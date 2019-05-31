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Все про:Зеленський (1509) СБУ (4365) звільнення (531)

 Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова і начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Валендюка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Малікова з посади першого заступника глави Служби безпеки України, а також увільнив його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, це визначено двома указами глави держави від 31 травня, опублікованими на сайті президента.

Крім того, Зеленський звільнив Олега Валендюка з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ Остафійчука

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129965
 
 
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Зачистка свинарника идет полным ходом
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Трепака потрібно призначити Головою СБУ, саме Трепак брав діамантових прокурорів!
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Ну как бы логично. А еще говорили типа Грицак наш, но замы его ФСБшные.
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Официально Олег Валендюк - бомж без кола и двора, живущий под открытым небом и на одну зарплату. На само же деле ставленник Порошенко - один из самых богатых прокуроров Украины.
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Официальная справка - Иван Баканов - друг детства Владимира Зеленского, его же одноклассник, медежер студии "квартал 95", закончил Криворожский экономический институт по специальности "ревизор".
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а что тут удивительного? КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ, вернее те, на кого можешь лпереться, хлтя бы по началу. или свинарчука призначить?
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31 июля одиозный недолюстрированный прокурор Олег Валендюк был назначен на руководящую должность в СБУ. Но тот факт, что очередной винницкий «решала» получил теплое местечко Из ценностей у Валендюка лишь двое часов - немецкие часы A.Lange&sohne приобретенные 1 января 2009 года (средняя стоимость порядка 20 тыс. евро) и приобретенные 1 января 2012 года швейцарские часы Roger Dubuis (средняя стоимость порядка 25 тыс. долларов).

В декларация Валендюка интересен тот факт, что его доходы никак не стыкуются с расходами и суммами наличности. Выходит, что прокурор отложил на черный день и потратил на покупку часов больше, чем заработал за несколько лет. Как такое возможно? Пожалуй, на этот вопрос может ответить лишь наш герой.
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Нічого страшного. Маліков пої де на родіну в Сєвас до тестя. Будуть разом на 9 травня з лєнточками щеголяти)
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что на новых лубянка копии трудовых подкинула? Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Валендюка - Цензор.НЕТ 3714
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..афигеть,
енто ж профессионалы были высшей пробы-
нашли 2 шт на 40 000 000 укнаселения, поставили их, оные работали-антитерорили-защищали 5лет, а тут бах трах уже сняли как самых некампетехныххх!!!!

так чем занимались 5 лет, за што генеральские чины получали от камандующего??
вчера галетей полетел-тоже генерал новоспеченный - а нет, спеченный в августе 2014 во время котла.

енто што так всех увольняют - врачей -тролебусистов,....
всех - пришел кто новый начальник - выгнали??
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Цікаво,хто знає,:Хто небудь з 95 киварталя служив в ЗСУ,чи всі відкосили?Оце поцріоти,такі?
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Повзучий конституційний переворот.
Нє?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова і начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Валендюка
 
 
 
 
 
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