд ПИИ - прямых иностранных инвестиций (это уровень 2004 года, в 2005 было уже 7,8 млрд).
При этом из этих 2,4 млрд 1 млрд поступил в банки от материнских компаний. Итого - 1 млрд, из которых половина Кипр - то есть никакие не инвестиции, это частичный возврат выведенного - на жизнь так сказать, и процентов 30 - РФ, к которой Европа вообще отношения не имеет.
Итого реальных инвестиций - 200 млн, или 6 долларов в год на одного украинца. 50 центов в месяц.
Единственный год когда в Украину шли реальные инвестиции - 2005. Правда все они в 2009 были выведены.
Просто говорить о том что в Украину перестанут идти инвестиции, когда их размер составляет 13 гривен в месяц на одного жителя - смешно. От дефолта уровень инвестиций точно не изменится. Потому что он на дне.