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 Міноборони виділить 45 млн грн на ремонт та обладнання Мукачівського військового госпіталю, - Полторак. ФОТО

У 2019 на ремонт і обладнання Мукачівського військового госпіталю буде виділено 45 млн грн.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак, перебуваючи з робочим візитом на Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу Міноборони.

Міноборони виділить 45 млн грн на ремонт та обладнання Мукачівського військового госпіталю, - Полторак 01

"Я ухвалив рішення про виділення 25 млн грн на ремонт для того, щоб привести в порядок ваші приміщення і 20 млн грн на обладнання, оскільки без сучасного обладнання для діагностики лікувати дуже важко", - зазначив міністр зустрічаючись із колективом госпіталю.

Полторак також відвідав поранених бійців, що перебувають на лікуванні в Мукачівському військовому госпіталі.

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За самовідданість і стійкість, проявлені при виконанні бойових завдань на Сході країни, зразкове виконання військового обов'язку, мужність і відвагу, двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади були нагороджені відзнаками Міністерства оборони України. Бійці дістали бойові поранення під час боїв за Дебальцеве і зараз проходять повторне лікування в медичній установі.

Міноборони виділить 45 млн грн на ремонт та обладнання Мукачівського військового госпіталю, - Полторак 02

Нагрудним знаком "За військову доблесть" нагороджено старшого лейтенанта Володимира Продуна. Нагрудним знаком "За зразкову службу" нагороджено молодшого сержанта Владислава Жовтана.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129981
 
   
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Ти ба,і грощі з"явились))Кривонос вже не краде з Свинарчуком))
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на 6 год войны ремонт??

а в 2014 нельзя было ремонт сделать госпиталя??

долбоящер военный палтарак - полигон широкий лан иди еще отремонтируй-на 6 год войны.
шоб в палатках народ не жил.

хотя счас не зима, можно и в палатках.

и так 5 лет -лето-зима-лето-зима.
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А что кто то кому войну объявил? О какой войне идёт разговор?
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полторак торопится 20 мил. освоить, нужно проверить не у афелированной ли фирмы полтораша его хочет закупить
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"За семь верст киселя хлебать". Еще бы на окраине Польши военный госпиталь реконструировали. Пока довезут в Мукачево (и тут прохлопали - надо было в горах), некого будет и лечить. Поближе к передовой никак?
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