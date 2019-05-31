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Все про:аеропорт (366) Одеса (1911) прокуратура (1759) прослуховування (101)

 В Одеському аеропорту нема обладнання для прихованого спостереження, - заява "Профі-ІТ"

У міжнародному аеропорту "Одеса" було відсутнє обладнання для прихованого відеоспостереження або прослуховування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ТОВ "Профі-ІТ", яке прокуратура Одеської області підозрює в організації витоку приватної інформації з аеропорту.

"Відеоспостереження дійсно велося на території аеропорту, але звичайними камерами, легально придбаними в Україні. На території аеропорту є знаки, які попереджають про відеоспостереження", - наголошується в заяві.

Компанія також підкреслює, що Приморський районний суд Одеси дав дозвіл на проведення обшуків тільки в приміщеннях, орендованих ТОВ "Профі-ІТ", але правоохоронці несанкціоновано обшукали й інші приміщення аеропорту.

"Вважаємо, що проведена акція не має нічого спільного з законністю і є спробою тиску на бізнес", - заявили в ТОВ "Профі-ІТ". Компанія має намір звернутися з цього приводу до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Одеси виявили понад 50 пристроїв для негласного збору інформації, - прокуратура. ВIДЕО

Сам аеропорт "Одеса" також заперечує наявність прослушки в його приміщеннях.

"У відповідь на численні публікації щодо неправомірного збору інформації в Одеському аеропорту повідомляємо, що у результаті проведення слідчих дій 30 травня у ТОВ "Міжнародний аеропорт Одеса" незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації не виявлено", - йдеться в офіційній заяві аеропорту.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області заявила про розкриття каналу незаконного витоку приватної інформації з приміщень одеського аеропорту. До "несанкціонованого використання апаратури" нібито виявилася причетна компанія "Профі-ІТ".

Міжнародний аеропорт "Одеса" (ODS) входить до трійки найбільших аеропортів України. У 2018 році через аеропорт було перевезено близько 1,5 млн пасажирів, а в нинішньому році очікується зростання пасажиропотоку на 20%. Зараз в аеропорту йде будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129982
 
 
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Архитектурно - похож на Ленина(такой же несчастный)
А как "Одеса" на англ.? С двумя "s" разве? Наверное тоже еще от совка надпись осталась.
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В Одессе не прослушивают, в Одессе слушают...
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Вовсю идёт строительство новой ВПП. Осенью планируется запуск второй очереди нового терминала, для которой в дополнение к имеющимся нужно смонтировать дополнительные системы видеонаблюдения, авиабезопасности, пограничного и таможенного контроля. Кому-то хочется перехватить этот лакомый подряд и убить конкурента. Все просто.
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нужно срочно поворачивать дело в политическое русло, формировать партию и идти в раду на выборы Одеський аеропорт заперечує "прослушку" і збирається звернутися в ДБР - Цензор.НЕТ 1579 теперь только ленивый не хочет попробывать поставить на зеро Одеський аеропорт заперечує "прослушку" і збирається звернутися в ДБР - Цензор.НЕТ 4358
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Прокуратура уже в фэйсбуке строчит... держава в айфоні.
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Cкрытого видеонаблюдения и прослушки нет, есть только штатное СБУшное.
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Кому они вешают лапшу? То что они по новостям на 1+1 совсем не безобидные игрушки!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВ Одеському аеропорту нема обладнання для прихованого спостереження, - заява "Профі-ІТ"
 
 
 
 
 
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