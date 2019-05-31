 Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова і начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Валендюка

Як передає Цензор.НЕТ, це визначено двома указами глави держави від 31 травня, опублікованими на сайті президента.

Крім того, Зеленський звільнив Олега Валендюка з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

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