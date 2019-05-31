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Все про:хабар (2617) Одеська область (998) СБУ (4365) сільрада (46)

 Голову сільради на Одещині упіймали на хабарі 10 тис. дол. за рішення про оренду землі, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі голову однієї з сільських рад Саратського району Одеської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Голову сільради на Одещині упіймали на хабарі 10 тис. дол. за рішення про оренду землі, - СБУ 01

Правоохоронці встановили, що чиновниця вимагала 10 тисяч доларів від місцевого приватного підприємця за ухвалення позитивного рішення про виділення в оренду земельної ділянки загальною площею півгектара з перспективою приватизації наділу.

Правоохоронці затримали чиновницю поруч із будівлею сільради після одержання нею чергової частини хабара в розмірі 2 тисячі доларів. Раніше співробітники спецслужби задокументували кілька фактів отримання зловмисницею "передоплати".

Голову сільради на Одещині упіймали на хабарі 10 тис. дол. за рішення про оренду землі, - СБУ 02

Під час обшуку в її робочому кабінеті правоохоронці виявили готівку в іноземній валюті, походження якої з'ясовується, і частину коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Голову сільради на Одещині упіймали на хабарі 10 тис. дол. за рішення про оренду землі, - СБУ 03

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В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин угоди й інших можливих фактів незаконної діяльності затриманої. Також перевіряється причетність інших посадових осіб і депутатів сільради до махінацій із земельними ділянками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129991
 
 
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Еще бы разобраться откуда у главы Павловского сельского сельсовета Арцизского района,квартира в Одессе?
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Кінець епохи бідності,брехні і жадібності.Так при Зєлі теж беруть,чи вже не будуть?
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Пля, она не виновата что такой родилась, отпустите её.....до суда!
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мадам просто бандерша з притону. в неi тих бакciв цiла дiжка, мабуть. шукайте добре.
а де iншi шльондри?
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Попалась - це коли сіла з кофіскацією, а це так..... Ловимо, бо самим хочеться їсти.....
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГолову сільради на Одещині упіймали на хабарі 10 тис. дол. за рішення про оренду землі, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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