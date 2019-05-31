 Фільм про поета і дисидента Стуса завершений і вийде в прокат 5 вересня, сцену з Медведчуком залишили

Про це повідомляє прес-служба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Режисером картини є Роман Бровко, продюсером - Артем Денисов.
Загальна вартість фільму - 38,1 млн грн, з держбюджету на його виробництво виділили 19,5 млн грн.
"Уже у вересні глядачі зможуть скласти власну думку про картину, яка минулого літа опинилася в епіцентрі грандіозного скандалу. Я тільки підкреслю, що сцена суду над Василем Стусом у картині є", - сказав глава Держкіно Пилип Іллєнко.
У прокат фільм вийде 5 вересня, до Дня пам'яті поета.
Нагадуємо, Медведчук був призначений адвокатом Стуса під час другого арешту українського поета в 1980 році. Поет був категорично проти Медведчука в ролі захисника.
Суд проходив за зачиненими дверима. Стус був видалений із залу і вирок був зачитаний без його присутності. Медведчук підтримав обвинувачення і визнав провину свого підзахисного за нього самого. Стус був засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання і помер у таборі.
10 серпня 2018 року актор Геннадій Попенко написав у Facebook, що з фільму "Стус" вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де його захищав Віктор Медведчук. За його інформацією, це сталося нібито через дзвінки представників Медведчука творчому колективу фільму з вимогою прибрати всі згадки про нього.
Водночас режисер Роман Бровко стверджує, що сцену прибрали на прохання сина Стуса Дмитра, але той цей факт заперечує.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно перевірити, чи правдиво розказана історія про українського письменника і дисидента Василя Стуса у фільмі, який знімається за державні гроші.
З огляду на суспільний резонанс автори фільму про Василя Стуса вирішили повернути вилучену раніше зі сценарію сцену суду над поетом за участю адвоката.
И это, в отличие от ваших соевых побрехенек, факт.
Утім, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко ці слова президента заперечував: «Варто освіжити йому пам'ять: ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна».
То есть судя по историческому описанию, этот медветчук принимал участие в сговоре лишения свободы с целью убийства? или что привело хотя бы к убийству по неосторожности.
У статьи убийства есть сроки давности?
Ничо, что подлый и сильный враг локализован в пределах Промзоны Донбасса?
А если вспомнить что Медведчук ее и был официальным представителем предыдущего Президента на официальных переговорах и представлял всю Украину.... Это вообще уже за гранью.
Но надеюсь наконец его время прошло и новый Президент отправит эту мр4зь на свалку истории!
https://www.youtube.com/watch?v=qR4GmdzzWGs