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Все про:Горлівка (131) обстріл (5174) Росія (17296) Донбас (12008) найманці РФ (790)

 Найманці РФ обстріляли Горлівку, поранено двох мирних жителів

Найманці Російської Федерації на Донбасі обстріляли житлові райони Горлівки, унаслідок чого поранення дістали жінка і дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що в щоденному звіті ОБСЄ від 30 травня поточного року команда Місії констатувала факт обстрілу по вулиці Покидька будинок 13 у місті Горлівка, що на непідконтрольній урядові України території. Спостерігачі бачили осколкові пошкодження та сліди горіння на зовнішній північній стіні одноповерхового будинку, а також одне розбите, а інше затягнуте пластиковою плівкою вікно без віконної рами.

Найманці РФ обстріляли Горлівку, поранено двох мирних жителів 01

Крім того, у вітальні зсередини помешкання навколо тієї ж віконної рами були осколкові пошкодження, а саме вікно забите дерев’яними дошками. Водночас, представники СММ ОБСЄ зафіксували осколкові пошкодження на дерев’яній дверній рамі, і на фільонках самих дверей, які стояли поруч. У спальні члени патруля Місії бачили також тріщини і пробоїну в нижній частині фільонок дверей. За їхньою оцінкою, пошкодження були спричинені вибухом снаряда з озброєння випущеного з північного напрямку.

Під час перебування у даному будинку № 13 по вулиці Покидька спостерігачі бачили жінку (30 років) та дівчинку (5 років) з порізом над її лівою бровою. За словами жінки, пізно ввечері 27 травня вся сім’я була вдома, коли ззовні пролунав вибух. Вона розповіла, що на момент вибуху у вітальні перебувала її свекруха, яка внаслідок обстрілу отримала поранення голови, плеча та руки і її того ж вечора доправили до лікарні у місті Горлівка. Окрім того жінка зазначила, що її доньку, яка випадково порізалася друзками скла з дверей вітальні доправили до лікарні наступного вечора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено двох українських воїнів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129973
 
 
 Топ коментарі
 
хотят начать всё с чистого листа. А то прошлый раз новоотсосия не вышла, а сейчас ситуация располагает.
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та с чистого листа как-бэ не получится... тот лист уже в крови весь...
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То кацапы обстрилюють ОСОБЫХ ХОХЛОВ... как говорил Прилепин)))
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хотят начать всё с чистого листа. А то прошлый раз новоотсосия не вышла, а сейчас ситуация располагает.
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та с чистого листа как-бэ не получится... тот лист уже в крови весь...
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То ж свои, пущай стреляют, зато биндер нету.😁
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Якісь маньяки . Постійно самі себе обстрілюють . Хворі люди .
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То кацапы обстрилюють ОСОБЫХ ХОХЛОВ... как говорил Прилепин)))
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бред, в эту ересь верит только умалишённый
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До позиций ВСУ далеко , а трасса рядом с домом . Мало ли кто там ездит и в каком состоянии . Наверное кто-то решил с гранатомётом поиграться . По карте так выходит .
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