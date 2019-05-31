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Все про:імпічмент (63) недоторканність (420) Разумков Дмитро (61)

 Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков

Команда президента Володимира Зеленського наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і зняття недоторканності з народних депутатів пакетом.

Про це лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пише в колонці для "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроект про зняття депутатської недоторканності вже давно поданий у Раду. Володимир Зеленський ініціював і закон про імпічмент президента. Ми хочемо, щоб ці законопроекти були прийняті одним пакетом", – заявив Разумков.

За словами соратника Зеленського, він і його колеги "готові йти у владу, яка не дає імунітету". "Але чи готові до цього політики старої школи? Підозрюю, що ні", - припустив Разумков.

На його думку, Верховна Рада "не в змозі проголосувати за новий прогресивний Виборчий кодекс".

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Разумков нагадав про провалені поправки до чинного закону про вибори народних депутатів, подані президентом.

"21-го липня фактично відбудеться третій тур виборів по зміні політичної системи країни. Ми виграли битву, але поки не виграли війну зі старою корупційною системою. Так, це погано, що повторювати доводиться тричі. Але, я сподіваюся, з третього разу система нарешті отримає остаточний вердикт від народу", - вважає лідер партії "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129970
 
   
 Топ коментарі
 
Я думаю, шо спочатку імпічмент, без пакету... Команда Зеленского предлагает принять пакетом законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности, - Разумков - Цензор.НЕТ 1563
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Правильно, только пакетом. Потому что этому жулью веры нет. Они закон об импичменте примут, а неприкосновенность не снимут. В Верховной Раде большинство жулики. У честного человека просто столько денег не найдется, чтобы купить себе мандат.
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научитесь договариваться - а на диктат вам ответят противостоянием тотальным и во всем - быть бараном плохо - а занимая такой пост и плохо для граждан страны - но у молодежи амбиции и нет мудрости и жизненного опыта - а мы будем пожинать плоды противостояния и беззакония по зеленски
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вполне логично, как в любой нормальной старне. например США
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Врёте.

