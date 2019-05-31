 Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії

Таку думку висловила директор з питань міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Єлена Флорес. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Якщо в поточних умовах якимось чином буде допущений дефолт – все, що було досягнуто у минулі роки, буде зруйновано вже наступного дня. Якщо говорити простою мовою, ціна буде дуже високою. Прискорене та штучне зниження вартості активів, падіння рівня життя, висока інфляція і відсутність доступу до зовнішніх кредитних грошей. І, зрозуміло, жодних інвестицій, в умовах непевності, нестачі довіри та ненадійності", - зауважила представник Єврокомісії.

Вона наголосила, що ситуація штучного дефолту виглядатиме навіть гірше, ніж була б за умови вимушеного припинення обслуговування боргових зобов’язань, спричиненого економічними негараздами.

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"Зараз країна не потребує суттєвого коригування макроекономічного курсу, тож в такому випадку йтиметься про певний політичний вибір. Це буде сприйматися навіть гірше" - сказала Флорес.

Вона окремо зауважила, що навіть необхідність сплачувати зобов’язання за боргами цьогоріч не ставить Україну в критичну ситуацію, яка могла би спричинити дефолт.

"В тому, що стосується боргів – Україні важливо дотримуватися такої макроекомічної політики, яка вже була запроваджена, зараз варто лише дотримуватися цього шляху. Україна зараз не стоїть перед необхідністю впроваджувати якісь величезні уточнення у зв’язку із боргом. Він послідовно зменшувався з 2016 року, коли був на рівні 80 відсотків від ВНП. Зараз він на рівні 60 відсотків – це також багато, але цей борг - на траєкторії зниження, і треба цієї траєкторії дотримуватися", - висловила переконання європейський економіст.

Вона підкреслила, що в цій ситуації для України дуже важливо зберегти доступ до зовнішньої фінансової підтримки.

"Абсолютно важливо, щоб країна надалі мала доступ до зовнішньої підтримки, наприклад, від МВФ, від ЄС, з приватних ринків, - за прийнятною, а не за найвищою ціною. Але така поміркована ціна можлива лише за умови та в результаті фінансової стабільності та реформ", - зауважила представник Єврокомісії.

Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав дефолт "дорогою в нікуди" і заявив, що Зеленський керується при прийнятті рішень не порадами окремих бізнесменів, а інтересами країни.