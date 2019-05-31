 Голову сільради на Одещині упіймали на хабарі 10 тис. дол. за рішення про оренду землі, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала 10 тисяч доларів від місцевого приватного підприємця за ухвалення позитивного рішення про виділення в оренду земельної ділянки загальною площею півгектара з перспективою приватизації наділу.

Правоохоронці затримали чиновницю поруч із будівлею сільради після одержання нею чергової частини хабара в розмірі 2 тисячі доларів. Раніше співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання зловмисницею "передоплати".

Під час обшуку в її робочому кабінеті правоохоронці виявили готівку в іноземній валюті, походження якої з'ясовується, і частину коштів, отриманих від протиправної діяльності.

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В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин угоди й інших можливих фактів незаконної діяльності затриманої. Також перевіряється причетність інших посадових осіб і депутатів сільради до махінацій із земельними ділянками.