Процедура імпічменту може бути розпочата членом Палати Представників за власною ініціативою, або за поданням під присягою списку пред'явлених обвинувачень, або на підставі прохання про передачу на розгляд до відповідного комітету. Процес імпічменту може бути ініційовано й не членом Палати. Наприклад, коли Конференція Суддів Сполучених Штатів Америки припустила, що Федеральний суддя може бути притягнутий до відповідальності у порядку імпічменту, звинувачення в діях, які є підставою для імпічменту, може виходити від спеціального прокурора, Президента, держави, територіальних законодавчих органів, присяжних, або за петицією.
Тип винесення імпічменту визначає комітет, до повноважень якого він належить. Постанова про імпічмент відносно конкретної особи зазвичай відноситься до повноважень Комітету Палати Представників по судовій системі. Постанова про санкціонування розслідування щодо поведінки, яка може призвести до імпічменту, передається до Комітету Палати Представників з нагляду за дотриманням правил, а потім до юридичного Комітету. Комітет Палати Представників судової влади більшістю голосів буде визначати, чи існують підстави для імпічменту.
Якщо Комітет знаходить підстави для імпічменту, вони викладаються у конкретному звинуваченні в неправомірних діях чи неналежній поведінці, передбачених однією чи кількома статтями імпічменту. Резолюція про Імпічмент, або Артикул (и) імпічменту, передаються до сього складу Палати з рекомендаціями Комітету.
Палата обговорює резолюції і може при винесенні висновку розглянути резолюцію в цілому або голосувати по кожній статті імпічменту індивідуально. Для продовження процедури необхідна проста більшість присутніх
Разницу не видите Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков - Цензор.НЕТ 9296 А у нас предлагается только для начала разговора об импичменте набрать конституционное большинство.
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вполне логично, как в любой нормальной старне. например США
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Брехня, зразу видно - не читав ти того закону. За ним його взагалі неможливо усунути, навіть за вбивство в прямому ефірі.
тільки й залишаються сподівання на купу правок, що виправлять ту маячню, що узеленськи накропали на колінці..
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Ну не обьяснишь ты человеку, если он не то шо понять, слушать не хочет. Он не верит шо его в ОЧЕРЕДНОЙ раз разводят как лоха...Формулировка проста как лом - измена и преступление. Но оба эти факта должны быть установлены СУДОМ, потому как презумпция, мать ее....И таки да, даже убийство в прямом эфире не повод для импичмента, пока факт не подтвердит суд...а пока президент на посту -он не подсуден...И пусть там хоть все депутаты будут за -- нету тела - нету дела...
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А рыбки и зверята радостно танцуют валшебный танец "импичмент"!
И невдомёк им, что их гнусно обманули, и они не получили права свергать Президента......
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да кто там снимет неприкосновенность с депутатов? Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков - Цензор.НЕТ 6467 порохосвин только собрался в раду баллотироваться, а тут такая засада, поросенка портнов может в тюрягу упрятать, а мародер порошенко этого конечно не хочет
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Гы. Зеленский тролит "потужных рехворматоров" жестко в предверии выборов. Посмотрим на очередной слив барыг.
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А ты вокруг оглянись да посмотри. Увидишь что уже начал. И начал неплохо, учитывая что всю полноту власти еще не получил. Ну да ничего. Сие на парламентских выборах подправим. Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков - Цензор.НЕТ 9454
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Да, назначил Богдана главой АП с нарушением закона, распустил ВР тоже с нарушениями, надгрыз шаурму и сделал селфи с гантелями.
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А что уже выводы суда есть, что он закон нарушил? Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков - Цензор.НЕТ 4583 Или это твои личные рассуждения?
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Ну почему только мои рассуждения. Немало людей кроме меня это заметило.
Пока вывод такой: То что он делает как президент и юрист - лажа. То, что он делает как частное лицо - несколько эксцентрично, но комику простительно.
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А кто? Продажные порохосвины? Или бабушки возле подъезда? Или мужики под елочкой за бутылкой "чая"? Где решение суда?
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Суд выносит решение и только он может устанавливать вину. Вот как раз про вину я не писал. А говорить и писать о нарушениях закона и не только он них позволяет свобода слова. Если Вы такой же юрист, как Зе, то я Вам подскажу - это в Конституции Украины записано.
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Подправить можно fallos, попавший в просак. А шлемазл таки "попал в просак"
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Зеленський усьго 2 тижні як Президент, а вже і комуналку відмінили і пенсії підняли і долар по 8. Що вам ще треба, скотиняки?
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Депутатская неприкосновенность - это возможность проверить любую заповедь экспериментальным путем.
😇
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Якщо відмінити депутатську недоторканність і прийняти закон про відповідальність за незаконне збагачення то бажаючих йти у ВР - значно поменшає.
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ДеПутаны не ожидали, что кому-то может придти в голову требовать от них соблюдения законов, которые они принимают.
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При снятии с деПутанов неприкосновенности у них появляется неуловимость.
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Усі президенти тим брехливим конем хвалилися, але жоден так і не осідлав. Не набридло?
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Ага, починають вже виляти) Знають чудово, що депутати не проголосують за зняття з себе недоторканності.
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"Новые Лица"-старі підходи.Зовсім недавно нинішня влада нещадно критикувала попередню за пакетне голосування!
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Разумков, он хороший)))),а главное умный. Похоже у новой команды ,новая метода--это как палкой дразнить собаку. Знают,что старые и никуда не годные в своём большинстве депутаты не поддержат никаких изменений,во-зло новой команде--поэтому начинают их дразнить,колошматить "палкой" перед выборами,чтобы ищущий справедливости избиратель видел воочию,--кто хочет перемен,а кто нет,--а эти и идут на поводу-- огрызаясь, лая и, тем самым показывая кто они на самом деле(хотя все это знают)--перед выборами народ замечает всё это втройне. Молодцы Разумков!!!.
