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Все про:кіно (381) Медведчук (374) Стус (24) Держкіно (79)

 Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили

Держкіно представило готовий фільм "Заборонений", що описує останні роки життя Василя Стуса, його боротьбу із системою і спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку він намагався передати з в'язниці на свободу.

Про це повідомляє прес-служба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Режисером картини є Роман Бровко, продюсером - Артем Денисов.

Загальна вартість фільму - 38,1 млн грн, з держбюджету на його виробництво виділили 19,5 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Заборонений", - Держкіно випустило трейлер фільму про поета і дисидента Стуса. ВIДЕО

"Уже у вересні глядачі зможуть скласти власну думку про картину, яка минулого літа опинилася в епіцентрі грандіозного скандалу. Я тільки підкреслю, що сцена суду над Василем Стусом у картині є", - сказав глава Держкіно Пилип Іллєнко.

У прокат фільм вийде 5 вересня, до Дня пам'яті поета.

Нагадуємо, Медведчук був призначений адвокатом Стуса під час другого арешту українського поета в 1980 році. Поет був категорично проти Медведчука в ролі захисника.

Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.

10 серпня 2018 року актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що з фільму "Стус" вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.

Водночас режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.

З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129990
 
   
 Топ коментарі
 
Хотелось бы увидеть сцену,где мертвечук будет болтаться на виселице.
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что бы сцена стояла на Майдане.
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а медведчук сейчас каждый день на экране двух каналов рассказывает, что он патриот Украины, даже начал сомневатся уже, кто из этих двух подлецов порошенко или медведчук любит Украину больше Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили - Цензор.НЕТ 5296
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Хотелось бы увидеть сцену,где мертвечук будет болтаться на виселице.
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Генеральный спонсор зеко-манды - на висилице? Что за фантазии?
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а парашин типа 5 лет медведчука вешал.
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Перебрехуны все не успокоятся...Мертведчук не при Зе вылез из небытия, а при вашем любимом Порошенко. Представляю, сколько бы вашего визгу было, купи Мертведчук 112й сегодня, а не 2 года назад - визжали бы как резанные макаки про зраду и все такое.
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очко, твій порошнек гальмував вихід цього фільму на екран. І мертвечука твій порошрек витягнув з-під плінтуса. Тому стули писок і не смерди.
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Вот это ты дерьмом проблевался! Интересно, как надо было извратиться твоим папе-маме, чтобы высрать такой мешок с дерьмом, как ты
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все потрібно робити вчасно, бо ............. Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили - Цензор.НЕТ 1682
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а медведчук сейчас каждый день на экране двух каналов рассказывает, что он патриот Украины, даже начал сомневатся уже, кто из этих двух подлецов порошенко или медведчук любит Украину больше
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оба одинаково, судя что они все время вместе.
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Вам забыли сообщить, что Зелемойша и Медведчук из одной песочницы. Когда дойдет до вас - как потом отмазываться будете?
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Медведчук - это человек, который дал билет в большую политику для Порошенко П.А.
И это, в отличие от ваших соевых побрехенек, факт.
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и не только он! Прилепин (!!!) на ТВ рассказывает, как он любит украинцев, как их любят в Донецке и что тех "просто неправильно поняли"!
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это что за птица? Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили - Цензор.НЕТ 231 не слышал про такого вообще Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили - Цензор.НЕТ 5356
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прилепин типа писатель в раше. а по факту бандит и убийца.
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Ещё и путен нас называет 'братским украинским народом'. И не порвёт же его на две части в этот момент !!
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ЗЕбилы, смотрите фильм, там ваш герой по каолиции...
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Ось як Петро Порошенко оцінював ефективність Медведчука у цих процесах: «Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це - не мінська група. Вона є частиною Тристоронньої контактної групи. Дійсно, колишній голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук».
Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна».
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Не-е-е. Это как раз ВАШ торговый партнер - представитель московского заказчика в киевском филиале Фильм о поэте и диссиденте Стусе завершен и выйдет в прокат 5 сентября, сцену с Медведчуком оставили - Цензор.НЕТ 6
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" - Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус... умер в лагере." Источник: https://censor.net.ua/n3129990
То есть судя по историческому описанию, этот медветчук принимал участие в сговоре лишения свободы с целью убийства? или что привело хотя бы к убийству по неосторожности.
У статьи убийства есть сроки давности?
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Здається є, як максимум по тій статті.
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После стольких майданов и революций набрались смелости и сцену с ублюдком медведчуком оставили Ну слава Богу всё было не зря Цэ пэрэмога аааааааааааа
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И это всё, что сделано "После стольких майданов и революций " ?
Ничо, что подлый и сильный враг локализован в пределах Промзоны Донбасса?
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Как вообще люди подобные Медведчуку могут все еще заниматься активной политикой в Украине? Как?

А если вспомнить что Медведчук ее и был официальным представителем предыдущего Президента на официальных переговорах и представлял всю Украину.... Это вообще уже за гранью.

Но надеюсь наконец его время прошло и новый Президент отправит эту мр4зь на свалку истории!
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А никак он не занимался с 2005 года - затаился после первого Майдана - и только когда Порошенко взошел на престол - снова вылез, канальчиков себе прикупил с разрешения Порошенко и тд.
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Причём тут внешний враг Если страна не может себя защитить она не имеет права на существование Я о том что любые вопросы цензуры даже обсуждаться не должны
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А можно ещё построить дело против чука на этом давлении,там явно без угроз жизни и здоровью не обошлось.
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Низкий уклон создателям фильма за память о героях погибших в борьбе с комуняцким режимом.Ну а Путинский кум Кощей должен подохнуть мучительной смертью от раковой опухоли головного мозга...
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самый ярый палач как правило бывший защитник. дай вволю мертвечуку он бы лично стрелял патриотов. кто может поддерживать его? самоубийцы.
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Шкада,хочацца раней паглядзець фільм
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили
 
 
 
 
 
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