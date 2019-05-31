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 Обіцяна Зеленським "держава в смартфоні" вже 3 роки як працює, - Кубів

Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів заявив, що в Україні не менш як три роки діють цифрові сервіси, якими громадяни можуть скористатися за допомогою смартфонів.

Про це він сказав під час звіту у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Те, що зараз називають "державою в смартфоні", ми вже створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства - у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі і контролювати державу, не виходячи з дому", - заявив Степан Кубів.

За його словами, також у смартфоні вже доступні адміністративні послуги.

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"На сайті Урядового порталу можна отримати 125 публічних послуг повністю онлайн. Ви можете зареєструвати бізнес онлайн; отримати численні довідки та виписки з реєстрів; подати заяву на допомогу при народженні дитини та багато іншого", - підкреслив Кубів.

Він також закликав депутатів взяти участь у створенні "держави в смартфоні" в контексті підтримки законопроекту про "Е-малюка".

"Ця ініціатива дасть батькам можливість отримати в електронному вигляді 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини", - сказав чиновник.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити "країну в смартфоні, уряд у смартфоні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129968
 
   
 Топ коментарі
 
Обещанное Зеленским "государство в смартфоне" уже 3 года как работает, - Кубив - Цензор.НЕТ 4742

та ну вас!
ничего уже и придумать нельзя....все уже придумано...до них)))
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Подождите немного.
Они скоро еще и Prozorro "изобретут" !)
Или отменят как мешающее хозяйничать, кадры подтягиваются еще те ...
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Корыто, корыто, хочу ще хоть чуть-чуть біля корита.
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Не, ну може в смартфоні Кубіва і работає, ми щось не помічали у себе такого?
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Пятница вечер. Еду из налоговой. Пробки. Снова понадобилось им в бумажном виде заявлкние на смену КВЕД после регистрации его в РДА. Электронный сервис не работает, Кубив, брехло ты ! Я уже не говорю о том что на выборах в парлаиент 21 июля я хочу голосовать через смартфон! Электронная подпись есть. Но вы и этого сервиса не сделаете, твари! Ума хватает только налоги повышать !
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какие налоги повысили в последние годы?
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Они только и делали после Майдана, что творили и улучшали. О шкуре своей больше беспокоились
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Это про депутатов, играющих на смартфонах во время заседаний?
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грьобаний динозавр. Кубів, ти хоч електронною поштою користуватися вмієш самостійно, чи секретарка розсилки робить?! Щоб патякати про ******* електронні системи.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбіцяна Зеленським "держава в смартфоні" вже 3 роки як працює, - Кубів
 
 
 
 
 
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