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Fool 000 9297d595 - если я не ошибаюсь, то Fool с английского переводится как дурак, да?
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как всегда ошибаешься, на самом деле
cloud переводится ,как неотёсанный болванчик))
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Да. Так точно дурак!)))) а что? -завидно. Зато вижу ,что ты умный,знаешь английский язык в совершенстве, как например Порошенко))))
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Пішла вода в хату.
Вкинули імпічмент, а тепер схаменулися - депутати ж ту маячню підправлять і приймуть. Тож терміново слід це припинити - недоторканість додати до пакету і вуаля - імпічмент завис на невизначений термін.
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Так недоторканість вже зависає не один невизначений термін. Чи як?
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Вчера ШанПанЗЕй дороворился с МВФ!)))
ЗЕ фанаты...а вы ждали что он пошлет их на х...?))) Как в низкопробном мыле СН?))))
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Мой сосед...большой фанат ЗЕзея)))
Вчера так сильно по этому поводу возмущался...мол как же так? Укиножебилападругому!!!))))))
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Надо начинать сажать уродов.Без посадки,хотябы одной,громкой,эта шваль никакую неприкосновенность с себя не снимит.
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Кого,Разумкова,Шерифа,Богдана？ Их не посадят,кого еще？
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Этих сажать пока незашо.Хотя бы кого-нибудь из тех,чьи дела закрыли после снятия этого закона.Того же барыгу.А дел на него уйма.
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согласен,но нужно поменять карающую систему,там одна продажная шушель
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Вот и надо "страну в смартфоне",а народ - присяжные
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Страна в смарфоне, царь батюшка сказал страна в смартфоне, страна в смартфоне решит все праблемы, нужна страна в смартфоне.)) теперь будешь носица с этим смартфоном как с писаной торбой ога
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"Мы хотим".Жаба лупата,а хто такі ці "МИ"?І чи не пішли б ви к беніній матері з своїми хотілками.З якого дива ви вирішили,що ваша імітація закону буде прийнята?Щоб для галочки,для лохів.А те,що ваш "закон" майже не дієздатний,то це нікого не хвилює?
Для лупатої ропухи інфа-буде читання,і це зовсім не значить,що ваш інвалідський "закон" проголосують.
І про "пакети".Йдіть в дупу .Маємо уже після Помаранчевої революції досвід таких пакетних голосувань,боком потім вилізли.Кожен законопроект повинен обговорюватись і голосуватись окремо.
Ти бач,хитрозроблене яке
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Рыг украинофоб Разумков и сепар личный адвокат Бени говорят, а кловун селфи с шаурмой делает. Прикольно.
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Пусть команда Зе сообщит, в какой демократической стране мира снята депутатская неприкосновенность?? Это страны Куба, С.Корея, Иран ....
При снятии депутатской неприкосновенности, депутаты будут бояться выступать против власти, это заткнет им рот.
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Мы с восхищением наблюдаем, как новая команда решительно берет власть в свои руки .
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Мы (с Батькой) своих олигархов и коррупционеров изводим, и вам советуем.
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Правда? Сябро .ты знаешь что ваша "цыбуля" настолько нифига не бедный что недалеко ушёл от поросятины нашей? В смысле поросятина чуть беднее даже..Так она тырила со страны намного большей чем Беларусь..то есть объёмы прикинь себе..Чиполино отличается от ***** только тем что он сам ****** из бюджета а других за это садит ( и то не всех) то есть ****** за себя и за того парня. .А ***** делится со своей бандой ещё. Даёт возможность и им красть за верность старику кабаеву.. Вам и одного этого сумасшедшего старого совецького пердуна хватит заменить всех олигархов..Оно и так уже Беларусь отбросило на целую эпоху в развитии как ***** -свою парашу...Дружественные страны *****...Вернее "дружественные воровские цари" заставляют быть дружественными сябров к кацапским *************** племенам монгол и других не славян с мозгами амёбы и инфузории туфельки..А рабы сцат и втихаря недолюбливая друг друга делают вид что дружат что бы КГБ по рёбрам не дало....
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вже в когось підгорає. ще питання чи слуги будуть брати у виборах
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зачем вообще нужны те депутаны? давно надо их разогнать, снять все льготы и, естественно - неприкосновенность..
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И установить наследственную монархию
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Он этого и хочет , за это они и голосовали..ориентация ЗЕКкоманды на ватный электорат Бойко и Вилкула очевидна, а эти холопы царя любят...
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Неравноценный обмен.
У депутата есть депутатская неприкосновенность - он не отвечает за то, что сказал в сессионном зале.
Кроме того, существует усложненная процедура привлечения депутата к ответственности.

Для импичмента в Конституции прописана еще более сложная процедура. Закон об импичменте лишь уточнит некоторые второстепенные моменты.

И что нам предлагают Зе?

Они предлагают отменить сложную процедуру привлечения депутатов к ответственности, оставив еще более сложную для президента.

Равноценно ли?
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Их же не вешать будут. Хотя многим хочется. Я бы сказал, даже очень многим!
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ДревляниН‏ @freeukrman 1 год.1 годину
тому
О Господи, які ж вони
довбні! А нічого що регламент
забороняє таке. Зміна до Конституції і
ухвалення нового закону це дві різні речі.


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Помнится, как ляшко когда-то говорил, что голосовать его фракция будет только за совместный пакет: неприкосновенность+импичмент... Посмотрим, что оно сейчас скажет...
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И шо кто то таки думает шо за это кто то будет голосовать? И будут голоса? В какой стране вы живете?
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От и я так думаю - ну как можно отменять этую неприкосновенность, а шо тогда на следующих выборах обещать? это же как неразменный карбованец - 25лет прошло а тема как новенькая Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков - Цензор.НЕТ 8565
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Да. И после принятия всех упаковать по автозакам. Вот было бы!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоманда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков
 
 
 
 
 
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