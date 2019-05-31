 Міноборони виділить 45 млн грн на ремонт та обладнання Мукачівського військового госпіталю, - Полторак. ФОТО

Про це сьогодні, 31 травня, повідомив міністр оборони України Степан Полторак, перебуваючи з робочим візитом на Закарпатті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу Міноборони.

"Я ухвалив рішення про виділення 25 млн грн на ремонт для того, щоб привести в порядок ваші приміщення і 20 млн грн на обладнання, оскільки без сучасного обладнання для діагностики лікувати дуже важко", - зазначив міністр зустрічаючись із колективом госпіталю.

Полторак також відвідав поранених бійців, що перебувають на лікуванні в Мукачівському військовому госпіталі.

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За самовідданість і стійкість, проявлені при виконанні бойових завдань на Сході країни, зразкове виконання військового обов'язку, мужність і відвагу, двоє військовослужбовців 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади були нагороджені відзнаками Міністерства оборони України. Бійці дістали бойові поранення під час боїв за Дебальцеве і зараз проходять повторне лікування в медичній установі.

Нагрудним знаком "За військову доблесть" нагороджено старшого лейтенанта Володимира Продуна. Нагрудним знаком "За зразкову службу" нагороджено молодшого сержанта Владислава Жовтана.

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