 Команда Зеленського пропонує прийняти пакетом закони про імпічмент і зняття депутатської недоторканності, - Разумков

Про це лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пише в колонці для "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.
"Законопроект про зняття депутатської недоторканності вже давно поданий у Раду. Володимир Зеленський ініціював і закон про імпічмент президента. Ми хочемо, щоб ці законопроекти були прийняті одним пакетом", – заявив Разумков.
За словами соратника Зеленського, він і його колеги "готові йти у владу, яка не дає імунітету". "Але чи готові до цього політики старої школи? Підозрюю, що ні", - припустив Разумков.
На його думку, Верховна Рада "не в змозі проголосувати за новий прогресивний Виборчий кодекс".
Разумков нагадав про провалені поправки до чинного закону про вибори народних депутатів, подані президентом.
"21-го липня фактично відбудеться третій тур виборів по зміні політичної системи країни. Ми виграли битву, але поки не виграли війну зі старою корупційною системою. Так, це погано, що повторювати доводиться тричі. Але, я сподіваюся, з третього разу система нарешті отримає остаточний вердикт від народу", - вважає лідер партії "Слуга народу".
Процедура імпічменту може бути розпочата членом Палати Представників за власною ініціативою, або за поданням під присягою списку пред'явлених обвинувачень, або на підставі прохання про передачу на розгляд до відповідного комітету. Процес імпічменту може бути ініційовано й не членом Палати. Наприклад, коли Конференція Суддів Сполучених Штатів Америки припустила, що Федеральний суддя може бути притягнутий до відповідальності у порядку імпічменту, звинувачення в діях, які є підставою для імпічменту, може виходити від спеціального прокурора, Президента, держави, територіальних законодавчих органів, присяжних, або за петицією.
Тип винесення імпічменту визначає комітет, до повноважень якого він належить. Постанова про імпічмент відносно конкретної особи зазвичай відноситься до повноважень Комітету Палати Представників по судовій системі. Постанова про санкціонування розслідування щодо поведінки, яка може призвести до імпічменту, передається до Комітету Палати Представників з нагляду за дотриманням правил, а потім до юридичного Комітету. Комітет Палати Представників судової влади більшістю голосів буде визначати, чи існують підстави для імпічменту.
Якщо Комітет знаходить підстави для імпічменту, вони викладаються у конкретному звинуваченні в неправомірних діях чи неналежній поведінці, передбачених однією чи кількома статтями імпічменту. Резолюція про Імпічмент, або Артикул (и) імпічменту, передаються до сього складу Палати з рекомендаціями Комітету.
Палата обговорює резолюції і може при винесенні висновку розглянути резолюцію в цілому або голосувати по кожній статті імпічменту індивідуально. Для продовження процедури необхідна проста більшість присутніх
Разницу не видите А у нас предлагается только для начала разговора об импичменте набрать конституционное большинство.
тільки й залишаються сподівання на купу правок, що виправлять ту маячню, що узеленськи накропали на колінці..
И невдомёк им, что их гнусно обманули, и они не получили права свергать Президента......
Пока вывод такой: То что он делает как президент и юрист - лажа. То, что он делает как частное лицо - несколько эксцентрично, но комику простительно.
😇
cloud переводится ,как неотёсанный болванчик))
Вкинули імпічмент, а тепер схаменулися - депутати ж ту маячню підправлять і приймуть. Тож терміново слід це припинити - недоторканість додати до пакету і вуаля - імпічмент завис на невизначений термін.
ЗЕ фанаты...а вы ждали что он пошлет их на х...?))) Как в низкопробном мыле СН?))))
Вчера так сильно по этому поводу возмущался...мол как же так? Укиножебилападругому!!!))))))
Для лупатої ропухи інфа-буде читання,і це зовсім не значить,що ваш інвалідський "закон" проголосують.
І про "пакети".Йдіть в дупу .Маємо уже після Помаранчевої революції досвід таких пакетних голосувань,боком потім вилізли.Кожен законопроект повинен обговорюватись і голосуватись окремо.
Ти бач,хитрозроблене яке
При снятии депутатской неприкосновенности, депутаты будут бояться выступать против власти, это заткнет им рот.
У депутата есть депутатская неприкосновенность - он не отвечает за то, что сказал в сессионном зале.
Кроме того, существует усложненная процедура привлечения депутата к ответственности.
Для импичмента в Конституции прописана еще более сложная процедура. Закон об импичменте лишь уточнит некоторые второстепенные моменты.
И что нам предлагают Зе?
Они предлагают отменить сложную процедуру привлечения депутатов к ответственности, оставив еще более сложную для президента.
Равноценно ли?
ДревляниН @freeukrman 1 год.1 годину
тому
О Господи, які ж вони
довбні! А нічого що регламент
забороняє таке. Зміна до Конституції і
ухвалення нового закону це дві різні речі.