 Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова і начальника ГУ СБУ в Києві та Київській області Валендюка

Як передає Цензор.НЕТ, це визначено двома указами глави держави від 31 травня, опублікованими на сайті президента.
Крім того, Зеленський звільнив Олега Валендюка з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Як передає Цензор.НЕТ, це визначено двома указами глави держави від 31 травня, опублікованими на сайті президента.
Крім того, Зеленський звільнив Олега Валендюка з посади начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
В декларация Валендюка интересен тот факт, что его доходы никак не стыкуются с расходами и суммами наличности. Выходит, что прокурор отложил на черный день и потратил на покупку часов больше, чем заработал за несколько лет. Как такое возможно? Пожалуй, на этот вопрос может ответить лишь наш герой.
Закрий свою плюгаву морду! - Степан Хмара вилив склянку води на блогера "Полтаву"
енто ж профессионалы были высшей пробы-
нашли 2 шт на 40 000 000 укнаселения, поставили их, оные работали-антитерорили-защищали 5лет, а тут бах трах уже сняли как самых некампетехныххх!!!!
так чем занимались 5 лет, за што генеральские чины получали от камандующего??
вчера галетей полетел-тоже генерал новоспеченный - а нет, спеченный в августе 2014 во время котла.
енто што так всех увольняют - врачей -тролебусистов,....
всех - пришел кто новый начальник - выгнали??
Нє?